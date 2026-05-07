    7 мая 2026, 09:25 • Новости дня

    Медведев объяснил жесткую антироссийскую риторику стран Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства использовали начало спецоперации как удобный повод для радикального ухудшения отношений с Москвой, не имея объективных причин для вмешательства в конфликт, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своей статье для RT отметил, что государства Европы намеренно пошли на обострение ситуации.

    «Любому понятно, что это стало лишь удобным предлогом для крайнего ужесточения антироссийской риторики, наигранной боязни России, выведения двусторонних отношений в оголтело-конфронтационную плоскость», – подчеркнул он.

    Он добавил, что Берлин и весь Евросоюз не имели реальных поводов настолько активно заступаться за Киев и объявлять Москву вечным противником. Также политик подверг резкой критике главу немецкой дипломатии, охарактеризовав министра иностранных дел Германии как серую мышь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании. Политик призвал не допустить повторения трагедии начала Великой Отечественной войны из-за милитаризации ФРГ.

    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    7 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией

    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Хваленая немецкая промышленность будет полностью уничтожена в случае войны России и Германии, под угрозой окажется существование и европейской цивилизации в целом, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России в своей новой статье для RT оценил последствия возможной милитаризации ФРГ. Политик предупредил западные страны о катастрофических результатах агрессии.

    «Наш четкий сигнал немецким элитам: при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности – прекращения истории европейской цивилизации при продолжении нашего существования», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

    Он добавил, что немецкая экономика будет полностью уничтожена без шансов на восстановление. По словам политика, при таком развитии событий оставшиеся квалифицированные кадры массово покинут Европу. Специалисты будут вынуждены спасаться бегством в Россию, Соединенные Штаты и страны Азии.

    По мнению политика, только прямое указание на такие последствия может отрезвить немецкие элиты и их союзников, тем самым сохранить жизни миллионов людей по обе стороны возможного конфликта.

    Ранее Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании во главе с ФРГ.

    Зампредседателя Совбеза России назвал животный страх перед неприемлемым уроном единственным способом предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев также заявил о провале процесса очищения немецкого общества от нацистского наследия.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    6 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    Cтраны ЕС резко нарастили выдачу виз россиянам в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году государства Евросоюза оформили россиянам более 620 тысяч виз, что стало самым высоким показателем с 2022 года.

    В 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России более 620 тыс. виз, что стало рекордным показателем с начала 2022 года, сообщает Euractiv. Рост составил 10,2% по сравнению с 2024 годом, когда было выдано 574 тыс. виз, а в 2023 году их было только 462 тыс. Издание уточняет, что в 2022 году россияне получили 610 тыс. виз.

    В ноябре 2025 года Еврокомиссия ввела ограничения на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Теперь при каждой поездке россиянам необходимо запрашивать отдельное разрешение. Несмотря на это, число выданных виз продолжает расти, однако причины такого увеличения в публикации не уточняются.

    Ранее исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев отмечал, что чаще всего шенгенские визы россиянам оформляют консульства Испании, Франции, Италии и Греции, передает РИА «Новости».

    Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств, среди которых 25 стран Евросоюза и четыре страны ЕАСТ – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. На ее территории отменён внутренний пограничный контроль, позволяя свободно перемещаться с единой визой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко назвал ужесточение Евросоюзом требований к оформлению многократных шенгенских виз для россиян примером дискриминации по национальному признаку.

    Мария Захарова описала свой негативный опыт с оформлением британской визы в 2004 году и сравнила его с современным дистанционным способом получения разрешения на въезд в Россию.

    Вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж заявил, что страна пока не приняла официального решения о введении визового режима для граждан России.

    7 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы

    @ Bernd Weisbrod/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная технологическая экспансия Пекина способна лишить еврозону 0,6% ВВП к концу десятилетия, заставляя европейских лидеров всерьез пересматривать привычные принципы свободной торговли, отмечает Bloomberg.

    Стратегический курс Китая, закрепленный в новом пятилетнем плане, уже стал серьезным предупреждением для европейского бизнеса, пишет Bloomberg.

