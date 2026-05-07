Оставившая новорожденную дочь в аэропорту Турции задолжала алименты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Яковлева сообщила, что Бурнашкина, которая оставила новорожденную дочь в аэропорту Турции, задолжала более 200 тыс. рублей алиментов приемным родителям девочки, пишет РИА «Новости».

По её словам, женщина не выплатила ни одной суммы с сентября, когда суд лишил её родительских прав и обязал перечислять четверть дохода на содержание ребенка.

Яковлева уточнила, что если Бурнашкина продолжит уклоняться от алиментов, её сначала привлекут к административной ответственности. Если долг не будет погашен, женщине может грозить и уголовное дело по ст. 157 УК РФ.

Кроме того, в отношении Бурнашкиной в России ведется уголовное расследование по факту покушения на убийство новорожденной. Дело расследует ГСУ СК России по Московской области по ч. 3 ст. 30 и ст. 106 УК РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Павлово-Посадский суд Московской области лишил Екатерину Бурнашкину родительских прав после оставления новорожденной дочери в туалете аэропорта Антальи.

Следственные органы Московской области допросили Бурнашкину по уголовному делу о покушении на убийство новорожденной и обязали ее являться на дальнейшие следственные действия.

Материалы дела о покушении на убийство новорожденной девочки направили для дальнейшего разбирательства в Главное следственное управление СК по Московской области.