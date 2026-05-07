Букмекеры России заработали почти 2 трлн рублей в 2025 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские букмекерские компании заработали в 2025 году почти два трлн руб., передает РИА «Новости». Аналитики сервиса Rusprofile уточняют, что общая выручка лицензированных букмекеров составила 1 трлн 867 млрд руб., а средний рост доходов в отрасли достиг 59%.

Крупнейшая по выручке компания – «Фонкор» (юридическое лицо «Фонбет»), которая получила 712,4 млрд руб. На втором месте оказалась «Управляющая компания НКС» (бренд Winline) с 409,3 млрд руб., следом идет «Фирма Стом» (BetBoom) – 238,4 млрд руб.

Четвертую позицию заняла букмекерская контора «Пари» с 143,6 млрд руб., а пятерку лидеров замыкает «ПМБК» («Лига ставок») с выручкой в 115,8 млрд руб. Всего в России в сфере азартных игр, лотерей и пари работают 320 компаний, при этом 59% из них – индивидуальные предприниматели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы Минфина Иван Чебесков оценил ежегодные траты россиян в букмекерских конторах в два триллиона рублей.

Ранее депутаты Госдумы ужесточили требования к тотализаторам для борьбы с игроманией.

Министерство финансов заменило налог со ставок на семипроцентный сбор с разницы между пари и выигрышами.