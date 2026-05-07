  • Новость часаСобянин: На подлете к Москве сбили пять дронов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У русских Прибалтики отбирают последний символ Победы
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на воинских мемориалах
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    Посол Келин заявил о нехватке ресурсов у Британии для блокады Балтики
    Рубль укрепился к юаню на фоне возобновления бюджетного правила
    Авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    В Брянской области загорелись сразу 17 строений
    7 мая 2026, 05:43 • Новости дня

    Глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в Евросоюзе

    Глава МИД Германии Вадефуль представил план реформирования Евросоюза

    Tекст: Антон Антонов

    Германия разработала программу преобразований ЕС, включающую переход к принятию решений квалифицированным большинством голосов вместо полного согласия всех стран-участниц, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

    В ходе выступления на конференции немецкой НПО «Фонд имени Конрада Аденауэра» (признана нежелательным на территории России) Вадефуль озвучил инициативы по изменению структуры управления ЕС, передает РИА «Новости».

    «Мое предложение означает, что государства, которые не хотят или не могут последовать нашему примеру… не будут препятствовать тем, кто берет на себя инициативу», – заявил Вадефуль.

    Он подчеркнул важность прагматичного подхода даже при отсутствии стопроцентного согласия всех 27 стран. Среди других предложенных мер значится создание более тесного взаимодействия между внешнеполитической службой и Еврокомиссией. Кроме того, глава министерства выступил за поэтапный процесс принятия новых государств в состав объединения. По мнению дипломата, подобные шаги сделают союз более устойчивым и дееспособным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внешнюю политику Евросоюза поразил системный паралич из-за принципа единогласия. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила лишить страны объединения права вето по вопросам безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены данного механизма.

    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Польша согласилась пропустить Фицо в Москву на 9 Мая при разблокировке им кредита Украине

    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    Комментарии (2)
    6 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Politico: Рейтинг канцлера Германии упал до исторического минимума

    Politico: Рейтинг Мерца обновил исторический антирекорд на фоне конфликта с США

    Politico: Рейтинг канцлера Германии упал до исторического минимума
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    За первый год у власти уровень поддержки канцлера ФРГ Фридриха Мерца упал до 15% на фоне экономических проблем и разногласий с Вашингтоном.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сталкивается с серьезными политическими трудностями спустя год после вступления в должность, пишет Politico.

    В апреле его работу одобряли лишь 15% немцев, а 83% выразили недовольство, что стало худшим показателем в истории страны.

    Отношения Берлина с Вашингтоном резко ухудшились после критики Мерцем действий США на Ближнем Востоке. «Целая нация подвергается унижению со стороны иранского руководства», – заявил политик, комментируя американскую стратегию в регионе.

    В ответ президент США Дональд Трамп усомнился в компетентности немецкого лидера, отметив экономические проблемы ФРГ. Вскоре после этого Вашингтон объявил о планах вывести тысячи военных из Германии и пересмотреть размещение крылатых ракет Tomahawk.

    Внутри страны Мерц также теряет поддержку из-за невыполненных обещаний. Анонсированные налоговые послабления не реализованы, а высокие цены на энергоносители и бюрократия продолжают давить на экономику. Политик вынужден идти на уступки партнерам по коалиции, что ослабляет его позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц публично раскритиковал действия американского лидера против Ирана.

    В ответ президент США назвал работу немецкого политика ужасной. Позже глава Белого дома распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории ФРГ.

    Комментарии (6)
    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах
    @ IMAGO/Volker Hohlfeld/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Дипломатическое представительство России призвало власти Германии разрешить демонстрацию флагов и атрибутики, связанной с разгромом нацизма, в памятные майские дни.

    Российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала от германской стороны снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах 8 и 9 мая, передает ТАСС.

    «По распоряжению берлинских властей 8 и 9 мая 2026 года на советских воинских мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове в очередной раз запрещается демонстрация флагов России и Белоруссии, а также символов, неразрывно связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Германии и Европы от нацизма. Среди них красное знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, историческая военная униформа, советские песни и марши военных лет», – отметили в посольстве РФ.

