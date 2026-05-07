  • Новость часаМИД заявил о нервной реакции Киева на перемирие в честь Дня Победы
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал
    В Москве 9 мая отключат мобильный интернет
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС
    На нефтебазе в Латвии разбился украинский беспилотник
    Зеленский заявил Западу о подготовке Россией летнего наступления
    Истребитель США открыл огонь по иранскому танкеру
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    США назвали Европу инкубатором террористических угроз
    7 мая 2026, 09:24 • Новости дня

    Медведев: Европа и Америка разделены как никогда за 100 лет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа и Америка разделены как никогда за последние 100 лет, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в статье, которая опубликована на RT, отметил, что ряд недавних событий, таких как угрозы президента США Дональда Трампа вывести страну из НАТО, а также заявления американского сенатора Джей Ди Вэнса об утрате Европой идентичности, ярко иллюстрируют это расхождение позиций.

    Медведев добавил, что европейские государства в настоящее время отказываются напрямую участвовать в конфликте вокруг Ирана и не готовы «участвовать в авантюре по «военному разблокированию» (а потом – блокированию) Ормузского пролива». По его словам, это «разделяет Европу и Америку как никогда за последние 100 лет».

    По его оценкам, такое развитие событий демонстрирует, что «столь желанная либералами «стратегическая автономия»  Европы» намного ближе, чем кажется.

    Ранее в новой контртеррористической стратегии Вашингтона европейские страны названы одновременно целью террористических атак и средой для подготовки экстремистов из-за неконтролируемой миграции.

    5 мая 2026, 02:15 • Новости дня
    Профсоюз железнодорожников Литвы назвал причину постоянных ж/д аварий

    Tекст: Катерина Туманова

    Участившиеся железнодорожные аварии в Литве стали результатом многолетнего разрушения системы и дальше будет только хуже, так как поддержание транспортной инфраструктуры требует длительной работы, считает председатель профсоюза железнодорожников Solidarumas Станислав Федаравичюс.

    «Можно сказать, что железнодорожная система полностью разрушена, и ситуация будет только ухудшаться. Серьезные инвестиции следовало сделать раньше. За неделю ничего не сделаешь, рельсы и дороги нужно поддерживать годами», – заявил газете Kauno diena председатель профсоюза железнодорожников Solidarumas Федаравичюс.

    Его комментарий появился на фоне двух железнодорожных аварий за два дня: пятницу утром в Кедайняйском районе сошли с рельсов три вагона поезда, а в субботу вечером – еще один поезд, состоящий из четырех вагонов и локомотива.

    Говорят, нехватка сотрудников могла сказаться на работе железнодорожников в круглосуточном режиме, поскольку некому ее делать.

    «Люди работают 24 часа в сутки, хотя должны работать 12 часов. Другие работают по 16 часов в сутки», – добавил Федеравичюс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале десятки латвийских чиновников попали под допросы в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при строительстве гигантского «проекта века» – железной дороги Rail Baltica.

    Комментарии (2)
    7 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией

    Медведев заявил об уничтожении промышленности и экономики ФРГ в случае войны

    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Хваленая немецкая промышленность будет полностью уничтожена в случае войны России и Германии, под угрозой окажется существование и европейской цивилизации в целом, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России в своей новой статье для RT оценил последствия возможной милитаризации ФРГ. Политик предупредил западные страны о катастрофических результатах агрессии.

    «Наш четкий сигнал немецким элитам: при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности – прекращения истории европейской цивилизации при продолжении нашего существования», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

    Он добавил, что немецкая экономика будет полностью уничтожена без шансов на восстановление. По словам политика, при таком развитии событий оставшиеся квалифицированные кадры массово покинут Европу. Специалисты будут вынуждены спасаться бегством в Россию, Соединенные Штаты и страны Азии.

    По мнению политика, только прямое указание на такие последствия может отрезвить немецкие элиты и их союзников, тем самым сохранить жизни миллионов людей по обе стороны возможного конфликта.

