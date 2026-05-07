    7 мая 2026, 09:45 • Новости дня

    Медведев заявил о деструктивной деятельности Германии и Финляндии на Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что действия Германии и Финляндии на Балтике способны привести к опасной эскалации и осложнению ситуации.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил об опасности действий Запада в Балтийском море, передает RT.

    По его словам, подобная политика может привести к крайне негативному развитию событий.

    «Во взаимодействии со своей окопной подружкой по НАТО – Финляндией – Германия ведет активную деструктивную деятельность по превращению Балтики во внутреннее море Североатлантического альянса», – подчеркнул политик.

    Медведев уточнил, что именно Берлин стал главным инициатором создания миссии «Балтийский часовой» на встрече лидеров стран НАТО и ЕС в Хельсинки. Цель этой инициативы заключается в создании препятствий для свободного российского судоходства, что в условиях тотального недоверия между Востоком и Западом чревато реализацией наихудшего сценария.

    Кроме того, Медведев высказался о будущем Польши. Он отметил, что у Варшавы есть лишь два исторических пути: стать нищим вассалом Германии или выбрать партнерство с Россией. Медведев добавил, что рассчитывать на поддержку США не стоит, поскольку «никакая Польша (да и вся Европа) американцам не нужна».

    Страны НАТО договорились о создании миссии военно-морского патрулирования на Балтике.

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил о готовности Москвы защищать свои интересы в регионе.

    Дмитрий Медведев заявил о необходимости формирования у Европы животного страха перед неприемлемым уроном для предотвращения масштабного конфликта.



    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    7 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Хваленая немецкая промышленность будет полностью уничтожена в случае войны России и Германии, под угрозой окажется существование и европейской цивилизации в целом, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России в своей новой статье для RT оценил последствия возможной милитаризации ФРГ. Политик предупредил западные страны о катастрофических результатах агрессии.

    «Наш четкий сигнал немецким элитам: при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности – прекращения истории европейской цивилизации при продолжении нашего существования», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

    Он добавил, что немецкая экономика будет полностью уничтожена без шансов на восстановление. По словам политика, при таком развитии событий оставшиеся квалифицированные кадры массово покинут Европу. Специалисты будут вынуждены спасаться бегством в Россию, Соединенные Штаты и страны Азии.

    По мнению политика, только прямое указание на такие последствия может отрезвить немецкие элиты и их союзников, тем самым сохранить жизни миллионов людей по обе стороны возможного конфликта.

    Ранее Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании во главе с ФРГ.

    Зампредседателя Совбеза России назвал животный страх перед неприемлемым уроном единственным способом предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев также заявил о провале процесса очищения немецкого общества от нацистского наследия.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    7 мая 2026, 09:37 • Новости дня
    На нефтебазе в Латвии разбился украинский беспилотник
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, сообщил портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу.

    Беспилотный летательный аппарат упал на территорию нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, передает ТАСС со ссылкой на портал Delfi и государственную пожарно-спасательную службу.

    Инцидент произошел около 3.30 по местному времени, которое совпадает с московским.

    Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что, по предварительным данным, в республику могли залететь дроны, «направленные с украинской стороны в сторону России». Он отметил, что это пока только предположения, которые требуют дальнейшего подтверждения.

    В результате падения беспилотника были повреждены четыре резервуара, которые на момент происшествия были пустыми. На месте работают оперативные службы, а латвийская полиция уже возбудила уголовное дело по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запущенный с Украины летательный аппарат пересек воздушное пространство Латвии и упал у границы с Белоруссией.

    МИД Латвии выразил протест России и вручил ноту из-за вторжения украинского беспилотника в воздушное пространство республики.

    Пролет украинских ударных дронов над Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией вызвал панику среди населения этих стран.

    6 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах
    Tекст: Ольга Иванова

    Дипломатическое представительство России призвало власти Германии разрешить демонстрацию флагов и атрибутики, связанной с разгромом нацизма, в памятные майские дни.

    Российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала от германской стороны снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах 8 и 9 мая, передает ТАСС.

    «По распоряжению берлинских властей 8 и 9 мая 2026 года на советских воинских мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове в очередной раз запрещается демонстрация флагов России и Белоруссии, а также символов, неразрывно связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Германии и Европы от нацизма. Среди них красное знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, историческая военная униформа, советские песни и марши военных лет», – отметили в посольстве РФ.

