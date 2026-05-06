    6 мая 2026, 22:18 • Новости дня

    Макрон предложил Пезешкиану совместный план по безопасности Ормузского пролива

    Макрон предложил Ирану план франко-британской миссии в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и предложил ему рассмотреть план Франции и Британии по созданию международной миссии, призванной обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

    В ходе телефонных переговоров Макрон предложил Ирану присоединиться к международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, которую планируют организовать Франция и Британия. По словам французского президента, миссия будет многонациональной и независимой от воюющих сторон, что позволит восстановить доверие судовладельцев и страховщиков, передает РИА «Новости».

    Макрон отметил, что создание такой миссии может способствовать прогрессу в переговорах по ядерным и ракетным вопросам, а также по ситуации в регионе.

    «Я предложил президенту Ирана воспользоваться этой возможностью и намерен обсудить этот вопрос с президентом Трампом», – заявил Макрон.

    Президент Франции также призвал все стороны немедленно и безоговорочно снять блокаду Ормузского пролива.

    В апреле военные стратеги тридцати стран обсуждали ситуацию в Ормузском проливе на конференции в Лондоне. Премьер-министр Британии Кир Стармер ранее заявлял, что Париж и Лондон готовы возглавить международную военную миссию для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

    Макрон на саммите Европейского политического сообщества заявил о намерении не участвовать в операции США по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива.

    Французская авианосная ударная группа во главе с кораблем Charles de Gaulle направилась через Суэцкий канал в южную часть Красного моря на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

    6 мая 2026, 02:34 • Новости дня
    Трамп остановил миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе
    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон принял решение сделать паузу в реализации инициативы «Проект свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что учитывает «просьбы Пакистана и других стран». Он подчеркнул, что удалось добиться «значительного прогресса на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана», передает РИА «Новости».

    «Мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии «Проект свобода» будет приостановлена на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о старте операции «Проект Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива. При этом портал Axios сообщил об отсутствии планов по обязательному сопровождению коммерческих кораблей американскими военными.

    6 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане

    Anadolu: Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский военный был замечен за осквернением статуи Девы Марии в южном Ливане, пишет агентство Anadolu.

    На опубликованных в сети кадрах видно, как военнослужащий курит сигарету и вставляет другую сигарету в рот статуи Девы Марии, сообщает Anadolu со ссылкой на израильскую общественную телерадиокомпанию KAN.

    Как отмечает издание, предполагается, что видео сняли и разместили сами солдаты. Израильские военные подтвердили, что инцидент расследуется, и подчеркнули, что «вопрос находится на рассмотрении».

    Ранее израильский солдат повредил статую Иисуса Христа на юге Ливана.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиля выразил возмущение действиями военнослужащих ЦАХАЛ, разбивших католическую статую Иисуса Христа во время операции на юге Ливана.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    6 мая 2026, 04:08 • Новости дня
    Рубио: Операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена
    Tекст: Антон Антонов

    Операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена, США достигли целей этой операции, заявил госсекретарь США – помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    «Мы бы не хотели возникновения новой ситуации», – приводит слова госсекретаря ТАСС.

    Он заверил, что «США предпочитают путь мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио сообщил о желании Вашингтона заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании. Вашингтон принял решение сделать паузу в реализации инициативы «Проект свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе.

    6 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Французский авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Charles de Gaulle выдвинулась в южную часть Красного моря через Суэцкий канал. Как ожидается, она может принять участие в международной военной миссии в Ормузском проливе.

    Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал, направляясь к югу Красного моря, передает ТАСС со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции. «Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал в среду, 6 мая 2026 года, направляясь к югу Красного моря», – говорится в документе, выдержку из которого приводит телеканал TF1.

    Движение авианосца происходит на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива, которая может быть начата при благоприятных обстоятельствах. При этом в Главном штабе ВС Франции подчеркнули, что передвижение ударной группы носит исключительно оборонительный характер и не связано с военными операциями США в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неучастии страны в американской операции в Ормузском проливе.

