    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал
    В Москве 9 мая отключат мобильный интернет
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС
    На нефтебазе в Латвии разбился украинский беспилотник
    Зеленский заявил Западу о подготовке Россией летнего наступления
    Истребитель США открыл огонь по иранскому танкеру
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    ЕС отказался разблокировать Венгрии все замороженные средства
    7 мая 2026, 11:39 • Новости дня

    Израиль подтвердил убийство командира спецназа «Хезболлы» в Бейруте

    Tекст: Мария Иванова

    В результате точного удара беспилотника по пригороду Бейрута был ликвидирован Ахмед Али Балут, возглавлявший элитное подразделение «Радван», сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля официально заявила об убистве высокопоставленного члена ливанского движения «Хезболла», передает РИА «Новости».

    «Вчера ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал Ахмеда Али Балута, командира элитного спецподразделения «Радван»... в организации «Хезболла». Балут был уничтожен в результате точного удара в районе Дахия в Бейруте», – говорится в сводке израильской армейской пресс-службы.

    Накануне ливанские военно-полевые источники уточняли, что беспилотник израильских ВВС атаковал жилое здание. Цель находилась в южном пригороде ливанской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-воздушные силы Израиля атаковали южные районы ливанской столицы без предварительного предупреждения мирного населения.

    За сутки израильская боевая авиация нанесла удары по 28 населенным пунктам на юге Ливана и на западе долины Бекаа.

    Ранее израильский беспилотник уничтожил автомобиль командира подразделения «Радван» Хади Али Ханафира на трассе Айтарун – Айната.

    6 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане

    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский военный был замечен за осквернением статуи Девы Марии в южном Ливане, пишет агентство Anadolu.

    На опубликованных в сети кадрах видно, как военнослужащий курит сигарету и вставляет другую сигарету в рот статуи Девы Марии, сообщает Anadolu со ссылкой на израильскую общественную телерадиокомпанию KAN.

    Как отмечает издание, предполагается, что видео сняли и разместили сами солдаты. Израильские военные подтвердили, что инцидент расследуется, и подчеркнули, что «вопрос находится на рассмотрении».

    Ранее израильский солдат повредил статую Иисуса Христа на юге Ливана.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиля выразил возмущение действиями военнослужащих ЦАХАЛ, разбивших католическую статую Иисуса Христа во время операции на юге Ливана.

    6 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Французский авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    @ REUTERS/Stefanos Rapanis

    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Charles de Gaulle выдвинулась в южную часть Красного моря через Суэцкий канал. Как ожидается, она может принять участие в международной военной миссии в Ормузском проливе.

    Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал, направляясь к югу Красного моря, передает ТАСС со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции. «Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал в среду, 6 мая 2026 года, направляясь к югу Красного моря», – говорится в документе, выдержку из которого приводит телеканал TF1.

    Движение авианосца происходит на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива, которая может быть начата при благоприятных обстоятельствах. При этом в Главном штабе ВС Франции подчеркнули, что передвижение ударной группы носит исключительно оборонительный характер и не связано с военными операциями США в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неучастии страны в американской операции в Ормузском проливе.

    Париж и Лондон запланировали международную конференцию для создания мирной миссии по обеспечению свободного судоходства.

    Ранее французский лидер приказал передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    7 мая 2026, 10:25 • Новости дня
    Азия погрузилась в энергетический кризис на фоне рекордной жары

    @ Rachen Sageamsak/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Миллионы жителей Южной и Юго-Восточной Азии вынуждены выживать без охлаждения из-за перебоев с топливом, вызванных блокировкой Ормузского пролива, отмечает The New York Times.

    Рекордный зной совпал с тяжелым энергетическим кризисом в макрорегионе, передает The New York Times.

    Из-за конфликта в Иране и блокировки Ормузского пролива, через который проходит 80% нефтяного трафика Азии, развивающиеся страны столкнулись с дефицитом топлива. Власти вынуждены жестко ограничивать подачу электричества даже при 38-градусной жаре.

    «Кажется, будто ты впитываешь тепло больше, чем то, что преподает профессор», – пожаловалась 21-летняя студентка из Манилы Гавианна Соммер Виар.

    Ради экономии энергии правительства Индонезии, Пакистана и Шри-Ланки ввели четырехдневную рабочую неделю. При этом в сельских районах Бангладеш ежедневные внезапные отключения света длятся более десяти часов.

