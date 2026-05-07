Минобороны подало новые иски к ВСК на 9,3 млрд рублей

Минобороны России в апреле 2026 года подало новые иски к Военно-строительной компании (ВСК) на сумму порядка 9,3 млрд рублей, передает ТАСС. Информация об исках содержится в материалах Арбитражного суда Москвы. С начала 2026 года ведомство всего подало 113 исков к ВСК на сумму около 17,2 млрд рублей, из них 36 – в апреле.

Министерство обороны на регулярной основе обращается в Арбитражный суд Москвы с требованиями о взыскании различных сумм с ВСК. За 2024 год число таких исков резко выросло и составило 244 на сумму 18,8 млрд рублей, тогда как годом ранее речь шла лишь о 36 исках на 441,4 млн рублей.

В 2025 году российское военное ведомство также проявило активность: за год было подано 316 исков к ВСК на общую сумму 15,1 млрд рублей. Таким образом, тенденция к увеличению числа и сумм судебных требований сохраняется третий год подряд.

Военно-строительная компания выполняет работы по строительству специальных, стратегических и социально значимых объектов для Министерства обороны России.