    Документ нацелен на модернизацию традиционных отраслей, прежде всего химической и машиностроительной промышленности и автопрома, на которых держится экспортная мощь Германии и других стран ЕС. Параллельно Пекин делает ставку на робототехнику, биомедицину, ядерный синтез, квантовые технологии и связь шестого поколения.

    По оценкам экономистов Goldman Sachs, усиление промышленного и экспортного рывка Китая способно стоить экономике зоны евро 0,6% ВВП к концу 2029 года, а Германии – 0,9%. Европейские чиновники все чаще сомневаются в эффективности прежней модели свободной торговли на фоне государственной поддержки китайских компаний, перепроизводства и растущего торгового дефицита с Китаем.

    Особое беспокойство проявляет Германия, крупнейшая экономика Европы. Страна почти не росла ни после пандемии, ни со времени предыдущего пятилетнего плана Пекина, а выпуск в обрабатывающей промышленности снижается с конца 2017 года. На этом фоне новые данные по промышленному производству, заказам и внешней торговле вызывают повышенное внимание.

    Клаудия Барковски, представитель объединения немецких машиностроителей VDMA в Пекине, отметила беспрецедентный интерес клиентов к новому документу: «Компании хотят знать, что этот план означает для будущего». Она подчеркнула, что Китай уходит от простого наращивания масштабов к качеству, эффективности и устойчивости, и это напрямую задевает сегменты, где европейские машиностроители традиционно были сильны.

    Наибольшие потери уже несет немецкий автопром: Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, вырвавшись вперед за счет дешевых электромобилей, конкурирующих с моделями Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Руководитель Hahn Automation Group Франк Конрад отмечает резкий технологический скачок китайских заводов и предупреждает, что без активных мер в поддержке частного сектора технологические компании Европы будут продолжать исчезать. Он выступает за требования к локализации производства, хотя и признает, что это неминуемо приведет к трениям в экономике.

    Под давление попадают и другие столпы европейской промышленности. Во Франции в зоне риска оказываются Airbus и Safran из-за масштабных инвестиций Китая в авиацию, а фармкомпании вроде Sanofi сталкиваются с конкуренцией на фоне растущей доли Китая на глобальном фармрынке. Автопроизводитель Renault уже выводит более дешевые электромобили, чтобы удержать позиции перед китайским наступлением.

    Пекин, в свою очередь, заявляет, что главная цель плана – укрепление собственной экономики и устойчивости. В документ включены задачи по расширению системы соцподдержки и стимулированию внутреннего потребления, которое остается слабым звеном, а власти обещают дальше открывать рынок для зарубежных компаний. При этом Китай отрицает, что рост промышленности обеспечен субсидиями, и объявляет кампанию против избыточной конкуренции и мощностей, хотя заметных результатов пока нет.

    Экономист Алисия Гарсия-Эрреро из аналитического центра Bruegel и банка Natixis подчеркивает, что старение населения и сдерживание роста зарплат ограничивают роль внутреннего спроса. По ее словам, Пекин намерен удерживать высокие темпы роста за счет расширения доли на мировых рынках, прежде всего в экспорте высокотехнологичной продукции. Отдельным полем будущей конфронтации она называет биопроизводство, где использование живых клеток позволяет выпускать пищевые ингредиенты, лекарства и сопутствующую продукцию, а Европа рискует попасть в новую зависимость.

    На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон назвал торговый профицит Китая в отношениях с ЕС неустойчивым и предупредил о возможных «жестких мерах» в ответ. Однако выстроить общий курс Европейскому союзу сложно, тем более на фоне обмена торговыми уколами с президентом США Дональдом Трампом. Разногласия сказываются и на проекте Еврокомиссии Industrial Accelerator Act, который должен поднять долю промышленности в экономике ЕС с 14,3% в 2024 году до 20% в 2035 году.

    Этот план неоднократно откладывался из-за споров между странами: Макрон настаивает на стратегии «Сделано в Европе» («Made in Europe») с приоритетом европейских товаров в госзакупках, а канцлер Германии Фридрих Мерц требует сосредоточиться на сокращении бюрократии и усилении единого рынка ЕС. В то время как часть бизнес-лидеров поддерживает более жесткую промышленную политику, другие выступают против, опасаясь новой волны торговых конфликтов.

