В Таиланде задержали четырех россиян за нелегальную работу электриками

На таиландском Самуи задержали четырех россиян за нелегальную работу электриками

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы провинции Сураттхани пресекли незаконную трудовую деятельность иностранных граждан, передает РИА «Новости».

Управление иммиграционной полиции региона опубликовало официальное заявление в социальных сетях. «Сотрудники иммиграционной службы провинции Сураттхани совместно с уголовной и туристической полицией острова Самуи задержали группу из четырех россиян с острова Пхукет, которые нелегально работали на острове Самуи в качестве электриков, устанавливая световое и звуковое оборудование в развлекательном центре на пляже Чавенг», – говорится в сообщении ведомства.

Задержанным предъявили предварительные обвинения в занятии профессией, которая строго запрещена для иностранцев на территории королевства. Кроме того, они осуществляли деятельность без необходимого разрешения властей. Теперь нарушителям грозят крупные штрафы, депортация на родину и длительный запрет на посещение страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Таиланда задержала на острове Пхукет россиянина за незаконную работу экскурсоводом.

Правоохранительные органы выявили на этом же курорте нелегальный детский сад с российскими сотрудницами.

Местный суд оштрафовал на острове Пханган российского фитнес-тренера за оказание услуг без разрешения на работу.