В сообщении Собянина в «Максе» говорится, что сбит «один беспилотник, летевший на Москву». На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.
В сообщении Собянина в «Максе» говорится, что сбит «один беспилотник, летевший на Москву». На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.
Украинские власти заявили, что ночные удары дронов и ракет демонстрируют отказ Москвы от предложения Киева о перемирии, передает Bloomberg.
«Российские атаки с использованием 108 беспилотников и трех ракет продолжались всю ночь, включая утренние удары по Харькову и Запорожью», – сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети. По его словам, это показывает, что Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.
Bloomberg отмечает, что Россия не заявляла о намерении соблюдать режим тишины с 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским в ответ на объявление Путиным одностороннего прекращения огня 8 и 9 мая. При этом в понедельник Минобороны России предупредило о возможном массированном ракетном ударе по центру Киева в случае срыва парада на Красной площади.
Сибига не уточнил, воздержится ли Украина от ударов 9 мая.
Зеленский во вторник отметил отсутствие координации с его правительством по поводу российского объявления о прекращении огня.
В последние недели Украина усилила атаки на объекты в глубине России, включая попадание дрона в жилой дом в Москве.
Ранее советник министра обороны республики Сергей Стерненко заявил, что Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая.
Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил режим тишины с 6 мая.
До этого президент России Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая.
Министерство обороны России сообщило, что за ночь с 5 на 6 мая были нейтрализованы 53 беспилотника самолетного типа. В этот же период была совершена атака на Джанкой, в результате которой погибли пять мирных жителей.
Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России призывает международное сообщество максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушений перемирия на 9 Мая, следует из сообщения МИД России.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что нота с предупреждением была направлена во все аккредитованные при МИД дипломатические миссии и международные организации.
В документе говорится, что Минобороны России 4 мая 2026 года сделало заявление из-за угроз со стороны украинских властей нанести удар по Москве в День Победы. МИД настоятельно рекомендует иностранным диппредставительствам и гражданам заранее эвакуироваться из Киева.
«МИД России настоятельно призывает власти вашей страны / руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы», – говорится в направленной МИД России во все аккредитованные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноте.
В сообщении Захаровой отмечается, что украинский лидер Зеленский на саммите в Ереване открыто заявил о намерении сорвать празднование Дня Победы в Москве, но его не остановили представители стран ЕС. Минобороны России в тот же день опубликовало предупреждение именно как ответную меру.
Захарова добавила, что западные страны не должны игнорировать угрозы Киева.
«Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю», – заявила Захарова. По ее словам, коллективный Запад своими действиями становится соучастником планов украинских властей, и теперь должен проявить инстинкт самосохранения.
Дипломат подчеркивает, что Россия действует исключительно в ответ на агрессию, а заявление Минобороны следует воспринимать как серьезное предупреждение, требующее должной реакции.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве. Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника
Польша согласилась пропустить Фицо в Москву на 9 Мая при разблокировке им кредита Украине
Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».
Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.
Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.
Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.
Подоляк заявил о планах Киева устроить пролет БПЛА над Москвой в День Победы
По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.
Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.
В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.
Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.
Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.
Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая, передает Lenta.ru. Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что российские военные «нарушили» режим тишины и провели ряд атак на украинские объекты.
Стерненко подчеркнул, что якобы эти атаки нивелируют объявленное Владимиром Путиным «перемирие» на 9 мая». Он добавил, что в такой ситуации украинская сторона не видит возможности для соблюдения перемирия.
Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил режим тишины с 6 мая.
Отметим, что ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая.
Минобороны сообщило, что с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая нейтрализовано 53 беспилотника самолетного типа. В том числе в результате атаки на Джанкой погибли пять мирных жителей.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил атаки ВСУ утром 6 мая после объявления режима тишины Владимиром Зеленским.
Соответствующее заявление на условиях анонимности сделал высокопоставленный чиновник, передает издание Kyiv Independent. По его словам, власти страны не планируют приостанавливать боевые действия в честь девятого мая.
«Мы просто не видим смысла продолжать парад», – подчеркнул собеседник газеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины обвинили Россию в нарушении «режима тишины», который Владимир Зеленский объявил в одностороннем порядке. Москва ранее приняла решение о перемирии на Украине 8 и 9 мая.
Николаев сообщил о повреждении 40 домов в Чебоксарах при атаке ВСУ
В результате массированной атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ были повреждены 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж, сообщил в Max Николаев. Два человека погибли, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Глава республики отметил, что введение режима ЧС позволяет ускорить мобилизацию ресурсов и выделение бюджетных средств для проведения аварийных работ и оказания адресной помощи жителям. На данный момент более 70 специалистов проводят обходы квартир для оценки масштабов ущерба, а в пунктах временного размещения уже приняли свыше тысячи человек.
Пострадавшие могут получить единовременные выплаты, компенсации за утраченное имущество и пособия по здоровью. Прием заявлений осуществляется через портал «Госуслуги» или МФЦ, для оперативной связи развернут специальный штаб.