    Дипломаты настоятельно призвали восстановить историческую справедливость и официально признать преступления Третьего рейха геноцидом народов Советского Союза. В посольстве подчеркнули, что запреты, вводимые Берлином под предлогом конфликта на Украине, поражают абсурдностью и цинизмом. По мнению представителей дипмиссии, такие меры направлены исключительно на ограничение права достойно отметить годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина решили ввести строгие ограничения на использование советской символики у военных мемориалов.

    МИД Германии разослал местным властям рекомендации о выдворении представителей России с памятных мероприятий.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова жестко раскритиковала подобные планы немецкой стороны.

    7 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    Tекст: Антон Антонов

    Германия столкнулась с масштабными глобальными изменениями и внутренними структурными проблемами, формирующими взрывоопасный кризис, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Те перемены, которые мы сейчас наблюдаем в мире, накладываются на накопившиеся структурные проблемы нашей страны… Мы, дамы и господа, являемся свидетелями глубокого эпохального перелома, такого, какой переживает каждое поколение», – подчеркнул Мерц.

    Он добавил, что немцам, родившимся после Второй мировой войны, до сих пор просто везло, но спустя 80 лет после ее окончания кризис настиг и их, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что перелом носит взрывной характер и происходит крайне быстро. Кризис порождает огромное давление, вынуждающее принимать срочные меры, поскольку ФРГ еженедельно сталкивается с вызовами, выходящими за рамки внешней политики.

    Текущие потрясения серьезно влияют на жизнь внутри государства, демонстрируя острую необходимость изменений во многих сферах, констатировал глава немецкого правительства. Говоря о реформах, Мерц пообещал продолжить их ускорение и призвал граждан проявить терпение к проводимым преобразованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спустя год после вступления в должность канцлер Германии столкнулся с падением рейтингов, разногласиями в коалиции и конфликтом с США. На фоне падения рейтингов канцлер ФРГ обвинил во внутреннем экономическом кризисе внешние факторы.

    6 мая 2026, 22:27 • Новости дня
    Захарова ответила Сикорскому на слова о пролете Фицо

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского об условиях пролета словацкого премьера Роберта Фицо над российской территорией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского об условиях пролета в Россию премьер-министра Словакии Роберта Фицо, передает РИА «Новости».

    «Звучит как тотальное и бесповоротное саморазоблачение – провокаторы-реваншисты, толкающие Европу по проторенной ими же раньше тропе войны к обрыву», – подчеркнула дипломат.

    По ее словам, Сикорский действует не в интересах Польши, а в интересах своей супруги Энн Эпплбаум, которую она назвала «ярой американской ультралибералкой». Она заявила, что Сикорский и Эпплбаум могут покинуть Польшу, оставив поляков решать последствия европейских кризисов.

    Она также прокомментировала недавние заявления о роли Польши в освобождении Берлина в 1945 году, отметив, что полякам напомнили об этом, однако не уточнили, что это произошло в составе 1-го Белорусского фронта Красной Армии.

    Ранее Сикорский допустил пропуск самолета Роберта Фицо через Польшу при условии разблокировки помощи Украине.

    До этого Радослав Сикорский объявил о снятии вопроса пролета словацкого борта с повестки.

    7 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы

    План Китая усилил угрозу деиндустриализации Германии и еврозоны

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная технологическая экспансия Пекина способна лишить еврозону 0,6% ВВП к концу десятилетия, заставляя европейских лидеров всерьез пересматривать привычные принципы свободной торговли, отмечает Bloomberg.

    Стратегический курс Китая, закрепленный в новом пятилетнем плане, уже стал серьезным предупреждением для европейского бизнеса, пишет Bloomberg.

    Документ нацелен на модернизацию традиционных отраслей, прежде всего химической и машиностроительной промышленности и автопрома, на которых держится экспортная мощь Германии и других стран ЕС. Параллельно Пекин делает ставку на робототехнику, биомедицину, ядерный синтез, квантовые технологии и связь шестого поколения.

    По оценкам экономистов Goldman Sachs, усиление промышленного и экспортного рывка Китая способно стоить экономике зоны евро 0,6% ВВП к концу 2029 года, а Германии – 0,9%. Европейские чиновники все чаще сомневаются в эффективности прежней модели свободной торговли на фоне государственной поддержки китайских компаний, перепроизводства и растущего торгового дефицита с Китаем.

