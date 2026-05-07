Fox News заявил о надежде США на достижение соглашения с Ираном за неделю

Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» направил в Суд по интеллектуальным правам ходатайство об отказе от иска к компании DTTM Operations, связанной с Трампом, передает РИА «Новости».
В своем заявлении предприятие просило прекратить правовую охрану товарного знака Trump на территории России из-за его неиспользования.
Ходатайство поступило в суд пятого мая и пока не удовлетворено. Дональд Трамп зарегистрировал одноименный бренд для алкогольных напитков в 2008 году. С марта 2017 года права на марку перешли к DTTM Operations.
Комментируя ситуацию, представители КЛВЗ отметили: «Вне зависимости от исхода судебных слушаний, КЛВЗ рассчитывает в будущем наладить конструктивное сотрудничество с нынешним правообладателем».
В 2025 году завод сам подал заявку на регистрацию бренда Trump для выпуска водки, виски и безалкогольных напитков.
В декабре 2025 года предприятие предлагало американской стороне отказаться от прав, продать их или разрешить регистрацию схожего знака. Не получив ответа в течение двух месяцев, компания обратилась в суд. Руководство группы «Кристалл» не исключает возможности выпуска алкоголя под маркой Trump, если правообладатель проявит к этому интерес.
В 2024 году Арбитражный суд Московской области запретил кипрской структуре продолжать судебную тяжбу из-за водочного бренда «Хортица».