    Ученые предупреждают, что сочетание экстремальной температуры и высокой влажности вскоре может достичь физиологического предела выживаемости человека.

    По оценкам экспертов, к 2035 году спрос на кондиционеры в Юго-Восточной Азии увеличится в пять раз и составит 186 млн устройств. Пока же люди массово спасаются от палящего солнца в прохладных торговых центрах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Азиатско-Тихоокеанского региона столкнулись с угрозой затяжного энергетического кризиса.

    Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в марте подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике.

    В начале мая первый с начала конфликта на Ближнем Востоке танкер с нефтью прибыл в Бангладеш.

    6 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану новыми бомбардировками

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер предупредил Тегеран о возможности нанесения беспрецедентных по масштабу ударов в случае провала переговорного процесса.

    Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности нанесения новых ударов по Ирану, если стороны не смогут достичь договоренностей, передает ТАСС.

    «Если они не согласятся, то начнутся бомбардировки, и они, к сожалению, будут масштабнее и интенсивнее прежних», – написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить удары по Ирану при провале переговоров.

    Американский лидер предупредил о начале масштабных боевых действий в случае срыва соглашения.

    Вооруженные силы США рассматривали возможность атаки на новые районы Исламской республики.

    6 мая 2026, 22:30 • Новости дня
    Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран согласился с тем, что не будет обладать ядерным оружием, заявил президент США Дональд Трамп отметив, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.

    «Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. И они согласились с этим, среди других вещей», – приводит слова американского лидера РИА «Новости».

    Президент США также высоко оценил прошедшие за последние сутки переговоры с иранской стороной. По его словам, вероятность заключения взаимовыгодной сделки между государствами оценивается как крайне высокая.

    Он добавил, что Вашингтон не устанавливает никаких крайних сроков для завершения переговорного процесса. При этом он выразил абсолютную уверенность в том, что итоговое соглашение обязательно будет подписано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании. Белый дом письменно уведомил Конгресс США о том, что конфликт в Иране завершен, но дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала.

    6 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    Иран назвал условие для стабильного транзита через Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана пообещали обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив, если угрозы в адрес Тегерана прекратятся.

    Иран пообещал обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив при условии отсутствия угроз в адрес Тегерана, передает РИА «Новости».

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что стабильное судоходство будет гарантировано в случае прекращения угроз и внедрения новых процедур контроля.

    При этом акцентируется, что вопрос безопасности движения в проливе зависит от политической обстановки вокруг Ирана.

    Военно-морские силы КСИР также выразили благодарность судовладельцам и капитанам судов, которые следуют иранским правилам судоходства в Ормузском проливе и в акваториях Персидского и Оманского заливов.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И подчеркнул необходимость как можно скорее открыть Ормузский пролив.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил об угрозе безопасности судоходства в Ормузском проливе со стороны США.

    Мировые судовладельцы потребовали от Вашингтона гарантий защиты от возможных атак в регионе.

    6 мая 2026, 22:18 • Новости дня
    Макрон предложил Пезешкиану совместный план по безопасности Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и предложил ему рассмотреть план Франции и Британии по созданию международной миссии, призванной обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

    В ходе телефонных переговоров Макрон предложил Ирану присоединиться к международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, которую планируют организовать Франция и Британия. По словам французского президента, миссия будет многонациональной и независимой от воюющих сторон, что позволит восстановить доверие судовладельцев и страховщиков, передает РИА «Новости».

    Макрон отметил, что создание такой миссии может способствовать прогрессу в переговорах по ядерным и ракетным вопросам, а также по ситуации в регионе.

    «Я предложил президенту Ирана воспользоваться этой возможностью и намерен обсудить этот вопрос с президентом Трампом», – заявил Макрон.

    Президент Франции также призвал все стороны немедленно и безоговорочно снять блокаду Ормузского пролива.

    В апреле военные стратеги тридцати стран обсуждали ситуацию в Ормузском проливе на конференции в Лондоне. Премьер-министр Британии Кир Стармер ранее заявлял, что Париж и Лондон готовы возглавить международную военную миссию для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

    Макрон на саммите Европейского политического сообщества заявил о намерении не участвовать в операции США по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива.

