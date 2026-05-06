    У русских Прибалтики отбирают последний символ Победы
    6 мая 2026, 21:02 • Новости дня

    Израиль ликвидировал командира спецназа «Хезболлы» при ударе по Бейруту

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате внезапного удара по южным пригородам ливанской столицы убит Малек Баллут – глава элитного шиитского формирования «Радван».

    Военно-воздушные силы Израиля атаковали южные районы ливанской столицы без предварительного предупреждения мирного населения, передает ТАСС. Целью операции стал один из военных руководителей шиитской милиции «Хезболла».

    По данным телеканала Al Hadath, жертвой воздушной атаки оказался Малек Баллут. Он занимал пост командира элитного спецподразделения «Радван», играющего ключевую роль в операциях организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла удары по двадцати поселениям на юге Ливана. До этого истребители атаковали объекты шиитской организации на южной окраине Бейрута.

    В ходе одной из прошлых операций армия обороны Израиля ликвидировала командира штаба движения Сухайла Хуссейна Хуссейни.

    6 мая 2026, 02:34 • Новости дня
    Трамп остановил миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе
    Трамп остановил миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон принял решение сделать паузу в реализации инициативы «Проект свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что учитывает «просьбы Пакистана и других стран». Он подчеркнул, что удалось добиться «значительного прогресса на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана», передает РИА «Новости».

    «Мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии «Проект свобода» будет приостановлена на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о старте операции «Проект Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива. При этом портал Axios сообщил об отсутствии планов по обязательному сопровождению коммерческих кораблей американскими военными.

    6 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане

    Anadolu: Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане

    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский военный был замечен за осквернением статуи Девы Марии в южном Ливане, пишет агентство Anadolu.

    На опубликованных в сети кадрах видно, как военнослужащий курит сигарету и вставляет другую сигарету в рот статуи Девы Марии, сообщает Anadolu со ссылкой на израильскую общественную телерадиокомпанию KAN.

    Как отмечает издание, предполагается, что видео сняли и разместили сами солдаты. Израильские военные подтвердили, что инцидент расследуется, и подчеркнули, что «вопрос находится на рассмотрении».

    Ранее израильский солдат повредил статую Иисуса Христа на юге Ливана.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиля выразил возмущение действиями военнослужащих ЦАХАЛ, разбивших католическую статую Иисуса Христа во время операции на юге Ливана.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    6 мая 2026, 04:08 • Новости дня
    Рубио: Операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена
    Рубио: Операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена
    @ Li Yuanqing/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена, США достигли целей этой операции, заявил госсекретарь США – помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    «Мы бы не хотели возникновения новой ситуации», – приводит слова госсекретаря ТАСС.

    Он заверил, что «США предпочитают путь мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио сообщил о желании Вашингтона заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании. Вашингтон принял решение сделать паузу в реализации инициативы «Проект свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе.

    5 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    ЕС объявил о самом серьезном энергетическом кризисе в истории
    ЕС объявил о самом серьезном энергетическом кризисе в истории
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Энергетический кризис, усугубившийся конфликтом на Ближнем Востоке, привёл к дополнительным затратам стран ЕС на импорт энергоносителей в размере более 30 млрд евро, заявил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен.

    Мир переживает самый серьезный энергетический кризис в истории, сообщил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен, передает РИА «Новости». По его словам, этот кризис проверяет на устойчивость экономики, общества и международные партнерства.

    Йоргенсен уточнил, что после начала конфликта на Ближнем Востоке страны Европейского союза уже заплатили свыше 30 млрд евро за ископаемое топливо. При этом, по его словам, дополнительных объемов поставок ЕС не получил.

    Энергетический кризис усугубился после того, как ВМС США 13 апреля начали блокировать весь морской трафик к иранским портам по обе стороны Ормузского пролива. Через этот стратегический маршрут проходит примерно 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что американо-израильский конфликт грозит Европе многолетним энергетическим кризисом и уже вынудил регион потратить дополнительные 27 млрд евро на топливо.

    Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о крупнейшей в истории угрозе энергетической безопасности.

    6 мая 2026, 06:57 • Новости дня
    МИД Ирана заявил ОАЭ об угрозе из-за американских военных баз
    МИД Ирана заявил ОАЭ об угрозе из-за американских военных баз
    @ Tyler Woodward/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если ОАЭ не откажутся от размещения американских военных баз, это будет иметь серьезные последствия для безопасности и стабильности региона, заявил МИД Ирана.

    «Мы осуждаем подрывные действия властей в Абу-Даби, их сговор с враждебными сторонами и продолжающееся размещение ими военных баз», – приводит ТАСС текст сообщения дипломатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции наносил удары по американским военным базам в Объединенных Арабских Эмиратах. В ходе конфликта с Ираном военная инфраструктура США на Ближнем Востоке получила сильный ущерб, некоторые из военных баз непригодны для использования.

