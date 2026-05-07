  • Новость часаМИД заявил о нервной реакции Киева на перемирие в честь Дня Победы
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал
    В Москве 9 мая отключат мобильный интернет
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС
    На нефтебазе в Латвии разбился украинский беспилотник
    Зеленский заявил Западу о подготовке Россией летнего наступления
    Истребитель США открыл огонь по иранскому танкеру
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    США назвали Европу инкубатором террористических угроз
    7 мая 2026, 09:23 • Новости дня

    Власти Литвы пригрозили последствиями за празднование Дня Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Литвы угрожают последствиями гражданам, которые планируют посетить памятники советским войнам в День Победы, заявила активистка Камиле, проживающая в Вильнюсе.

    Власти Литвы угрожают последствиями гражданам, которые собираются посетить памятники советским воинам 9 мая, передает РИА «Новости».

    Активистка Камиле из Вильнюса рассказала, что ее родственнику, ветерану войны в Афганистане, позвонили из департамента государственной безопасности Литвы и предупредили: «Не советуем ходить к памятникам 9 мая. Могут быть последствия».

    По словам Камиле, подобные предупреждения получили и другие жители страны. В Шяуляй к местному правозащитнику пришли представители Союза стрелков Литвы и посоветовали ему воздержаться от активных шагов на День Победы. Беседа длилась около пяти минут, после чего гости ушли.

    Член совета Союза наблюдателей за правами человека Литвы Збигнев Гашка считает, что эти меры направлены на запугивание граждан, планирующих отмечать 9 мая. Он отметил, что действия властей противоречат международным нормам, уставу ООН и конституции Литвы. Гашка добавил, что «очень жаль, что спецслужбы попирают основы прав человека и конституцию Литвы», а как будут развиваться события, станет ясно в День Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы сделали все возможное для максимального затруднения выезда жителей в Россию и Белоруссию ради празднования Дня Победы и используют запугивание как основной метод борьбы с 9 Мая.

    МИД России вызвал временную поверенную Литвы из-за ликвидации захоронения советских солдат в центре города Шяуляй и назвал действия литовских властей «варварскими».

    В Латвии власти перед 9 Мая значительно усилили контроль за русскоязычными жителями, вызывая активистов на беседы и предупреждая об уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях в честь Дня Победы.

    4 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае попыток Украины реализовать планы по срыву празднования Дня Победы Вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева, заявило Минобороны.

    В ведомстве обратили внимание на заявление президента Украины в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором прозвучали угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. В сообщении ведомства в Max подчеркивается, что что любые преступные действия Украины будут иметь серьезные последствия.

    «Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве предупредили, что в случае реализации Киевом своих «преступных планов» по срыву празднования Победы российские ВС нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины.

    «Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», – отметили в ведомстве.

    Минобороны официально предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Комментарии (57)
    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Польша согласилась пропустить Фицо в Москву на 9 Мая при разблокировке им кредита Украине

    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    Комментарии (5)
    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 12:26 • Новости дня
    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город

    Политолог Шеслер: Предупреждение жителей Киева подтверждает готовность России к ответному удару

    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город
    @ Marek Ladzinski/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Объявленное Москвой перемирие на 8 и 9 мая – это кратковременный гуманитарный отказ от атак. В случае провокации ВСУ ответ российской стороны будет неотвратимым и серьезным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Минобороны России сообщило о перемирии на 8 и 9 мая и предостерегло Киев от возможных провокаций.

    «День Победы можно назвать одной из святых дат для жителей России. Весомая часть граждан Украины также отмечают этот праздник. Однако, учитывая малую адекватность Владимира Зеленского и киевского режима в целом, от них можно ожидать самых различных провокаций 8 и 9 мая», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    При этом, по ее словам, после проведения потенциальных провокаций Киев может утверждать, что удары не были санкционированы Банковой, и сетовать на деструктивные инициативы на местах. «Но это не сможет ввести российскую сторону в заблуждение. Москва передала оппонентам совершенно четкое предупреждение о неотвратимости ответа», – указала она.

    Спикер допустила: ответ России может превзойти по силе украинскую провокацию, но быть адекватным значимости даты 9 мая. «В ряде российских городов праздничные мероприятия пройдут в усеченном режиме. Но на улицах будет масса людей. Любая провокация украинских властей станет опасной. Потому Москва заранее предупредила Банковую о серьезных последствиях для Киева», – продолжила собеседница.

    Политолог подчеркнула: Москва не питает иллюзий относительно гуманности киевских властей, поэтому заранее рекомендует жителям украинской столицы покинуть город. «Само предупреждение подтверждает серьезность намерений России», – детализировала она.

    Путин ранее говорил о возможности таких обращений к украинцам перед крупными ударами, напомнила Шеслер. «Думаю, киевлянам стоит прислушиваться к словам российской стороны. Угроза мирному украинскому населению не является сдерживающим фактором от возможных провокаций ВСУ», – пояснила собеседница.

    Эксперт также акцентировала: перемирие – это кратковременный отказ Москвы от атак, но не воздержание от ответов на провокации и удары по российской территории. «Все российские войска остаются в полной боевой готовности на своих позициях», – заключила политолог.

    Ранее Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отмечается в сообщении.

    Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. В связи с этим в Минобороны предупредило, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – подчеркнули там.

    Минобороны отметило, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Позже Владимир Зеленский в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Ранее Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», объяснил газете ВЗГЛЯД логику отмены проезда военной техники и прохода кадетов на параде Победы.

    Комментарии (16)
    5 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    По проекту «Единой России» и Газпрома газ подведен к 563 воинским мемориальным комплексам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии Дня Победы на воинских мемориалах в 12 городах России загорелся Вечный огонь благодаря совместному проекту «Единой России» и «Газпрома». Всего по проекту «Храним огонь Победы» газ подведен к 563 мемориальным комплексам.

    Торжественная церемония прошла по всей стране, основной площадкой стал мемориал «Аллея памяти» в Торжке Тверской области. Там более 25 лет огонь горел на баллонном газе, а теперь частицу пламени доставили с Обелиска Победы в Твери. В акции приняли участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «В преддверии главного государственного праздника – Дня Победы – мы зажигаем Вечный огонь у монументов Героям Великой Отечественной войны. Это действительно священный символ бессмертия наших Героев в памяти народа», – сказал Дмитрий Медведев. Он добавил, что это дань огромной благодарности тем, кто защитил Родину, очистил ее от фашизма и сохранил право новых поколений на достойную жизнь.

    По проекту «Храним огонь Победы» газ подведен к 563 мемориальным комплексам. По поручению президента с 2022 года он поставляется на мемориалы с Вечным огнем безвозмездно. Медведев отметил, что увековечение памяти Героев и забота о ветеранах являются частью личной ответственности каждого гражданина.

    Председатель «Единой России» также подчеркнул значимую роль Торжка в Ржевской операции. По его словам, единство фронта и тыла, мужество и труд всегда были главными чертами характера народа, а зажжение огня подтверждает преемственность поколений.

    Комментарии (4)
    6 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы

    Подоляк заявил о планах Киева устроить пролет БПЛА над Москвой в День Победы

    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о планах Киева осуществить пролет беспилотников Вооруженных сил Украины над Москвой в День Победы,

    По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.

    Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.

    Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.

    Комментарии (15)
    4 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Минобороны: Путин объявил перемирие 8-9 мая
    Минобороны: Путин объявил перемирие 8-9 мая
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая, сообщило Минобороны.

    «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отметило ведомство в Max.

    В российском Минобороны подчеркивают, что Вооруженные Силы России предпримут все необходимые меры для защиты праздничных мероприятий. При этом в случае попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.

    Также российские власти напомнили, что ранее, несмотря на технические возможности, от подобных действий воздерживались по гуманитарным причинам. Гражданское население Киева и сотрудники иностранных дипломатических представительств получили предупреждение о необходимости покинуть город заблаговременно.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве.

    Комментарии (22)
    4 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Зеленский объявил о введении режима тишины с 6 мая

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале объявил о введении с 6 мая режима тишины, подчеркнув, что решение украинских властей является зеркальным.

    «Считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем «празднование» любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая», – написал Зеленский.

    Он уточнил, что Украина не получала официальных обращений о параметрах прекращения огня и будет действовать зеркально, добавляет РИА «Новости».

    Ранее Минобороны России объявило о распоряжении президента страны Владимира Путина объявить перемирие в течение 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Зеленский на саммите ЕС пригрозил  ударить дронами по параду Победы в Москве. В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по московскому параду в честь Дня Победы.

    Комментарии (4)
    5 мая 2026, 07:03 • Новости дня
    Премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы

    Премьер Эстонии Михал решил отметить в Нарве 9 мая День Европы

    Премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Эстонии Кристен Михал посетит приграничный с Россией город Нарва для празднования Дня Европы 9 мая, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал 9 мая отправится в приграничный с Россией город Нарва, чтобы принять участие в праздновании Дня Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR. В официальном сообщении отмечается: «В субботу, 9 мая, Нарву посетит премьер-министр Эстонии Кристен Михал, чтобы отметить День Европы».

    Помимо Михала, в Нарве в этот день также будет присутствовать комиссар Евросоюза по вопросам равенства поколений, культуры, молодежи и спорта Гленн Микаллеф. Программа мероприятий для европейских чиновников пока не раскрывается.

    Ранее эстонская газета Postimees сообщала, что туроператор Hansareisid организует экскурсионные поездки в Нарву и приграничные районы на 9 мая. Желающие смогут стать свидетелями празднования Дня Победы, который традиционно отмечается в этот день в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Эстонии массово раскупают туры в Нарву и на российскую границу ради празднования Дня Победы.

    Празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским жителям Нарвы со стороны местной прессы и властей.

    Комментарии (4)
    4 мая 2026, 20:07 • Новости дня
    Берлин запретит 8 и 9 мая символику СССР и георгиевские ленты у советских мемориалов
    Берлин запретит 8 и 9 мая символику СССР и георгиевские ленты у советских мемориалов
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Берлина введут строгие ограничения на использование символики СССР у советских мемориалов 8 и 9 мая.

    Ограничения затронут мемориалы в парках Тиргартен, Трептов-парк и Шенхольцер-Хайде, передает «Интерфакс». «Правоохранительные органы примут строгие ограничения, которые будут действовать вблизи советских мемориалов», – приводит Berliner Morgenpost слова представителя полиции.

    Газета уточняет, что под запрет попадут флаги и знамена бывших советских республик, Белоруссии и Чеченской Республики. Однако использование флага СССР запрещено не будет. Также нельзя будет демонстрировать георгиевские ленточки, символику с буквами «V» и «Z», а также исполнять российские марши и военные песни.

    Официальное постановление о новых правилах планируется опубликовать на этой неделе. Ожидается, что общественные организации попытаются оспорить ограничения в суде, однако, по информации издания, в прошлом году все подобные иски были отклонены.

    Ранее сообщалось, что власти Берлина рассматривают возможность введения ограничений на демонстрацию российской и советской символики в майские памятные дни.

    Комментарии (8)
    5 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Медведев спел «День Победы» на церемонии зажжения вечных огней
    Медведев спел «День Победы» на церемонии зажжения вечных огней
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев спел легендарную песню «День Победы» вместе с женским хором на мемориале в Торжке.

    Медведев исполнил знаменитую песню «День Победы» на стихи Владимира Харитонова, передает ТАСС. Политик присоединился к женскому хору на церемонии зажжения новых вечных огней на мемориалах в 12 городах России.

