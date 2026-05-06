Литва решила принять военных США в случае их вывода из Германии

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова принять столько американских военных, сколько сможет, если США решат вывести свои силы из Германии, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Литва заинтересована в том, чтобы американские солдаты остались в Европе, а также отметил, что для этого строится вся необходимая инфраструктура для учений и размещения союзников.
Науседа сделал это заявление на совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким, проходившей на полигоне в Капчаместисе. Он добавил, что Литва ожидает полного развертывания пятитысячной бригады бундесвера к концу 2027 года.
Президент Литвы напомнил, что в настоящий момент в стране уже находится более тысячи американских военных, и Вильнюс готов принять в будущем еще больше союзных солдат.
Президент США объявил о планах значительного сокращения американского военного контингента в Германии.
Польша подготовила необходимую инфраструктуру для переброски этих солдат на свою территорию.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене также выразила готовность предоставить союзникам дополнительные военные базы.