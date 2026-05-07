Ребенок выпал из окна второго этажа в центре Москвы

Tекст: Антон Антонов

Инцидент произошел в центре столицы, когда мать ребенка ненадолго вышла в другую комнату. Пострадавшего мальчика экстренно госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, сообщает ведомство в «Максе».

Надзорное ведомство обратилось к гражданам с настоятельным призывом внимательнее следить за несовершеннолетними. «Родители! Будьте бдительны, не оставляйте детей без присмотра в помещении, где открыто окно. Помните, москитная сетка не убережет ребенка от падения», – подчеркнули представители ведомства.

Таганская межрайонная прокуратура взяла под контроль ход процессуальной проверки, которая проводится по факту данного несчастного случая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве шестилетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома на улице Чертановской и был госпитализирован. В Воронеже следователи возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки, выпавшей из окна девятого этажа. В Екатеринбурге следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели шестилетней девочки, оперевшейся на москитную сетку и выпавшей из окна многоэтажки.