    Дипломаты настоятельно призвали восстановить историческую справедливость и официально признать преступления Третьего рейха геноцидом народов Советского Союза. В посольстве подчеркнули, что запреты, вводимые Берлином под предлогом конфликта на Украине, поражают абсурдностью и цинизмом. По мнению представителей дипмиссии, такие меры направлены исключительно на ограничение права достойно отметить годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина решили ввести строгие ограничения на использование советской символики у военных мемориалов.

    МИД Германии разослал местным властям рекомендации о выдворении представителей России с памятных мероприятий.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова жестко раскритиковала подобные планы немецкой стороны.

    Комментарии (14)
    6 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    Cтраны ЕС резко нарастили выдачу виз россиянам в 2025 году

    Число виз ЕС для граждан России в 2025 году выросло на 10,2% до 620 тысяч

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году государства Евросоюза оформили россиянам более 620 тысяч виз, что стало самым высоким показателем с 2022 года.

    В 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России более 620 тыс. виз, что стало рекордным показателем с начала 2022 года, сообщает Euractiv. Рост составил 10,2% по сравнению с 2024 годом, когда было выдано 574 тыс. виз, а в 2023 году их было только 462 тыс. Издание уточняет, что в 2022 году россияне получили 610 тыс. виз.

    В ноябре 2025 года Еврокомиссия ввела ограничения на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Теперь при каждой поездке россиянам необходимо запрашивать отдельное разрешение. Несмотря на это, число выданных виз продолжает расти, однако причины такого увеличения в публикации не уточняются.

    Ранее исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев отмечал, что чаще всего шенгенские визы россиянам оформляют консульства Испании, Франции, Италии и Греции, передает РИА «Новости».

    Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств, среди которых 25 стран Евросоюза и четыре страны ЕАСТ – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. На ее территории отменён внутренний пограничный контроль, позволяя свободно перемещаться с единой визой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко назвал ужесточение Евросоюзом требований к оформлению многократных шенгенских виз для россиян примером дискриминации по национальному признаку.

    Мария Захарова описала свой негативный опыт с оформлением британской визы в 2004 году и сравнила его с современным дистанционным способом получения разрешения на въезд в Россию.

    Вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж заявил, что страна пока не приняла официального решения о введении визового режима для граждан России.

    Комментарии (2)
    6 мая 2026, 08:38 • Новости дня
    Посол Нечаев сообщил о подготовке Германии к войне с Россией

    Посол Нечаев: Германия проводит милитаризацию для войны с Москвой

    Посол Нечаев сообщил о подготовке Германии к войне с Россией
    @ Federico Gambarini/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передают «Известия».

    Дипломат подчеркнул, что Берлин активно инвестирует в оборонный сектор, используя как бюджетные средства, так и кредиты.

    «Германия по всем признакам держит курс на подготовку к военному противостоянию с Россией, предусматривающий ускоренную милитаризацию страны и увеличение бундесвера», – отметил глава российской дипмиссии. При этом немецкие власти продолжают отрицать превращение государства в сторону вооруженного конфликта на Украине.

    Кроме того, ФРГ продолжает совершенствовать программы военной поддержки Киева. По словам дипломата, сейчас Берлин делает основную ставку на масштабные поставки украинской армии дальнобойных беспилотников.

    Ранее Нечаев заявил, что Москва активно доносит до немецкого руководства и общества мысль об опасности наращивания вооружений.

    СМИ писали, что власти Германии приступили к подготовке гражданской инфраструктуры к возможному военному конфликту.

    Кипрский журналист Александр Христофору заявил о подготовке канцлера Фридриха Мерца к вооруженному противостоянию с Россией.

    Комментарии (5)
    6 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы

    МИД Словакии не стал публиковать маршрут Фицо в Москву на День Победы

    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, ссылаясь на соображения безопасности, отмечают местные СМИ.

    МИД Словакии не стал раскрывать маршрут, по которому премьер-министр страны Роберт Фицо отправится в Москву на День Победы, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что решение обусловлено вопросами безопасности. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после заседания правительства не стал уточнять, каким именно путем последует Фицо.

