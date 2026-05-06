Новый сериал по «Гарри Поттеру» продлен на второй сезон

HBO одобрила второй сезон нового сериала по «Гарри Поттеру»

Tекст: Вера Басилая

Журнал Hollywood Reporter объявил, что HBO официально одобрил съемки второго сезона сериала по мотивам «Гарри Поттера». Съемки второго сезона стартуют этой осенью, несмотря на то что первый сезон еще не вышел в эфир, передает РИА «Новости».

Издание уточняет, что премьера телевизионной версии «Философского камня» запланирована на 25 декабря. Решение о продлении шоу принято за несколько месяцев до выхода первого сезона.

По словам создателей, каждый сезон будет посвящен одной из книг Джоан Роулинг. При этом у второго сезона, основанного на «Тайной комнате», пока нет официального названия.

Первый тизер нового сериала о Гарри Поттере набрал рекордное количество просмотров за двое суток. Общее число просмотров превысило 277 млн на различных платформах.

Телекомпания HBO объявила актерский состав для нового сериала о Гарри Поттере.

Исполнителю роли Снейпа Паапу Эссьеду начали поступать угрозы после публикации списка актеров.