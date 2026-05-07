    7 мая 2026, 09:10 • Новости дня

    Дептранс сообщил о временном перекрытии улиц в центре Москвы

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг проезд автомобилей временно закрыли на нескольких магистралях в центре столицы, в том числе на Большом Каменном мосту.

    Движение автотранспорта временно закрыли на ряде участков в центре российской столицы, сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы Дептранс. Оперативно.

    Ограничения затронули Большой Каменный мост и Боровицкую площадь. Кроме того, проезд невозможен по Кремлевской и Пречистенской набережным по направлению в центр города.

    Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах. Автомобилистам настоятельно рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты объезда перекрытых участков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд центральных станций московского метро изменит режим работы 9 мая.

    В апределе столичным водителям из-за дождя и перекрытий советовали временно отказаться от личного транспорта.

    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Польша согласилась пропустить Фицо в Москву на 9 Мая при разблокировке им кредита Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    6 мая 2026, 13:06 • Новости дня
    В России осудили антибелорусское заявление Еревана

    Сенатор Джабаров: Оскорбительными жестами в адрес Москвы и Минска Армения копирует путь Украины

    Резкие жесты Еревана в адрес Москвы и Минска показывают, что Армения, судя по всему, копирует путь Киева образца 2013 года. Но такая политика приведет республику к потере государственности, сказали газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров и депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее между Минском и Ереваном произошел дипломатический скандал из-за высказываний спикера Нацсобрания Армении.

    «Армянские власти, судя по всему, решили вести страну по пути Украины образца 2013-2014 годов. В рамках этой политики Ереван заигрывает с Евросоюзом, ссорится с Минском и пытается отдалиться от России», – заметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Он назвал прошедший в Ереване саммит Европейского политического сообщества с участием ряда лидеров стран Европы попыткой повлиять на волеизъявление армянских избирателей в преддверии парламентских выборов, назначенных на июнь. Кроме того, по его мнению, участие Владимира Зеленского в работе саммита – попытка сделать оскорбительный жест в сторону Москвы.

    Что касается последних действий армянских властей на мировой арене, сенатор счел их вызывающими. «Напрасно Армения думает, что Евросоюз будет за нее сражаться – в прямом или метафорическом смыслах. Страна явно идет по пути потери государственности», – подчеркнул собеседник. Он напомнил, что никто из европейских стран не помог республике решать региональные проблемы последних лет.

    «Похожий сценарий сначала реализовывался в Грузии. От его последствий государство не может оправиться до сих пор. Затем похожие события происходили на Украине. Теперь на очереди – Армения. Пашинян выбрал, мягко говоря, не самый лучший образец для подражания», – указал он.

    Антибелорусское заявление Симоняна спикер назвал абсурдным. «Остается надеяться, что присутствующие в республике здоровые силы возьмут верх и армянский народ в конечном итоге сделает правильный выбор», – отметил Джабаров.

    Европейский саммит с участием Зеленского в Ереване можно назвать шабашем, добавил в свою очередь Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. При этом, по его словам, нынешние заявления армянского руководства, возможно, продиктованы больше предвыборной повесткой, чем реальной политикой.

    «Судя по всему, нынешние армянские власти чувствуют свою слабость в преддверии выборов и пытаются сохранить бразды правления якобы громкими речами о государственной независимости, сближении с Евросоюзом. В рамках этой же риторики они делают колкие заявления в адрес Минска», – отметил парламентарий.

    Ранее белорусский МИД вручил ноту протеста временному поверенному в делах Армении Артуру Саргсяну. Поводом для демарша стали слова спикера армянского Национального собрания Алена Симоняна о том, что Ереван «не позволит превратить Армению в губернию», и власти страны «не будут управляться по примеру Белоруссии».

    «Армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны», – говорится в заявлении МИД Белоруссии.

    Пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков назвал подобные высказывания грубым нарушением дипломатической этики и предвыборным популизмом. Он добавил, что Минск не потерпит попыток недальновидных армянских политиков поучать белорусов ведению внешней политики. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Запад ставит Ереван перед выбором смены политического вектора.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    6 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева
    Tекст: Вера Басилая

    МИД России призывает максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая, заявила Мария Захарова.

    Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России призывает международное сообщество максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушений перемирия на 9 Мая, следует из сообщения МИД России.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что нота с предупреждением была направлена во все аккредитованные при МИД дипломатические миссии и международные организации.

    В документе говорится, что Минобороны России 4 мая 2026 года сделало заявление из-за угроз со стороны украинских властей нанести удар по Москве в День Победы. МИД настоятельно рекомендует иностранным диппредставительствам и гражданам заранее эвакуироваться из Киева. 

    «МИД России настоятельно призывает власти вашей страны / руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы», – говорится в направленной МИД России во все аккредитованные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноте.

    В сообщении Захаровой отмечается, что украинский лидер Зеленский на саммите в Ереване открыто заявил о намерении сорвать празднование Дня Победы в Москве, но его не остановили представители стран ЕС. Минобороны России в тот же день опубликовало предупреждение именно как ответную меру.

    Захарова добавила, что западные страны не должны игнорировать угрозы Киева.

    «Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю», – заявила Захарова. По ее словам, коллективный Запад своими действиями становится соучастником планов украинских властей, и теперь должен проявить инстинкт самосохранения.

    Дипломат подчеркивает, что Россия действует исключительно в ответ на агрессию, а заявление Минобороны следует воспринимать как серьезное предупреждение, требующее должной реакции.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве. Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника

    6 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    В Брянской области загорелись сразу 17 строений

    МЧС сообщило о горящих 17 строениях в Брянской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Злынковском районе Брянской области произошло масштабное возгорание, охватившее почти два десятка различных построек.

    В поселке Вышков огнем охвачены 17 строений, среди которых находится как минимум один жилой дом, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе регионального управления МЧС России подтвердили масштаб происшествия. «Минимум один жилой дом», – заявили представители ведомства, отвечая на вопрос о количестве пострадавших жилых зданий среди горящих объектов.

    На данный момент спасательные службы продолжают работу на месте инцидента. Информация о возможных пострадавших в результате сильного пожара пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севском районе Брянской области в результате удара беспилотных летательных аппаратов сгорел один из производственных корпусов свинокомплекса «Подывотье»

    6 мая 2026, 18:24 • Новости дня
    СМИ: В Киеве отвергли возможность перемирия на День Победы
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти отказались поддержать инициативу перемирия, приуроченного ко Дню Победы, посчитав подобные шаги нецелесообразными.

    Соответствующее заявление на условиях анонимности сделал высокопоставленный чиновник, передает издание Kyiv Independent. По его словам, власти страны не планируют приостанавливать боевые действия в честь девятого мая.

    «Мы просто не видим смысла продолжать парад», – подчеркнул собеседник газеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины обвинили Россию в нарушении «режима тишины», который Владимир Зеленский объявил в одностороннем порядке. Москва ранее приняла решение о перемирии на Украине 8 и 9 мая.

    6 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане

    Anadolu: Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский военный был замечен за осквернением статуи Девы Марии в южном Ливане, пишет агентство Anadolu.

    На опубликованных в сети кадрах видно, как военнослужащий курит сигарету и вставляет другую сигарету в рот статуи Девы Марии, сообщает Anadolu со ссылкой на израильскую общественную телерадиокомпанию KAN.

    Как отмечает издание, предполагается, что видео сняли и разместили сами солдаты. Израильские военные подтвердили, что инцидент расследуется, и подчеркнули, что «вопрос находится на рассмотрении».

    Ранее израильский солдат повредил статую Иисуса Христа на юге Ливана.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиля выразил возмущение действиями военнослужащих ЦАХАЛ, разбивших католическую статую Иисуса Христа во время операции на юге Ливана.

