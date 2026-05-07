  При атаке ВСУ на Брянск пострадали ребенок и 12 взрослых
    У русских Прибалтики отбирают последний символ Победы
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на воинских мемориалах
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    Посол Келин заявил о нехватке ресурсов у Британии для блокады Балтики
    Рубль укрепился к юаню на фоне возобновления бюджетного правила
    Авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    В Брянской области загорелись сразу 17 строений
    7 мая 2026, 02:30 • Новости дня

    США назвали Европу инкубатором террористических угроз

    Tекст: Антон Антонов

    В новой контртеррористической стратегии Вашингтона европейские страны названы одновременно целью террористических атак и средой для подготовки экстремистов из-за неконтролируемой миграции.

    «Европа находится под серьезной угрозой и является как целью терроризма, так и инкубатором террористических угроз», – говорится в документе. При этом в стратегии подчеркивается, что европейские союзники по НАТО остаются важнейшими долгосрочными партнерами Америки, передает РИА «Новости».

    Вашингтон считает недопустимым превращение богатых европейских государств в финансовые, логистические и вербовочные центры для радикалов. Главной причиной такой ситуации авторы стратегии называют неконтролируемую массовую миграцию, которая стала каналом для переброски боевиков.

    Слабый контроль на границах и нехватка ресурсов у местных спецслужб делают континент благоприятной средой для подготовки нападений. В связи с этим Соединенные Штаты призывают Европу как родину западных ценностей немедленно усилить борьбу с терроризмом и остановить собственный упадок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стало известно содержание новой стратегии США по противодействию терроризму. Власти США считают источниками основных террористических угроз для страны наркокартели, исламистов и левых радикалов.

    5 мая 2026, 22:29 • Новости дня
    Найдено объяснение молчанию Пашиняна на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    Tекст: Олег Исайченко

    Молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. Николай Пашинян был ликвидирован в конце сентября 1943 года на территории Житомирской области Украины.

    «Премьер-министр Армении Никол Пашинян давно дистанцируется от России. В этом плане прошедшие в Ереване саммиты, посвященные евроинтеграции республики, выглядят весьма симптоматично: действующее правительство настроено разрушить все мосты, связывающие страну с Москвой. Это особенно заметно по приглашению на мероприятия Владимира Зеленского», – сказал политолог Илья Ухов.

    «И все это происходит накануне великого праздника – Дня Победы, который остается общим как для нашего народа, так и для граждан Армении. За несколько дней до этого важного события Зеленский буквально угрожает помешать проведению парада в Москве атаками БПЛА и делает это не где-нибудь, а в столице союзной для нас республики», – подчеркнул собеседник.

    И здесь ключевым становится не столько сам факт угрозы, сколько отсутствие какой-либо реакции на нее со стороны армянского руководства. Молчание Пашиняна в ответ на заявления, направленные против символа общей исторической памяти, переводит конфликт из плоскости межгосударственных разногласий в иную – историко-ценностную плоскость.

    «Пашиняна подобные высказывания, видимо, полностью устраивают. Отсутствие какой-либо реакции с его стороны есть предательство коллективной памяти. Это наводит на мысль: разногласия нынешнего премьера Армении с Россией вышли за рамки политического поля и стали ценностными», – указывает эксперт.

    Это ценностное расхождение, как ни парадоксально, находит неожиданное подтверждение в истории семьи самого армянского премьера – в событиях, которые напрямую отсылают к той самой общей военной истории, от которой Пашинян сегодня демонстративно отстраняется.

    «В этом плане показательно прошлое семьи Пашиняна: его дедушка Николай в годы Великой Отечественной войны воевал в составе «Армянского легиона» – национального формирования, поддерживавшего Третий рейх. Судя по всему, внук перенял идеалы старшего поколения своей семьи, что ныне вылилось в осознанную политику переписывания истории Ереваном», – полагает он.

    «Все это уже было в действиях Пашиняна. Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) просто стал вскрывшимся нарывом. Позиции действующего премьера накануне парламентских выборов крайне слабы. Он отчаянно пытается поднять собственные рейтинги, ради чего и обращается за помощью к ЕС», – отмечает политолог.

