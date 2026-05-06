Макрон предложил Пезешкиану совместный план по безопасности Ормузского пролива

Макрон предложил Ирану план франко-британской миссии в Ормузском проливе

Tекст: Вера Басилая

В ходе телефонных переговоров Макрон предложил Ирану присоединиться к международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, которую планируют организовать Франция и Британия. По словам французского президента, миссия будет многонациональной и независимой от воюющих сторон, что позволит восстановить доверие судовладельцев и страховщиков, передает РИА «Новости».

Макрон отметил, что создание такой миссии может способствовать прогрессу в переговорах по ядерным и ракетным вопросам, а также по ситуации в регионе.

«Я предложил президенту Ирана воспользоваться этой возможностью и намерен обсудить этот вопрос с президентом Трампом», – заявил Макрон.

Президент Франции также призвал все стороны немедленно и безоговорочно снять блокаду Ормузского пролива.

В апреле военные стратеги тридцати стран обсуждали ситуацию в Ормузском проливе на конференции в Лондоне. Премьер-министр Британии Кир Стармер ранее заявлял, что Париж и Лондон готовы возглавить международную военную миссию для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

Макрон на саммите Европейского политического сообщества заявил о намерении не участвовать в операции США по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива.

Французская авианосная ударная группа во главе с кораблем Charles de Gaulle направилась через Суэцкий канал в южную часть Красного моря на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива.