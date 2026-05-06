Долина заявила об отличном самочувствии после слухов о проблемах со здоровьем

Долина прокомментировала слухи о своих проблемах со здоровьем, подчеркнув, что ее самочувствие отличное, передает РИА «Новости».

«У меня все хорошо. Как видите, чувствую себя отлично», – заявила она в беседе с журналистами.

Долина продолжает работать по намеченному графику и активно участвует в концертах. В частности, в среду она выступила вместе с детскими коллективами из Донецка и Луганска на праздничном концерте «Голоса Победы», где исполнила песню «Катюша» вместе с юными вокалистами, получив теплый прием от публики.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Долиной стало плохо в квартире в Москве и она якобы вызвала скорую помощь из-за болей в спине.

Директор певицы Сергей Пудовкин опроверг слухи об экстренной госпитализации артистки из-за острых болей в спине.

Долина со слезами поблагодарила зрителей за поддержку на первом большом сольном концерте в 2026 году.