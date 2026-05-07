    7 мая 2026, 10:08 • Новости дня

    Медведев сообщил о вбросах идеи ядерного оружия в ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Идея «подумать» над получением собственного ядерного оружия (ЯО) методично вбрасывается в общественно-политический дискурс Германии. На это обратил внимание в своей статье о милитаризации ФРГ зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил, что дискуссия о возможности получения Германией собственного ядерного оружия целенаправленно внедряется в немецкое общество, передает RT.

    Он добавил, что подобные посылы пока звучат не слишком громко, однако повторяются все настойчивее.

    Медведев отметил: «В общественно-политический дискурс Германии пока не слишком громко, как бы невнятно и издалека, но настойчиво вбрасываются посылы о необходимости «подумать» над получением собственного ядерного оружия».

    Он задался вопросом, не устраивает ли уже Берлин участие в ядерных миссиях НАТО, подразумевающих использование Бундесвером американских тактических ядерных бомб при военной необходимости. По мнению Медведева, аргументы в пользу обладания ФРГ своим ядерным оружием примитивны и сводятся к необходимости противостоять Москве, что объясняется вопросами суверенитета Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев в статье о милитаризации Германии заявил о провале целей еэсовской «антиСВО» и о стремлении ФРГ играть в ней первую скрипку.

    Медведев подчеркнул недопустимость для России повторения трагедии 22 июня 1941 года на фоне милитаризации ФРГ.

    Зампред Совбеза России предупредил о полном уничтожении немецкой промышленности и об угрозе существованию европейской цивилизации в случае войны России и Германии.

    6 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Медведев призвал сформировать у Европы «животный страх»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что только формирование у Европы животного страха перед неприемлемым уроном способно предотвратить масштабный военный конфликт между Россией и Западом.

    Медведев в статье для RT заявил, что убеждения, демонстрация доброй воли и односторонние шаги не помогут предотвратить большую бойню.

    По его словам, единственным действенным инструментом по сдерживанию Запада является формирование у Европы, в частности у Германии, понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации агрессивных планов против России.

    «Только формирование у Германии и поддерживающей ее «единой Европы» понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана «Барбаросса 2.0», – подчеркнул Медведев.

    Кроме того, Медведев отметил, что Европа стремится навязать России концепцию «мир посредством силы». В ответ на это, по его мнению, Россия может обеспечить свою безопасность лишь через формирование у Европы животного страха.

    Ранее Медведев заявил, что Германия не прошла очищение от профашистских организаций.

    Медведев предложил европейцам на личном опыте ощутить опасность войны.

    До этого Медведев назвал доктрину «мир через страх» единственным действенным способом сдерживания Запада.

    5 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    По проекту «Единой России» и Газпрома газ подведен к 563 воинским мемориальным комплексам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии Дня Победы на воинских мемориалах в 12 городах России загорелся Вечный огонь благодаря совместному проекту «Единой России» и «Газпрома». Всего по проекту «Храним огонь Победы» газ подведен к 563 мемориальным комплексам.

    Торжественная церемония прошла по всей стране, основной площадкой стал мемориал «Аллея памяти» в Торжке Тверской области. Там более 25 лет огонь горел на баллонном газе, а теперь частицу пламени доставили с Обелиска Победы в Твери. В акции приняли участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «В преддверии главного государственного праздника – Дня Победы – мы зажигаем Вечный огонь у монументов Героям Великой Отечественной войны. Это действительно священный символ бессмертия наших Героев в памяти народа», – сказал Дмитрий Медведев. Он добавил, что это дань огромной благодарности тем, кто защитил Родину, очистил ее от фашизма и сохранил право новых поколений на достойную жизнь.

    По проекту «Храним огонь Победы» газ подведен к 563 мемориальным комплексам. По поручению президента с 2022 года он поставляется на мемориалы с Вечным огнем безвозмездно. Медведев отметил, что увековечение памяти Героев и забота о ветеранах являются частью личной ответственности каждого гражданина.