    Париж и Лондон запланировали международную конференцию для создания мирной миссии по обеспечению свободного судоходства.

    Ранее французский лидер приказал передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    6 мая 2026, 06:57 • Новости дня
    МИД Ирана заявил ОАЭ об угрозе из-за американских военных баз
    Tекст: Антон Антонов

    Если ОАЭ не откажутся от размещения американских военных баз, это будет иметь серьезные последствия для безопасности и стабильности региона, заявил МИД Ирана.

    «Мы осуждаем подрывные действия властей в Абу-Даби, их сговор с враждебными сторонами и продолжающееся размещение ими военных баз», – приводит ТАСС текст сообщения дипломатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции наносил удары по американским военным базам в Объединенных Арабских Эмиратах. В ходе конфликта с Ираном военная инфраструктура США на Ближнем Востоке получила сильный ущерб, некоторые из военных баз непригодны для использования.

    6 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану новыми бомбардировками

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер предупредил Тегеран о возможности нанесения беспрецедентных по масштабу ударов в случае провала переговорного процесса.

    Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности нанесения новых ударов по Ирану, если стороны не смогут достичь договоренностей, передает ТАСС.

    «Если они не согласятся, то начнутся бомбардировки, и они, к сожалению, будут масштабнее и интенсивнее прежних», – написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить удары по Ирану при провале переговоров.

    Американский лидер предупредил о начале масштабных боевых действий в случае срыва соглашения.

    Вооруженные силы США рассматривали возможность атаки на новые районы Исламской республики.

    6 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    Иран назвал условие для стабильного транзита через Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана пообещали обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив, если угрозы в адрес Тегерана прекратятся.

    Иран пообещал обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив при условии отсутствия угроз в адрес Тегерана, передает РИА «Новости».

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что стабильное судоходство будет гарантировано в случае прекращения угроз и внедрения новых процедур контроля.

    При этом акцентируется, что вопрос безопасности движения в проливе зависит от политической обстановки вокруг Ирана.

    Военно-морские силы КСИР также выразили благодарность судовладельцам и капитанам судов, которые следуют иранским правилам судоходства в Ормузском проливе и в акваториях Персидского и Оманского заливов.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И подчеркнул необходимость как можно скорее открыть Ормузский пролив.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил об угрозе безопасности судоходства в Ормузском проливе со стороны США.

    Мировые судовладельцы потребовали от Вашингтона гарантий защиты от возможных атак в регионе.

    6 мая 2026, 11:15 • Новости дня
    Аракчи заявил о необходимости скорейшего открытия Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И подчеркнул необходимость как можно скорее открыть Ормузский пролив, а также выразил доверие Китаю и надежду на его позитивную роль в восстановлении мира.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с китайским коллегой Ван И подчеркнул важность незамедлительного разблокирования Ормузского пролива, передает ТАСС.

    Дипломат выразил абсолютное доверие Пекину и надежду на его активное участие в мирном процессе.

    «Аракчи заявил, что политический кризис невозможно разрешить военными средствами», – отмечается в сообщении китайского внешнеполитического ведомства. Иран намерен твердо защищать суверенитет, однако стремится к поиску долгосрочного решения через переговоры.

    Глава иранской дипломатии также проинформировал партнеров о ходе контактов между Тегераном и Вашингтоном. Он добавил, что республика ожидает дальнейшего содействия Китая в прекращении боевых действий.

    Министры иностранных дел Ирана и Китая встретились в Пекине на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива.

    Глава МИД КНР Ван И выразил готовность содействовать мирным переговорам между Тегераном и Вашингтоном.

    6 мая 2026, 10:52 • Новости дня
    Китай заявил о готовности содействовать переговорам Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин готов поддержать запуск переговоров между Ираном и США, а также выступает за скорейшее восстановление безопасности судоходства в Ормузском проливе, заявил глава МИД КНР Ван И.

    Китай готов оказать содействие в запуске и продвижении процесса мирных переговоров между Ираном и США, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Пекине, передает ТАСС.

