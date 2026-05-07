  МИД заявил о нервной реакции Киева на перемирие в честь Дня Победы
    7 мая 2026, 08:33 • Новости дня

    США заработали 23 млрд долларов на нефти за месяц ближневосточного конфликта

    Tекст: Мария Иванова

    За месяц после начала обострения на Ближнем Востоке доходы Соединенных Штатов от экспорта нефти и нефтепродуктов увеличились в полтора раза, 23 млрд долларов.

    В марте экспортные доходы США от продажи нефти и нефтепродуктов достигли 23,1 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Поставки сырой нефти выросли на 35% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 10,7 млрд долларов. Экспорт нефтепродуктов увеличился в полтора раза, достигнув 12,4 млрд долларов.

    Главными покупателями американского топлива стали Нидерланды, заплатившие 3,2 млрд долларов, и Мексика с объемом закупок на 2,4 млрд долларов. Также значительные объемы приобрели Южная Корея, Канада и Британия.

    Рост поставок произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта судоходство в Ормузском проливе оказалось практически парализовано, что привело к росту мировых цен на топливо и вынудило страны искать альтернативных поставщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты на фоне конфликта на Ближнем Востоке резко нарастили экспорт собственных энергоресурсов.

    Азиатские страны закупили у Вашингтона рекордные объемы нефти.

    6 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане

    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский военный был замечен за осквернением статуи Девы Марии в южном Ливане, пишет агентство Anadolu.

    На опубликованных в сети кадрах видно, как военнослужащий курит сигарету и вставляет другую сигарету в рот статуи Девы Марии, сообщает Anadolu со ссылкой на израильскую общественную телерадиокомпанию KAN.

    Как отмечает издание, предполагается, что видео сняли и разместили сами солдаты. Израильские военные подтвердили, что инцидент расследуется, и подчеркнули, что «вопрос находится на рассмотрении».

    Ранее израильский солдат повредил статую Иисуса Христа на юге Ливана.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиля выразил возмущение действиями военнослужащих ЦАХАЛ, разбивших католическую статую Иисуса Христа во время операции на юге Ливана.

    6 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Французский авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    @ REUTERS/Stefanos Rapanis

    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Charles de Gaulle выдвинулась в южную часть Красного моря через Суэцкий канал. Как ожидается, она может принять участие в международной военной миссии в Ормузском проливе.

    Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал, направляясь к югу Красного моря, передает ТАСС со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции. «Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал в среду, 6 мая 2026 года, направляясь к югу Красного моря», – говорится в документе, выдержку из которого приводит телеканал TF1.

    Движение авианосца происходит на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива, которая может быть начата при благоприятных обстоятельствах. При этом в Главном штабе ВС Франции подчеркнули, что передвижение ударной группы носит исключительно оборонительный характер и не связано с военными операциями США в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неучастии страны в американской операции в Ормузском проливе.

    Париж и Лондон запланировали международную конференцию для создания мирной миссии по обеспечению свободного судоходства.

    Ранее французский лидер приказал передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    7 мая 2026, 10:25 • Новости дня
    Азия погрузилась в энергетический кризис на фоне рекордной жары

    @ Rachen Sageamsak/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Миллионы жителей Южной и Юго-Восточной Азии вынуждены выживать без охлаждения из-за перебоев с топливом, вызванных блокировкой Ормузского пролива, отмечает The New York Times.

    Рекордный зной совпал с тяжелым энергетическим кризисом в макрорегионе, передает The New York Times.

    Из-за конфликта в Иране и блокировки Ормузского пролива, через который проходит 80% нефтяного трафика Азии, развивающиеся страны столкнулись с дефицитом топлива. Власти вынуждены жестко ограничивать подачу электричества даже при 38-градусной жаре.

    «Кажется, будто ты впитываешь тепло больше, чем то, что преподает профессор», – пожаловалась 21-летняя студентка из Манилы Гавианна Соммер Виар.

    Ради экономии энергии правительства Индонезии, Пакистана и Шри-Ланки ввели четырехдневную рабочую неделю. При этом в сельских районах Бангладеш ежедневные внезапные отключения света длятся более десяти часов.

    Ученые предупреждают, что сочетание экстремальной температуры и высокой влажности вскоре может достичь физиологического предела выживаемости человека.

    По оценкам экспертов, к 2035 году спрос на кондиционеры в Юго-Восточной Азии увеличится в пять раз и составит 186 млн устройств. Пока же люди массово спасаются от палящего солнца в прохладных торговых центрах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Азиатско-Тихоокеанского региона столкнулись с угрозой затяжного энергетического кризиса.

    Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в марте подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике.

    В начале мая первый с начала конфликта на Ближнем Востоке танкер с нефтью прибыл в Бангладеш.

    6 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану новыми бомбардировками

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер предупредил Тегеран о возможности нанесения беспрецедентных по масштабу ударов в случае провала переговорного процесса.

    Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности нанесения новых ударов по Ирану, если стороны не смогут достичь договоренностей, передает ТАСС.

    «Если они не согласятся, то начнутся бомбардировки, и они, к сожалению, будут масштабнее и интенсивнее прежних», – написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить удары по Ирану при провале переговоров.

    Американский лидер предупредил о начале масштабных боевых действий в случае срыва соглашения.

    Вооруженные силы США рассматривали возможность атаки на новые районы Исламской республики.

    6 мая 2026, 22:30 • Новости дня
    Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран согласился с тем, что не будет обладать ядерным оружием, заявил президент США Дональд Трамп отметив, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.

    «Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. И они согласились с этим, среди других вещей», – приводит слова американского лидера РИА «Новости».

    Президент США также высоко оценил прошедшие за последние сутки переговоры с иранской стороной. По его словам, вероятность заключения взаимовыгодной сделки между государствами оценивается как крайне высокая.

    Он добавил, что Вашингтон не устанавливает никаких крайних сроков для завершения переговорного процесса. При этом он выразил абсолютную уверенность в том, что итоговое соглашение обязательно будет подписано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании. Белый дом письменно уведомил Конгресс США о том, что конфликт в Иране завершен, но дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала.

    6 мая 2026, 12:49 • Новости дня
    Цена нефти марки WTI упала ниже 95 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    На мировых биржах зафиксировали резкое снижение котировок, в результате которого баррель американской марки впервые с 27 апреля подешевел до 95 долларов.

    В ходе торгов в среду мировые цены на энергоносители продемонстрировали заметное падение, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 12.03 мск стоимость июньских фьючерсов на марку WTI снизилась на 6,2%, составив 95,93 доллара за баррель. При этом незадолго до этого показатель достигал минимальной отметки в 94,65 доллара.

    Одновременно с этим дешевеет и европейская эталонная марка. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent упала на 5,35%, опустившись до уровня 103,99 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась до 96,43 доллара за баррель. В конце апреля цена барреля Brent с поставкой в июне превысила уровень в 124 доллара.

    Утром 6 мая котировки обеих марок снизились на фоне новостей о прогрессе в переговорах США с Ираном.

    6 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    Иран назвал условие для стабильного транзита через Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана пообещали обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив, если угрозы в адрес Тегерана прекратятся.

    Иран пообещал обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив при условии отсутствия угроз в адрес Тегерана, передает РИА «Новости».

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что стабильное судоходство будет гарантировано в случае прекращения угроз и внедрения новых процедур контроля.

    При этом акцентируется, что вопрос безопасности движения в проливе зависит от политической обстановки вокруг Ирана.

    Военно-морские силы КСИР также выразили благодарность судовладельцам и капитанам судов, которые следуют иранским правилам судоходства в Ормузском проливе и в акваториях Персидского и Оманского заливов.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И подчеркнул необходимость как можно скорее открыть Ормузский пролив.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил об угрозе безопасности судоходства в Ормузском проливе со стороны США.

    Мировые судовладельцы потребовали от Вашингтона гарантий защиты от возможных атак в регионе.

    6 мая 2026, 22:20 • Новости дня
    Добыча нефти странами ОПЕК упала до 36-летнего минимума

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне эскалации на Ближнем Востоке добыча нефти странами ОПЕК снизилась в апреле до самого низкого показателя с 1990 года, сообщило Bloomberg.

    Производство сырой нефти государствами ОПЕК в апреле упало до 20,55 млн баррелей в сутки. Падение обусловлено перебоями в экспорте из-за боевых действий и вынужденной остановкой мощностей в регионе Персидского залива, передает Bloomberg.

    Наибольшие потери в прошлом месяце зафиксировал Кувейт. Выработка в этой стране рухнула на 470 тыс. баррелей в сутки, опустившись до 800 тыс. Экспорт государства сократился до 22 тыс. баррелей ежедневно, что составляет менее трети от довоенного уровня.

    Иранская нефтедобыча также продемонстрировала существенный спад, уменьшившись на 180 тыс. баррелей в сутки. Текущий показатель выработки в стране снизился до 3,05 млн баррелей.

