FT: Скандинавы испугались остаться без трески из-за разрыва альянса с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Скандинавии опасаются остаться без трески в случае разрыва сотрудничества между Норвегией и Россией по вылову этой рыбы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Financial Times.

Газета приводит слова неназванного высокопоставленного дипломата одной из скандинавских стран: «Если Норвегия разорвет отношения (с Россией), через несколько лет мы останемся совсем без трески».

В то же время, отмечает Financial Times, в Европе растут опасения по поводу альянса Норвегии и России в сфере рыболовства. Некоторые европейские чиновники считают, что такое сотрудничество якобы создает дополнительные риски для безопасности региона. Еврокомиссар по рыболовству Костас Кадис заявил изданию, что соглашение о круглогодичном сотрудничестве в области вылова трески необходимо сократить и что он неоднократно поднимал этот вопрос в Осло.

Однако, по информации газеты, обсуждение этого вопроса редко выносится на политический уровень из-за энергозависимости Европы от Норвегии. Один из дипломатов отметил, что тема российско-норвежского рыболовного соглашения очень деликатна, и она обсуждается преимущественно на технических уровнях.

В самой Норвегии подчеркивают, что сотрудничество с Россией позволяет лучше контролировать ситуацию в норвежских водах. Министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс заявила Financial Times: «Разрешение российским судам действовать в норвежских водах позволяет нам отслеживать и контролировать их деятельность».

Евросоюз включил в санкционный список российские компании «Норебо» и «Мурман Сифуд» в мае 2025 года, а в июле Норвегия также ввела ограничения для судов этих компаний. Несмотря на давление со стороны ЕС, в декабре 2025 года Россия и Норвегия договорились о совместных квотах на вылов трески и пикши.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российско-норвежская комиссия по рыболовству столкнулась с серьезным кризисом при распределении квот на треску в Баренцевом море.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил о шаге России к введению санкций против Норвегии за нарушение соглашения о совместном управлении биоресурсами.

Министр рыболовства Норвегии Марианна Сивертсен Несс заявила о возможных убытках Осло из-за ухода российских рыбаков из норвежской экономической зоны Баренцева моря.