    Ранее Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании во главе с ФРГ.

    Зампредседателя Совбеза России назвал животный страх перед неприемлемым уроном единственным способом предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев также заявил о провале процесса очищения немецкого общества от нацистского наследия.

    Комментарии (12)
    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 03:30 • Новости дня
    США бездоказательно заявили о риске получения оружия террористами от России
    США бездоказательно заявили о риске получения оружия террористами от России
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США в новой контртеррористической стратегии заявили о риске получения террористами оружия, в том числе якобы из России, не приведя доказательств.

    В тексте утверждается, что радикальные движения могут получить доступ к новейшим видам вооружений, передает РИА «Новости».

    «Наша контртеррористическая стратегия рассматривает пять функциональных аспектов нынешней контртеррористической среды... использование картелями и джихадистами новых видов оружия, таких как беспилотники, а также предоставление этих технологий террористам государственными субъектами, а именно Ираном, Китаем и Россией», – говорится в документе.

    Помимо высокотехнологичных дронов, создатели стратегии опасаются доступа боевиков к ядерному оружию. Также среди ключевых рисков названы возможное формирование альянсов между различными экстремистскими группировками и налаживание сотрудничества между целыми государствами и преступными картелями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти назвали источниками основных террористических угроз наркокартели и исламистов. В новой контртеррористической стратегии Вашингтон обозначил Европу инкубатором экстремизма.

    Напомним, что США и страны Запада сами неоднократно поддерживали террористические группировки, например, в Сирии.

    Комментарии (5)
    6 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Жданова: «Игра со спичками» обернется Европе суровыми «условиями на земле»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продолжающаяся милитаризация Европы и поддержка Украины со стороны Евросоюза похожи на «игру со спичками», заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова.

    «Европейцам, видимо, нравится играть со спичками (провоцировать РФ на ответные военные меры – прим. ВЗГЛЯД) – иначе вместо стратегии «управления военными рисками» они бы избрали путь уменьшения военной опасности и деэскалации напряженности», – отметила Жданова, передает ТАСС.

    По ее словам, такой курс приведет к тому, что противникам России придется столкнуться с «более суровыми условиями на земле».

    Жданова подчеркнула, что европейцы, вероятно, намеренно провоцируют Россию на ответные военные меры, иначе они бы выбрали путь деэскалации и снижения военной опасности. Она также отметила, что чем дольше продолжаются попытки вовлечь Россию в военную конфронтацию и запугать российское общество, тем тяжелее окажутся последствия для инициаторов подобных действий.

    По мнению Ждановой, нынешняя стратегия западных стран не способствует урегулированию конфликта, а лишь усугубляет его первопричины. Она напомнила, что Россия готова к диалогу по вопросам безопасности, но только при условии отказа от антироссийской линии.

    Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что западный мир, как и в годы Великой Отечественной войны, ожесточен и желает видеть Россию на коленях, однако правда и справедливость остаются за Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 08:50 • Новости дня
    Захарова опровергла слухи о наличии гражданства США

    Захарова заявила об отсутствии гражданства США у себя и семьи

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с очередным опровержением слухов о якобы имеющемся у нее или ее родственников гражданстве или виде на жительство в США.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь опровергла сообщения о наличии у нее или ее родственников гражданства или вида на жительство в США, передает радио Sputnik.

    Она подчеркнула, что такие слухи появились сразу после ее назначения директором департамента информации и печати МИД России.

    Захарова добавила, что у ее семьи и ближайших родственников никогда не было видов на жительство в других странах или продленных виз, которые можно было бы приравнять к таковым.

    Захарова напомнила, что эти слухи неоднократно официально опровергались, в том числе в 2020 году. Несмотря на публикацию опровержений на протяжении шести лет на официальных площадках, по ее словам, подобные фейки продолжают распространяться.