    В марте совокупная добыча картеля уже упала на 8,6 млн баррелей после перекрытия Ормузского пролива. Добыча в апреле снизилась на 420 тыс. баррелей в сутки.

    Данные Bloomberg о добыче нефти основаны на информации, полученной от отслеживания судов, официальных лиц и оценках экспертов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран приступил к снижению объемов добычи нефти из-за американской морской блокады. Кувейтская нефтяная корпорация в марте ограничила производство сырья на фоне атак. Страны Персидского залива в марте вынужденно сократили добычу на 10 млн баррелей в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Представитель МИД ОАЭ аль-Хамели назвал выход из ОПЕК стратегическим решением.

    6 мая 2026, 17:07 • Новости дня
    Мировые запасы нефти за месяц сократились на рекордные 200 млн баррелей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем мировых запасов нефти в апреле уменьшился на 200 миллионов баррелей, что стало крупнейшим снижением с начала пандемии, на фоне сокращения предложения, отмечают западные СМИ.

    Мировые запасы нефти за апрель уменьшились на 200 миллионов баррелей, пишет Financial Times со ссылкой на данные S&P Global Energy. Аналитики отмечают, что столь крупное сокращение запасов связано с падением предложения на рынке из-за эскалации конфликта в Иране.

    Глава отдела нефтяных исследований S&P Global Energy Джим Буркхард заявил: «Это колоссальная цифра, намного превышающая обычный показатель». По его словам, обычно мировые резервы нефти меняются в пределах от нескольких сотен тысяч до миллиона баррелей в месяц, а нынешнее сокращение стало самым значительным со времен пандемии COVID-19.

    Эксперт также подчеркнул, что война США и Израиля против Ирана привела к потере миллиарда баррелей нефти мировым рынком, причем падение предложения опережает снижение спроса на топливо. Сейчас общий объем мировых запасов нефти оценивается примерно в 4 млрд. баррелей, однако основная их часть используется для поддержания работы нефтеперерабатывающих предприятий и магистральных нефтепроводов.

    Ранее один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs отметил, что мировые запасы нефти в хранилищах находятся на минимуме за восемь лет. Общих мировых запасов нефти, по оценкам банка, хватит лишь на 101 день потребления, и к концу мая этот показатель может снизиться до 98 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Между тем, власти Китая в конце апреля открыли сотни крупных нефтегазовых месторождений на севере страны.


    6 мая 2026, 13:23 • Новости дня
    Первый с начала войны на Ближнем Востоке танкер с нефтью прибыл в Бангладеш

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спустя два с половиной месяца после начала кризиса на Ближнем Востоке из-за агрессии США и Израиля против Ирана в Бангладеш прибыл первый танкер с нефтью, сообщила газета The Daily Star.

    В Бангладеш впервые с начала кризиса на Ближнем Востоке прибыл танкер с нефтью, передает ТАСС.

    Газета The Daily Star уточняет, что судно MT Ninemia доставило около 100 тыс. тонн нефти из Саудовской Аравии и вошло в акваторию у побережья Читтагонга около полудня.

    Как сообщили представители государственного нефтеперерабатывающего завода Eastern Refinery (ERL), с середины февраля по апрель поставки нефти в страну полностью прекратились. Это привело к практически полной остановке работы завода в Читтагонге.

    Источники на заводе ERL отметили, что разгрузка танкера может занять несколько дней. После этого предприятие начнет поэтапно возобновлять производство, а полномасштабная переработка нефти планируется с 9 мая. Ожидается, что это позволит стабилизировать поставки дизельного топлива, бензина и других видов горючего для потребителей.

    Согласно данным Бангладешской нефтяной корпорации (BPC), страна обеспечивает 75-80% своей потребности в топливе за счет импорта готовых нефтепродуктов. Остальной объем покрывается за счет переработки импортной сырой нефти на заводе ERL, который ежегодно перерабатывает около 1,5-1,6 млн тонн нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и США начали военные действия против Ирана.

    Танкеры с иранской нефтью массово скопились у линии американской блокады.

    Япония приобрела российскую нефть на фоне перекрытия Ормузского пролива.

    6 мая 2026, 22:18 • Новости дня
    Макрон предложил Пезешкиану совместный план по безопасности Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и предложил ему рассмотреть план Франции и Британии по созданию международной миссии, призванной обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

    В ходе телефонных переговоров Макрон предложил Ирану присоединиться к международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, которую планируют организовать Франция и Британия. По словам французского президента, миссия будет многонациональной и независимой от воюющих сторон, что позволит восстановить доверие судовладельцев и страховщиков, передает РИА «Новости».