    Председатель «Единой России» также подчеркнул значимую роль Торжка в Ржевской операции. По его словам, единство фронта и тыла, мужество и труд всегда были главными чертами характера народа, а зажжение огня подтверждает преемственность поколений.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    7 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией

    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Хваленая немецкая промышленность будет полностью уничтожена в случае войны России и Германии, под угрозой окажется существование и европейской цивилизации в целом, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России в своей новой статье для RT оценил последствия возможной милитаризации ФРГ. Политик предупредил западные страны о катастрофических результатах агрессии.

    «Наш четкий сигнал немецким элитам: при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности – прекращения истории европейской цивилизации при продолжении нашего существования», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

    Он добавил, что немецкая экономика будет полностью уничтожена без шансов на восстановление. По словам политика, при таком развитии событий оставшиеся квалифицированные кадры массово покинут Европу. Специалисты будут вынуждены спасаться бегством в Россию, Соединенные Штаты и страны Азии.

    По мнению политика, только прямое указание на такие последствия может отрезвить немецкие элиты и их союзников, тем самым сохранить жизни миллионов людей по обе стороны возможного конфликта.

    Ранее Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании во главе с ФРГ.

    Зампредседателя Совбеза России назвал животный страх перед неприемлемым уроном единственным способом предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев также заявил о провале процесса очищения немецкого общества от нацистского наследия.

    4 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    Медведев назвал Зеленского и Пашиняна «безмозглыми русофобами»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высмеял двух «отлично говорящих» на русском русофобов на саммите в Ереване, которые на камеру демонстративно общались на плохом английском.

    Дмитрий Медведев высмеял в Max двух участников саммита в Ереване, которые, по его словам, являются русофобами, но при этом «отлично говорят на русском». Он отметил, что эти политики предпочли вести беседу на «плохом английском» вместо русского языка.

    Медведев предположил, что подобное поведение могло быть рассчитано на камеры, а в неформальной обстановке они могли возвращаться к русскому. «Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности», – написал он.

    В завершение Медведев иронично добавил, что для полноты картины не хватает только президента США и Вэнса, которые могли бы «принять у неучей зачёт по английскому».

    Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    Премьер Армении Никол Пашинян обсудил с Владимиром Зеленским углубление сотрудничества Армении с Украиной.

    Представитель партии «Сильная Армения», возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном, Нарек Карапетян предупредил, что Зеленского в Армению может осложнить отношения республики с Россией.

    Политолог Николай Силаев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что приглашение Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой.

    5 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Медведев спел «День Победы» на церемонии зажжения вечных огней
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев спел легендарную песню «День Победы» вместе с женским хором на мемориале в Торжке.

    Медведев исполнил знаменитую песню «День Победы» на стихи Владимира Харитонова, передает ТАСС. Политик присоединился к женскому хору на церемонии зажжения новых вечных огней на мемориалах в 12 городах России.

    Торжественное мероприятие прошло в мемориальном комплексе «Аллея памяти» в городе Торжок Тверской области. Вместе с председателем партии «Единая Россия» знаменитый хит пели и другие высокопоставленные лица.

    В исполнении композиции также приняли участие полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, врио губернатора Тверской области Виталий Королев и секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.

    5 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Медведев подчеркнул силу и независимость России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Современные поколения, по мнению зампреда Совбеза, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, сохраняют традиции предков, участвуя в спецоперации и развивая сильную, независимую Россию.

    Россия является сильной, независимой и свободной страной, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает ТАСС. По его словам, нынешние поколения продолжают дело поколения победителей, отдавая дань памяти и уважения своим предкам.

    «Поколение победителей – это родные, близкие нам люди. Мы их дети, внуки, теперь уже и правнуки. Мы стараемся хранить память в семейных традициях, но самое главное, что мы продолжаем их дело и живем в своей стране, которую мы любим и которая является сильной, независимой и свободной», – заявил Медведев.

    Он также подчеркнул, что Россия продолжает дело героев Великой Отечественной войны, в том числе сражаясь в ходе специальной военной операции. По его словам, потомки поколения победителей трудятся на благо Родины и принимают участие в судьбоносных событиях современной истории.