    Ранее, в апреле, Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над своими территориями для участия в праздновании Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония не разрешит Фицо воспользоваться своим воздушным пространством, как это было и в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, подготовка торжественных акций к 9 мая в Братиславе проходит при поддержке местных государственных структур.

    Ранее Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. Российская сторона заявила о готовности принять словацкого политика.


    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 10:31 • Новости дня
    Посольство ФРГ опровергло поставки ракет Taurus на Украину
    Посольство ФРГ опровергло поставки ракет Taurus на Украину
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Германия не передавала ракеты Taurus на Украину, а Киев уже использует собственное дальнобойное оружие в конфликте, заявили в посольстве ФРГ в России.

    Посольство ФРГ в России заявило, что Германия не осуществляет поставки ракет Taurus на Украину, передают «Известия».

    Посольство отсылает к высказываниям канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что Германия в настоящий момент не поставляет данный тип ракет.

    По словам представителей посольства, Украина уже разработала собственное дальнобойное вооружение и активно использует его в ходе текущего конфликта. В посольстве не уточнили, планируется ли пересмотр позиции ФРГ по данному вопросу в будущем.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о невозможности передачи Украине ракет Taurus.

    Позже министр обороны Германии Борис Писториус исключил вариант отправки этих вооружений Киеву.

    В Кремле поясняли, что вмешательство Германии в конфликт на Украине – не новость для России.

    Комментарии (3)
    6 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Жданова: «Игра со спичками» обернется Европе суровыми «условиями на земле»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продолжающаяся милитаризация Европы и поддержка Украины со стороны Евросоюза похожи на «игру со спичками», заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова.

    «Европейцам, видимо, нравится играть со спичками (провоцировать РФ на ответные военные меры – прим. ВЗГЛЯД) – иначе вместо стратегии «управления военными рисками» они бы избрали путь уменьшения военной опасности и деэскалации напряженности», – отметила Жданова, передает ТАСС.

    По ее словам, такой курс приведет к тому, что противникам России придется столкнуться с «более суровыми условиями на земле».

    Жданова подчеркнула, что европейцы, вероятно, намеренно провоцируют Россию на ответные военные меры, иначе они бы выбрали путь деэскалации и снижения военной опасности. Она также отметила, что чем дольше продолжаются попытки вовлечь Россию в военную конфронтацию и запугать российское общество, тем тяжелее окажутся последствия для инициаторов подобных действий.

    По мнению Ждановой, нынешняя стратегия западных стран не способствует урегулированию конфликта, а лишь усугубляет его первопричины. Она напомнила, что Россия готова к диалогу по вопросам безопасности, но только при условии отказа от антироссийской линии.

    Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что западный мир, как и в годы Великой Отечественной войны, ожесточен и желает видеть Россию на коленях, однако правда и справедливость остаются за Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 10:27 • Новости дня
    Рейтинг Мерца в Германии стремительно упал
    Рейтинг Мерца в Германии стремительно упал
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Спустя год после вступления в должность канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с падением рейтингов, разногласиями в коалиции и конфликтом с США, отмечает Bloomberg.

    Фридрих Мерц, вступивший в должность канцлера Германии год назад, испытывает серьезные трудности в реализации своих амбициозных планов, пишет Bloomberg.

    Вместо того чтобы продемонстрировать видение развития страны через реформу социальной системы, он вынужден отвечать на вопросы о жизнеспособности правящей коалиции.

    «Никто ни за что не может дать гарантий», – заявил политик в ответ на сомнения в стабильности правительства.

    Экономическое восстановление Германии оказалось под угрозой из-за геополитических потрясений, а популярность самого канцлера стремительно падает. Это открывает путь для антииммигрантской партии «Альтернатива для Германии», которая значительно вырвалась вперед в опросах общественного мнения, отмечает агентство.

    Ситуация усугубляется конфликтом с президентом США, пригрозившим ввести новые пошлины на автомобили и сократить американский воинский контингент в Германии на более чем 5 тыс. человек.

    Внутри консервативного блока растут сомнения относительно продолжительности пребывания Мерца на посту. Попытки наладить работу с политическими конкурентами из Социал-демократической партии сопровождаются постоянными конфликтами. Так, недавняя встреча лидеров коалиции по вопросу цен на топливо завершилась минимальным компромиссом и была расценена как провал.