    Французская авианосная ударная группа во главе с кораблем Charles de Gaulle направилась через Суэцкий канал в южную часть Красного моря на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

    6 мая 2026, 23:58 • Новости дня
    Axios: США ожидают ответ Ирана на предложение по меморандуму в течение двух дней

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти рассчитывают получить решение иранской стороны по предложенному меморандуму о взаимопонимании в течение ближайших двух дней, сообщает Axios.

    По данным Axios, «американские чиновники заявили, что ожидают ответа Тегерана в ближайшие 24-48 часов», передает РИА «Новости».

    Ожидается, что соглашение будет состоять из 14 пунктов. Оно предусматривает 30-дневный период обсуждения ядерной программы, снятие ограничений со стороны Вашингтона и открытие Ормузского пролива. Кроме того, Тегеран должен будет отказаться от создания ядерного оружия и приостановить обогащение урана как минимум на 12 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Тегерана предложили Вашингтону обсудить условия разблокировки Ормузского пролива. Белый дом высоко оценил прошедшие за последние сутки переговоры с иранской стороной, отметив, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.

    6 мая 2026, 21:02 • Новости дня
    Израиль ликвидировал командира спецназа «Хезболлы» при ударе по Бейруту

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате внезапного удара по южным пригородам ливанской столицы убит Малек Баллут – глава элитного шиитского формирования «Радван».

    Военно-воздушные силы Израиля атаковали южные районы ливанской столицы без предварительного предупреждения мирного населения, передает ТАСС. Целью операции стал один из военных руководителей шиитской милиции «Хезболла».

    По данным телеканала Al Hadath, жертвой воздушной атаки оказался Малек Баллут. Он занимал пост командира элитного спецподразделения «Радван», играющего ключевую роль в операциях организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла удары по двадцати поселениям на юге Ливана. До этого истребители атаковали объекты шиитской организации на южной окраине Бейрута.

    В ходе одной из прошлых операций армия обороны Израиля ликвидировала командира штаба движения Сухайла Хуссейна Хуссейни.

    6 мая 2026, 20:38 • Новости дня
    США заявили о выводе из строя танкера под флагом Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские военные вывели из строя иранский танкер Hasna в Оманском заливе, заявило Центральное командование Вооруженных сил США.

    Как заявляет командование, инцидент произошел, когда танкер следовал по международным водам в сторону иранского порта, передает РИА «Новости». За судном наблюдал американский военный флот, который, по их версии, неоднократно предупреждал экипаж о нарушении блокады.

    «После того, как экипаж Hasna не выполнил неоднократные предупреждения, американские силы вывели из строя руль танкера, произведя несколько выстрелов из 20-мм пушки истребителя ВМС США F/A-18 Super Hornet, запущенного с авианосца USS Abraham Lincoln (CVN 72). Hasna больше не следует по маршруту в Иран», – сказано в заявлении.

    В командовании США подчеркнули, что блокада для судов, пытающихся войти в иранские порты или покинуть их, продолжает действовать.

    Ранее президент США поручил готовиться к длительной блокаде Ирана.

    Агентство Bloomberg сообщало, что Иран начал сокращать добычу нефти из-за морской блокады.

    7 мая 2026, 02:58 • Новости дня
    Иран выразил готовность оказать поддержку торговым судам в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Организация портов и морского судоходства Ирана выразила готовность оказать необходимую помощь торговым судам в Ормузском проливе, сообщает IRNA.

    В опубликованном заявлении отмечается, что порты Ирана готовы оказать «услуги, техническую поддержку, а также медицинскую и санитарную помощь», передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана пообещали обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив при отсутствии угроз. Вице-спикер Меджлиса Али Никзад назвал эту стратегическую акваторию исключительной суверенной привилегией Исламской Республики.

    7 мая 2026, 05:35 • Новости дня
    NBC News: Саудовская Аравия не поддержала операцию США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Эр-Рияд якобы не стал поддерживать американскую инициативу по охране судоходства в Ормузском проливе из-за отсутствия предварительного уведомления о начале миссии, сообщают американские СМИ.

    Американская администрация не смогла заручиться поддержкой Эр-Рияда для проведения операции «Проект Свобода» (Project Freedom), передает ТАСС со ссылкой на NBC News.

    Инициатива предполагала обеспечение безопасного транзита коммерческих судов через акваторию Ормузского пролива.

