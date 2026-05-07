Партии Стармера спрогнозировали сокрушительное поражение на выборах

Tекст: Мария Иванова

Опросы общественного мнения прогнозируют исторические потери для Лейбористской партии Британии, передает The New York Times.

Ожидается, что на выборах в четверг партия может опуститься на третье место или ниже в тысячах местных округов.

«Я полностью потерял веру во всех политиков. Они все приходят с хорошими намерениями, а потом просто набивают свои карманы», – заявил 98-летний житель шотландского Дамбартона Уилли Хендерсон.

Эксперты называют происходящее полным крахом традиционной двухпартийной системы в стране. Избиратели все чаще отдают предпочтение альтернативным политическим силам, таким как правая популистская партия Reform U.K. Найджела Фараджа и левая Партия зеленых.

Консерваторы также продолжают терять позиции, рискуя в некоторых регионах оказаться на четвертом или пятом месте.

В Уэльсе, традиционном оплоте лейбористов, партия может впервые лишиться контроля над местным парламентом. Избиратели выражают недовольство центристской экономической политикой правительства, жестким подходом к иммиграции и другими проблемами. Прогнозы настолько мрачны для Стармера, что некоторые его однопартийцы уже несколько месяцев обсуждают возможные вызовы его лидерству.

Более половины опрошенных граждан Великобритании выступили за отставку лидера Лейбористской партии.

Партия зеленых в феврале победила лейбористов на недавних довыборах в Манчестере.