    «Однако подобная тактика неизбежно играет против самой Армении. Пашинян с улыбкой слушает обещания представителей Старого Света, будто не понимая, что теряет уже сформированные и качественные механизмы интеграции по линии ЕАЭС. Несовместимость двух форматов ранее отмечал и Владимир Путин», – подчеркнул собеседник.

    «Параллельно Пашинян заигрывает с откровенно антироссийским блоком НАТО, хотя Армения уже состоит в ОДКБ. Ради своих маневров он выдумывает несуществующие в Уставе «механизмы заморозки членства», наглядно демонстрируя, как его правительство относится к союзническим обязательствам», – говорит эксперт.

    «А между тем западные партнеры Еревана вряд ли смогут обеспечить стране безопасность в случае возобновления конфликта, например, с Азербайджаном. Это сможет сделать только Россия, которая остается безальтернативным гарантом безопасности на Южном Кавказе. Игнорирование этого факта чревато для республики потерей суверенитета как такового», – акцентирует Ухов.

    Пашиняну на двух стульях усидеть не удастся, добавляет политолог Павел Данилин. Впрочем, приглашение Зеленского и генсека НАТО Марка Рютте в Ереван наглядно показывает, что свой выбор он уже сделал. «Это не случайный приветливый жест в сторону Европы и не ошибка, а осознанный шаг в рамках антироссийской позиции», – подчеркивает он.

    «При этом действия армянского премьера являются грубым нарушением уже принятых Ереваном обязательств: столь тесные контакты с Североатлантическим блоком со стороны действующего члена ОДКБ немыслимы. Произошедшее – наглядный пример того, что Пашинян играет не в пользу собственной страны», – поясняет собеседник.

    «Он также готов принимать в расчет интересы Зеленского, НАТО и ЕС – всех, кроме своего народа. А ведь общество республики абсолютно не заинтересовано в столь резкой и необоснованной деградации контактов с Россией. Действующее правительство рвет экономические и политические связи с Москвой, надеясь выпросить хотя бы отмену визового режима с Европой. Эта «победа», однако, не будет стоить грядущих потерь», – заключил Данилин.

    Напомним, Армения принимала восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Помимо целого ряда политиков ЕС мероприятие посетил и Владимир Зеленский, где высказался об ударах по Москве.

    «Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Они опасаются, что над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это демонстрирует, что они уже не настолько сильны, как раньше», – передает его слова с события Armenpress.  Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Пашинян позволил на саммите в Ереване Владимиру Зеленскому делать провокационные антироссийские заявления, несмотря на то, что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы.

    Такое отношение ко Дню Победы у Пашиняна – не случайность: армянский премьер в 2020 году «выдумал» собственного «деда-фронтовика». Тогда Пашинян рассказал, что его предок, якобы погибший в 1943 году, служил в 554-м полку 138-й стрелковой дивизии.

    Позже интернет-издание Yerevan.today, ссылаясь на справку о захоронении вермахта, сообщило, что реальный дедушка главы правительства – Николай Пашинян – был членом «Армянского легиона», коллаборационистского формирования, воевавшего на стороне Третьего рейха. Пресс-служба премьера попыталась опровергнуть этот факт, заявив, что в 1941 году из Иждевана якобы призывались два Николая Пашиняна.

    Однако доказательств своей версии официальный Ереван так и не предоставил. В массиве «Подвиг народа» Центрального архива Министерства обороны РФ имеется справка о захоронении Николая Вартановича Пашиняна, который участвовал в боевых действиях на стороне противника. Тот же человек фигурирует и в ОБД «Мемориал» – банке данных о людях погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период. Местом его захоронения значится город Цвиахель на Украине – так немцы во время войны называли город Звягель в Житомирской области Украины. Другого «Николая Пашиняна» в этих базах данных не значится.

    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    5 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Еврокомиссия объявила о создании альянса с Украиной по БПЛА
    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия объявила о старте приема заявок для желающих стать членами-учредителями нового альянса Европейского союза и Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов.

    В заявлении Еврокомиссии отмечается, что этот альянс призван укрепить безопасность и оборону Евросоюза и Украины, передает РИА «Новости».