    6 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы

    Подоляк заявил о планах Киева устроить пролет БПЛА над Москвой в День Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о планах Киева осуществить пролет беспилотников Вооруженных сил Украины над Москвой в День Победы,

    По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.

    Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.

    Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.

    6 мая 2026, 21:22 • Новости дня
    Молдавия намерена выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил о планах направить России счет, полученный из Украины, на сумму около 20 тысяч евро за восстановление линии электропередачи.

    Молдавия получила счет от «Укрэнерго» за ремонт высоковольтной линии электропередачи Исакча – Вулканешты на сумму около 20 тыс. евро, что примерно соответствует 1,7 млн рублей. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету заявил, что Кишинев намерен отправить этот счет России по дипломатическим каналам, сообщает молдавский портал Newsmaker.

    Жунгиету сообщил, что счет был получен от коллег из украинского «Укрэнерго», а точная сумма составляет около 20 тыс. евро или примерно 500 тыс. молдавских леев. Он также отметил: «Позже мы увидим, как она [сумма] будет возвращена».

    Министр обвинил российскую сторону в причастности к повреждению ЛЭП, из-за чего возникла необходимость проведения ремонтных работ. До момента, пока не будут получены средства от России, государственное предприятие «Молдэлектрика» выделит нужную сумму из собственных резервов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 января в Молдавии произошло масштабное отключение электричества из-за серьезных сбоев в энергосетях на Украине.

    Ранее, 23 января на Молдавской ГРЭС за сутки случились две аварии, что вызвало перебои с электроснабжением в северных районах региона. Позже власти Молдавии ввели жесткие ограничения на использование электроэнергии, обязав отключать эскалаторы, витрины и сокращать внутреннее освещение в зданиях.


    7 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией

    Медведев заявил об уничтожении промышленности и экономики ФРГ в случае войны

    Tекст: Вера Басилая

    Хваленая немецкая промышленность будет полностью уничтожена в случае войны России и Германии, под угрозой окажется существование и европейской цивилизации в целом, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России в своей новой статье для RT оценил последствия возможной милитаризации ФРГ. Политик предупредил западные страны о катастрофических результатах агрессии.

    «Наш четкий сигнал немецким элитам: при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности – прекращения истории европейской цивилизации при продолжении нашего существования», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

    Он добавил, что немецкая экономика будет полностью уничтожена без шансов на восстановление. По словам политика, при таком развитии событий оставшиеся квалифицированные кадры массово покинут Европу. Специалисты будут вынуждены спасаться бегством в Россию, Соединенные Штаты и страны Азии.

    По мнению политика, только прямое указание на такие последствия может отрезвить немецкие элиты и их союзников, тем самым сохранить жизни миллионов людей по обе стороны возможного конфликта.

    Ранее Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании во главе с ФРГ.

    Зампредседателя Совбеза России назвал животный страх перед неприемлемым уроном единственным способом предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев также заявил о провале процесса очищения немецкого общества от нацистского наследия.

    7 мая 2026, 09:37 • Новости дня
    На нефтебазе в Латвии разбился украинский беспилотник
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, сообщил портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу.

    Беспилотный летательный аппарат упал на территорию нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, передает ТАСС со ссылкой на портал Delfi и государственную пожарно-спасательную службу.

    Инцидент произошел около 3.30 по местному времени, которое совпадает с московским.

    Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что, по предварительным данным, в республику могли залететь дроны, «направленные с украинской стороны в сторону России». Он отметил, что это пока только предположения, которые требуют дальнейшего подтверждения.

    В результате падения беспилотника были повреждены четыре резервуара, которые на момент происшествия были пустыми. На месте работают оперативные службы, а латвийская полиция уже возбудила уголовное дело по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запущенный с Украины летательный аппарат пересек воздушное пространство Латвии и упал у границы с Белоруссией.

