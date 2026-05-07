Суд приговорил жителя Краснодара к 18 годам колонии за госизмену

Tекст: Дарья Григоренко

По данным суда, 26 февраля 2023 года Зубарев, находясь дома, согласился сотрудничать с украинской разведкой после переписки с неизвестным лицом. Он участвовал во всероссийском конкурсе «Кибердром», где получил доступ к лекциям специалистов по радиоэлектронной борьбе, прочитанным 20 января и 22 февраля 2024 года, и скопировал видеозаписи из закрытого Telegram-канала, передает РИА «Новости».

Материалы содержали сведения военного характера и, по мнению следствия, могли быть использованы против безопасности России. Зубарев передал их сотруднику украинской разведки. Также, как отмечается в материалах дела, 7 мая 2023 года он разместил видео с призывом к подрыву Московского Кремля и комментировал публикации с призывами к насильственным действиям против лиц русской национальности.

Ему были предъявлены обвинения по статьям о государственной измене, публичных призывах к экстремистской деятельности и оправдании терроризма. «В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима», – заявил пресс-секретарь суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в ФСБ сообщили, что мужчина в Ярославле по собственной инициативе собирал и отправлял украинским властям секретные сведения о российских военнослужащих, его задержали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двое жителей Ярославля получили по 13 лет колонии за шпионаж в пользу Украины.