    Бывший депутат Европарламента Райнхард Бюттикофер, ныне старший научный сотрудник Центра европейской политической аналитики, считает, что споры затмевают суть проблемы. Он предупреждает, что Евросоюз сталкивается с угрозой деиндустриализации «made in China» и располагает инструментами для ответа, но ключевым вопросом остается наличие политической воли воспользоваться ими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство коммерции КНР предупредило Европейский союз о возможных контрмерах из-за закона «Сделано в Европе».

    Европейский союз в прошлом году рассматривал введение требований по передаче технологий для китайских компаний при выходе на ключевые технологические рынки Европы.

    Агентство Bloomberg ранее сообщало о риске будущей экономической катастрофы из-за роста зависимости экономики Германии от Китая.

    7 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    @ Rainer Unkel/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В новой контртеррористической стратегии Вашингтона европейские страны названы одновременно целью террористических атак и средой для подготовки экстремистов из-за неконтролируемой миграции.

    «Европа находится под серьезной угрозой и является как целью терроризма, так и инкубатором террористических угроз», – говорится в документе. При этом в стратегии подчеркивается, что европейские союзники по НАТО остаются важнейшими долгосрочными партнерами Америки, передает РИА «Новости».

    Вашингтон считает недопустимым превращение богатых европейских государств в финансовые, логистические и вербовочные центры для радикалов. Главной причиной такой ситуации авторы стратегии называют неконтролируемую массовую миграцию, которая стала каналом для переброски боевиков.

    Слабый контроль на границах и нехватка ресурсов у местных спецслужб делают континент благоприятной средой для подготовки нападений. В связи с этим Соединенные Штаты призывают Европу как родину западных ценностей немедленно усилить борьбу с терроризмом и остановить собственный упадок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стало известно содержание новой стратегии США по противодействию терроризму. Власти США считают источниками основных террористических угроз для страны наркокартели, исламистов и левых радикалов.

    6 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, ссылаясь на соображения безопасности, отмечают местные СМИ.

    МИД Словакии не стал раскрывать маршрут, по которому премьер-министр страны Роберт Фицо отправится в Москву на День Победы, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что решение обусловлено вопросами безопасности. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после заседания правительства не стал уточнять, каким именно путем последует Фицо.

    Ранее, в апреле, Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над своими территориями для участия в праздновании Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония не разрешит Фицо воспользоваться своим воздушным пространством, как это было и в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, подготовка торжественных акций к 9 мая в Братиславе проходит при поддержке местных государственных структур.

    Ранее Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. Российская сторона заявила о готовности принять словацкого политика.


    6 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Эстонии выставили боевые машины у западной части Чудского озера на фоне появления украинских беспилотников в регионе, заявил заммэра небольшого эстонского города Муствеэ Рейли Туминг.

    Вооруженные силы Эстонии вынуждены охранять западную часть Чудского озера из-за украинских БПЛА, передает РИА «Новости».

    Заммэра города Муствеэ Рейли Туминг сообщил в интервью изданию EUobserver, что военные прибыли несколько дней назад именно из-за беспилотников. На вопрос журналиста о причинах присутствия двух боевых машин пехоты с пушками в лесу у озера политик ответил: «Они прибыли несколько дней назад, они здесь из-за беспилотников».

    Издание отмечает, что несмотря на применяемый камуфляж, техника хорошо видна, а территория вокруг оцеплена. Солдаты были размещены после того, как воздушное пространство Эстонии неоднократно нарушалось беспилотниками с другой стороны границы. EUobserver уточняет, что речь идет об украинских БПЛА.

    По словам Туминга, ему неприятно, что в этом году у озера вместе с туристами будут находиться военные. В то же время, он добавил: «С другой стороны, если понадобится, они защитят нас от дронов».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал потребовал от Киева, чтобы обломки украинских дронов не падали на территории страны.

    Власти Эстонии и Финляндии потребовали от Киева прекратить прилеты беспилотников на свою территорию.

