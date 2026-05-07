Суд взыскал 3,4 млн рублей за травму младенца на Камчатке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд в Камчатском крае удовлетворил иск родителей новорожденного, получившего тяжелую травму головы при родах, передает РИА «Новости». Им и близким родственникам присудили общую компенсацию морального вреда в размере 3,4 млн рублей. Каждый из родителей получит по 1,5 млн рублей, а бабушки малыша – по 200 тысяч рублей.

В ходе разбирательства было установлено, что происшествие произошло в конце апреля 2023 года. Женщину госпитализировали в краевой роддом, где из-за физиологических особенностей она не могла родить естественным путем. Кесарево сечение было проведено, но с опозданием, после чего состояние младенца резко ухудшилось, и его перевели в детскую больницу.

Медики выявили у ребенка вдавленный перелом левой теменно-височной области и судорожный синдром. Состояние ребенка продолжало ухудшаться, поэтому его направили на лечение в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. Экспертизы показали, что кесарево сечение было назначено правильно, но проведено поздно, а факт травмы не был отражен в медицинских документах.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что медицинские мероприятия были выполнены ненадлежащим образом, что опосредованно привело к тяжелым неврологическим последствиям для новорожденного. Представители роддома иск не признали и могут обжаловать решение в течение 30 суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росздравнадзор начал проверку обстоятельств гибели младенца от тяжелой травмы головы в забайкальской клинике.

В Пермском крае следователи завершили расследование уголовного дела о смерти беременной пациентки из-за врачебной ошибки.

Следственный комитет организовал доследственную проверку из-за гибели нескольких новорожденных в больнице Новокузнецка.