    Мария Захарова ранее сообщила о навязывании американскими властями гражданства США детям сотрудников российских консульств.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала безосновательными слухи об ужесточении выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 00:56 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили Иран и Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио провели телефонную беседу, затронув вопросы двустороннего взаимодействия, ситуацию на Украине и иранскую проблематику, сообщил Госдеп.

    «Они обсудили отношения США и России, российско-украинскую войну и Иран», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В Госдепе заявили, что беседа руководителей внешнеполитических ведомств состоялась по инициативе Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России сообщал, что Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальную международную повестку и состояние отношений между двумя странами.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 03:14 • Новости дня
    Японский депутат Судзуки назвал бессмысленными введенные против России санкции

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции США и Японии, которые начали действовать против России при Джо Байдене, являются бессмысленными, заявил японский депутат Мунэо Судзуки, заверив, что намерен добиваться их снятия.

    «Я считаю, что в экономических санкциях, которые были приняты во время администрации Байдена, и к которым подключился тогдашний премьер-министр Японии Фумио Кисида – в них не было никакого смысла», – приводит слова депутата РИА «Новости».

    Он подчеркнул ошибочность расчетов бывшего американского лидера, который ожидал капитуляции России через два месяца. Теперь парламентарий считает необходимым вести дело к полной отмене рестрикций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японский депутат Мунэо Судзуки привез в Москву послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Политик связал сроки отмены антироссийских ограничений с ходом переговоров по Украине. Российский МИД заявил о значительном откате двусторонних отношений из-за действий Токио.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 18:36 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем

    Американский самолет зафиксирован над нейтральными водами Черного моря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский разведывательный самолет вновь выполнил полет над нейтральными водами Черного моря, совершив несколько кругов вне гражданских авиационных коридоров, сообщили информагентства.

    Полет американского самолета-разведчика Bombardier Challenger 650 Artemis II был зафиксирован над нейтральными водами Черного моря, передает ТАСС. Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце и совершил несколько кругов, следуя вне установленных для гражданской авиации маршрутов на высоте порядка 11 тыс. метров, при этом не входя в воздушное пространство каких-либо стран.

    Источник агентства сообщил, что подобные полеты этого самолета ранее уже отмечались не только над Черным морем, но и вокруг Калининградской области. Тогда Bombardier Challenger 650 Artemis II выполнял рейсы над нейтральными водами Балтийского моря, а также пересекал воздушное пространство Литвы и Польши, взлетая с того же аэродрома в Констанце.

    Кроме того, некоторое время назад на аналогичном маршруте над Черным морем был замечен самолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции. Он также совершил несколько кругов, изначально стартовав из Бухареста и сейчас возвращаясь туда же.

    Ранее американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем рядом с Россией 23 апреля. До этого самолет-разведчик США совершил облет побережья Крыма и Краснодарского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США выполняет наблюдательные полеты вблизи российских рубежей на переоборудованном бизнес-джете Artemis II.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    Президент Эстонии заявил о планах компаний из Европы возобновить бизнес в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Многие европейские компании не ушли с российского рынка, а часть из них лишь временно приостановила работу и ожидает завершения конфликта на Украине, чтобы вернуться к бизнесу в России, заявил президент Эстонии Алар Карис.

    «Многие европейские компании не ушли из России, а другие просто ждут окончания конфликта, чтобы они могли возобновить свою деятельность», – сказал Карис в интервью телерадиокомпании ERR, передает РИА «Новости».

    Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что ряд немецких предприятий выражают намерение возобновить работу на российском рынке при первых признаках нормализации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о готовности России к возвращению европейского бизнеса. Он отмечал, что многие иностранные предприятия покинули отечественный рынок по политическим причинам.