    Особое беспокойство проявляет Германия, крупнейшая экономика Европы. Страна почти не росла ни после пандемии, ни со времени предыдущего пятилетнего плана Пекина, а выпуск в обрабатывающей промышленности снижается с конца 2017 года. На этом фоне новые данные по промышленному производству, заказам и внешней торговле вызывают повышенное внимание.

    Клаудия Барковски, представитель объединения немецких машиностроителей VDMA в Пекине, отметила беспрецедентный интерес клиентов к новому документу: «Компании хотят знать, что этот план означает для будущего». Она подчеркнула, что Китай уходит от простого наращивания масштабов к качеству, эффективности и устойчивости, и это напрямую задевает сегменты, где европейские машиностроители традиционно были сильны.

    Наибольшие потери уже несет немецкий автопром: Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, вырвавшись вперед за счет дешевых электромобилей, конкурирующих с моделями Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Руководитель Hahn Automation Group Франк Конрад отмечает резкий технологический скачок китайских заводов и предупреждает, что без активных мер в поддержке частного сектора технологические компании Европы будут продолжать исчезать. Он выступает за требования к локализации производства, хотя и признает, что это неминуемо приведет к трениям в экономике.

    Под давление попадают и другие столпы европейской промышленности. Во Франции в зоне риска оказываются Airbus и Safran из-за масштабных инвестиций Китая в авиацию, а фармкомпании вроде Sanofi сталкиваются с конкуренцией на фоне растущей доли Китая на глобальном фармрынке. Автопроизводитель Renault уже выводит более дешевые электромобили, чтобы удержать позиции перед китайским наступлением.

    Пекин, в свою очередь, заявляет, что главная цель плана – укрепление собственной экономики и устойчивости. В документ включены задачи по расширению системы соцподдержки и стимулированию внутреннего потребления, которое остается слабым звеном, а власти обещают дальше открывать рынок для зарубежных компаний. При этом Китай отрицает, что рост промышленности обеспечен субсидиями, и объявляет кампанию против избыточной конкуренции и мощностей, хотя заметных результатов пока нет.

    Экономист Алисия Гарсия-Эрреро из аналитического центра Bruegel и банка Natixis подчеркивает, что старение населения и сдерживание роста зарплат ограничивают роль внутреннего спроса. По ее словам, Пекин намерен удерживать высокие темпы роста за счет расширения доли на мировых рынках, прежде всего в экспорте высокотехнологичной продукции. Отдельным полем будущей конфронтации она называет биопроизводство, где использование живых клеток позволяет выпускать пищевые ингредиенты, лекарства и сопутствующую продукцию, а Европа рискует попасть в новую зависимость.

    На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон назвал торговый профицит Китая в отношениях с ЕС неустойчивым и предупредил о возможных «жестких мерах» в ответ. Однако выстроить общий курс Европейскому союзу сложно, тем более на фоне обмена торговыми уколами с президентом США Дональдом Трампом. Разногласия сказываются и на проекте Еврокомиссии Industrial Accelerator Act, который должен поднять долю промышленности в экономике ЕС с 14,3% в 2024 году до 20% в 2035 году.

    Этот план неоднократно откладывался из-за споров между странами: Макрон настаивает на стратегии «Сделано в Европе» («Made in Europe») с приоритетом европейских товаров в госзакупках, а канцлер Германии Фридрих Мерц требует сосредоточиться на сокращении бюрократии и усилении единого рынка ЕС. В то время как часть бизнес-лидеров поддерживает более жесткую промышленную политику, другие выступают против, опасаясь новой волны торговых конфликтов.

    Бывший депутат Европарламента Райнхард Бюттикофер, ныне старший научный сотрудник Центра европейской политической аналитики, считает, что споры затмевают суть проблемы. Он предупреждает, что Евросоюз сталкивается с угрозой деиндустриализации «made in China» и располагает инструментами для ответа, но ключевым вопросом остается наличие политической воли воспользоваться ими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство коммерции КНР предупредило Европейский союз о возможных контрмерах из-за закона «Сделано в Европе».

    Европейский союз в прошлом году рассматривал введение требований по передаче технологий для китайских компаний при выходе на ключевые технологические рынки Европы.

