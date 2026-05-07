Tекст: Дмитрий Зубарев

Медведев в своей статье для RT заявил, что правосубъектность Германии окажется под вопросом, если договор «2+4» будет признан недействительным.

«Нарушение принципа pacta sunt servanda в подобном случае может повлечь недействительность самого международного договора. А это ставит под сомнение правосубъектность современного германского государства. Что это будет значить для ФРГ, даже страшно представить!», – подчеркнул политик.

Медведев также обвинил Берлин в саботаже своих международных обязательств на фоне «реваншистского курса». Он отметил, что ревизионизм Германии не ограничивается ситуацией на Украине, а проявляется и в исполнении других договорных обязательств. В частности, Медведев напомнил об открытии в октябре 2024 года Балтийского регионального штаба морского командования НАТО в Ростоке.

По его мнению, размещение данного штаба на территории бывшей ГДР является нарушением договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанного ФРГ и ГДР при участии СССР, США, Британии и Франции в 1990 году. Медведев считает, что деятельность штаба фактически сводится к шпионажу за российскими кораблями.

В публикации он также отметил, что «здравые голоса» в немецком обществе не могут сдержать «опасные приступы военной шизофрении». По мнению Медведева, нынешний режим канцлера Фридриха Мерца авторитарен и реваншистски настроен, полностью контролирует политическую систему страны и не допускает конструктивные силы к управлению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев подчеркнул необходимость недопустить трагедии 1941 года на фоне милитаризации ФРГ.

Медведев заявил о масштабной пропагандистской обработке общественного мнения в Германии по теме якобы неизбежной войны с Россией.

Он предупредил об опасности деструктивных действий Германии и Финляндии на Балтике, способных привести к эскалации.