    Торжественное мероприятие прошло в мемориальном комплексе «Аллея памяти» в городе Торжок Тверской области. Вместе с председателем партии «Единая Россия» знаменитый хит пели и другие высокопоставленные лица.

    В исполнении композиции также приняли участие полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, врио губернатора Тверской области Виталий Королев и секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.

    Комментарии (15)
    7 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Минцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет
    Минцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет
    @ Ирина Серегина/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На День Победы в столице временно ограничат доступ к сотовым сетям и сервисам отправки сообщений, в том числе к ресурсам из «белого списка», сообщило Минцифры.

    Власти не планируют массово отключать связь 7 и 8 мая в городе, указало ведомство в Max.

    Оперативные ограничения могут вводиться только в случае возникновения непосредственных угроз безопасности.

    В День Победы доступ к мобильному интернету и отправке сообщений будет временно приостановлен. Блокировка затронет в том числе ресурсы из специального «белого списка» сайтов.

    Домашние сети продолжат функционировать в штатном режиме.

    В начале мая сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников. Министерство цифрового развития пообещало заблаговременно оповещать абонентов о повторных блокировках сети.

    Комментарии (5)
    6 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    Верховный правитель Малайзии прибыл в Москву в преддверии Дня Победы
    Верховный правитель Малайзии прибыл в Москву в преддверии Дня Победы
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный борт с султаном Малайзии Ибрагимом совершил посадку в аэропорту Москвы незадолго до торжеств по случаю 9 мая.

    Воздушное судно с высокопоставленным гостем завершило перелет и благополучно село в Москве, передает корреспондент РИА «Новости». Известно, что султан Ибрагим направился в российскую столицу в преддверии празднования 9 мая.

    Ранее самолет малайзийского монарха вылетел в сторону России для осуществления этого визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Малайзии Ибрагим отправился в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

    В январе этого года монарх приезжал в Санкт-Петербург с частной поездкой.

    В рамках того визита он прибыл в аэропорт Пулково по международному протоколу.

    Комментарии (4)
    6 мая 2026, 19:48 • Новости дня
    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам

    В Венгрии в Цеце после реставрации открыли мемориал 569 советским воинам

    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам
    @ Иван Лебедев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В венгерском поселке Цеце после реставрации был вновь открыт мемориал, где увековечены имена 569 советских солдат и офицеров, погибших во Второй мировой войне, сообщили в российском посольстве.

    Советский воинский мемориальный комплекс торжественно открыли после реставрации в поселке Цеце в Венгрии, сообщает корреспондент ТАСС. Комплекс возведен на месте захоронения 569 советских солдат и офицеров, участвовавших в освобождении Венгрии от фашистов в 1944–1945 годах. Мемориал включает центральный памятник и семь братских могил, а на шестиметровом белом обелиске размещена надпись на русском и венгерском языках.

    Посол России в Венгрии Евгений Станиславов на церемонии подчеркнул значение подвига советских воинов, которые остановили последний натиск Третьего рейха и обеспечили освобождение венгерской земли от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, среди похороненных есть и те, кто погиб в ходе Балатонской оборонительной и Будапештской наступательной операций. Дипломат сообщил, что благодаря архивной работе удалось уточнить персональные данные 180 воинов и впервые установить еще 389 имен, теперь все 569 имен увековечены на мемориале.

    Станиславов выразил благодарность Военно-историческому институту и музею Минобороны Венгрии, а также муниципалитету Цеце за вклад в сохранение памяти. Ремонт мемориала был выполнен российским посольством в 2026 году в рамках программы по сохранению советских воинских захоронений в Венгрии.

    В церемонии приняли участие сотрудники посольств России и Белоруссии, представители венгерских организаций и соотечественники. У мемориала прошла церковная служба, а также высадка сирени, приуроченная к акции «Сад памяти» и Дню Победы.

    По словам руководителя Представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиева, мемориал сохранил свой первоначальный вид, несмотря на попытки его демонтажа во время событий 1956 года. Памятник находится в сохранности благодаря межправительственному соглашению между Россией и Венгрией.