    По словам Ван И, Китай намерен сыграть более значимую роль в восстановлении мира и спокойствия на Ближнем Востоке, подчеркнув важность диалога между Тегераном и Вашингтоном.

    Кроме того, Ван И заявил, что китайские власти надеются на скорейшее восстановление нормального судоходства в Ормузском проливе. Он отметил, что международное сообщество испытывает обеспокоенность по поводу безопасности в этом регионе, и выразил надежду, что все стороны откликнутся на призывы к стабилизации ситуации.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине. Встреча прошла на фоне роста напряженности вокруг Ормузского пролива.

    Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун выступил за скорейшее открытие Ормузского пролива.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога с Вашингтоном завышенными ожиданиями американской стороны. Китайские власти пообещали помочь примирению Тегерана и Вашингтона.

    6 мая 2026, 10:37 • Новости дня
    Нетаньяху и президент ОАЭ провели переговоры

    Tекст: Мария Иванова

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонные переговоры, обсудив укрепление двустороннего сотрудничества на фоне усиливающейся напряженности в отношениях с Ираном.

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели редкий телефонный разговор, сообщает Bloomberg.

    Беседа подчеркивает углубление отношений между двумя странами на фоне конфликта с Ираном.

    Нетаньяху выразил солидарность с ОАЭ и «поддержку всем мерам, которые они принимают для обеспечения своей безопасности». Разговор состоялся после атак Ирана на ОАЭ, о чем сообщило государственное информационное агентство WAM. Это первый официальный контакт между лидерами с начала 2023 года.

    ОАЭ – одна из немногих арабских стран, официально признавших Израиль в рамках «Авраамовых соглашений» 2020 года. Несмотря на напряженность из-за палестинского вопроса и конфликта в Газе, военное и разведывательное сотрудничество между государствами усилилось. Израиль помогает ОАЭ с противовоздушной обороной и передал батарею «Железный купол».

    Ранее шейх Мухаммед бен Заид подверг критике Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива за недостаточную жесткость в отношении Ирана. ОАЭ намерены укреплять связи с Израилем и США, что также стало одной из причин решения о выходе из ОПЕК. В свою очередь Иран обвинил Эмираты в нарушении принципов добрососедства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Объединенных Арабских Эмиратов осудили новые удары Ирана по гражданским объектам.

    Израиль в апреле тайно перебросил в эту страну систему противовоздушной обороны «Железный купол».

    В марте президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян признал факт нахождения государства в состоянии войны.

    6 мая 2026, 10:14 • Новости дня
    Главы МИД Ирана и Китая провели переговоры

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился с китайским коллегой Ван И в Пекине на фоне растущей напряженности вокруг Ормузского пролива.

    Переговоры состоялись за неделю до визита президента США в Пекин для участия в саммите с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Al Jazeera.

    Визит Арагчи стал его первой поездкой в Китай с начала американо-израильской войны против Ирана.

    «Мы знаем, что Китай очень критично относится к военно-морской блокаде иранских портов со стороны США, называя ее опасной. Но в то же время Пекин все чаще критикует решение Ирана постоянно закрывать этот жизненно важный контрольно-пропускной пункт», – сообщила корреспондент издания Катрина Ю.

    Ожидается, что стороны обсудят поддержание прекращения огня и возобновление работы Ормузского пролива. Иран надеется на посредничество Китая в переговорах с США и поддержку в ООН для предотвращения дополнительных санкций.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио призвал Пекин оказать давление на Иран для снятия блокады Ормузского пролива. Иран закрыл пролив после начала войны, что привело к резкому росту цен на топливо и удобрения. США в ответ ввели блокаду иранских портов.

    Переговоры между Ираном и США в Исламабаде в апреле завершились безрезультатно. Основными камнями преткновения стали требования США прекратить обогащение урана и желание Ирана сохранить контроль над Ормузским проливом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио призвал Китай отговорить Иран от перекрытия Ормузского пролива.

    Президент США анонсировал военную операцию для проводки иностранных судов через этот маршрут.

    Иранские власти назвали любое американское вмешательство в судоходство нарушением режима прекращения огня.