    Решение Вашингтона о начале миссии застало страны Персидского залива врасплох и, как отметили американские чиновники, «разозлило руководство Саудовской Аравии». В ответ королевство закрыло свое воздушное пространство для авиации Соединенных Штатов.

    Кроме того, военным запретили осуществлять взлеты с территории базы имени принца Султана. Последовавший телефонный разговор президента США Дональда Трампа с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом не принес результатов.

    В итоге пятого мая глава Белого дома объявил о приостановке проекта. Транзит судов поставлен на паузу до успешного завершения переговоров и заключения нового соглашения с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал старт операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе. Позже Вашингтон приостановил реализацию данной инициативы ради достижения соглашения с Тегераном.

    7 мая 2026, 06:40 • Новости дня
    США назвали Иран главной угрозой на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США считает Иран главной угрозой для страны на Ближнем Востоке, следует из новой американской стратегии по борьбе с терроризмом.

    «Наибольшая угроза для США, идущая с Ближнего Востока, исходит именно от Ирана», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    США считают, что Иран представляет угрозу как напрямую, так и косвенно – через финансирование «своих террористических прокси, включая «Хезболлу». Прямая угроза со стороны Ирана связана с его ядерным и ракетным потенциалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти назвали источниками основных террористических угроз наркокартели и исламистов. В новой контртеррористической стратегии Вашингтон обозначил Европу инкубатором экстремизма. США в новой контртеррористической стратегии заявили о риске получения террористами оружия, в том числе якобы из России, не приведя доказательств.

    7 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    США заработали 23 млрд долларов на нефти за месяц ближневосточного конфликта

    Tекст: Мария Иванова

    За месяц после начала обострения на Ближнем Востоке доходы Соединенных Штатов от экспорта нефти и нефтепродуктов увеличились в полтора раза, 23 млрд долларов.

    В марте экспортные доходы США от продажи нефти и нефтепродуктов достигли 23,1 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Поставки сырой нефти выросли на 35% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 10,7 млрд долларов. Экспорт нефтепродуктов увеличился в полтора раза, достигнув 12,4 млрд долларов.

    Главными покупателями американского топлива стали Нидерланды, заплатившие 3,2 млрд долларов, и Мексика с объемом закупок на 2,4 млрд долларов. Также значительные объемы приобрели Южная Корея, Канада и Британия.

    Рост поставок произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта судоходство в Ормузском проливе оказалось практически парализовано, что привело к росту мировых цен на топливо и вынудило страны искать альтернативных поставщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты на фоне конфликта на Ближнем Востоке резко нарастили экспорт собственных энергоресурсов.

    Азиатские страны закупили у Вашингтона рекордные объемы нефти.

    7 мая 2026, 08:21 • Новости дня
    Израильская авиация атаковала 28 ливанских поселений за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская боевая авиация атаковала в среду 28 населенных пунктов на юге Ливана и на западе долины Бекаа, сообщил ливанский военно-полевой источник.

    Израильская военная авиация атаковала за сутки 28 населенных пунктов на юге Ливана и на западе долины Бекаа, передает РИА «Новости».

    Ливанский военно-полевой источник сообщил, что удары пришлись на 26 поселений на юге страны и два в долине Бекаа.

    По информации собеседника агентства, израильская артиллерия обстреляла 15 населенных пунктов. При ударах по Йохмор-Шекиф, Заутар-Шаркия и Заутар-Гхарбия израильские военные использовали снаряды с белым фосфором, утверждает источник.

    Также в среду армия Израиля применила ударные беспилотники. Один из ударов пришелся на жилой дом в южном пригороде Бейрута, в результате чего погиб командующий спецподразделения «Радван» движения «Хезболла» Малик Баллут.

    Согласно данным министерства здравоохранения Ливана, количество погибших от израильских атак за сутки составило 13 человек. Общее число жертв с 2 марта достигло 2715 человек, ранения получили 8535 граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла удары по двадцати поселениям на юге Ливана, несмотря на формальный режим прекращения огня.

    С начала марта израильские удары по югу Ливана привели к гибели 2659 человек и ранениям 8 183 граждан.

    Накануне ударом по ливанским поселениям израильская авиация при атаке южных пригородов Бейрута ликвидировала командира спецподразделения «Радван» движения «Хезболла» Малика Баллута.

