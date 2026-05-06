Добыча нефти странами ОПЕК упала до 36-летнего минимума

Tекст: Антон Антонов

Производство сырой нефти государствами ОПЕК в апреле упало до 20,55 млн баррелей в сутки. Падение обусловлено перебоями в экспорте из-за боевых действий и вынужденной остановкой мощностей в регионе Персидского залива, передает Bloomberg.

Наибольшие потери в прошлом месяце зафиксировал Кувейт. Выработка в этой стране рухнула на 470 тыс. баррелей в сутки, опустившись до 800 тыс. Экспорт государства сократился до 22 тыс. баррелей ежедневно, что составляет менее трети от довоенного уровня.

Иранская нефтедобыча также продемонстрировала существенный спад, уменьшившись на 180 тыс. баррелей в сутки. Текущий показатель выработки в стране снизился до 3,05 млн баррелей.

В марте совокупная добыча картеля уже упала на 8,6 млн баррелей после перекрытия Ормузского пролива. Добыча в апреле снизилась на 420 тыс. баррелей в сутки.

Данные Bloomberg о добыче нефти основаны на информации, полученной от отслеживания судов, официальных лиц и оценках экспертов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран приступил к снижению объемов добычи нефти из-за американской морской блокады. Кувейтская нефтяная корпорация в марте ограничила производство сырья на фоне атак. Страны Персидского залива в марте вынужденно сократили добычу на 10 млн баррелей в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива.

Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Представитель МИД ОАЭ аль-Хамели назвал выход из ОПЕК стратегическим решением.

