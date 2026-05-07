Вице-премьер Словакии назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения

Вице-премьер Словакии Калиняк назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения

Tекст: Вера Басилая

Калиняк подчеркнул, что Фицо возложит цветы на кладбище в Москве в память о жертвах Красной армии, которые освобождали Словакию в 1945 году, и напомнил, что тысячи русских погибли на территории страны вдали от дома, передает РИА «Новости».

По словам Калиняка, этот визит не несет политического подтекста и нужен, чтобы выразить благодарность за свободу. После Москвы Фицо также поедет в Дахау, Нормандию и Вашингтон, чтобы отдать дань уважения всем жертвам Второй мировой войны.

Ранее Фицо заявлял, что 9 мая планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве от имени всего словацкого народа в благодарность за освобождение от фашизма. В этот день он также рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Министерство иностранных дел Словакии из соображений безопасности отказалось раскрывать детали маршрута премьер-министра Фицо.