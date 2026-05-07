Апелляционный суд сократил срок для экс-премьера Южной Кореи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Апелляционный суд Республики Корея снизил срок лишения свободы бывшему премьер-министру Хан Док Су с 23 до 15 лет, сообщает ТАСС. Решение связано с делом об участии политика в мятеже против конституционного строя, где Хан Док Су фигурировал как ключевой исполнитель.

В январе 2026 года суд первой инстанции признал экс-премьера виновным в поддержке военного положения, объявленного президентом Юн Сок Ёлем, и участии в действиях, направленных на легитимизацию мятежа. Суд отмечал, что Хан Док Су, будучи на посту премьера, «допускал, что бунт мог закончиться успешно», и инициировал заседания кабинета министров, а также пытался уничтожить улики.

Следствие вменяло Хан Док Су фабрикацию подложных документов, нарушение закона о президентских архивах и лжесвидетельство. Апелляционный суд согласился с основной частью обвинений, но частично пересмотрел решения по отдельным эпизодам, в том числе по некоторым случаям лжесвидетельства.

В итоговом вердикте суд отметил: «На этом основании подсудимый приговаривается к 15 годам лишения свободы». Этот срок соответствовал запросу прокуратуры на этапе рассмотрения дела в первой инстанции.

В судебной системе Республики Корея предусмотрено три уровня рассмотрения дел, включая Верховный суд. Ранее апелляционный суд усилил наказание для супруги Юн Сок Ёля Ким Гон Хи по делу о коррупции с 20 месяцев до 4 лет, а также увеличил срок и самому экс-президенту с 5 до 7 лет лишения свободы в одном из процессов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный окружной суд Сеула квалифицировал объявление военного положения в 2024 году как мятеж.

Суд первой инстанции приговорил бывшего президента страны Юн Сок Ёля к пяти годам тюрьмы.

Ранее Конституционный суд Южной Кореи окончательно утвердил импичмент главе государства.