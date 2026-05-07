МГУ объявил о наборе студентов на факультет ИИ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Садовничий заявил, что первый набор студентов на новый факультет искусственного интеллекта в Московском государственном университете стартует в 2026 году, передает РИА «Новости».

По словам Садовничего, факультет искусственного интеллекта размещается в специально реконструированном здании: «Мы хотели, чтобы он сразу начал с серьезной работы и поэтому реконструировали для него здание. Факультет размещается в этом здании. В этом году будет уже первый набор».

По данным на сайте факультета, поступающих ожидают следующие вступительные испытания: обязательное дополнительное испытание (ДВИ) по математике (письменно), так же учитываются результаты ЕГЭ по математике, информатике или физике, русскому языку. Минимальный балл: ДВИ – 50; для ЕГЭ: математика – 70; информатика или физика – 70; русский язык – 60.

Факультет был открыт в 2025 году при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное дело».

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия входит в число немногих стран, активно развивающих собственные технологии искусственного интеллекта.

Замглавы администрации президента Максим Орешкин призвал молодежь как можно раньше осваивать навыки управления искусственным интеллектом.