    До этого украинский дрон вновь нарушил воздушное пространство Эстонии.

    Напомним, сбившиеся с курса аппараты Вооруженных сил Украины уже проникали в небо над Эстонией.

    7 мая 2026, 10:33 • Новости дня
    @ Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава правительства Бельгии Барт Де Вевер резко отверг обвинения американского посла в антисемитизме, выдвинутые из-за судебного преследования двух иудеев за незаконные обрезания.

    Премьер-министр Бельгии решительно ответил послу Соединенных Штатов Биллу Уайту, упрекнувшему Брюссель в антисемитизме, пишет Politico.

    Поводом для дипломатического скандала стала рекомендация прокурора Антверпена привлечь к ответственности двух евреев после расследования предполагаемых незаконных обрезаний.

    «Бельгия не является антисемитским государством, это чепуха», – заявил Де Вевер в эфире местного телевидения. Он подчеркнул, что дипломат вправе самостоятельно определять методы работы, однако подобные высказывания не приносят пользы.

    Американский посол ранее назвал рекомендации прокуратуры позорными и заявил, что теперь весь мир будет считать Бельгию антисемитской страной. В администрации Дональда Трампа осудили действия судебной системы и политическое бездействие бельгийского правительства в поиске решения проблемы.

    Де Вевер встал на защиту решения прокурора, отметив, что обрезание имеет ключевое значение для иудаизма и ислама, однако стандарты законодательства также необходимо соблюдать. Глава МИД Бельгии Максим Прево назвал высказывания Уайта неуместными, напомнив о независимости судебной системы страны. Билл Уайт, крупный спонсор избирательной кампании Трампа, был назначен на должность посла в декабре 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава МИД Бельгии Максим Прево инициировал встречу с американским послом Биллом Уайтом из-за его критики расследования в отношении моэлей.

    7 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Идея перехода от принципа единогласия при принятии решений в ЕС к голосованию квалифицированным большинством не нова. Но Германия спешит провести реформу пока во главе Еврокомиссии находится Урсула фон дер Ляйен, а в большинстве европейских стран к власти не пришли правые силы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложенный МИД ФРГ план реформирования Евросоюза.

    «Евросоюз – очень неподвижная организация, поскольку любое решение должно быть принято единогласно. Одна страна-участница, несогласная с предложением остальных членов союза, может заблокировать всю политику объединения», – отметил германский политолог Александр Рар. В качестве примера он привел Венгрию: уходящий с поста премьера Виктор Орбан неоднократно становился «помехой» для Брюсселя.

    Собеседник указал, что идея реформировать механизм принятия решений – то есть перейти от принципа единогласия к голосованию квалифицированным большинством – не нова. «Если изменение будет согласовано, то Евросоюз окажется на шаг ближе к созданию «супергосударства» или «мягкой империи». Другими словами, Брюссель получит больше полномочий», – уточнил политолог.

    «За реформу выступают такие государства, как Германия и Франция, которые «рулят» в Европе и подчиняют себе маленькие страны. Против – маленькие и более слабые игроки. Последние боятся попасть полностью под диктат «старших братьев» и таким образом лишиться своего национального суверенитета», – добавил аналитик.

    «Тем не менее, власти ФРГ безжалостно спешат. Они хотят преобразовать Евросоюз как можно скорее, пока во главе Еврокомиссии находится их сообщница – Урсула фон дер Ляйен – и пока в большинстве европейских стран к власти не пришли «популистские» правые силы», – заключил Рар.

    Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план реформирования Евросоюза. По его мнению, необходимо чаще использовать механизм «усиленного сотрудничества» в Брюсселе. «Это означает, что в тех сферах политики, где совместный прогресс всех 27 государств – членов в обозримом будущем недостижим, мы будем идти вперед малой группой стран», – уточнил он.

