Израиль подтвердил убийство командира спецназа «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля официально заявила об убистве высокопоставленного члена ливанского движения «Хезболла», передает РИА «Новости».
«Вчера ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал Ахмеда Али Балута, командира элитного спецподразделения «Радван»... в организации «Хезболла». Балут был уничтожен в результате точного удара в районе Дахия в Бейруте», – говорится в сводке израильской армейской пресс-службы.
Накануне ливанские военно-полевые источники уточняли, что беспилотник израильских ВВС атаковал жилое здание. Цель находилась в южном пригороде ливанской столицы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-воздушные силы Израиля атаковали южные районы ливанской столицы без предварительного предупреждения мирного населения.
За сутки израильская боевая авиация нанесла удары по 28 населенным пунктам на юге Ливана и на западе долины Бекаа.
Ранее израильский беспилотник уничтожил автомобиль командира подразделения «Радван» Хади Али Ханафира на трассе Айтарун – Айната.