Спикер парламента Белоруссии предостерег от попыток «разыграть восточную карту»

Tекст: Вера Басилая

Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко во время заседания парламента напомнил о предстоящем празднике Великой Победы, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что 9 мая – не просто дата, а символ объединения прошлого, настоящего и будущего, а также напомнил о цене, которую заплатили народы Советского Союза за освобождение мира от нацизма, – 27 млн погибших, из которых 3 млн были белорусами.

«Те, кто пытается разыграть «восточную карту», намеренно забывая о том, что именно советский солдат освободил мир от нацизма, должны помнить уроки истории, понимать всю тяжесть последствий политики реваншизма и попыток переписать итоги войны», – заявил Сергеенко.

Он напомнил, что война была поистине отечественной.

«Практически каждый, независимо от возраста, веры, религии, национальной принадлежности, стремился внести свой вклад в защиту Родины и приблизить тот долгожданный момент, когда над поверженным рейхстагом в Берлине взвилось знамя Победы», – отметил Сергеенко.

Он призвал приложить максимум усилий для сохранения мира, а если потребуется – быть готовыми защитить Родину с оружием в руках, как делали предки во время Великой Отечественной войны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках искажения правды о Великой Отечественной войне в некоторых европейских странах.

Парламентское собрание Союза Белоруссии и России признало недопустимыми любые попытки пересмотра решений Нюрнбергского трибунала.