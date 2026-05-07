Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Литвы угрожают последствиями гражданам, которые собираются посетить памятники советским воинам 9 мая, передает РИА «Новости».

Активистка Камиле из Вильнюса рассказала, что ее родственнику, ветерану войны в Афганистане, позвонили из департамента государственной безопасности Литвы и предупредили: «Не советуем ходить к памятникам 9 мая. Могут быть последствия».

По словам Камиле, подобные предупреждения получили и другие жители страны. В Шяуляй к местному правозащитнику пришли представители Союза стрелков Литвы и посоветовали ему воздержаться от активных шагов на День Победы. Беседа длилась около пяти минут, после чего гости ушли.

Член совета Союза наблюдателей за правами человека Литвы Збигнев Гашка считает, что эти меры направлены на запугивание граждан, планирующих отмечать 9 мая. Он отметил, что действия властей противоречат международным нормам, уставу ООН и конституции Литвы. Гашка добавил, что «очень жаль, что спецслужбы попирают основы прав человека и конституцию Литвы», а как будут развиваться события, станет ясно в День Победы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы сделали все возможное для максимального затруднения выезда жителей в Россию и Белоруссию ради празднования Дня Победы и используют запугивание как основной метод борьбы с 9 Мая.

МИД России вызвал временную поверенную Литвы из-за ликвидации захоронения советских солдат в центре города Шяуляй и назвал действия литовских властей «варварскими».

В Латвии власти перед 9 Мая значительно усилили контроль за русскоязычными жителями, вызывая активистов на беседы и предупреждая об уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях в честь Дня Победы.