    Комментарии (2)
    6 мая 2026, 12:43 • Новости дня
    Москалькова заявила о желании Запада видеть Россию на коленях

    Москалькова: Запад, как и в годы ВОВ, желает видеть Россию на коленях

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западный мир, как и в годы Великой Отечественной войны, ожесточен и желает видеть Россию на коленях, однако правда и справедливость остаются за Россией, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Москалькова в среду вместе с сотрудниками своего аппарата возложила цветы к монументу в Музее Победы на Поклонной горе, передает РИА «Новости».

    В ходе церемонии она заявила: «Каждый день и час, пережитый в годы Великой Отечественной войны, мы сегодня переосмысливаем и понимаем, через призму того, что происходит в реалиях сегодняшнего дня. Как и прежде, мир, западный мир ожесточен, желает видеть нас на коленях. И мы пришли сюда для того, чтобы склонить свою голову перед подвигом и мужеством тех, кто передал нам Знамя Победы».

    Она подчеркнула, что почти у каждого, кто работает в аппарате омбудсмена, есть родственники, сражавшиеся в годы войны, а у многих и сейчас близкие принимают участие в спецоперации на Украине. Москалькова добавила, что сегодня люди стоят у Знамени Победы и на рубежах страны, отмечая: «С нами Георгий Победоносец, с нами правда и справедливость».

    Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что процесс очищения немецкого общества от нацистского наследия после Второй мировой войны превратился в профанацию из-за политики западных стран, стремившихся сохранить лояльные кадры.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 05:13 • Новости дня
    Рубио не смог оценить отношение Москвы к проекту резолюции СБ ООН по Ормузу

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио после телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил об отсутствии ясности относительно позиции Москвы по американскому проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу.

    «Я не знаю, избежит ли она (резолюция) вето или нет», – подчеркнул Рубио, отвечая на вопрос о возможной поддержке инициативы со стороны России.

    Он отметил, что текст резолюции был переработан. По мнению госсекретаря, голосование станет настоящей проверкой способности ООН решать глобальные мировые проблемы, передает РИА «Новости».

    Новый проект содержит жесткие требования к Ирану прекратить нападения, минирование акватории и взимание сборов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти объявили о внедрении новой системы прохождения судов через Ормузский пролив. Вашингтон принял решение сделать паузу в реализации инициативы «Проект свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    США в марте нарастили импорт российских удобрений до рекорда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты в марте текущего года импортировали из России удобрений на максимальные за все время торговли двух стран 243,9 миллиона долларов, за месяц стоимость поставок выросла почти вдвое, следует из данных американской статслужбы.

    Соединенные Штаты в марте 2024 года импортировали из России удобрений на рекордные для двусторонней торговли 243,9 млн долларов, сообщает РИА «Новости».

    За месяц объем поставок увеличился почти вдвое, что стало максимальным показателем за всю историю торговых отношений между странами. В годовом выражении рост импорта составил 11%.

    Основную часть закупленных удобрений составили азотные – их импорт оценивается в 206,6 млн долларов. Также в марте США закупили у России калийные удобрения на 21,8 млн долларов, фосфорные – на 9,2 млн и смешанные – на 6,3 млн долларов.

    По итогам первого квартала 2024 года общий объем импорта российских удобрений в США достиг 564,4 млн долларов, что на 37% выше аналогичного периода 2023 года. Благодаря этому Россия вновь заняла второе место среди основных поставщиков удобрений на американский рынок.

    На первом месте по поставкам традиционно остается Канада с объемом 354,2 млн долларов. Также в пятерку крупнейших поставщиков вошли Саудовская Аравия, Оман и Катар. Всего в марте объем импорта удобрений в США увеличился на треть по сравнению с февралем и на 26% по сравнению с мартом 2023 года, достигнув максимума с апреля 2022 года – 1,297 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский рынок удобрений после введения Вашингтоном новых импортных пошлин для ряда стран усилил зависимость от российских поставок.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 10:05 • Новости дня
    Додик заявил о попытках Западной Европы спастись за счет воюющей Украины

    Додик: Западная Европа пытается сохранить себя за счет воюющей Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западная Европа использует Украину для военного противостояния с Россией, поскольку считает этот конфликт единственным способом поддержать собственную стабильность, заявил лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

    По его словам, Евросоюз ведет войну с Россией через Украину и продолжает такую политику «по сей день», передает РИА «Новости».