    «Мы трудимся на благо своей Родины и сражаемся в рамках специальной военной операции. То, что было здесь в годы Великой Отечественной войны, продолжается и в сегодняшней жизни», – отметил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев поделился списком своих любимых фильмов, которые традиционно смотрит 9 мая. Также Медведев заявил, что поддержка семьи – стратегическое направление и важнейший приоритет при работе с бюджетом страны.

    Кроме того, заместитель председателя Совбеза назвал помощь людям главной задачей Народной программы партии «Единая Россия».


    6 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    Медведев: Германия не прошла очищение от профашистских организаций

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Процесс очищения немецкого общества от нацистского наследия после Второй мировой войны превратился в профанацию из-за политики западных стран, стремившихся сохранить лояльные кадры, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев,

    Вместо полноценного очищения общества западные державы пошли по пути оправдания военных преступников, заявил Медведев в статье для RT.

    «По сути, никакую реальную денацификацию ФРГ так и не прошла. В архивных материалах Службы внешней разведки России, в том числе в справке о политическом положении в Западной Германии от 1952 года, где убедительно показывается, что вместо ее проведения западные державы пошли по пути оправдания нацистских военных преступников», – указал зампред СБ.

    Политик подчеркнул, что процесс свелся лишь к ликвидации наиболее известных профашистских структур. Англосаксы, по его утверждению, провели кампанию под лозунгом «маленьких – вешать, больших – оправдывать», чтобы сохранить нужных руководителей гитлеровской экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров указал на игнорирование канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выводов Нюрнбергского процесса.

    Медведев обвинял немецкое руководство в подражании фашистским предкам.

    7 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Медведев заявил о провале целей еэсовской «антиСВО» в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еэсовская «антиСВО», где ФРГ стремится играть первую скрипку, не достигнута. На это указал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье о милитаризации Германии, опубликованной RT.

    Как заявил Медведев в своей статье, посвящённой милитаризации Германии, еэсовская «антиСВО», в которой Германия стремится занять лидирующую позицию, не достигла ни одной из своих целей, пишет RT.

    По его словам, несмотря на активное участие и стремление ФРГ играть ключевую роль, поставленные Западом задачи не реализованы.

    Медведев также отметил, что милитаризация Германии вынуждает Россию держать на западных границах войска в полной боеготовности. Он подчеркнул, что «Москве необходимо иметь не только боеспособные, но и боеготовые вооружённые силы на западном направлении», чтобы предотвратить повторение событий июня 1941 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев в статье для RT заявил о необходимости формирования у Европы животного страха перед неприемлемым уроном для предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев указал на превращение процесса денацификации Германии в профанацию из-за политики западных стран.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о проводимой ФРГ ускоренной милитаризации и подготовке к военному противостоянию с Россией.

    7 мая 2026, 09:25 • Новости дня
    Медведев объяснил жесткую антироссийскую риторику стран Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства использовали начало спецоперации как удобный повод для радикального ухудшения отношений с Москвой, не имея объективных причин для вмешательства в конфликт, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своей статье для RT отметил, что государства Европы намеренно пошли на обострение ситуации.

    «Любому понятно, что это стало лишь удобным предлогом для крайнего ужесточения антироссийской риторики, наигранной боязни России, выведения двусторонних отношений в оголтело-конфронтационную плоскость», – подчеркнул он.

    Он добавил, что Берлин и весь Евросоюз не имели реальных поводов настолько активно заступаться за Киев и объявлять Москву вечным противником. Также политик подверг резкой критике главу немецкой дипломатии, охарактеризовав министра иностранных дел Германии как серую мышь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании. Политик призвал не допустить повторения трагедии начала Великой Отечественной войны из-за милитаризации ФРГ.

    7 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Медведев заявил о риске утраты ФРГ правосубъектности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правосубъектность Германии будет поставлена под сомнение в случае признания договора «2+4» недействительным, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Медведев в своей статье для RT заявил, что правосубъектность Германии окажется под вопросом, если договор «2+4» будет признан недействительным.

    «Нарушение принципа pacta sunt servanda в подобном случае может повлечь недействительность самого международного договора. А это ставит под сомнение правосубъектность современного германского государства. Что это будет значить для ФРГ, даже страшно представить!», – подчеркнул политик.