    6 мая 2026, 22:30 • Новости дня
    Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран согласился с тем, что не будет обладать ядерным оружием, заявил президент США Дональд Трамп отметив, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.

    «Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. И они согласились с этим, среди других вещей», – приводит слова американского лидера РИА «Новости».

    Президент США также высоко оценил прошедшие за последние сутки переговоры с иранской стороной. По его словам, вероятность заключения взаимовыгодной сделки между государствами оценивается как крайне высокая.

    Он добавил, что Вашингтон не устанавливает никаких крайних сроков для завершения переговорного процесса. При этом он выразил абсолютную уверенность в том, что итоговое соглашение обязательно будет подписано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании. Белый дом письменно уведомил Конгресс США о том, что конфликт в Иране завершен, но дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала.

    6 мая 2026, 08:22 • Новости дня
    Израильские ВВС нанесли удар по пункту скорой помощи в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские самолеты атаковали пункт службы спасения в поселении Даркифа на юге Ливана, среди спасателей есть раненые, говорится в заявлении службы гражданской обороны Ливана.

    Израильские военные самолеты атаковали пункт службы гражданской обороны в поселении Даркифа на юге Ливана, передает РИА «Новости».

    В заявлении ливанской службы гражданской обороны отмечается: «Пункт скорой помощи гражданской обороны в Даркифе подвергся авиаудару, несколько сотрудников получили ранения».

    После первого удара израильская авиация нанесла повторный удар по месту происшествия, когда туда прибыли машины скорой помощи для оказания помощи пострадавшим коллегам.

    По информации министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских авиаударов в стране погибли 103 сотрудника медицинских служб и 238 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля и применение белого фосфора по югу Ливана привели к гибели спасателей и разрушению больниц.

    Израильский беспилотник атаковал бригаду ливанского Красного Креста на юге страны, один фельдшер погиб и один был ранен.

    Израильские военные нанесли три удара по каретам скорой помощи в Ливане, в результате погибли четыре медика и ещё шестеро были ранены.

    6 мая 2026, 21:02 • Новости дня
    Израиль ликвидировал командира спецназа «Хезболлы» при ударе по Бейруту

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате внезапного удара по южным пригородам ливанской столицы убит Малек Баллут – глава элитного шиитского формирования «Радван».

    Военно-воздушные силы Израиля атаковали южные районы ливанской столицы без предварительного предупреждения мирного населения, передает ТАСС. Целью операции стал один из военных руководителей шиитской милиции «Хезболла».

    По данным телеканала Al Hadath, жертвой воздушной атаки оказался Малек Баллут. Он занимал пост командира элитного спецподразделения «Радван», играющего ключевую роль в операциях организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла удары по двадцати поселениям на юге Ливана. До этого истребители атаковали объекты шиитской организации на южной окраине Бейрута.

    В ходе одной из прошлых операций армия обороны Израиля ликвидировала командира штаба движения Сухайла Хуссейна Хуссейни.

    6 мая 2026, 20:38 • Новости дня
    США заявили о выводе из строя танкера под флагом Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские военные вывели из строя иранский танкер Hasna в Оманском заливе, заявило Центральное командование Вооруженных сил США.

    Как заявляет командование, инцидент произошел, когда танкер следовал по международным водам в сторону иранского порта, передает РИА «Новости». За судном наблюдал американский военный флот, который, по их версии, неоднократно предупреждал экипаж о нарушении блокады.

    «После того, как экипаж Hasna не выполнил неоднократные предупреждения, американские силы вывели из строя руль танкера, произведя несколько выстрелов из 20-мм пушки истребителя ВМС США F/A-18 Super Hornet, запущенного с авианосца USS Abraham Lincoln (CVN 72). Hasna больше не следует по маршруту в Иран», – сказано в заявлении.

    В командовании США подчеркнули, что блокада для судов, пытающихся войти в иранские порты или покинуть их, продолжает действовать.

    Ранее президент США поручил готовиться к длительной блокаде Ирана.

    Агентство Bloomberg сообщало, что Иран начал сокращать добычу нефти из-за морской блокады.

