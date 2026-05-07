В Петербурге учреждено спортивно-патриотическое движение «Отечество»

Tекст: Дарья Григоренко

Новое движение стало преемником Общества спортивных единоборств «Отечество» и создано для формирования единой методики и стандартов спортивной подготовки, сочетающейся с воспитательными задачами. Кроме того, перед организаторами стоит задача укрепить работу с тренерским сообществом и развивать спортивную инфраструктуру.

Возглавил движение основатель Общества спортивных единоборств «Отечество», вице-президент Федерации дзюдо России, заслуженный тренер России Борис Ротенберг.

«В 2001 году мы с моим братом Аркадием Романовичем создали в Санкт-Петербурге Общество развития спортивных единоборств «Отечество». Начинали с одного зала. За четверть века мы открыли секции «Отечества» в 20 регионах страны. Провели сотни турниров регионального и федерального уровня. Через наши залы прошли десятки тысяч спортсменов. Из этих ребят выросли чемпионы мира и Европы по самбо и по дзюдо, Олимпийские чемпионы», – рассказал Ротенберг.

В деятельности движения особое внимание уделяется роли тренера как наставника молодежи, поддержке участников спецоперации, в том числе их интеграции в тренерский состав, а также стандартизации работы секций самбо и дзюдо. Планируется, что к 2030 году движение охватит все регионы России, расширив сеть спортивных клубов.

Также в планах организации – учреждение ежегодной премии «Тренер года» с 2027 года, которая будет вручаться лучшим педагогам различных единоборств и боевых искусств. Премия будет оценивать не только спортивные успехи учеников, но и воспитательную деятельность наставников. Награждение пройдет на международном турнире по самбо «Победа».