    7 мая 2026, 09:29 • Новости дня

    Минцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет

    @ Ирина Серегина/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На День Победы в столице временно ограничат доступ к сотовым сетям и сервисам отправки сообщений, в том числе к ресурсам из «белого списка», сообщило Минцифры.

    Власти не планируют массово отключать связь 7 и 8 мая в городе, указало ведомство в Max.

    Оперативные ограничения могут вводиться только в случае возникновения непосредственных угроз безопасности.

    В День Победы доступ к мобильному интернету и отправке сообщений будет временно приостановлен. Блокировка затронет в том числе ресурсы из специального «белого списка» сайтов.

    Домашние сети продолжат функционировать в штатном режиме.

    В начале мая сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников. Министерство цифрового развития пообещало заблаговременно оповещать абонентов о повторных блокировках сети.

    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на День Победы
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    6 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы

    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о планах Киева осуществить пролет беспилотников Вооруженных сил Украины над Москвой в День Победы,

    По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.

    Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.

    Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    6 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    Верховный правитель Малайзии прибыл в Москву в преддверии Дня Победы
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный борт с султаном Малайзии Ибрагимом совершил посадку в аэропорту Москвы незадолго до торжеств по случаю 9 мая.

    Воздушное судно с высокопоставленным гостем завершило перелет и благополучно село в Москве, передает корреспондент РИА «Новости». Известно, что султан Ибрагим направился в российскую столицу в преддверии празднования 9 мая.

    Ранее самолет малайзийского монарха вылетел в сторону России для осуществления этого визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Малайзии Ибрагим отправился в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

    В январе этого года монарх приезжал в Санкт-Петербург с частной поездкой.

    В рамках того визита он прибыл в аэропорт Пулково по международному протоколу.

    6 мая 2026, 19:48 • Новости дня
    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам

    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам
    @ Иван Лебедев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В венгерском поселке Цеце после реставрации был вновь открыт мемориал, где увековечены имена 569 советских солдат и офицеров, погибших во Второй мировой войне, сообщили в российском посольстве.

    Советский воинский мемориальный комплекс торжественно открыли после реставрации в поселке Цеце в Венгрии, сообщает корреспондент ТАСС. Комплекс возведен на месте захоронения 569 советских солдат и офицеров, участвовавших в освобождении Венгрии от фашистов в 1944–1945 годах. Мемориал включает центральный памятник и семь братских могил, а на шестиметровом белом обелиске размещена надпись на русском и венгерском языках.

    Посол России в Венгрии Евгений Станиславов на церемонии подчеркнул значение подвига советских воинов, которые остановили последний натиск Третьего рейха и обеспечили освобождение венгерской земли от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, среди похороненных есть и те, кто погиб в ходе Балатонской оборонительной и Будапештской наступательной операций. Дипломат сообщил, что благодаря архивной работе удалось уточнить персональные данные 180 воинов и впервые установить еще 389 имен, теперь все 569 имен увековечены на мемориале.

    Станиславов выразил благодарность Военно-историческому институту и музею Минобороны Венгрии, а также муниципалитету Цеце за вклад в сохранение памяти. Ремонт мемориала был выполнен российским посольством в 2026 году в рамках программы по сохранению советских воинских захоронений в Венгрии.

    В церемонии приняли участие сотрудники посольств России и Белоруссии, представители венгерских организаций и соотечественники. У мемориала прошла церковная служба, а также высадка сирени, приуроченная к акции «Сад памяти» и Дню Победы.

    По словам руководителя Представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиева, мемориал сохранил свой первоначальный вид, несмотря на попытки его демонтажа во время событий 1956 года. Памятник находится в сохранности благодаря межправительственному соглашению между Россией и Венгрией.

    Ранее в венгерской столице прошла церемония открытия мемориала, где впервые выгравировали имена более 300 солдат и офицеров Красной армии. Также в Будапеште на площади Свободы состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам в честь годовщины освобождения Венгрии от фашизма.

    До этого в Венгрии после ремонта открыли советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек.


    6 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы

    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, ссылаясь на соображения безопасности, отмечают местные СМИ.

    МИД Словакии не стал раскрывать маршрут, по которому премьер-министр страны Роберт Фицо отправится в Москву на День Победы, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что решение обусловлено вопросами безопасности. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после заседания правительства не стал уточнять, каким именно путем последует Фицо.

    Ранее, в апреле, Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над своими территориями для участия в праздновании Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония не разрешит Фицо воспользоваться своим воздушным пространством, как это было и в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, подготовка торжественных акций к 9 мая в Братиславе проходит при поддержке местных государственных структур.

    Ранее Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. Российская сторона заявила о готовности принять словацкого политика.


    7 мая 2026, 08:34 • Новости дня
    Уничтожены два летевших на Москву беспилотника
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в Max.

    Ранее он сообщал о трех БПЛА, уничтоженных на подлете к Москве.

    За ночь над Россией поразили 347 украинских беспилотников.