    Макрон отметил, что создание такой миссии может способствовать прогрессу в переговорах по ядерным и ракетным вопросам, а также по ситуации в регионе.

    «Я предложил президенту Ирана воспользоваться этой возможностью и намерен обсудить этот вопрос с президентом Трампом», – заявил Макрон.

    Президент Франции также призвал все стороны немедленно и безоговорочно снять блокаду Ормузского пролива.

    В апреле военные стратеги тридцати стран обсуждали ситуацию в Ормузском проливе на конференции в Лондоне. Премьер-министр Британии Кир Стармер ранее заявлял, что Париж и Лондон готовы возглавить международную военную миссию для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

    Макрон на саммите Европейского политического сообщества заявил о намерении не участвовать в операции США по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива.

    Французская авианосная ударная группа во главе с кораблем Charles de Gaulle направилась через Суэцкий канал в южную часть Красного моря на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

    6 мая 2026, 23:58 • Новости дня
    Axios: США ожидают ответ Ирана на предложение по меморандуму в течение двух дней

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти рассчитывают получить решение иранской стороны по предложенному меморандуму о взаимопонимании в течение ближайших двух дней, сообщает Axios.

    По данным Axios, «американские чиновники заявили, что ожидают ответа Тегерана в ближайшие 24-48 часов», передает РИА «Новости».

    Ожидается, что соглашение будет состоять из 14 пунктов. Оно предусматривает 30-дневный период обсуждения ядерной программы, снятие ограничений со стороны Вашингтона и открытие Ормузского пролива. Кроме того, Тегеран должен будет отказаться от создания ядерного оружия и приостановить обогащение урана как минимум на 12 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Тегерана предложили Вашингтону обсудить условия разблокировки Ормузского пролива. Белый дом высоко оценил прошедшие за последние сутки переговоры с иранской стороной, отметив, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.

    6 мая 2026, 21:02 • Новости дня
    Израиль ликвидировал командира спецназа «Хезболлы» при ударе по Бейруту

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате внезапного удара по южным пригородам ливанской столицы убит Малек Баллут – глава элитного шиитского формирования «Радван».

    Военно-воздушные силы Израиля атаковали южные районы ливанской столицы без предварительного предупреждения мирного населения, передает ТАСС. Целью операции стал один из военных руководителей шиитской милиции «Хезболла».

    По данным телеканала Al Hadath, жертвой воздушной атаки оказался Малек Баллут. Он занимал пост командира элитного спецподразделения «Радван», играющего ключевую роль в операциях организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла удары по двадцати поселениям на юге Ливана. До этого истребители атаковали объекты шиитской организации на южной окраине Бейрута.

    В ходе одной из прошлых операций армия обороны Израиля ликвидировала командира штаба движения Сухайла Хуссейна Хуссейни.

    6 мая 2026, 20:38 • Новости дня
    США заявили о выводе из строя танкера под флагом Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские военные вывели из строя иранский танкер Hasna в Оманском заливе, заявило Центральное командование Вооруженных сил США.

    Как заявляет командование, инцидент произошел, когда танкер следовал по международным водам в сторону иранского порта, передает РИА «Новости». За судном наблюдал американский военный флот, который, по их версии, неоднократно предупреждал экипаж о нарушении блокады.

    «После того, как экипаж Hasna не выполнил неоднократные предупреждения, американские силы вывели из строя руль танкера, произведя несколько выстрелов из 20-мм пушки истребителя ВМС США F/A-18 Super Hornet, запущенного с авианосца USS Abraham Lincoln (CVN 72). Hasna больше не следует по маршруту в Иран», – сказано в заявлении.

    В командовании США подчеркнули, что блокада для судов, пытающихся войти в иранские порты или покинуть их, продолжает действовать.

    Ранее президент США поручил готовиться к длительной блокаде Ирана.

    Агентство Bloomberg сообщало, что Иран начал сокращать добычу нефти из-за морской блокады.

    7 мая 2026, 02:58 • Новости дня
    Иран выразил готовность оказать поддержку торговым судам в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Организация портов и морского судоходства Ирана выразила готовность оказать необходимую помощь торговым судам в Ормузском проливе, сообщает IRNA.

    В опубликованном заявлении отмечается, что порты Ирана готовы оказать «услуги, техническую поддержку, а также медицинскую и санитарную помощь», передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана пообещали обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив при отсутствии угроз. Вице-спикер Меджлиса Али Никзад назвал эту стратегическую акваторию исключительной суверенной привилегией Исламской Республики.