Николаев уточнил, что восстановительные работы в городе идут активно: очищены территории, обеспечена охрана, строители приступили к ремонту и замене стекол. Все учебные заведения, за исключением трех переведенных на дистанционное обучение школ, продолжают работу в штатном режиме.
Глава региона поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить пострадавший жилой фонд и социальную инфраструктуру, подчеркнув, что эти объекты обеспечивают жизнедеятельность граждан и должны работать без перебоев.
Украинские войска атаковали Чебоксары крылатыми ракетами и беспилотниками.
Число пострадавших при атаке на город выросло до 35 человек.
Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о гибели двух мирных жителей.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте при атаке на Чебоксары.
Москалькова сообщила, что двух российских офицеров, которые на протяжении более года считались без вести пропавшими, удалось обнаружить в украинском плену, передает РИА «Новости». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она уточнила: «Буквально вчера я получила… с Украины фотографии наших офицеров, которые попали в плен». Она добавила, что семьи военных все это время пытались их найти и получить хоть какую-то информацию.
Омбудсмен сообщила, что в результате работы ее аппарата удалось добиться получения от украинской стороны не только фотографий, но и писем от офицеров для их родных и близких.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка нашла в украинском плену официально признанного погибшим мужа.
Уполномоченный по правам человека рассказала об освобождении считавшегося мертвым военнослужащего.
Ранее группа числившихся пропавшими без вести бойцов вернулась домой по итогам обмена.
После атаки БПЛА произошел пожар, он полностью уничтожил один из производственных корпусов, сообщили представители компании, передает ТАСС.
Возгорание удалось оперативно локализовать и ликвидировать силами сотрудников предприятия. В результате происшествия никто из персонала не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле при атаке украинского дрона на территорию агрохолдинга в селе Брахлов погиб сотрудник предприятия.
Венгрия вернула на Украину средства и ценности государственного Ощадбанка, которые были задержаны ранее венгерскими спецслужбами, передает ТАСС. О передаче заявил Владимир Зеленский, подчеркнув, что это «важный шаг в отношениях с Венгрией». По его словам, инкассаторские автомобили с деньгами и золотом были задержаны в марте 2026 года.
История получила огласку после заявления украинца, представившегося перебежчиком и выступившего на венгерском телеканале М2. Он утверждал, что задержанные десятки миллионов долларов и евро якобы предназначались для черной кассы ВСУ и находились под личным контролем Зеленского.
По словам этого человека, средства якобы планировалось использовать для финансирования иностранных наемников, диверсионных операций и подкупа политиков. Украинская сторона официально эти обвинения не комментировала. Возвращение ценностей уже назвали шагом к улучшению отношений между Киевом и Будапештом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский потребовал от главы победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра вернуть средства Ощадбанка еще 20 апреля.
Напомним, что Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии 6 марта сообщило о задержании семерых граждан с Украины, включая генералa СБУ в отставке, с крупной суммой денег и золотом. При них находилось 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Позже задержанные были отпущены и вернулись на Украину, а изъятые деньги и золото остались в Венгрии.
Эти средства стали вещественными доказательствами по уголовному делу. А парламент Венгрии разрешил заморозить деньги и ценности на срок до 60 дней.
Семь несовершеннолетних из России были внесены в базу «Миротворца»
В базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесены еще семь несовершеннолетних. По информации ресурса, детям вменяют «сознательное нарушение государственной границы» Украины – речь идет о пересечении КПП между Ростовской областью и территориями ЛНР и ДНР. Самому старшему из внесенных – 17 лет, младшему – всего пять лет.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил ТАСС, что власти Украины намеренно создают условия для межнациональной розни, объявляя врагами даже малолетних детей. По его словам, такие действия могут иметь долгосрочные негативные последствия для отношений между народами.
На сайте «Миротворец» регулярно публикуются личные данные несовершеннолетних в возрасте от двух до семнадцати лет. Известно, что в 2021 году туда попала 12-летняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова. Она подчеркнула, что публикация персональных данных детей является нарушением их прав.
Сайт «Миротворец» работает с 2014 года и занимается сбором и размещением персональных данных лиц, которых создатели ресурса считают угрозой национальной безопасности Украины. За последние годы в этот список попали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс, а также те, кто, по мнению администрации сайта, имеет противоположную позицию по вопросу конфликта на Украине.
Ранее в новогоднюю ночь в базу экстремистского сайта «Миротворец» внесли шестерых несовершеннолетних, самому младшему из которых два года.
До этого в конце декабря в эту базу добавили данные еще 25 несовершеннолетних, рожденных с 2019 по 2023 год, включая граждан России, Таджикистана и Украины.
А 20 декабря личные данные 20 детей, появившихся на свет с 2014 по 2019 год, оказались в базе с обвинениями в «покушении на суверенитет Украины».
Политолог Шеслер: Украина не собиралась соблюдать «режим тишины» Зеленского
«Объявленный Владимиром Зеленским «режим тишины» – лишь декларация, заявление о планах и намерениях, которое не имеет отношения к реальным действиям украинской армии. На деле никакого решения соблюдать перемирие на Украине просто нет», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, версия о том, что генералы на местах ослушались указаний Зеленского, несостоятельна.