    Рейтинги канцлера продолжают снижаться: уровень его поддержки упал до 21%, тогда как недовольство его работой достигло 76%. На этом фоне «Альтернатива для Германии» набирает 27,5% голосов, опережая блок Мерца. Особое беспокойство вызывает предстоящее голосование в земле Саксония-Анхальт, где правая партия может получить абсолютное большинство, что станет серьезным испытанием для политического центра страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава немецкого правительства Фридрих Мерц согласился с претензиями американского лидера ради избежания пошлин на европейские автомобили. До этого президент США распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии.

    На фоне падения рейтингов канцлер ФРГ обвинил во внутреннем экономическом кризисе внешние факторы.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    Медведев: Германия не прошла очищение от профашистских организаций

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Процесс очищения немецкого общества от нацистского наследия после Второй мировой войны превратился в профанацию из-за политики западных стран, стремившихся сохранить лояльные кадры, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев,

    Вместо полноценного очищения общества западные державы пошли по пути оправдания военных преступников, заявил Медведев в статье для RT.

    «По сути, никакую реальную денацификацию ФРГ так и не прошла. В архивных материалах Службы внешней разведки России, в том числе в справке о политическом положении в Западной Германии от 1952 года, где убедительно показывается, что вместо ее проведения западные державы пошли по пути оправдания нацистских военных преступников», – указал зампред СБ.

    Политик подчеркнул, что процесс свелся лишь к ликвидации наиболее известных профашистских структур. Англосаксы, по его утверждению, провели кампанию под лозунгом «маленьких – вешать, больших – оправдывать», чтобы сохранить нужных руководителей гитлеровской экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров указал на игнорирование канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выводов Нюрнбергского процесса.

    Медведев обвинял немецкое руководство в подражании фашистским предкам.

    Комментарии (2)
    6 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    Президент Эстонии заявил о планах компаний из Европы возобновить бизнес в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Многие европейские компании не ушли с российского рынка, а часть из них лишь временно приостановила работу и ожидает завершения конфликта на Украине, чтобы вернуться к бизнесу в России, заявил президент Эстонии Алар Карис.

    «Многие европейские компании не ушли из России, а другие просто ждут окончания конфликта, чтобы они могли возобновить свою деятельность», – сказал Карис в интервью телерадиокомпании ERR, передает РИА «Новости».

    Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что ряд немецких предприятий выражают намерение возобновить работу на российском рынке при первых признаках нормализации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о готовности России к возвращению европейского бизнеса. Он отмечал, что многие иностранные предприятия покинули отечественный рынок по политическим причинам.

    Комментарии (2)
    6 мая 2026, 12:13 • Новости дня
    Финский политик заявил о безразличии ЕС к ударам ВСУ по гражданским объектам

    Финский политик Мема обвинил ЕС в финансировании терроризма против россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские лидеры полностью игнорируют атаки украинских беспилотников по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре на территории России, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Руководство Евросоюза не выражает обеспокоенности из-за использования Киевом дронов для ударов по российским гражданским объектам.

    «Украина использует дроны для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в России, включая такие ядерные объекты, как Запорожская АЭС. Я не слышал ни одного слова беспокойства от лидеров ЕС по поводу того, как Украина использует эти дроны», – отметил парламентарий в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик подчеркнул, что поставки беспилотников киевским властям фактически означают прямое финансирование терроризма против мирного населения. Мема предупредил, что Евросоюзу необходимо пересмотреть политику в отношении Украины, иначе блок столкнется с катастрофическими последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники ударили по зданию администрации Энергодара. Несколькими днями ранее дроны ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Министерство обороны России назвало поставки европейских аппаратов Киеву причиной эскалации конфликта.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    В Эстонии заявили о защите Чудского озера из-за украинских БПЛА

    Эстонские военные взяли под охрану западную часть Чудского озера из-за БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Эстонии выставили боевые машины у западной части Чудского озера на фоне появления украинских беспилотников в регионе, заявил заммэра небольшого эстонского города Муствеэ Рейли Туминг.

    Вооруженные силы Эстонии вынуждены охранять западную часть Чудского озера из-за украинских БПЛА, передает РИА «Новости».