    Вадефуль также выступил за переход от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений к голосованию квалифицированным большинством. Как указал министр, это позволит избежать блокировки решений отдельными странами. В числе других инициатив он назвал ускорение процесса расширения Евросоюза за счет поэтапного присоединения новых стран. В пользу этого пункта уже высказывался канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Своими предложениями Вадефуль, по его словам, хочет попытаться сделать Евросоюз «более дееспособным». «Если мы как Европейский союз не сможем этого обеспечить, это сделают другие. И тогда сформируются уже иные союзы», – заключил глава МИД Германии.

    Как писало издание Politico, внешнюю политику Евросоюза поразил системный паралич из-за принципа единогласия. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила лишить страны объединения права вето по вопросам безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены данного механизма.

    7 мая 2026, 10:37 • Новости дня
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия планирует предоставить компаниям, добывающим ископаемое топливо, возможность обходить штрафы за выбросы парниковых газов ради энергетической безопасности.

    Еврокомиссия рассматривает возможность смягчения правил для нефтегазового сектора в части контроля за выбросами метана, пишет Politico.

    Национальные регуляторы смогут освобождать компании от ответственности, ссылаясь на вопросы энергетической безопасности, причем без четких временных рамок и прямого надзора со стороны Брюсселя.

    Флагманский регламент Евросоюза по метану, который должен постепенно вступить в силу в ближайшие годы, изначально предполагал суровые санкции для нарушителей. Однако из-за жесткого сопротивления со стороны промышленности, стран-участниц и правительства США европейские чиновники предложили более гибкий подход к применению норм.

    Согласно проекту рекомендаций, исключения могут быть сделаны при трех уровнях кризисных ситуаций, включая стадию раннего предупреждения. Власти на местах получат право приостанавливать или снижать штрафы в каждом конкретном случае, учитывая такие факторы, как доступность грузов, пропускная способность терминалов и возможности стран по созданию запасов нефти.

    Руководство ЕС неоднократно заявляло, что сами правила меняться не будут. Тем не менее новые рекомендации, которые планируется представить странам в понедельник, используют широкие формулировки исходного законодательства, чтобы сохранить регламент в силе, подчеркивая при этом его гибкость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия в марте ослабила правила импорта нероссийского сжиженного природного газа.

    В прошлом году сообщалось, что Брюссель рассматривает корректировку регламента по выбросам метана ради увеличения закупок американского топлива.

    6 мая 2026, 14:06 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    На фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана европейские газовые фьючерсы резко подешевели, потеряв в ходе торгов сразу 10%.

    В среду днем июньские фьючерсы по индексу хаба TTF подешевели на 10%, опустившись до отметки 508,9 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Изначально торги на лондонской бирже ICE открылись небольшим ростом до 567,7 доллара, однако к середине дня котировки перешли к стремительному падению.

    Настроения участников рынка могли измениться после публикаций портала Axios. Издание со ссылкой на американские источники сообщило, что Вашингтон и Тегеран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта.

    Дополнительным фактором стабильности стало заявление военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции. Иранские военные пообещали обеспечить безопасное судоходство по Ормузскому проливу, если в адрес страны не будет поступать угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая стоимость газа в Европе выросла почти до 570 долларов из-за обострения ситуации в Ормузском проливе.

    До этого президент США намекнул на вероятность новых ударов по иранским нефтепроводам.

    В апреле газовые котировки резко обвалились на фоне сообщений о временном перемирии между Соединенными Штатами и Ираном.

    7 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еэсовская «антиСВО», где ФРГ стремится играть первую скрипку, не достигнута. На это указал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье о милитаризации Германии, опубликованной RT.

    Как заявил Медведев в своей статье, посвящённой милитаризации Германии, еэсовская «антиСВО», в которой Германия стремится занять лидирующую позицию, не достигла ни одной из своих целей, пишет RT.

    По его словам, несмотря на активное участие и стремление ФРГ играть ключевую роль, поставленные Западом задачи не реализованы.

    Медведев также отметил, что милитаризация Германии вынуждает Россию держать на западных границах войска в полной боеготовности. Он подчеркнул, что «Москве необходимо иметь не только боеспособные, но и боеготовые вооружённые силы на западном направлении», чтобы предотвратить повторение событий июня 1941 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев в статье для RT заявил о необходимости формирования у Европы животного страха перед неприемлемым уроном для предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев указал на превращение процесса денацификации Германии в профанацию из-за политики западных стран.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о проводимой ФРГ ускоренной милитаризации и подготовке к военному противостоянию с Россией.