    Агентство Bloomberg ранее сообщало о риске будущей экономической катастрофы из-за роста зависимости экономики Германии от Китая.

    7 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС

    Политолог Рар: Германия спешит реформировать Евросоюз

    Tекст: Анастасия Куликова

    Идея перехода от принципа единогласия при принятии решений в ЕС к голосованию квалифицированным большинством не нова. Но Германия спешит провести реформу пока во главе Еврокомиссии находится Урсула фон дер Ляйен, а в большинстве европейских стран к власти не пришли правые силы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложенный МИД ФРГ план реформирования Евросоюза.

    «Евросоюз – очень неподвижная организация, поскольку любое решение должно быть принято единогласно. Одна страна-участница, несогласная с предложением остальных членов союза, может заблокировать всю политику объединения», – отметил германский политолог Александр Рар. В качестве примера он привел Венгрию: уходящий с поста премьера Виктор Орбан неоднократно становился «помехой» для Брюсселя.

    Собеседник указал, что идея реформировать механизм принятия решений – то есть перейти от принципа единогласия к голосованию квалифицированным большинством – не нова. «Если изменение будет согласовано, то Евросоюз окажется на шаг ближе к созданию «супергосударства» или «мягкой империи». Другими словами, Брюссель получит больше полномочий», – уточнил политолог.

    «За реформу выступают такие государства, как Германия и Франция, которые «рулят» в Европе и подчиняют себе маленькие страны. Против – маленькие и более слабые игроки. Последние боятся попасть полностью под диктат «старших братьев» и таким образом лишиться своего национального суверенитета», – добавил аналитик.

    «Тем не менее, власти ФРГ безжалостно спешат. Они хотят преобразовать Евросоюз как можно скорее, пока во главе Еврокомиссии находится их сообщница – Урсула фон дер Ляйен – и пока в большинстве европейских стран к власти не пришли «популистские» правые силы», – заключил Рар.

    Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план реформирования Евросоюза. По его мнению, необходимо чаще использовать механизм «усиленного сотрудничества» в Брюсселе. «Это означает, что в тех сферах политики, где совместный прогресс всех 27 государств – членов в обозримом будущем недостижим, мы будем идти вперед малой группой стран», – уточнил он.

    Вадефуль также выступил за переход от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений к голосованию квалифицированным большинством. Как указал министр, это позволит избежать блокировки решений отдельными странами. В числе других инициатив он назвал ускорение процесса расширения Евросоюза за счет поэтапного присоединения новых стран. В пользу этого пункта уже высказывался канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Своими предложениями Вадефуль, по его словам, хочет попытаться сделать Евросоюз «более дееспособным». «Если мы как Европейский союз не сможем этого обеспечить, это сделают другие. И тогда сформируются уже иные союзы», – заключил глава МИД Германии.

    Как писало издание Politico, внешнюю политику Евросоюза поразил системный паралич из-за принципа единогласия. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила лишить страны объединения права вето по вопросам безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены данного механизма.

    6 мая 2026, 22:32 • Новости дня
    Литва решила принять военных США в случае их вывода из Германии

    Науседа заявил о готовности Литвы принять военных США из Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа выразил готовность принять дополнительных американских военных, если они будут выведены из Германии, и сообщил о строительстве необходимой инфраструктуры.

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова принять столько американских военных, сколько сможет, если США решат вывести свои силы из Германии, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Литва заинтересована в том, чтобы американские солдаты остались в Европе, а также отметил, что для этого строится вся необходимая инфраструктура для учений и размещения союзников.

    Науседа сделал это заявление на совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким, проходившей на полигоне в Капчаместисе. Он добавил, что Литва ожидает полного развертывания пятитысячной бригады бундесвера к концу 2027 года.

    Президент Литвы напомнил, что в настоящий момент в стране уже находится более тысячи американских военных, и Вильнюс готов принять в будущем еще больше союзных солдат.

    Президент США объявил о планах значительного сокращения американского военного контингента в Германии.

    Польша подготовила необходимую инфраструктуру для переброски этих солдат на свою территорию.

    Министр обороны Литвы Довиле Шакалене также выразила готовность предоставить союзникам дополнительные военные базы.