    МИД Латвии выразил протест России и вручил ноту из-за вторжения украинского беспилотника в воздушное пространство республики.

    Пролет украинских ударных дронов над Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией вызвал панику среди населения этих стран.

    6 мая 2026, 14:36 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 домов, школы и детсады

    Николаев сообщил о повреждении 40 домов в Чебоксарах при атаке ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В Чебоксарах после атаки Вооруженных сил Украины получили повреждения 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

    В результате массированной атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ были повреждены 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж, сообщил в Max Николаев. Два человека погибли, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

    Глава республики отметил, что введение режима ЧС позволяет ускорить мобилизацию ресурсов и выделение бюджетных средств для проведения аварийных работ и оказания адресной помощи жителям. На данный момент более 70 специалистов проводят обходы квартир для оценки масштабов ущерба, а в пунктах временного размещения уже приняли свыше тысячи человек.

    Пострадавшие могут получить единовременные выплаты, компенсации за утраченное имущество и пособия по здоровью. Прием заявлений осуществляется через портал «Госуслуги» или МФЦ, для оперативной связи развернут специальный штаб.

    Николаев уточнил, что восстановительные работы в городе идут активно: очищены территории, обеспечена охрана, строители приступили к ремонту и замене стекол. Все учебные заведения, за исключением трех переведенных на дистанционное обучение школ, продолжают работу в штатном режиме.

    Глава региона поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить пострадавший жилой фонд и социальную инфраструктуру, подчеркнув, что эти объекты обеспечивают жизнедеятельность граждан и должны работать без перебоев.

    Украинские войска атаковали Чебоксары крылатыми ракетами и беспилотниками.

    Число пострадавших при атаке на город выросло до 35 человек.

    Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о гибели двух мирных жителей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте при атаке на Чебоксары.

    6 мая 2026, 18:44 • Новости дня
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о возврате Украине золота и денег Ощадбанка, которые были задержаны венгерскими спецслужбами в марте этого года.

    Венгрия вернула на Украину средства и ценности государственного Ощадбанка, которые были задержаны ранее венгерскими спецслужбами, передает ТАСС. О передаче заявил Владимир Зеленский, подчеркнув, что это «важный шаг в отношениях с Венгрией». По его словам, инкассаторские автомобили с деньгами и золотом были задержаны в марте 2026 года.

    История получила огласку после заявления украинца, представившегося перебежчиком и выступившего на венгерском телеканале М2. Он утверждал, что задержанные десятки миллионов долларов и евро якобы предназначались для черной кассы ВСУ и находились под личным контролем Зеленского.

    По словам этого человека, средства якобы планировалось использовать для финансирования иностранных наемников, диверсионных операций и подкупа политиков. Украинская сторона официально эти обвинения не комментировала. Возвращение ценностей уже назвали шагом к улучшению отношений между Киевом и Будапештом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский потребовал от главы победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра вернуть средства Ощадбанка еще 20 апреля.

    Напомним, что Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии 6 марта сообщило о задержании семерых граждан с Украины, включая генералa СБУ в отставке, с крупной суммой денег и золотом. При них находилось 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Позже задержанные были отпущены и вернулись на Украину, а изъятые деньги и золото остались в Венгрии.

    Эти средства стали вещественными доказательствами по уголовному делу. А парламент Венгрии разрешил заморозить деньги и ценности на срок до 60 дней.


    6 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Грузинский эксперт объяснил активность Зеленского на Южном Кавказе
    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Активизация на Южном Кавказе украинского лидера Владимира Зеленского является попыткой убедить лидеров стран этого региона в якобы успехе Украины в противостоянии с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    Комментируя недавние визиты Зеленского в Баку и Ереван, а также встречу в Армении с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, аналитик отметил, что глава киевского режима «пытается убедить всех и каждого, что Украина выигрывает на поле боя у России и что они должны это учитывать в собственной политике».