«Зеленский полностью контролирует министерство обороны, силовые структуры, судебные органы. Если бы он действительно решил приостановить военные действия, это было бы сделано. Я допускаю, что Зеленский уведомил Минобороны, что его заявление – исключительно для вида, а останавливать атаки на территорию России в реальности не следует», – предположила собеседница.
Как считает Шеслер, Зеленский объявлением «режима тишины» преследовал несколько целей. Первая – это продемонстрировать Дональду Трампу якобы миролюбивые намерения украинской стороны. «Конечно, это пиар-акция, желание показать свою позицию «голубя» президенту США, который неодобрительно относится к агрессивной риторике и политике Киева», – уточнила политолог.
Вторая цель – создать предлог для обвинения России в том, что это Москва нарушает «перемирие», продолжила собеседница. Она напомнила, что российские военные, согласно приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина, будут соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая, а о периоде с 6 мая речи не шло. «Но в Киеве считают, что происходящее можно использовать как оправдание для обстрелов Украиной российских городов», – добавила спикер.
Эксперт допустила, что именно поэтому Зеленский объявил «режим тишины» со среды – обзавестись «поводом» для сворачивания своего «перемирия» и несоблюдения режима прекращения огня 8 и 9 мая. «Украинское руководство полагает, что ситуация меняется в их пользу. Как мы видим, Украина не собирается заканчивать эскалацию», – заключила Шеслер.
Напомним, в ночь на среду вступил в силу режим тишины, объявленный Украиной. Между тем Минобороны России сообщает, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
В результате удара украинских БПЛА по Джанкою погибли пять мирных жителей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. ВСУ 54 раза за прошедшие сутки открывали артиллерийский огонь по приграничным районам Курской области, над регионом сбито 79 вражеских дронов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Кроме того, зафиксировано десять фактов целенаправленных атак украинской армии на Запорожскую область за сутки. Атакам подверглись город Энергодар, Васильевский, Каменско-Днепровский и Михайловский муниципальные округа. Пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
При этом на Украине ссылаются на российские ночные удары дронов и ракет. «Это показывает, что Россия отвергает мир», – считает глава МИД Украины Андрей Сибига. Нюанс в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, признает агентство Bloomberg.
Напомним, Россия в преддверии Дня Победы в одностороннем порядке объявила о режиме прекращения огня 8 и 9 мая. О том, что Москва готова пойти на такой шаг, изначально Владимир Путин заявил в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.
Российское военное ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.
Такой сигнал стал реакцией на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. С таким заявлением, напомним, он выступил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – заявил Зеленский.
Кимаковский заявил, что украинские вооруженные формирования продолжают устраивать провокации по всей линии фронта, несмотря на объявленное Владимиром Зеленским «перемирие», передает ТАСС.
По словам Кимаковского, он сейчас находится на территории группировки «Запад», которая действует в районе Купянска, Красного Лимана и Харьковской губернии. «И на всей линии фронта идут серьезные провокации со стороны противника, особенно в тех местах, где стоят националистические бригады. В том числе третья бригада, запрещенной в России террористической организации «Азов», – заявил Кимаковский.
Напомним, Россия объявила о введении перемирия на период 8–9 мая. В ответ Украина также заявила о режиме тишины, который должен был вступить в силу с полуночи 6 мая по московскому времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил о введении с 6 мая режима тишины и назвал его зеркальным ответом на российское перемирие.
Политолог Лариса Шеслер назвала объявленное Москвой перемирие на 8 и 9 мая кратковременным гуманитарным отказом от атак и предупредила о возможных провокациях со стороны ВСУ.
Глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев усомнился в готовности Киева соблюдать соглашения о прекращении огня и напомнил об угрозах Зеленского атаковать парад Победы дронами.
Экс-офицер ЦРУ Джонсон предрек Зеленскому гибель при срыве парада в Москве 9 мая
Офицер ЦРУ в отставке Ларри Джонсон заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский рискует собственной жизнью и судьбой страны, если попытается сорвать парад в Москве 9 мая, передают «Вести».
По словам Джонсона, пересечение «определенной черты» в отношении России может стать для Зеленского фатальной ошибкой.
«Он бы обеспечил себе скорую гибель. Он бы недолго продержался, если бы сделал это… Тогда русские больше не будут себя сдерживать», – сказал Джонсон, выступая в YouTube.
Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.
В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.
Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.
МИД Словакии не стал публиковать маршрут Фицо в Москву на День Победы
МИД Словакии не стал раскрывать маршрут, по которому премьер-министр страны Роберт Фицо отправится в Москву на День Победы, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что решение обусловлено вопросами безопасности. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после заседания правительства не стал уточнять, каким именно путем последует Фицо.
Ранее, в апреле, Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над своими территориями для участия в праздновании Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония не разрешит Фицо воспользоваться своим воздушным пространством, как это было и в 2025 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, подготовка торжественных акций к 9 мая в Братиславе проходит при поддержке местных государственных структур.
Ранее Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. Российская сторона заявила о готовности принять словацкого политика.