    7 мая 2026, 01:57 • Новости дня
    Опубликованы показания последнего командующего обороной Берлина в 1945 году

    ФСБ: О самоубийстве Гитлера Германия сперва сообщила Сталину

    Tекст: Антон Антонов

    После самоубийства Адольфа Гитлера руководство нацистской Германии сообщило о случившемся по горячим следам только советскому лидеру Иосифу Сталину, рассказывается в рассекреченном архивном документе, опубликованном ФСБ России в преддверии Дня Победы.

    В архивных документах содержатся показания командующего обороной Берлина генерала Гельмута Вейдлинга, сдавшегося в плен Красной армии второго мая 1945 года, передает РИА «Новости».

    На допросе пленный офицер детально описал свою встречу с лидером нацистов, состоявшуюся незадолго до падения столицы. «Это был живой труп. Согнувшись, он сидел на стуле за столом с картами. Его руки беспрерывно тряслись. Тихим, едва слышным голосом, он мне объяснил оперативный план боев по выручке Берлина», – писал немецкий военачальник.

    30 апреля генерала тайно вызвали в Имперскую канцелярию, где ему рассказали о произошедшем самоубийстве. «Единственно, кому было сообщено о самоубийстве фюрера и о правительстве, установленном в его завещании (рейхспрезидент – адмирал Дениц, рейхсканцлер – доктор Геббельс и т.д.) – это маршал Сталин», – отмечал Вейдлинг.

    Экстренную весть доставил генерал Ганс Кребс, прибывший на командный пункт советских войск ранним утром первого мая. Остальной мир услышал о кончине Гитлера лишь вечером из сводок германского радио, однако факт сведения счетов с жизнью тогда утаили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности опубликовала засекреченные материалы о последних днях лидера нацистской Германии в бункере. После категорического отказа Сталина от прекращения огня Йозеф Геббельс принял решение покончить с собой. Позже Росархив подготовил публикацию уникальных протоколов допросов высших чинов Третьего рейха.

    6 мая 2026, 18:36 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем

    Американский самолет зафиксирован над нейтральными водами Черного моря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский разведывательный самолет вновь выполнил полет над нейтральными водами Черного моря, совершив несколько кругов вне гражданских авиационных коридоров, сообщили информагентства.

    Полет американского самолета-разведчика Bombardier Challenger 650 Artemis II был зафиксирован над нейтральными водами Черного моря, передает ТАСС. Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце и совершил несколько кругов, следуя вне установленных для гражданской авиации маршрутов на высоте порядка 11 тыс. метров, при этом не входя в воздушное пространство каких-либо стран.

    Источник агентства сообщил, что подобные полеты этого самолета ранее уже отмечались не только над Черным морем, но и вокруг Калининградской области. Тогда Bombardier Challenger 650 Artemis II выполнял рейсы над нейтральными водами Балтийского моря, а также пересекал воздушное пространство Литвы и Польши, взлетая с того же аэродрома в Констанце.

    Кроме того, некоторое время назад на аналогичном маршруте над Черным морем был замечен самолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции. Он также совершил несколько кругов, изначально стартовав из Бухареста и сейчас возвращаясь туда же.

    Ранее американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем рядом с Россией 23 апреля. До этого самолет-разведчик США совершил облет побережья Крыма и Краснодарского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США выполняет наблюдательные полеты вблизи российских рубежей на переоборудованном бизнес-джете Artemis II.

    6 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Российские дипломаты в Вене осудили курс властей Германии на ремилитаризацию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Берлин целенаправленно наращивает военный потенциал в ущерб экономическому благополучию собственных граждан, что вызывает крайне тревожные параллели с прошлым.

    Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности Юлия Жданова раскритиковала действия немецкого руководства, передает ТАСС. Дипломат подчеркнула, что текущий политический курс Берлина заставляет вспомнить мрачные страницы истории.

    «Нельзя обойти вниманием то, насколько рьяно Германия вкладывается в ремилитаризацию, что навевает нелицеприятные исторические ассоциации», – заявила представитель Москвы на заседании Форума ОБСЕ.

    По словам Ждановой, вместо работы над экономической разгрузкой населения немецкие политики осознанно выбирают путь долгой военно-финансовой мобилизации общества. Дипломат назвала подобное развитие событий печальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Германии для военного противостояния с Москвой. Глава российской делегации в Вене Юлия Жданова назвала эту страну основным логистическим узлом НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил немецким политикам о мрачных страницах собственной истории.

