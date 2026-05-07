На подлете к Москве уничтожили четыре беспилотника

Москвичи передали в Главархив более 21 тыс. артефактов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 21,5 тысячи исторических артефактов было передано москвичами на хранение в Главархив, передает РИА «Новости». Все материалы поступили через центры госуслуг «Мои документы» в рамках проекта «Москва – с заботой об истории», действующего с 2019 года.

Среди переданных реликвий есть личные документы участников Великой Отечественной войны, такие как фронтовые письма, фотографии, дневники, удостоверения и наградные грамоты. Кроме того, граждане передали военную форму, полевые сумки, чемоданы, личные вещи, ордена, медали, в том числе иностранные.

Некоторые реликвии признаны особо ценными историческими документами. «Так, среди них оказался фотоальбом с изображением боевых действий Балтийского флота периода с июня по декабрь 1941 года. Он включает 99 черно-белых фотографий значимых событий начального этапа Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.

Один из ценных артефактов – карты Генерального штаба Красной армии, использованные командованием, включая тактическую карту Курской дуги. Переданные материалы активно используются для пополнения виртуального музея «Москва – с заботой об истории», первого в России онлайн-музея такого масштаба, экспозиции которого созданы благодаря вкладу жителей города и фондам Главархива.

Виртуальный музей изначально отражал события военных лет, но затем его тематика расширилась и теперь включает электронные книги, выставки, подборки архивных документов и фотографии, рассказывающие о жизни Москвы и ключевых событиях XX века. В 2026 году экспозиции музея будут посвящены Году единства народов России. Выставку «Народы России» уже можно увидеть в 30 центрах госуслуг и на сайте Главархива Москвы. Прием новых артефактов продолжается, оформление осуществляется в офисах «Мои документы», где при необходимости проводится реставрация и обеспечивается сохранность материалов.

