  МИД заявил о нервной реакции Киева на перемирие в честь Дня Победы
    7 мая 2026, 07:19 • Новости дня

    «Алмаз-Антей» представил дронопорты для БПЛА-перехватчиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» разработал специальные дронопорты для размещения, обслуживания и автоматизации запуска БПЛА-перехватчиков, сообщил заместитель генерального директора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

    Савицкий заявил, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал разработку специальных дронопортов для эксплуатации и обслуживания беспилотников-перехватчиков, передает ТАСС.

    «Размещение парка БПЛА-перехватчиков на базе специальных дронопортов позволяет сократить время реакции и повысить эффективность применения и обслуживания БПЛА-перехватчиков за счет автоматизации процессов их запуска, посадки и обслуживания», – заявил Савицкий.

    Он также отметил, что у «Алмаз-Антея» уже есть ряд уникальных разработок – это сами дронопорты, а также решения по их интеграции в системы безопасности различных объектов. По словам Савицкого, такие комплексы будут использоваться для защиты критической инфраструктуры и способны повысить уровень автоматизации в системе безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Алмаз-Антей» представил макеты специальных дронопортов на выставке NAIS 2024.

    Позже предприятие запатентовало вооруженный стрелковым комплексом беспилотник-перехватчик.

    Правительство России официально включило дроны-перехватчики в состав дежурных сил по охране государственной границы.

    4 мая 2026, 13:33 • Новости дня
    Появилось фото «вооруженного до зубов» российского истребителя Су-35С

    @ milinfolive

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете набирает популярность фотография Су-35С с полным комплектом управляемых ракет разного типа, включая дальнобойную Р-37М и противорадиолокационную Х-31ПМ.

    Фото российского многофункционального истребителя Су-35С с полным комплектом вооружения опубликовал «Военный осведомитель».

    На снимке самолет оснащен ракетами «воздух-воздух» малой дальности Р-74, средней дальности Р-77-1, большой дальности Р-37М и противорадиолокационной ракетой Х-31ПМ.

    В публикации также отмечается наличие двух дополнительных ракет средней дальности Р-77М, предназначенных для уничтожения воздушных целей. Су-35С выделяется как одна из самых современных и универсальных машин российского авиапарка.

    Самолет представляет собой глубокую модернизацию истребителя Су-27 и способен выполнять задачи как по перехвату, так и по уничтожению воздушных, наземных и надводных целей. Новое фото вызвало активное обсуждение в Сети среди военных специалистов и пользователей.

    Ранее российская армия получила очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С.

    5 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Politico: Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    @ Stocktrek Images, Inc./ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Решение главы Белого дома вывести часть американского контингента из ФРГ фактически сорвало планы развертывания дальнобойных комплексов Tomahawk в Европе.

    Отказ США размещать крылатые ракеты на немецкой территории создает серьезные проблемы для обороноспособности страны, пишет Politico.

    «Решение американской администрации не размещать крылатые ракеты в Германии в конце концов опасно», – заявил депутат бундестага Метин Хакверди.

    Развертывание комплексов, обещанное Джо Байденом, должно было стать ответом на появление российских ракетных систем «Искандер» в Калининградской области. Теперь Дональд Трамп намерен вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии, включая подразделение, которое должно было обслуживать пусковые установки Typhon с ракетами Tomahawk.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что в настоящее время возможности получить такие системы вооружений от США практически нет. Быстро найти замену американским ракетам с дальностью около 1,6 тыс. километров Европа не сможет.

    Берлин рассматривает возможность возобновления производства ракет Taurus с увеличенной дальностью, однако версия Neo появится не раньше следующего десятилетия. Попытки Германии закупить дальнобойные системы напрямую у США также пока не увенчались успехом, а европейские разработки займут длительное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США запланировала отменить размещение ракет Tomahawk в Германии.

    Ранее американский президент распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с немецкой территории.

    В НАТО признали нехватку дальнобойного оружия у европейских стран.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    5 мая 2026, 08:12 • Новости дня
    Ростех создал комплекс для подавления массированных атак дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы обеспечит круговую защиту бронетехники от групповых налетов, мгновенно подавляя даже нестандартные частоты управления ударными аппаратами, сообщили в Ростехе.

    Предприятие холдинга «Росэл» дополнило линейку систем защиты от беспилотников «СЕРП» новым комплексом для противодействия массированным атакам FPV-дронов, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Новинка предназначена для защиты мобильных объектов, в том числе бронетехники, от ударных аппаратов.

    Разработка получила название «СЕРП-FPV». Комплекс обеспечивает круговой обзор и подавление радиосигналов на 360 градусов. Система работает по наиболее распространенным частотам управления дронами, создавая направленные и всенаправленные помехи. Это позволяет отражать как одиночные атаки, так и групповые налеты.

    «В наши дни довольно часто операторы беспилотников идут на эксперименты и «перепрошивают» свою технику таким образом, чтобы она работала на «кастомных» частотах. Типовые настройки и решения для радиоэлектронного противодействия в данном случае будут не эффективны», – пояснила заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр.

    По ее словам, особенность новых комплексов в том, что даже при использовании нестандартных частот сигнал будет подавлен, если он находится в рабочем диапазоне системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» предупредил о росте атак беспилотников в ближайшие годы. Для защиты от подобных угроз госкорпорация «Ростех» создала систему радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д». Позже российские специалисты разработали новый комплекс подавления навигации дронов «Вика».

    4 мая 2026, 16:25 • Новости дня
    СМИ сообщили о назначении генерала Чайко командующим ВКС России
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерал-полковник Александр Чайко был назначен новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России, сообщили источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны.

    На этом посту Чайко сменил генерал-полковника Виктора Афзалова, который возглавлял ВКС с 2023 года, передает РБК.

    Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области и является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища. По информации сайта Минобороны, он прошел путь от командира разведывательного взвода до командующего первой танковой армией Западного военного округа. Также он окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил и Военную академию Генштаба.

    Чайко занимал различные руководящие должности в Центральном, Западном и Восточном военных округах, а в 2019 году был назначен заместителем начальника Генштаба. С сентября 2019 по июнь 2021 года он командовал российской группировкой в Сирии, после чего возглавил Восточный военный округ.

    Генерал Чайко является Героем России. Это звание ему было присвоено закрытым указом президента в 2020 году.

    В конце октября 2023 года генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) вместо Сергея Суровикина, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

    6 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Французский авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    @ REUTERS/Stefanos Rapanis

    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Charles de Gaulle выдвинулась в южную часть Красного моря через Суэцкий канал. Как ожидается, она может принять участие в международной военной миссии в Ормузском проливе.

    Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал, направляясь к югу Красного моря, передает ТАСС со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции. «Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал в среду, 6 мая 2026 года, направляясь к югу Красного моря», – говорится в документе, выдержку из которого приводит телеканал TF1.

    Движение авианосца происходит на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива, которая может быть начата при благоприятных обстоятельствах. При этом в Главном штабе ВС Франции подчеркнули, что передвижение ударной группы носит исключительно оборонительный характер и не связано с военными операциями США в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неучастии страны в американской операции в Ормузском проливе.

    Париж и Лондон запланировали международную конференцию для создания мирной миссии по обеспечению свободного судоходства.

    Ранее французский лидер приказал передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    6 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон и Тегеран рассматривают вариант долгосрочного ограничения на обогащение урана и возможную транспортировку запасов из Ирана, сообщают американские СМИ.

    Вашингтон и Тегеран ведут консультации о введении моратория на обогащение урана в Иране сроком более 10 лет, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Помимо этого, обсуждается возможность вывоза из страны запасов высокообогащенного урана.

    По данным телеканала, на столе переговоров лежит одностраничный план, предполагающий официальное объявление о завершении военных действий и запуск 30-дневного переговорного периода. За это время стороны планируют обсудить ключевые разногласия, включая иранскую ядерную программу, размораживание активов и обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    Как пишет CNN, сигнал о готовности Тегерана к компромиссу был передан Белому дому при посредничестве представителей Пакистана. После получения этого сигнала президент США Дональд Трамп объявил о приостановке операции Project Freedom, проходившей в Ормузском проливе. CNN отмечает, что таким образом стороны сделали шаг к снижению напряжённости в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании.

    Ранее издание Axios писало, что США якобы потребовали от Ирана не вывозить обогащенный уран с подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов. До этого власти Ирана отвергли возможность передачи обогащенного урана в США.


    5 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после снятия с должности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший командир 58-й мотопехотной бригады ВСУ Иван Шныр скрылся с украденными у военных средствами после освобождения поселка Ветеринарное, сообщили в силовых структурах России.