    «Зеленский таким способом ищет поддержки на Южном Кавказе в продолжение своей антироссийской политики», – сказал он.

    По словам Петрэ Мамрадзе, «по отношению к той же Грузии прямые призывы открыть «второй фронт» перешли в другую фазу – предупреждения о том, что в своей политике следует учитывать, что Украина на подъеме, а Россия якобы в кризисе».

    «Грузия не должна расслабляться. На языке дипломатии надо все время напоминать Киеву, что мы ничего не забыли – ни отзыва украинского посла, ни требований передать оружие или «прогуляться» в Абхазию и Южную Осетию, ни постоянных беспочвенных обвинений», – сказал эксперт.

    При этом он напомнил, что правительство Грузии всегда говорило, что «не пожертвует отношениями с народом Украины из-за политики ее властей».

    «Это там, в Киеве, глава фракции правящей партии Давид Арахамия говорил, что стесняется быть грузином. И никто его за это не одернул», – сказал эксперт.

    «Теперь мы ожидаем, хотя непонятно, сбудутся ли эти ожидания, что Украина извинится за это, как и за то, что привела в высшие эшелоны власти разыскиваемых Грузией криминалов, – отметил аналитик. – Украина должна сделать первой шаги, направленные на улучшение двусторонних отношений».

    6 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах
    Tекст: Ольга Иванова

    Дипломатическое представительство России призвало власти Германии разрешить демонстрацию флагов и атрибутики, связанной с разгромом нацизма, в памятные майские дни.

    Российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала от германской стороны снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах 8 и 9 мая, передает ТАСС.

    «По распоряжению берлинских властей 8 и 9 мая 2026 года на советских воинских мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове в очередной раз запрещается демонстрация флагов России и Белоруссии, а также символов, неразрывно связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Германии и Европы от нацизма. Среди них красное знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, историческая военная униформа, советские песни и марши военных лет», – отметили в посольстве РФ.

    Дипломаты настоятельно призвали восстановить историческую справедливость и официально признать преступления Третьего рейха геноцидом народов Советского Союза. В посольстве подчеркнули, что запреты, вводимые Берлином под предлогом конфликта на Украине, поражают абсурдностью и цинизмом. По мнению представителей дипмиссии, такие меры направлены исключительно на ограничение права достойно отметить годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина решили ввести строгие ограничения на использование советской символики у военных мемориалов.

    МИД Германии разослал местным властям рекомендации о выдворении представителей России с памятных мероприятий.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова жестко раскритиковала подобные планы немецкой стороны.

    7 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    Tекст: Антон Антонов

    Германия столкнулась с масштабными глобальными изменениями и внутренними структурными проблемами, формирующими взрывоопасный кризис, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Те перемены, которые мы сейчас наблюдаем в мире, накладываются на накопившиеся структурные проблемы нашей страны… Мы, дамы и господа, являемся свидетелями глубокого эпохального перелома, такого, какой переживает каждое поколение», – подчеркнул Мерц.

    Он добавил, что немцам, родившимся после Второй мировой войны, до сих пор просто везло, но спустя 80 лет после ее окончания кризис настиг и их, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что перелом носит взрывной характер и происходит крайне быстро. Кризис порождает огромное давление, вынуждающее принимать срочные меры, поскольку ФРГ еженедельно сталкивается с вызовами, выходящими за рамки внешней политики.

    Текущие потрясения серьезно влияют на жизнь внутри государства, демонстрируя острую необходимость изменений во многих сферах, констатировал глава немецкого правительства. Говоря о реформах, Мерц пообещал продолжить их ускорение и призвал граждан проявить терпение к проводимым преобразованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спустя год после вступления в должность канцлер Германии столкнулся с падением рейтингов, разногласиями в коалиции и конфликтом с США. На фоне падения рейтингов канцлер ФРГ обвинил во внутреннем экономическом кризисе внешние факторы.

