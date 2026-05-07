«Анахайм» сравнял счет с «Вегасом» во втором матче плей-офф НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Анахайм» одержал победу над «Вегасом» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги и сравнял счет в противостоянии, передает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Голы у победителей забросили Беккетт Сеннеке на 32-й минуте, Лео Карлссон на 47-й, а также Янсен Харкинс на 57-й. Единственную шайбу у «Вегаса» забросил Марк Стоун на последней минуте встречи.

Нападающие «Вегаса» Павел Дорофеев и Иван Барбашев не сумели отличиться результативными действиями. Также без набранных очков остался защитник «Анахайма» Павел Минтюков.

Теперь счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч пройдет на площадке «Анахайма» в ночь на 9 мая по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата «Вегас» финишировал на первом месте в Тихоокеанском дивизионе, «Анахайм» занял третью строчку. В первом раунде «Вегас» обыграл «Юту» со счетом 4-2, а «Анахайм» с таким же результатом прошел «Эдмонтон».

Стоит отметить, что действующий обладатель Кубка Стэнли, команда «Флорида», не смогла выйти в плей-офф в текущем розыгрыше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом матче второго раунда плей-офф «Вегас» обыграл «Анахайм» со счетом 3:1.