    Основная задача нового объединения будет заключаться в поддержке разработок в области БПЛА, а также в совершенствовании средств противодействия беспилотникам.

    Желающие войти в число участников могут подать заявки до 25 мая.

    Ранее Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    5 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Пашинян попросил у ЕС накопительные станции для солнечной энергии
    Tекст: Вера Басилая

    Армения обладает возможностями для развития солнечной энергетики благодаря более чем 300 солнечным дням в году в ряде регионов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он подчеркнул, что единственным препятствием на пути к полной энергетической независимости Армении остается отсутствие накопительных станций.

    Во время брифинга с главой Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неограниченных энергоресурсах страны, передает РИА «Новости».

    По его словам, Армения ранее считалась энергозависимой, однако сейчас имеется потенциал благодаря большому количеству солнечных дней в году, что создает неограниченные возможности для развития солнечной энергетики.

    Пашинян подчеркнул, что единственным препятствием на пути к полной энергетической независимости остается отсутствие накопительных станций. Он выразил благодарность европейским партнерам за содействие в развитии инфраструктуры для хранения энергии.

    Премьер-министр также отметил, что Армения способна не только обеспечить собственные потребности в электроэнергии, но и расширить экспортный потенциал.

    Ранее Пашинян сообщал, что в стране созданы мощности солнечной энергетики, сопоставимые с двумя атомными электростанциями, а именно 1141 мегаватт, и теперь задача заключается в развитии систем накопления энергии.

    Пашинян заявил о поиске удобных для страны проектов малых модульных атомных электростанций.

    Глава армянского правительства признал невозможность одновременного членства республики в Европейском союзе и ЕАЭС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы.

    6 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    Cтраны ЕС резко нарастили выдачу виз россиянам в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году государства Евросоюза оформили россиянам более 620 тысяч виз, что стало самым высоким показателем с 2022 года.

    В 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России более 620 тыс. виз, что стало рекордным показателем с начала 2022 года, сообщает Euractiv. Рост составил 10,2% по сравнению с 2024 годом, когда было выдано 574 тыс. виз, а в 2023 году их было только 462 тыс. Издание уточняет, что в 2022 году россияне получили 610 тыс. виз.

    В ноябре 2025 года Еврокомиссия ввела ограничения на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Теперь при каждой поездке россиянам необходимо запрашивать отдельное разрешение. Несмотря на это, число выданных виз продолжает расти, однако причины такого увеличения в публикации не уточняются.

    Ранее исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев отмечал, что чаще всего шенгенские визы россиянам оформляют консульства Испании, Франции, Италии и Греции, передает РИА «Новости».

    Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств, среди которых 25 стран Евросоюза и четыре страны ЕАСТ – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. На ее территории отменён внутренний пограничный контроль, позволяя свободно перемещаться с единой визой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко назвал ужесточение Евросоюзом требований к оформлению многократных шенгенских виз для россиян примером дискриминации по национальному признаку.

    Мария Захарова описала свой негативный опыт с оформлением британской визы в 2004 году и сравнила его с современным дистанционным способом получения разрешения на въезд в Россию.

    Вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж заявил, что страна пока не приняла официального решения о введении визового режима для граждан России.

    5 мая 2026, 10:49 • Новости дня
    Армения и Евросоюз подписали два документа на саммите в Ереване

    Tекст: Вера Басилая

    В Ереване в рамках саммита Армения – ЕС были оформлены соглашения о партнерстве в сфере связанности и о сотрудничестве в сфере пограничного контроля.

    Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян и представитель Европейской комиссии Адриен Кирали подписали документ, который запускает Партнерство в области связанности между армянской стороной и Евросоюзом. В рамках этого партнерства шести армянским компаниям и фондам были переданы письма о намерениях, направленные на поддержку и стимулирование инвестиций в Армении, передает РИА «Новости».

    Кроме того, министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян и исполнительный директор Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Фронтекс) Ханс Лейтенс парафировали рабочее соглашение между Фронтекс и МВД Армении. Этот шаг направлен на развитие сотрудничества в сфере контроля границ и обмена опытом между ведомствами.

