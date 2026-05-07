TWZ: ВВС США вернули в строй списанный бомбардировщик B-1B Lancer

Tекст: Алексей Дегтярёв

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки завершили масштабный процесс восстановления бомбардировщика B-1B Lancer, передает The War Zone.

Машина с серийным номером 86-0115 покинула авиабазу Тинкер в штате Оклахома после ремонта и отправилась к месту несения службы в Техас.

Самолет находился на хранении с 2021 года. Для возвращения бомбардировщика в строй более 200 специалистов заменили свыше 500 деталей. Обновленный борт получил имя Apocalypse II и заменил другую машину, ремонт которой оказался слишком сложным.

«Анализ показал, что восстановление самолета с хранения AMARG можно выполнить быстрее, с меньшими затратами и рисками, чем продолжение проекта ремонта компанией Boeing», – заявили представители американских ВВС.

Возвращение бомбардировщика связано с решением продлить срок службы парка B-1B как минимум до 2037 года. Американские военные планируют инвестировать 342 млн долларов в модернизацию оставшихся 44 машин этого типа.

В 2024 году в американском штате Южная Дакота разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.

В ходе войны с Ираном в начале апреля пять таких самолетов выполнили длительную боевую операцию над территорией Ирана.