    Додик подчеркнул: «Дело в том, что сегодня Украина для Западной Европы представляет собой единственный возможный элемент своего сохранения».

    По мнению политика, если на Украине удастся достичь мира, то Европа окажется в состоянии полной дестабилизации – без лидеров, без доступа к сырью и без ценностей, которые она ранее продвигала. Он также отметил, что Европа без ясной концепции будущего не может вызывать оптимизм.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Западная Европа рискует первой столкнуться с последствиями «ядерного шантажа» со стороны Владимира Зеленского, который выпрашивает у западных стран ядерное оружие.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 05:25 • Новости дня
    Посол Мешков указал на тщетность ядерных соглашений без Британии и Франции

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва считает невозможным заключение новых ядерных соглашений без учета арсеналов Лондона и Парижа на фоне ужесточения политики Франции, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    «Мы с самого начала сказали, что при тех уровнях сокращения ядерного оружия, на которые мы уже вышли, как французские, так и британские ядерные потенциалы уже начинают иметь определенный вес. И поэтому без их участия в этих договоренностях мы не видим, в общем-то, перспективы», – сказал он РИА «Новости».

    Мешков напомнил, что США в последнее время настаивают на включении Китая в переговоры по глобальным ядерным соглашениям, однако Россия с самого начала подчеркивала важность учета европейских ядерных держав.

    При этом Франция категорически отказывается от такого подхода, одновременно расширяя свою ядерную программу и не желая обсуждать прозрачность собственных планов.

    Мешков отметил, что подобная позиция Парижа способна сорвать любые будущие глобальные договоренности по ядерному разоружению.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о переходе страны к периоду «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках этого подхода Париж намерен увеличить количество ядерных боеголовок, а европейские страны смогут принимать участие в совместных учениях по ядерному сдерживанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о резком росте интереса Европы к ядерному оружию. Об этом же говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указав на стремление Европы к ядерной милитаризации. Посол Нечаев предупредил о стратегической угрозе от «ядерного зонтика» Европы.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 05:43 • Новости дня
    Глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в Евросоюзе

    Глава МИД Германии Вадефуль представил план реформирования Евросоюза

    Tекст: Антон Антонов

    Германия разработала программу преобразований ЕС, включающую переход к принятию решений квалифицированным большинством голосов вместо полного согласия всех стран-участниц, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

    В ходе выступления на конференции немецкой НПО «Фонд имени Конрада Аденауэра» (признана нежелательным на территории России) Вадефуль озвучил инициативы по изменению структуры управления ЕС, передает РИА «Новости».

    «Мое предложение означает, что государства, которые не хотят или не могут последовать нашему примеру… не будут препятствовать тем, кто берет на себя инициативу», – заявил Вадефуль.

    Он подчеркнул важность прагматичного подхода даже при отсутствии стопроцентного согласия всех 27 стран. Среди других предложенных мер значится создание более тесного взаимодействия между внешнеполитической службой и Еврокомиссией. Кроме того, глава министерства выступил за поэтапный процесс принятия новых государств в состав объединения. По мнению дипломата, подобные шаги сделают союз более устойчивым и дееспособным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внешнюю политику Евросоюза поразил системный паралич из-за принципа единогласия. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила лишить страны объединения права вето по вопросам безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены данного механизма.

    Комментарии (0)
    Главное
    ЕС собрался отменить экологические штрафы нефтегазовым компаниям
    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы
    В Польше выразили возмущение маршем нацистов во Львове
    Премьер Бельгии поругался с послом США из-за антисемитизма
    Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина
    Адвоката Карабанова арестовали по делу о крупном мошенничестве
    МГУ объявил о наборе студентов на факультет ИИ