    В церемонии подписания документов участвовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Отмечается, что новая волна соглашений укрепит взаимодействие Армении с Евросоюзом в стратегических сферах.

    Ранее Армения приняла у себя крупный саммит Европейского политического сообщества для демонстрации сближения с Брюсселем.

    Президент Франции Эммануэль Макрон похвалил Армению за решение не быть «спутником России».

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян запросил помощь Евросоюза для борьбы с гибридными угрозами.

    Пашинян на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте подчеркнул значимость расширения двустороннего сотрудничества с НАТО.

    5 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Боложана

    Tекст: Денис Тельманов

    Румынский парламент большинством голосов выразил недоверие правительству премьер-министра Илие Боложана, что привело к его отставке.

    Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству премьера Илие Боложана, что автоматически ведет к его отставке, передает РИА «Новости».

    Решение парламента на заседании огласила депутат Сильвия Михалча, отметив, что за вотум недоверия проголосовал 281 депутат, против – только четверо. Михалча подчеркнула, что это рекордное количество голосов в пользу вотума недоверия за всю историю румынского парламента.

    Инициаторами вотума выступили Социал-демократическая партия, «Альянс за объединение румын» и блок PACE – Romania First, всего документ подписали 253 депутата.

    Авторы обвиняют Боложана в «разрушении экономики, обнищании населения и мошеннической продаже государственных активов», а также упрекают его за повышение НДС, отмену льгот для части работников и рост инфляции.

    Сам Боложан перед началом голосования заявил, что инициатива о его отставке «цинична», так как не принимает во внимание одновременное развитие нескольких кризисов в стране.

    По его мнению, уход правительства лишь усугубит сложную ситуацию в Румынии. Согласно местному законодательству, для принятия вотума недоверия требовалась поддержка не менее 233 парламентариев, голосование проходило тайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор военно-промышленного комплекса Romarm обвинил главу минобороны Румынии Раду Мируцэ в государственной измене и саботаже национальной оборонной промышленности.

    Часть автомобильных заводов в Румынии перепрофилируют под выпуск военной техники ради получения европейских кредитов на 16,6 млрд евро. Румыния потеряет 458,7 млн евро от Еврокомиссии из-за задержек в реализации реформ.

    4 мая 2026, 09:59 • Новости дня
    Politico: Европейские политики опасаются нападения России в ближайшие два года
    Tекст: Мария Иванова

    Европейские политики и военные опасаются, что Москва может воспользоваться переходным периодом в США для проверки на прочность стран Североатлантического альянса, пишет Politico.

    Европейские правительства обеспокоены возможным обострением ситуации, пока Дональд Трамп находится в Белом доме, а Евросоюз не укрепил свой военный потенциал, пишет Politico.

    По мнению чиновников, ближайшие год-два могут стать временем, когда Москва якобы решит проверить приверженность Запада обязательствам перед НАТО.

    «Может произойти что-то очень скоро – у России появилось окно возможностей», – заявил депутат Европарламента от Финляндии Мика Аалтола. Он отметил, что США отдаляются от Европы, трансатлантические отношения переживают кризис, а Евросоюз пока не готов полностью взять на себя ответственность за оборону.

    Высокопоставленные европейские дипломаты и военные считают маловероятным масштабное сухопутное наступление на страны НАТО, учитывая вовлеченность России в конфликт на Украине. Однако они не исключают точечных операций или гибридных атак, направленных на создание неопределенности и раскол в альянсе по вопросу применения пятой статьи о коллективной обороне.

    Эксперты предполагают, что целями могут стать уязвимые объекты, например, в Балтийском море или Арктике. Такие действия, по их мнению, призваны оказать психологическое давление на союзников Киева в Европе, избегая при этом прямого ответа со стороны США.

    При этом в Европе нет единства в оценке российской угрозы. В то время как политики из Финляндии и Литвы бьют тревогу, представители Эстонии и самого НАТО призывают к сдержанности, отмечая, что излишний алармизм лишь играет на руку противнику.

    По словам президента Эстонии Алара Кариса, Россия сейчас слишком занята на Украине, чтобы пытаться вести войну еще и в Прибалтике.