    Ранее в венгерской столице прошла церемония открытия мемориала, где впервые выгравировали имена более 300 солдат и офицеров Красной армии. Также в Будапеште на площади Свободы состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам в честь годовщины освобождения Венгрии от фашизма.

    До этого в Венгрии после ремонта открыли советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек.


    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы

    МИД Словакии не стал публиковать маршрут Фицо в Москву на День Победы

    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, ссылаясь на соображения безопасности, отмечают местные СМИ.

    МИД Словакии не стал раскрывать маршрут, по которому премьер-министр страны Роберт Фицо отправится в Москву на День Победы, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что решение обусловлено вопросами безопасности. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после заседания правительства не стал уточнять, каким именно путем последует Фицо.

    Ранее, в апреле, Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над своими территориями для участия в праздновании Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония не разрешит Фицо воспользоваться своим воздушным пространством, как это было и в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, подготовка торжественных акций к 9 мая в Братиславе проходит при поддержке местных государственных структур.

    Ранее Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. Российская сторона заявила о готовности принять словацкого политика.


    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 12:59 • Новости дня
    Историк Турсунова рассказала о любимом блюде солдат Великой Отечественной войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Знаменитая фронтовая «макаловка», которую солдаты Великой Отечественной войны ели до последней крошки, получила свое название из-за особого способа употребления, рассказала историк, профессор филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Ташкенте Рано Турсунова.

    Турсунова на международном круглом столе «Общая победа – взгляд в будущее» рассказала, что самой популярной едой среди советских солдат в годы Великой Отечественной войны была знаменитая фронтовая «макаловка», сообщает РИА «Новости».

    Она пояснила, что «макаловка» готовилась из замороженной тушенки, мелко нарезанной и смешанной с обжаренным луком, после чего смесь заливали водой и кипятили. Густую часть солдаты ели ложкой, а в жирную макали хлеб, отсюда и произошло название блюда. Она подчеркнула, что популярность «макаловки» объяснялась простотой приготовления и возможностью использовать минимум продуктов в тяжелых условиях фронта.

    Историк отметила, что в полевой кухне также были популярны кулеш, борщ, щи, плов, тушеный картофель и гречка с мясом, а каши занимали особое место в рационе. Чтобы разнообразить вкус, повара иногда добавляли в каши листья смородины или вишни. Рацион красноармейцев включал от 800 до 900 граммов хлеба в сутки, 500 граммов картофеля, 140 граммов крупы, овощи, растительное масло, соль и 30 граммов сала или комбижира.

    Турсунова напомнила, что пищу на фронте готовили в экстремальных условиях, а от поваров требовались не только профессионализм, но и отвага. В 1943 году в СССР был учрежден нагрудный знак »Отличный повар«, которым наградили около 33 тыс. человек. «Самую высокую оценку деятельности поваров дали сами солдаты. Они признавали: повар на поле боя – второй человек после командира. Его оберегали, защищали, как могли. Ведь иногда приходилось готовить еду под обстрелами, а порой доставлять еду прямо на поле боя», – сказала Турсунова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после парада Победы для иностранных журналистов в Москве организовали дегустацию традиционной солдатской кухни с кулешом и гречневой кашей с тушенкой.

    В современной Российской армии солдатам срочной службы предлагают питание по системе «шведский стол» с выбором супов, горячих блюд и салат-бара, а в зоне СВО еду обеспечивают полевые кухни и сухпайки.

    Комментарии (0)
    Главное
    ЕС собрался отменить экологические штрафы нефтегазовым компаниям
    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы
    В Польше выразили возмущение маршем нацистов во Львове
    Премьер Бельгии поругался с послом США из-за антисемитизма
    Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина
    Адвоката Карабанова арестовали по делу о крупном мошенничестве
    МГУ объявил о наборе студентов на факультет ИИ