    7 мая 2026, 01:57 • Новости дня
    Опубликованы показания последнего командующего обороной Берлина в 1945 году

    Tекст: Антон Антонов

    После самоубийства Адольфа Гитлера руководство нацистской Германии сообщило о случившемся по горячим следам только советскому лидеру Иосифу Сталину, рассказывается в рассекреченном архивном документе, опубликованном ФСБ России в преддверии Дня Победы.

    В архивных документах содержатся показания командующего обороной Берлина генерала Гельмута Вейдлинга, сдавшегося в плен Красной армии второго мая 1945 года, передает РИА «Новости».

    На допросе пленный офицер детально описал свою встречу с лидером нацистов, состоявшуюся незадолго до падения столицы. «Это был живой труп. Согнувшись, он сидел на стуле за столом с картами. Его руки беспрерывно тряслись. Тихим, едва слышным голосом, он мне объяснил оперативный план боев по выручке Берлина», – писал немецкий военачальник.

    30 апреля генерала тайно вызвали в Имперскую канцелярию, где ему рассказали о произошедшем самоубийстве. «Единственно, кому было сообщено о самоубийстве фюрера и о правительстве, установленном в его завещании (рейхспрезидент – адмирал Дениц, рейхсканцлер – доктор Геббельс и т.д.) – это маршал Сталин», – отмечал Вейдлинг.

    Экстренную весть доставил генерал Ганс Кребс, прибывший на командный пункт советских войск ранним утром первого мая. Остальной мир услышал о кончине Гитлера лишь вечером из сводок германского радио, однако факт сведения счетов с жизнью тогда утаили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности опубликовала засекреченные материалы о последних днях лидера нацистской Германии в бункере. После категорического отказа Сталина от прекращения огня Йозеф Геббельс принял решение покончить с собой. Позже Росархив подготовил публикацию уникальных протоколов допросов высших чинов Третьего рейха.

    7 мая 2026, 05:42 • Новости дня
    Собянин: На подлете к Москве сбили пять дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны поразили пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы, утром в четверг сообщил глава города Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов уничтоженных аппаратов работают специалисты экстренных служб, указал Собянин в Max.

    За некоторое время до этого Собянин сообщал об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве, позже там же уничтожили и третий дрон.

    6 мая 2026, 13:12 • Новости дня
    Полиция Даугавпилса запретила доступ к Вечному огню 9 мая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителей латвийского города Даугавпилс не пустят на возложение цветов 9 мая к Мемориалу советским воинам с Вечным огнем, полиция огородила объект «по соображениям безопасности».

    Жителей латвийского Даугавпилса в этом году не пустят к Мемориалу советским воинам с Вечным огнем для возложения цветов 9 мая, сообщает Sputnik Латвия.

    Полиция огородила мемориал в парке Дубровина «по соображениям безопасности». В ведомстве продолжают внутреннюю проверку из-за февральского возгорания в парке.

    Представители Даугавпилсской думы подтвердили, что на 9 мая в городе не запланированы публичные мероприятия и митинги. По информации полиции, индивидуальное возложение цветов разрешено только в местах захоронений.

    В ведомстве подчеркнули, что любые попытки возложить цветы в местах, где демонтированы советские памятники, будут рассматриваться как «прославление военной агрессии», и такие действия пресекут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах латвийских властей уничтожить военные мемориалы.

    В Кремле осудили подобное отношение к памяти павших воинов.

    Ранее полиция Латвии возбудила уголовное дело за возложение цветов к демонтированному памятнику советским солдатам.

    6 мая 2026, 18:20 • Новости дня
    Грозу, град и кратковременные дожди предсказали синоптики в Москве 7 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице 7 мая ожидаются гроза с градом и кратковременные осадки, но не во всех районах города сохранится теплая погода до плюс 27 градусов.

    Гроза с градом и кратковременный дождь ожидаются 7 мая в Москве, но осадки пройдут не по всей территории города, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра Людмилу Паршину.

    Специалист отметила: «Гроза с градом и кратковременный дождь пройдут в четверг в столице, но не по всей ее территории, однако температура воздуха остается теплой до плюс 27 градусов».

    По словам Паршиной, теплую погоду в Москве сохраняет циклон, пришедший из районов Прибалтики и севера Белоруссии. Этот циклон будет влиять на погоду до конца дня, удерживая столицу в теплой воздушной массе. Тем не менее, атмосферные явления принесут кратковременные дожди, местами грозы, град и порывистый ветер.

    Синоптик добавила, что уже 8 мая циклон сместится восточнее Москвы и окажется над Нижним Новгородом. В этот день в Москве ожидается похолодание примерно на 6 градусов, а также сохранятся дожди и местами возможны грозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, температура воздуха в Москве достигла отметки 25,1 градуса, что стало новым максимумом с начала 2026 года.

    Синоптики предупредили о резком похолодании с ливнями, которое продлится все праздничные выходные. Власти объявили предупреждение о потенциально опасной погоде из-за сильных дождей, гроз и порывов ветра в Москве и Подмосковье.

    7 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Россиянам рассказали о способах поиска предков по архивам и базам

    Исследователь Копылов: Запросы в ЗАГСы или МФЦ могут помочь найти предков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Советы о том, как искать своих предков по архивам и базам данных, дал Артем Копылов – ведущий исследователь АНО «Семейная Традиция».