    Напомним, в конце апреля премьер Польши Дональд Туск «предсказал» «скорое нападение» России на НАТО.

    Ранее французские и польские военные запланировали совместные маневры с ядерным оружием над Балтийским морем.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения шагом к дальнейшей милитаризации Европы.

    4 мая 2026, 05:47 • Новости дня
    Мерц заявил об ударе Трампа по Европе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал решение президента США Дональда Трампа ввести новые таможенные сборы, указав, что американский политик хочет «нанести удар» по Европе.

    «Он хочет нанести удар по всей Европе», – заявил канцлер ФРГ, передает РИА «Новости».

    При этом глава правительства Германии призвал не драматизировать сложившуюся ситуацию. По его словам, у американского лидера были веские причины для такого шага. Как пояснил Мерц, Трамп теряет терпение, поскольку договоренность о заключении таможенного соглашения между сторонами была достигнута еще в августе прошлого года.

    Ранее Мерц обвинял Трампа в непродуманных действиях против Ирана. Также канцлер заявил, что действия Трампа унижают все Соединенные Штаты.

    После этого Трамп заявил, что США выведут вывести из Германии гораздо больше, чем 5 тыс. американских военнослужащих.

    4 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    Каллас: Вывод войск США из Германии шокировал руководство ЕС
    Tекст: Ольга Иванова

    Неожиданные планы Вашингтона по сокращению американского военного присутствия на немецкой территории застали европейских дипломатов врасплох, заставив задуматься об укреплении собственной безопасности.

    Европейский союз не ожидал шага американских властей по передислокации пяти тысяч военнослужащих, передает ТАСС. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

    «Это решение США стало для нас полным сюрпризом», – подчеркнула политик.

    По словам руководителя европейской дипломатии, сложившаяся ситуация лишь усиливает необходимость развития самостоятельной оборонной составляющей Европы в рамках Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о намерении сократить американский военный контингент в Германии на 5 тыс. человек. Сейчас в Германии находятся 35 тыс. американских военных и штаб-квартира всей европейской группировки США.

    5 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    Пашинян запросил помощь Евросоюза для борьбы с гибридными угрозами

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на расширение сотрудничества с Европейским союзом для борьбы с дезинформацией и другими гибридными угрозами, затронувшими страну.

    Пашинян выступил на первом саммите Армения – ЕС в Ереване, где отметил важность сотрудничества с Европейским союзом для продолжения реформ. Он подчеркнул, что Ереван реализовал все реформы, которые были возможны только за счет политической воли, но для дальнейшего продвижения необходим серьезный институциональный и экспертный вклад со стороны европейских партнеров, передает РИА «Новости».

    Пашинян особо поблагодарил ЕС за поддержку в вопросах независимости судебной власти и противодействия гибридным вызовам. Он заявил, что, возможно, Европейский союз окажет поддержку в виде обмена опытом или теми инструментами, которые уже внедрены в Европейском союзе.

    Премьер-министр отметил, что армянские власти ожидают большей доступности европейских инструментов противодействия гибридным угрозам для их применения в Армении.

    Совет Евросоюза утвердил отправку в Армению новой гражданской миссии для борьбы с гибридными угрозами.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о планах повышения устойчивости республики к кибератакам и дезинформации.

    До этого Ереван начал официальные консультации с Брюсселем по вопросам безопасности и обороны.

    6 мая 2026, 17:04 • Новости дня
    Эксперт: Москва и Душанбе ускоряют выявление экстремистов и преступников в среде мигрантов

    @ Андрей Стенин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Деятельность представительств МВД России в Таджикистане и МВД Таджикистана в России позволит сократить сроки проверки мигрантов на причастность к преступлениям, снизить террористические риски и минимизировать поток криминала, проникающего в Россию под видом иностранной рабочей силы, заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму проект соглашения о создании представительств органов внутренних дел и миграции в Душанбе и Москве.