    Полковник Вооружённых сил Украины Иван Шныр сбежал с крупной суммой украденных у военнослужащих денег и разворованными средствами ВСУ, пишет РИА «Новости»  со ссылкой на российские силовые структуры. После освобождения населённого пункта Ветеринарное группировкой «Север» Шныр был снят с должности командира 58-й отдельной мотопехотной бригады.

    Скандально известная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, как уточняет источник, публично подтвердила бегство Шныра. Она уверена, что полковнику позволили забрать «общак» с похищенными у подчинённых деньгами, а также средствами украинской армии.

    По данным источника, после побега бывший комбриг выходил на связь уже с территории Львовской области. Также, по информации Безуглой, были отстранены от должностей два командира батальона этой бригады и заместитель командира.

    Ранее поставщик баллистических очков для ВСУ похитил более 3,5 млн долларов и скрылся за границей. До этого руководитель финансовой службы одной из бригад ВСУ присвоил крупную сумму денег и потратил часть на азартные игры.

    А группа дезертиров из ВСУ украла гуманитарную помощь на 8 млн гривен, предназначенную населению подконтрольного Киеву Запорожья.

    6 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    «Солнцепеки» превратили бетонные укрепления ВСУ в смертельные ловушки

    Tекст: Мария Иванова

    Использование термобарических снарядов позволяет российским военным гарантированно уничтожать капитальные сооружения противника, поскольку смертоносная ударная волна проникает в любые убежища, отметили в Ростехе.

    Применение термобарических боеприпасов превращает защитные сооружения в зону поражения, из которой невозможно выбраться, сообщает Ростех.

    Минобороны ранее продемонстрировало кадры работы расчета ТОС-1А 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток», полностью уничтожившего сеть бетонных укреплений, подземные коммуникации и командные пункты ВСУ.

    «Капитальные фортификационные сооружения служат серьезной защитой от осколочно-фугасных средств поражения. Если мощность боеприпаса не позволяет разрушить конструкцию или обрушить несущие элементы, то шансы противника остаться целым очень велики. Однако «Солнцепеки» и «Тосочки» переворачивают такую логику с ног на голову», – отметили в госкорпорации.

    Специалисты пояснили, что термобарический взрыв превращает крепость в ловушку за счет долгоживущей огнедышащей ударной волны и резкого перепада давления. Поражающий фактор обволакивает убежища, затекая внутрь даже целых конструкций. ТОС-1А, выпускаемые на Уралвагонзаводе, остаются одним из самых эффективных видов российского вооружения, способным накрыть площадь до 40 тыс. квадратных метров за считаные секунды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Данное оружие остается одной из самых мощных систем на вооружении современной артиллерии. Термобарические боеприпасы комплекса обладают всепроникающим поражающим эффектом.

    5 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    МИД подтвердил приверженность избавлению мира от ядерной угрозы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе выступления на конференции ООН посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов подчеркнул неизменную поддержку Россией идеи поэтапного ядерного разоружения с целью устранения угрозы для мирового сообщества.

    Россия полностью поддерживает идею поэтапного избавления мира от ядерной угрозы. Об этом на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

    «Россия неизменно привержена идее избавления международного сообщества от ядерной угрозы в качестве конечной цели поступательного процесса ядерного разоружения», – сказал представитель МИД РФ.

    Дипломат отметил, что сейчас отношения между ядерными государствами находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. По словам Белоусова, опасения, связанные с ростом стратегических рисков и повышением уровня ядерной опасности, полностью обоснованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает невозможным заключение новых ядерных соглашений без учета арсеналов Лондона и Парижа.

    Ранее российские власти высказывали обеспокоенность планами Франции по расширению ядерного потенциала и совместными учениями европейских стран.

    До этого Белоусов заявил, что мирное разрешение украинского кризиса возможно только после отказа НАТО от попыток нанести стратегический урон Москве.


    5 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о сбитом вертолете Израиля на юге Ливана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шиитское формирование «Хезболла» сообщило о поражении израильского вертолета ракетой и обстреле позиций армии Израиля под Эль-Байядой, что сопровождалось подбитым танком.

    Бойцы шиитской милиции «Хезболла» выпустили ракету класса «земля – воздух» по израильскому военному вертолету, который был замечен над городом Эль-Байяда на юге Ливана. По заявлению формирования, вертолет был поражен, передает ТАСС.

    В заявлении «Хезболлы» говорится: «Силы исламского сопротивления выпустили ракету класса «земля – воздух» по неприятельскому вертолету, появившемуся в небе над городом Эль-Байяда, и подбили его».

