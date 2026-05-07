Стоимость газа в Европе выросла после резкого падения

Цены на газ в Европе подобрались к 539 долларам за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги в плюсе, передает РИА «Новости».

К утру показатель достиг отметки 538,5 доллара, прибавив 1,1% к расчетной цене предыдущего дня. Накануне стоимость топлива падала почти на 13% из-за сообщений западных СМИ о возможном перемирии США и Ирана.

Средние биржевые цены за март подскочили на 59%, превысив 600 долларов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Однако уже в апреле котировки опустились на 14%. Локальный максимум стоимости за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров.

«Повреждены две из 14 линий производства сжиженного природного газа компании в Катаре», – заявил тогда гендиректор QatarEnergy Саад аль-Кааби. Абсолютный исторический рекорд на европейском рынке был установлен в начале весны 2022 года. В тот период котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость европейских газовых фьючерсов опустилась до 509 долларов за тысячу кубометров из-за новостей о возможном примирении США и Ирана.

Несколькими днями ранее обострение ситуации в Ормузском проливе подстегнуло рост котировок почти до 570 долларов.