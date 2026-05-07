Беспилотник-разведчик США подал сигнал бедствия над Ближним Востоком

Tекст: Дмитрий Зубарев

Беспилотник-разведчик США Northrop Grumman MQ-4C Triton вновь подал сигнал бедствия над Ближним Востоком, передает ТАСС.

Аппарат находился в воздушном пространстве Саудовской Аравии, недалеко от границы с Ираком, когда сработал сигнал. Беспилотник вылетел с одной из военных баз региона и находился на высоте свыше 14 тыс. метров. В этот момент он развернулся и начал возвращаться, не снижая высоту.

Собеседник агентства подчеркнул, что ранее, 9 апреля, аналогичный аппарат подал сигнал бедствия над Персидским заливом и после этого пропал с радаров. Тогда беспилотник взлетал с базы Сигонелла на Сицилии. После этого случая аппараты MQ-4C Triton начали использовать ближневосточные базы для вылетов.

Беспилотники типа MQ-4C Triton способны в реальном времени предоставлять разведывательную информацию, а также вести наблюдение за морскими и сухопутными объектами. Кроме того, они используются для поддержки противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon.

ВМС США 14 апреля подтвердили потерю редкого разведывательного БПЛА MQ-4C Triton после инцидента в регионе Персидского залива 9 апреля.