    Кроме того, представители формирования сообщили об обстреле из минометов позиций израильских военных в Эль-Байяде и подбитии танка Merkava.

    Ранее во вторник «Хезболла» заявила, что подбила два танка и бронетранспортер Израиля. Также во вторник организация сообщила о 13 атаках на израильские силы за сутки.

    До этого организация сообщала, что бойцы «Хезболлы» использовали БПЛА на оптоволокне против израильских танков Merkava.


    5 мая 2026, 16:18 • Новости дня
    Шведский наемник заочно получил 17 лет за участие в боях на стороне ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведский наемник Нильс Дальгрен получил заочный приговор в Донецке за участие в боевых действиях на стороне ВСУ и обучение других наемников, сообщает Генпрокуратура.

    Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 31-летнего гражданина Швеции Нильса Даниэля Дальгрена к 17 годам колонии строгого режима, передает Генпрокуратура РФ. Дальгрен признан виновным в обучении и участии в качестве наемника в вооруженном конфликте, согласно статьи 359 УК России.

    По данным суда, в июле 2023 года Дальгрен прибыл на Украину, где добровольно вступил в Интернациональный легион, получил огнестрельное оружие и боеприпасы и до октября 2025 года принимал участие в боях на стороне ВСУ. Он также обучал других наемников минно-взрывному делу и тактике ведения боя, что впоследствии применялось против российских военнослужащих.

    Размер вознаграждения, полученного Дальгреном, составил более 2,4 млн рублей. Наемник был объявлен в международный розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. С учетом позиции государственного обвинителя назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее шведский журналист Мартин Вигстрем заявил, что использование скандинавской символики на Украине стало одной из причин, по которой некоторые шведы решили воевать на стороне ВСУ.

    До этого на Украине был ликвидирован 30-летний подданный Швеции, участвовавший в боях на стороне ВСУ. В то же время министерство иностранных дел Швеции рекомендовало гражданам страны воздерживаться от поездок без необходимости на Украину.


    5 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    В Румынии потребовали осудить министра обороны за госизмену

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор военно-промышленного комплекса Romarm обвинил главу минобороны Румынии Раду Мируцэ в государственной измене и саботаже национальной оборонной промышленности, предложив привлечь его к суду.

    Министр обороны Румынии Раду Мируцэ должен предстать перед судом за государственную измену и подрыв национальной экономики, заявил директор румынского военно-промышленного комплекса Romarm Рэзван Пыркэлэбеску. По его словам, Мируцэ «следовало бы судить за государственную измену и подрыв национальной экономики», а также за игнорирование нужд обороны как на посту министра экономики, так и в должности министра обороны, пишет РИА «Новости».

    Пыркэлэбеску добавил, что из-за действий Мируцэ Бухарест согласился на военный кредит Еврокомиссии, треть которого – из 16,6 млрд евро – уйдет немецким предприятиям. Он подчеркнул, что шесть из 15 программ перевооружения страны будут реализованы именно на заводах в Германии, а не в самой Румынии.

    По словам главы Romarm, будучи министром экономики, Мируцэ «неизменно блокировал» производство вооружений в Румынии, включая стрелковое оружие для сухопутных войск. Решение Еврокомиссии о выделении 16,6 млрд евро на перевооружение Румынии было принято 16 января в рамках программы SAFE.

    Программа SAFE (Security Action for Europe) – это новый инструмент ЕС, запущенный в мае 2025 года. Она предусматривает до 150 млрд евро льготных долгосрочных кредитов на совместные военные закупки и развитие оборонной промышленности Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект создания беспилотников на территории Румынии получит европейское финансирование только при условии совместной реализации с Украиной по уже подписанному оборонному соглашению.

    Причем до этого министр обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что создание сплошной «стены дронов» невозможно, так как подобная система пока отсутствует даже в Польше и северных странах.

    Ранее Минобороны Румынии запретило вылет самолетам США со взрывчаткой на борту.

    6 мая 2026, 18:36 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский разведывательный самолет вновь выполнил полет над нейтральными водами Черного моря, совершив несколько кругов вне гражданских авиационных коридоров, сообщили информагентства.

    Полет американского самолета-разведчика Bombardier Challenger 650 Artemis II был зафиксирован над нейтральными водами Черного моря, передает ТАСС. Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце и совершил несколько кругов, следуя вне установленных для гражданской авиации маршрутов на высоте порядка 11 тыс. метров, при этом не входя в воздушное пространство каких-либо стран.

