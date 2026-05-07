Сафонов стал первым россиянином, дважды вышедшим в финал Лиги чемпионов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому дважды удалось выйти в финал Лиги чемпионов, передает РИА «Новости».

В среду парижский клуб на выезде сыграл вничью с немецкой «Баварией» в ответном полуфинальном матче турнира со счетом 1:1. По сумме двух встреч французская команда одержала победу со счетом 6:5 и пробилась в финал.

Российский голкипер вышел на поле в стартовом составе и успешно отразил пять ударов по своим воротам.

В прошлом году Сафонов уже доходил до финала Лиги чемпионов в составе ПСЖ. Тогда французский клуб разгромил итальянский «Интер» со счетом 5:0. В текущем розыгрыше сезона-2024/25 россиянин провел два матча в турнире, однако в решающей игре остался на скамейке запасных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом полуфинальном матче турнира французский клуб победил мюнхенскую «Баварию» со счетом 5:4. На стадии четвертьфинала парижане всухую обыграли английский «Ливерпуль».