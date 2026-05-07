После выхода ПСЖ в финал Лиги чемпионов в Париже задержали 127 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Париже задержали 127 человек после беспорядков, которые произошли в ночь на 7 мая на фоне выхода клуба ПСЖ в финал Лиги чемпионов, передает ТАСС.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил в эфире канала CNews: «Итог – 127 задержанных в парижской агломерации, из них 107 – в Париже, а также 11 пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии. Кроме того, 23 полицейских получили легкие ранения».

Глава МВД отметил, что полиции удалось предотвратить попытки разграбления магазинов. Он резко осудил действия болельщиков, устроивших беспорядки, и подчеркнул, что полиция и дальше будет жестко пресекать любые нарушения порядка.

По данным издания Le Parisien, беспорядки начались после матча, в котором ПСЖ сыграл вничью с немецкой «Баварией» со счетом 1:1, что обеспечило парижскому клубу выход в финал турнира. Встреча прошла в Мюнхене вечером 6 мая.

Напомним, что год назад массовые беспорядки в Париже после победы ПСЖ в Лиге чемпионов привели к гибели двух человек, 192 получили ранения, а полиция задержала 426 человек.

В первом полуфинальном матче этого розыгрыша Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле одержал победу над мюнхенской «Баварией» со счетом 5:4.

В прошлом году после уличных беспорядков, связанных с триумфом ПСЖ в Лиге чемпионов, в Париже задержали 570 человек.