    Источник агентства сообщил, что подобные полеты этого самолета ранее уже отмечались не только над Черным морем, но и вокруг Калининградской области. Тогда Bombardier Challenger 650 Artemis II выполнял рейсы над нейтральными водами Балтийского моря, а также пересекал воздушное пространство Литвы и Польши, взлетая с того же аэродрома в Констанце.

    Кроме того, некоторое время назад на аналогичном маршруте над Черным морем был замечен самолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции. Он также совершил несколько кругов, изначально стартовав из Бухареста и сейчас возвращаясь туда же.

    Ранее американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем рядом с Россией 23 апреля. До этого самолет-разведчик США совершил облет побережья Крыма и Краснодарского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США выполняет наблюдательные полеты вблизи российских рубежей на переоборудованном бизнес-джете Artemis II.

    5 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    Пленный ВСУ: Ели комбикорм и пили дождевую воду

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский военнопленный Александр Кучинский признался, что его отряд выживал, питаясь комбикормом для свиней и собирая дождевую воду из-за полного отсутствия провизии.

    Украинский военнопленный Александр Кучинский рассказал о тяжелых условиях службы в ВСУ, передает RT. Он сообщил, что попал в армию насильно – сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали его, когда он возвращался с работы на велосипеде.

    «Ехал с работы на велосипеде, подрезали ТЦК, пробили по базе, сказали, что в розыске у военкомата, так и забрали. Привезли в Кировоград, там – 20 минут комиссия, признали годным и мобилизовали», – вспоминает Кучинский.

    После 52 суток ускоренной подготовки, которую он назвал бесполезной, его направили на передовую, где его подразделение разместили в заброшенном сарае. По словам пленного, снабжение продуктами полностью прекратилось, из-за чего военным пришлось выживать, используя комбикорм для животных и дождевую воду.

    Кучинский добавил, что последние две недели перед пленением они ничего не ели, кроме комбикорма, который находили в кормушках для свиней, и пытались его варить хоть как-то, чтобы не умереть от голода.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что солдаты ВСУ на передовой страдают от нехватки еды и воды. До этого другой пленный украинский солдат рассказал о голоде среди бойцов ВСУ под Купянском еще в ноябре 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные ВСУ пробыли без продуктов и воды с октября прошлого года.

    6 мая 2026, 14:21 • Новости дня
    Турецкая Baykar подписала первый контракт на экспорт 12 беспилотников Kizilelma

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Турецкая компания Baykar впервые заключила соглашение о поставке боевых беспилотников Kizilelma за рубеж, первым импортером стала Индонезия, сообщили в компании.

    Турецкая компания Baykar впервые заключила контракт на экспорт боевого беспилотного самолета Kizilelma, передает РИА «Новости».

    Согласно данным пресс-службы компании, соглашение о продаже 12 аппаратов было подписано с индонезийской фирмой Republicorp на выставке оборонной промышленности SAHA, проходящей в Стамбуле.

    Глава Управления оборонной промышленности Турции Халюк Гергюн во время церемонии подписания отметил важность этого события, заявив: «Это исторический контракт, первый в своем роде на экспорт данной модели. Наша цель – начать поставки партии из 12 самолетов с 2028 года». В документах предусмотрен опцион, который предусматривает возможность увеличения заказа в общей сложности до 48 беспилотников.

    Беспилотный самолет Kizilelma обладает длиной 14,7 метра и способен нести до 1,5 тонн полезной нагрузки. Осенью 2025 года два прототипа Kizielma впервые в истории совершили совместный полет с использованием «умных» алгоритмов.

    На выставке SAHA представлены последние достижения турецких производителей, в том числе новейшие разработки в области оборонной промышленности. Мероприятие ежегодно собирает делегации из более 120 стран и свыше 1700 компаний со всего мира.

    Baykar считается крупнейшим мировым экспортером беспилотных летательных аппаратов, имея контракты с 37 странами. Экспорт составляет 90% общей выручки компании.

    Ранее Baykar провела успешные испытания роя беспилотников-камикадзе и барражирующих боеприпасов, управляемых искусственным интеллектом без использования спутниковых навигационных систем. До этого турецкий беспилотник Bayraktar Kizilelma впервые поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая корпорация совместно с итальянским концерном Leonardo планируют создать совместное предприятие для разработки и производства дронов, что укрепит позиции производителя БПЛА «Байрактар» – Baykar – на рынке ЕС.