    «Главная задача сотрудничества России и Таджикистана по линии МВД и миграционного контроля – это обмен информацией, проверка прибывающих на наличие судимостей или уголовного преследования», – пояснил Кирилл Кабанов, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    Спикер назвал инициативу полезной для усиления контроля над миграционно-трудовой сферой в России. «Совместная работа Москвы и Душанбе позволит сократить сроки проверки мигрантов и ускорить принятие решений – предоставлять ли официальное разрешение на работу или отправлять человека обратно на родину», – детализировал он.

    «Кроме того, двустороннее сотрудничество улучшит криминогенную обстановку как в самой миграционной среде, так и в российском обществе в целом. Это поможет снизить поток криминала из стран ближнего зарубежья», – добавил собеседник. Он напомнил, что в террористических и экстремистских ячейках, действующих на территории России, нередко состоят граждане Таджикистана.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму проект соглашения с Таджикистаном об открытии представительств МВД друг у друга. Также, в Москве будут работать сотрудники таджикского министерства труда, миграции и занятости.

    Как отмечается в пояснительной записке, соглашение направлено на развитие международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, а также в сфере миграции, пишет ТАСС.

    Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» напомнил, что ранее подобное сотрудничество Москвы и Душанбе уже осуществлялось. «Таджикские силовики оперативно реагировали на задержания подозреваемых в ваххабизме в России, выезжая в их родные села для выяснения обстоятельств радикализации и профилактической работы с семьями», – отмечается в сообщении.

    Политолог Сергей Колясников указал в своем Telegram-канале, что таджикский УБОП уже работал в России, и при задержании исламских радикалов в России сразу сообщал об этом на родину. После чего местные правоохранители проводили работу с родственниками задержанных. «Очень надеюсь, что данный законопроект – это возрождение описанного выше успешного опыта», – отметил блогер.

    6 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, ссылаясь на соображения безопасности, отмечают местные СМИ.

    МИД Словакии не стал раскрывать маршрут, по которому премьер-министр страны Роберт Фицо отправится в Москву на День Победы, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что решение обусловлено вопросами безопасности. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после заседания правительства не стал уточнять, каким именно путем последует Фицо.

    Ранее, в апреле, Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над своими территориями для участия в праздновании Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония не разрешит Фицо воспользоваться своим воздушным пространством, как это было и в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, подготовка торжественных акций к 9 мая в Братиславе проходит при поддержке местных государственных структур.

    Ранее Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. Российская сторона заявила о готовности принять словацкого политика.


    6 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабмин России внес в Госдуму законопроект о передаче МВД ряда полномочий Минтруда по регулированию трудовой миграции.

    Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    «Законопроект направлен на передачу МВД Российской Федерации следующих полномочий Минтруда России: по утверждению перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства – квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в Российской Федерации без получения разрешения на временное проживание», – сказано в пояснительной записке.

    Проектом также предлагается предоставить МВД право определять перечень профессий для иностранных специалистов, которые трудоустраиваются по своей специальности и не подпадают под квоты на выдачу разрешений на работу при въезде в Россию по визе.

    Кроме того, МВД может получить полномочия по установлению случаев, когда иностранцы с временным пребыванием смогут работать вне региона выдачи разрешения на работу.

    Напомним, Москва, Петербург и Тюмень возглавили рейтинг по количеству трудовых мигрантов.

    5 мая 2026, 19:08 • Новости дня
    Стубб допустил возможные переговоры Европы с Путиным из-за позиции США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии допустил, что Европе придется начать переговоры с президентом Владимиром Путиным, если политика США перестанет соответствовать интересам Европы.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе, возможно, придется начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если позиция Соединенных Штатов по конфликту на Украине не будет отвечать интересам ЕС, пишет «Российская газета».

    «Очевидно, этот вопрос зависит от того, отвечает ли проводимая сейчас Соединенными Штатами политика в отношении России или Украины интересам Европы. Если ответом будет то, что это не обязательно так, то близок момент, когда кому-то из европейских лидеров стоит скоординированно пообщаться с президентом Путиным», – заявил Стубб в интервью Helsingin Sanomat.

    Он добавил, что решение о начале таких переговоров будет принято на основании оценки европейских интересов и координации между лидерами ЕС. По его словам, сейчас многое зависит от курса Вашингтона.

    Ранее президент Финляндии заявлял о необходимости диалога с Россией еще 17 марта. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