    Медведев также обвинил Берлин в саботаже своих международных обязательств на фоне «реваншистского курса». Он отметил, что ревизионизм Германии не ограничивается ситуацией на Украине, а проявляется и в исполнении других договорных обязательств. В частности, Медведев напомнил об открытии в октябре 2024 года Балтийского регионального штаба морского командования НАТО в Ростоке.

    По его мнению, размещение данного штаба на территории бывшей ГДР является нарушением договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанного ФРГ и ГДР при участии СССР, США, Британии и Франции в 1990 году. Медведев считает, что деятельность штаба фактически сводится к шпионажу за российскими кораблями.

    В публикации он также отметил, что «здравые голоса» в немецком обществе не могут сдержать «опасные приступы военной шизофрении». По мнению Медведева, нынешний режим канцлера Фридриха Мерца авторитарен и реваншистски настроен, полностью контролирует политическую систему страны и не допускает конструктивные силы к управлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев подчеркнул необходимость недопустить трагедии 1941 года на фоне милитаризации ФРГ.

    Медведев заявил о масштабной пропагандистской обработке общественного мнения в Германии по теме якобы неизбежной войны с Россией.

    Он предупредил об опасности деструктивных действий Германии и Финляндии на Балтике, способных привести к эскалации.

    7 мая 2026, 09:12 • Новости дня
    Медведев заявил о «мздоимстве всей бандеровской верхушки» Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Последние коррупционные скандалы, связанные с так называемым «делом Миндича», высветили «всепоглощающее бессовестное мздоимство абсолютно всей бандеровской верхушки», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил, что последние коррупционные скандалы на Украине, связанные с так называемым «делом Миндича», выявили масштабное взяточничество среди всей бандеровской верхушки, передает RT.

    По его словам, коррупция проникла во все звенья руководства страны.

    Медведев отметил, что несмотря на всплывающие факты, Германия по-прежнему готова использовать украинских политиков как «недорогой сборочный цех для своей продукции». Он подчеркнул, что европейские партнеры фактически превращают Украину в объект для различных экспериментов.

    «Превратить Украину в маленькую лабораторную мышь, над которой ставят зловещие эксперименты», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обнародованные аудиозаписи разговоров украинских чиновников показали прямое участие высшего руководства страны в теневых схемах и распределении многомиллионных оборонных контрактов.

    7 мая 2026, 09:59 • Новости дня
    Медведев заявил о ненужности милитаристской Германии для Европы и России

    Tекст: Вера Басилая

    Милитаристская Германия опасна и непредсказуема не только для Европы, но и для России, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Европе не нужна милитаристская Германия, поскольку это стало бы угрозой для её политической субъектности в условиях многополярного мира, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для RT.

    По его словам, сморщенная и слабоумная Европа хотела бы сохранить хоть какую-то политическую субъектность.

    Медведев также заявил, что прямая артикуляция последствий агрессии против России способна отрезвить «наследников наци» и их союзников в Германии, тем самым сохранив миллионы жизней по обе стороны фронта. По его словам, при реализации самого грозного сценария велика вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности – прекращения истории европейской цивилизации при продолжении существования России.

    Медведев добавил, что Берлин стоит перед выбором: война и утрата государственности либо пересмотр внешнеполитических ориентиров в пользу диалога с Россией.

    По мнению Медведева, милитаристская Германия опасна и непредсказуема не только для Европы, но и для России. В заключение он призвал немецкие элиты выбирать путь сотрудничества, а не конфронтации, чтобы избежать катастрофических последствий для европейской цивилизации.

    Ранее Дмитрий Медведев заявил о необходимости формирования у Европы животного страха перед неприемлемым уроном для предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев указал на превращение процесса денацификации Германии в профанацию из-за политики западных стран.

    Также Медведев отметил, что в случае войны России и Германии немецкая промышленность будет полностью уничтожена, а существование европейской цивилизации окажется под угрозой.

    7 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Медведев указал на массовую пропаганду войны с Россией в Германии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев указал на масштабную пропагандистскую обработку общественного мнения в Германии о неизбежности военного столкновения с Россией.

    Медведев в своей новой статье, опубликованной на сайте RT, заявил о масштабной пропагандистской обработке общественного мнения в Германии по вопросу якобы неизбежной войны с Россией.

    По его словам, руководство Германии официально назвало Россию «основной угрозой безопасности и миру», а также поставило цель нанести Москве «стратегическое поражение».

    Медведев отметил, что немецким обществом систематически распространяются тезисы о высокой вероятности военного столкновения между странами к 2029 году. Он подчеркнул, что подобные настроения формируются целенаправленно и усиливаются на государственном уровне.

    Кроме того, Медведев указал на кризис мультикультурализма в Германии и отказ от традиционных ценностей, который, по его мнению, способствует росту правоэкстремистских течений. Он отметил: «Крах политики мультикультурализма, отсутствие внятной картины будущего, отказ от традиционных ценностей дают почву для роста правоэкстремистских течений, апеллирующих к ресентименту по сильному национальному государству».

    По мнению зампредседателя Совбеза России, подобное развитие событий может привести немецкое общество к непредсказуемым последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил о недопустимости для России повторения трагедии 22 июня 1941 года на фоне милитаризации Германии.

    Медведев в статье о милитаризации Германии отметил провал целей еэсовской «антиСВО» при стремлении ФРГ играть ведущую роль.

    7 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Медведев заявил о деструктивной деятельности Германии и Финляндии на Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что действия Германии и Финляндии на Балтике способны привести к опасной эскалации и осложнению ситуации.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил об опасности действий Запада в Балтийском море, передает RT.

    По его словам, подобная политика может привести к крайне негативному развитию событий.

    «Во взаимодействии со своей окопной подружкой по НАТО – Финляндией – Германия ведет активную деструктивную деятельность по превращению Балтики во внутреннее море Североатлантического альянса», – подчеркнул политик.

    Медведев уточнил, что именно Берлин стал главным инициатором создания миссии «Балтийский часовой» на встрече лидеров стран НАТО и ЕС в Хельсинки. Цель этой инициативы заключается в создании препятствий для свободного российского судоходства, что в условиях тотального недоверия между Востоком и Западом чревато реализацией наихудшего сценария.

    Кроме того, Медведев высказался о будущем Польши. Он отметил, что у Варшавы есть лишь два исторических пути: стать нищим вассалом Германии или выбрать партнерство с Россией. Медведев добавил, что рассчитывать на поддержку США не стоит, поскольку «никакая Польша (да и вся Европа) американцам не нужна».

    Страны НАТО договорились о создании миссии военно-морского патрулирования на Балтике.

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил о готовности Москвы защищать свои интересы в регионе.

    Дмитрий Медведев заявил о необходимости формирования у Европы животного страха перед неприемлемым уроном для предотвращения масштабного конфликта.



    7 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    Медведев заявил о нежелании Германии вспоминать о советских жертвах в войне

    Tекст: Вера Басилая

    В Германии предпочитают не вспоминать о советских жертвах Второй мировой войны и игнорируют преступления нацистов против граждан СССР, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на искажение исторической правды Берлином, передает RT.

    Политический деятель подчеркнул, что немецкая историография выстроилась вокруг постулата о равной ответственности двух тоталитарных режимов за развязывание конфликта.

    «Процесс покаяния в Германии за преступления нацистского режима преимущественно сводится к теме холокоста, о советских жертвах предпочитают вообще не вспоминать», – написал Медведев.

    Он добавил, что Берлин категорически отказывается признать блокаду Ленинграда преступлением против человечности и актом геноцида.

    Кроме того, в продвигаемые фальсификации входит деление жертв на национальные категории и отрицание освободительной роли Красной армии в Европе. Масштаб военных преступлений вермахта и войск СС на Восточном фронте сейчас активно ставится под сомнение, подчеркнул Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев сообщил о необходимости предотвратить повторение трагедии 1941 года.

    Политик назвал профанацией процесс послевоенного очищения немецкого общества от нацистского наследия.

    Ранее Медведев пристыдил Берлин за отказ признавать блокаду Ленинграда геноцидом.