    Эксперт считает, что изучение истории семьи требует терпения, но это важный и ценный труд, который помогает сохранить память о предках, передает Газета.Ru.

    По словам Копылова, начинать следует с расспросов среди родственников, друзей семьи и соседей. Важно уточнить имена, фамилии, даты жизни и другие сведения, чтобы составить первоначальную схему генеалогического древа. Эти данные помогут выявить пробелы в семейной истории и определить дальнейшие направления поиска.

    Исследователь советует изучить семейные архивы: фотографии, письма, документы о рождении, браке, трудовые книжки и другие бумаги. Сканирование документов и создание цифрового архива упрощает систематизацию информации. Если ваш предок участвовал в войнах XX века, сведения о нем можно найти в интернете, где иногда доступны даже сканы архивных документов.

    Копылов рекомендует искать информацию о репрессированных предках на специализированных сайтах с открытым доступом. Для поиска архивных документов по дореволюционным предкам пригодятся сайты с автоматическим распознаванием рукописей и нейросетями, обрабатывающими документы с середины XVIII до начала XX века. Однако эксперт предостерегает: «отсутствие информации не гарантирует, что данных о ваших предках нет», и советует внимательно проверять все найденные сведения.

    Для получения официальных документов эксперт советует обращаться в ЗАГСы или МФЦ. Документы старше 100 лет (или 75 лет для актов о смерти) хранятся в государственных архивах. За более свежей информацией следует обращаться в те органы, где был составлен акт.

    Если онлайн-поиск не принес результатов, Копылов рекомендует обращаться в архивы – как региональные, так и федеральные, где есть оцифрованные документы и виртуальные читальные залы. В разных архивах можно найти метрические книги, ревизские сказки, переписи населения, документы о службе и дворянских родах, а также информацию о службе в армии в разные исторические периоды.

    Если ваш предок работал в крупной компании, можно обратиться в архив отдела кадров – обычно эти сведения предоставляют бесплатно, если нет секретных данных. Дополнительные сведения часто встречаются в крупных библиотеках, где хранятся адресные и памятные книги, юбилейные сборники, дневники и переписки.

    Ранее в Минобороны сообщили, что бойцы «Запада» разместили портреты прадедов на технике перед 9 Мая.

    7 мая 2026, 03:47 • Новости дня
    ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны ликвидировали два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на месте падения обломков находятся профильные специалисты экстренных служб города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с субботы по вторник российскую столицу атаковали 50 беспилотных летательных аппаратов.

    7 мая 2026, 04:23 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Еще один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    В сообщении Собянина в «Максе» говорится, что сбит «один беспилотник, летевший на Москву». На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.

    7 мая 2026, 10:46 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили четыре беспилотника
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали четыре беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин уточнил в Max, что на месте падения обломков этих сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.

    Некоторое время назад градоначальник сообщал о сбитых трех БПЛА, через какое-то время – еще об одном.

    Напомним, в ночь со среды на четверг средства ПВО поразили 347 украинских беспилотников.

    7 мая 2026, 08:43 • Новости дня
    В Крыму рассекретили массовое убийство нацистами жителей Керчи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Данные о массовых зверствах немецко-румынских оккупантов в годы Великой Отечественной войны, в частности о жестоком убийстве более 7 тыс. мирных жителей Керчи, рассекретили в Крыму, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

    Данные о массовых зверствах немецко-румынских оккупантов в годы Великой Отечественной войны были рассекречены в Крыму, передает ТАСС. Архивные документы ФСБ свидетельствуют о геноциде и преступлениях против военнопленных, совершенных оккупантами. В частности, зафиксированы факты жестокого убийства нацистскими карателями свыше семи тысяч мирных жителей Керченского полуострова в 1941 году. Эти данные стали доказательством преступлений нацистов на Нюрнбергском процессе и в Верховном суде Крыма в 2022 году.

    В архивных материалах содержатся сведения о деятельности советских спецслужб на оккупированных территориях, их участии в освобождении Крыма, а также о расследовании преступлений нацистов и их пособников в отношении гражданского населения и военнопленных.

    Согласно спецсообщению наркома госбезопасности Крымской АССР Фокина, в конце 1943 года гитлеровцы под видом эвакуации собирали жителей Крыма, вывозили их на баржах и топили в открытом море.

    Военные преступления оккупантов по отношению к советским военнопленным носили массовый характер. В пересыльном лагере «Картофельный городок» в Симферополе погибло более шести тысяч человек от убийств и невыносимых условий содержания.

    Даже в таких условиях советские военнопленные проявляли героизм – в сообщении советского резидента «Михаила» отмечается расстрел тридцати семи советских моряков в Бахчисарае в июне 1942 года за отказ сотрудничать с немецкими спецслужбами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ в Крыму рассекретила документы об агентах службы безопасности Третьего рейха «СД», участвовавших в геноциде мирных жителей на полуострове.

    В рамках проекта «Без срока давности» управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю рассекретило материалы об аресте в годы оккупации 39 подпольщиков группы Абдуллы Дагджи «Дяди Володи».