    Заммэра города Муствеэ Рейли Туминг сообщил в интервью изданию EUobserver, что военные прибыли несколько дней назад именно из-за беспилотников. На вопрос журналиста о причинах присутствия двух боевых машин пехоты с пушками в лесу у озера политик ответил: «Они прибыли несколько дней назад, они здесь из-за беспилотников».

    Издание отмечает, что несмотря на применяемый камуфляж, техника хорошо видна, а территория вокруг оцеплена. Солдаты были размещены после того, как воздушное пространство Эстонии неоднократно нарушалось беспилотниками с другой стороны границы. EUobserver уточняет, что речь идет об украинских БПЛА.

    По словам Туминга, ему неприятно, что в этом году у озера вместе с туристами будут находиться военные. В то же время, он добавил: «С другой стороны, если понадобится, они защитят нас от дронов».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал потребовал от Киева, чтобы обломки украинских дронов не падали на территории страны.

    Власти Эстонии и Финляндии потребовали от Киева прекратить прилеты беспилотников на свою территорию.

    До этого украинский дрон вновь нарушил воздушное пространство Эстонии.

    Напомним, сбившиеся с курса аппараты Вооруженных сил Украины уже проникали в небо над Эстонией.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Российские дипломаты в Вене осудили курс властей Германии на ремилитаризацию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Берлин целенаправленно наращивает военный потенциал в ущерб экономическому благополучию собственных граждан, что вызывает крайне тревожные параллели с прошлым.

    Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности Юлия Жданова раскритиковала действия немецкого руководства, передает ТАСС. Дипломат подчеркнула, что текущий политический курс Берлина заставляет вспомнить мрачные страницы истории.

    «Нельзя обойти вниманием то, насколько рьяно Германия вкладывается в ремилитаризацию, что навевает нелицеприятные исторические ассоциации», – заявила представитель Москвы на заседании Форума ОБСЕ.

    По словам Ждановой, вместо работы над экономической разгрузкой населения немецкие политики осознанно выбирают путь долгой военно-финансовой мобилизации общества. Дипломат назвала подобное развитие событий печальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Германии для военного противостояния с Москвой. Глава российской делегации в Вене Юлия Жданова назвала эту страну основным логистическим узлом НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил немецким политикам о мрачных страницах собственной истории.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 12:43 • Новости дня
    Москалькова заявила о желании Запада видеть Россию на коленях

    Москалькова: Запад, как и в годы ВОВ, желает видеть Россию на коленях

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западный мир, как и в годы Великой Отечественной войны, ожесточен и желает видеть Россию на коленях, однако правда и справедливость остаются за Россией, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Москалькова в среду вместе с сотрудниками своего аппарата возложила цветы к монументу в Музее Победы на Поклонной горе, передает РИА «Новости».

    В ходе церемонии она заявила: «Каждый день и час, пережитый в годы Великой Отечественной войны, мы сегодня переосмысливаем и понимаем, через призму того, что происходит в реалиях сегодняшнего дня. Как и прежде, мир, западный мир ожесточен, желает видеть нас на коленях. И мы пришли сюда для того, чтобы склонить свою голову перед подвигом и мужеством тех, кто передал нам Знамя Победы».

    Она подчеркнула, что почти у каждого, кто работает в аппарате омбудсмена, есть родственники, сражавшиеся в годы войны, а у многих и сейчас близкие принимают участие в спецоперации на Украине. Москалькова добавила, что сегодня люди стоят у Знамени Победы и на рубежах страны, отмечая: «С нами Георгий Победоносец, с нами правда и справедливость».

    Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что процесс очищения немецкого общества от нацистского наследия после Второй мировой войны превратился в профанацию из-за политики западных стран, стремившихся сохранить лояльные кадры.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Госдуму внесли законопроект о передаче миграционных полномочий от Минтруда в МВД
    СМИ: В Киеве отвергли возможность перемирия на День Победы
    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам
    Молдавия намерена выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП
    США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана
    Приставы передали конфискованный Mercedes-Benz G-Class на нужды СВО
    Психолог назвала людей, для которых спонтанный отдых превращается в стресс