    7 мая 2026, 05:43 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Германия разработала программу преобразований ЕС, включающую переход к принятию решений квалифицированным большинством голосов вместо полного согласия всех стран-участниц, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

    В ходе выступления на конференции немецкой НПО «Фонд имени Конрада Аденауэра» (признана нежелательным на территории России) Вадефуль озвучил инициативы по изменению структуры управления ЕС, передает РИА «Новости».

    «Мое предложение означает, что государства, которые не хотят или не могут последовать нашему примеру… не будут препятствовать тем, кто берет на себя инициативу», – заявил Вадефуль.

    Он подчеркнул важность прагматичного подхода даже при отсутствии стопроцентного согласия всех 27 стран. Среди других предложенных мер значится создание более тесного взаимодействия между внешнеполитической службой и Еврокомиссией. Кроме того, глава министерства выступил за поэтапный процесс принятия новых государств в состав объединения. По мнению дипломата, подобные шаги сделают союз более устойчивым и дееспособным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внешнюю политику Евросоюза поразил системный паралич из-за принципа единогласия. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила лишить страны объединения права вето по вопросам безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены данного механизма.

    7 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правосубъектность Германии будет поставлена под сомнение в случае признания договора «2+4» недействительным, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Медведев в своей статье для RT заявил, что правосубъектность Германии окажется под вопросом, если договор «2+4» будет признан недействительным.

    «Нарушение принципа pacta sunt servanda в подобном случае может повлечь недействительность самого международного договора. А это ставит под сомнение правосубъектность современного германского государства. Что это будет значить для ФРГ, даже страшно представить!», – подчеркнул политик.

    Медведев также обвинил Берлин в саботаже своих международных обязательств на фоне «реваншистского курса». Он отметил, что ревизионизм Германии не ограничивается ситуацией на Украине, а проявляется и в исполнении других договорных обязательств. В частности, Медведев напомнил об открытии в октябре 2024 года Балтийского регионального штаба морского командования НАТО в Ростоке.

    По его мнению, размещение данного штаба на территории бывшей ГДР является нарушением договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанного ФРГ и ГДР при участии СССР, США, Британии и Франции в 1990 году. Медведев считает, что деятельность штаба фактически сводится к шпионажу за российскими кораблями.

    В публикации он также отметил, что «здравые голоса» в немецком обществе не могут сдержать «опасные приступы военной шизофрении». По мнению Медведева, нынешний режим канцлера Фридриха Мерца авторитарен и реваншистски настроен, полностью контролирует политическую систему страны и не допускает конструктивные силы к управлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев подчеркнул необходимость недопустить трагедии 1941 года на фоне милитаризации ФРГ.

    Медведев заявил о масштабной пропагандистской обработке общественного мнения в Германии по теме якобы неизбежной войны с Россией.

    Он предупредил об опасности деструктивных действий Германии и Финляндии на Балтике, способных привести к эскалации.

    7 мая 2026, 09:12 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Последние коррупционные скандалы, связанные с так называемым «делом Миндича», высветили «всепоглощающее бессовестное мздоимство абсолютно всей бандеровской верхушки», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил, что последние коррупционные скандалы на Украине, связанные с так называемым «делом Миндича», выявили масштабное взяточничество среди всей бандеровской верхушки, передает RT.

    По его словам, коррупция проникла во все звенья руководства страны.

    Медведев отметил, что несмотря на всплывающие факты, Германия по-прежнему готова использовать украинских политиков как «недорогой сборочный цех для своей продукции». Он подчеркнул, что европейские партнеры фактически превращают Украину в объект для различных экспериментов.

    «Превратить Украину в маленькую лабораторную мышь, над которой ставят зловещие эксперименты», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обнародованные аудиозаписи разговоров украинских чиновников показали прямое участие высшего руководства страны в теневых схемах и распределении многомиллионных оборонных контрактов.

