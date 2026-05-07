В Президентском полку рассказали о секретах стойкости кремлевских часовых

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ушанов рассказал, что серьезных инцидентов с нарушением порядка у Могилы Неизвестного Солдата не бывает, однако иногда туристы по незнанию пересекают ограждение или самостоятельно пытаются возложить цветы, сообщает ТАСС. Он отметил, что публика, особенно девушки, часто проявляет интерес к часовым, и это требует от военнослужащих особой моральной устойчивости. Ушанов подчеркнул: «Бывает, туристы переходят цепочку ограждения, но это не со зла, а просто от незнания. Ничего в этом страшного нет».

Для предотвращения нарушений всегда дежурят сотрудники МВД и военнослужащие полка вне караула. Если кто-то пересекает запретную границу, часовой подает сигнал постукиванием по шомполу, после чего нарушителя возвращают за ограждение. При этом конфликтов и проявлений агрессии не происходит, посетители осознают важность места.

Среди рисков командир выделил встречи солдат с родственниками, которые могут стать как поддержкой, так и поводом для волнения. Особое внимание часовые получают от девушек, некоторым даже удается создать семьи благодаря службе. «У меня во взводе был солдатик, которого девушка приметила в карауле. Сейчас у них счастливая семья, ребенок», – рассказал Ушанов.

Почетный караул стоит у Вечного огня с 1997 года ежедневно, без выходных, независимо от погодных условий. Смена часовых проходит с восьми утра до восьми вечера, в карауле выставляются четыре пары, которые несут службу по часу. Даже в период пандемии карантин не прерывал эту традицию.

Недавно для удобства военнослужащих обновили стеклянные постовые кабины с обогревом. Зимой солдаты получают утепленные вещи при низких температурах, а в жару разрешается стоять без кителей в белых рубашках. По словам Ушанова, физическая выносливость тренируется легко, а вот моральная подготовка требует особых усилий и тренировок.

Средний показатель у срочников – 40-50 вахт, но некоторые достигают 100 и даже 150 постов, а рекорд зафиксирован на отметке 210. Старший офицер Денис Варенников отметил, что для подразделения важно безукоризненное выполнение задач и безупречный внешний вид, ведь военнослужащие Президентского полка – лицо государства.

Самое главное, по словам офицеров, – гордость за службу и принадлежность к уникальной традиции. «Это почетно, это достойно уважения. И это навсегда. Человек, однажды заступивший на первый пост, навечно остается первопостником», – уверен Ушанов. Военнослужащий Михаил Булгаков добавил, что стоя на посту, вспоминает подвиг предков, защищавших Родину.