    6 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    Литва и Польша впервые на учениях отработали применение ударных БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Применение ударных беспилотников впервые было отработано в ходе литовско-польских учений «Нарсусис грифонас» на Сувалкском коридоре, сообщил командующий задействованной для тренировки мотопехотной бригадой «Жемайтия» Викторас Багдонас.

    Багдонас в эфире национального радио LRT отметил, что впервые в маневрах использовались ударные дроны, в то время как ранее применялись только разведывательные беспилотники, передает ТАСС.

    Учения проходят третий год подряд и стартовали 4 мая. В них принимают участие около 2 тыс. военнослужащих с обеих сторон, включая литовскую мотопехотную бригаду, подразделения батальона НАТО, добровольцев и представителей экстренных служб. Завершение маневров запланировано на среду, а за финальным этапом будут наблюдать президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Кароль Навроцкий.

    Сувалкский коридор является стратегически важным участком длиной около 64 км на границе Литвы и Польши, который граничит с Калининградской областью и Гродненской областью Белоруссии. Перекрытие этого коридора может привести к сухопутной изоляции Литвы от западных союзников по НАТО, поэтому Вильнюс традиционно уделяет этому региону пристальное внимание.

    Ранее сообщалось, что французские и польские военные намерены провести совместные маневры над Балтийским морем для тренировки применения ядерного оружия по целям на российской и белорусской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше стартовали учения НАТО с участием 3,5 тыс. военных. Эстония начала масштабные военные учения с участием Украины. Совбез России сообщил о планах ВМС Финляндии провести учения у границы РФ.

    7 мая 2026, 05:12 • Новости дня
    Дмитриев предсказал дозаправки Lufthansa в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкий авиаперевозчик Lufthansa может начать использовать московские аэропорты для промежуточных посадок на фоне глобальной нехватки авиационного топлива, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Немецкая авиакомпания Lufthansa, возможно, будет вынуждена дозаправлять свои самолеты в Москве на фоне топливного кризиса, указал Дмитриев, передает РИА «Новости».

    «Lufthansa, возможно, будет вынуждена заправляться в Москве, поскольку ей приходится рассматривать варианты промежуточных посадок для дозаправки. Кроме того, во время этих остановок она, вероятно, станет закупать российские продукты питания – на фоне того, как продовольственный кризис охватывает Евросоюз», – указал он.

    Так он прокомментировал информацию о разработке авиакомпанией планов промежуточных остановок при дефиците горючего в пунктах назначения.

    Несколькими неделями ранее авиаконцерн объявил о сокращении 20 тыс. ближнемагистральных рейсов до октября для экономии подорожавшего из-за конфликта на Ближнем Востоке авиатоплива.

    До этого Дмитриев называл мировой авиационный кризис предвестником серьезных потрясений в других отраслях.

    В апреле авиакомпания Lufthansa отменила около 20 тыс. рейсов для снижения расхода керосина.

    6 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Канада объявила о планах закупить разведывательные самолеты у США и Швеции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канада намерена приобрести у США или Швеции шесть новых самолетов радиолокационной разведки и готова потратить на это более 5 мллрд канадских долларов (3,67 млрд американских долларов), сообщает канал CBC.

    Канада планирует приобрести у США или Швеции шесть новых самолетов радиолокационной разведки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBC.

    На эти цели власти готовы потратить более 5 млрд канадских долларов, что составляет около 3,67 млрд американских долларов.

    В материале уточняется, что речь идет о самолетах воздушного дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые в канадских ВВС называют «летающими радарами». По словам представителей военных, необходимость закупки связана с «угрозой со стороны России и Китая». Самолеты должны обнаруживать вражеские ракеты, самолеты и дроны на высоте более 10 км.

    Среди рассматриваемых моделей – шведский GlobalEye от Saab, а также два американских варианта: Aeris X от L3Harris и E-7 Wedgetail производства Boeing. Ранее Канада уже выбирала между американским F-35 и шведским Gripen, и сейчас военные отмечают, что хотят максимальной совместимости нового оборудования с F-35, однако не исключают вариант смешанного состава ВВС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Канады допускает пересмотр контракта на поставку американских истребителей F-35.

    Оттава экстренно закупает сотни единиц бронетехники для защиты северных территорий.

    Самолет радиотехнической разведки ВВС Швеции совершил маневры над нейтральными водами Черного моря.