    5 мая 2026, 23:46 • Новости дня
    Рубио заявил о желании США согласовать с Ираном меморандум о взаимопонимании

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон хочет заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, Вашингтон «предпочел бы сесть за стол переговоров и согласовать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, который затрагивал бы все ключевые темы, требующие урегулирования», передает РИА «Новости».

    По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, операция «Эпическая ярость» успешно завершена и достигла своих целей. В рамках переговорного процесса Вашингтон намерен обсудить не только само обогащение урана, но и дальнейшую судьбу этих материалов.

    Рубио подчеркнул неприемлемость ситуации, при которой Иран ведет себя так, словно развивает военную ядерную программу, тогда как другие страны для мирного атома импортируют обогащенное топливо.

    Госсекретарь также отметил, что закон США о военных полномочиях президента, ограничивающий зарубежные кампании без согласия Конгресса 60 днями, нарушает конституцию. Он добавил, что администрация частично соблюдает этот акт исключительно ради поддержания хороших отношений с законодателями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что преимущество Вашингтона над Тегераном увеличивается с каждым днем отсутствия двусторонней сделки. Рубио отметил, что США и Иран продолжают искать темы для взаимопонимания, чтобы достичь соглашения.

    6 мая 2026, 00:56 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили Иран и Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио провели телефонную беседу, затронув вопросы двустороннего взаимодействия, ситуацию на Украине и иранскую проблематику, сообщил Госдеп.

    «Они обсудили отношения США и России, российско-украинскую войну и Иран», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В Госдепе заявили, что беседа руководителей внешнеполитических ведомств состоялась по инициативе Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России сообщал, что Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальную международную повестку и состояние отношений между двумя странами.

    5 мая 2026, 22:54 • Новости дня
    Рубио заявил о росте преимущества США над Ираном без сделки

    Госсекретарь США Рубио заявил о росте преимущества Вашингтона над Тегераном

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что преимущество Вашингтона над Тегераном увеличивается с каждым днем отсутствия двусторонней сделки.

    Рубио заявил, что с каждым днем без сделки с США преимущество Вашингтона над Тегераном растет. По его словам, давление на Иран будет продолжать усиливаться, а позиции Тегерана ослабевать, особенно после вступления в силу санкций и блокады, передает РИА «Новости».

    Рубио отметил, что США и Иран продолжают искать темы для взаимопонимания, чтобы достичь соглашения.

    «Процесс, в который мы сейчас вовлечены, – цель этой дипломатии: прийти к какому-то уровню понимания о том, какие темы существуют, по которым мы согласны вести переговоры», – отметил госсекретарь США.

    Также Рубио заявил, что военные США в Ормузском проливе не станут стрелять первыми. «Все просто: мы не стреляем, если в нас не стреляют первыми», – заявил он журналистам.

    Он подчеркнул, что операция носит исключительно оборонительный характер, но военные США будут защищаться от возможных нападений. Рубио добавил, что Штаты не допустят приближения быстроходных лодок к своим кораблям и будут принимать ответные меры, а также пообещал сбивать беспилотники и ракеты, угрожающие американским силам.

    госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Ирану новыми мерами воздействия в случае провала переговоров. Власти Вашингтона продолжат военно-морскую блокаду портов Ирана.

    Рубио назвал контроль над мировыми проливами экономической альтернативой ядерному арсеналу.

    6 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану новыми бомбардировками

    Трамп пригрозил Ирану более интенсивными бомбардировками

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер предупредил Тегеран о возможности нанесения беспрецедентных по масштабу ударов в случае провала переговорного процесса.

    Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности нанесения новых ударов по Ирану, если стороны не смогут достичь договоренностей, передает ТАСС.

    «Если они не согласятся, то начнутся бомбардировки, и они, к сожалению, будут масштабнее и интенсивнее прежних», – написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить удары по Ирану при провале переговоров.

    Американский лидер предупредил о начале масштабных боевых действий в случае срыва соглашения.

    Вооруженные силы США рассматривали возможность атаки на новые районы Исламской республики.

    6 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Ормузском проливе

    Лавров и Аль Тани обсудили ситуацию в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Главы внешнеполитических ведомств России и Катара Сергей Лавров и Мухаммед Аль Тани провели переговоры по ситуации в Ормузском проливе, сообщает МИД России.

    Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России и главы МИД Катара. Стороны обсудили обстановку в Ормузском проливе и прилегающих регионах, сообщается на сайте МИД России.

    Дипломаты сошлись во мнении, что необходимо отказаться от любых попыток силового решения кризиса. Участники беседы подчеркнули важность объединения усилий всех заинтересованных сторон для достижения устойчивого и долгосрочного урегулирования ситуации.

    В ходе разговора была отмечена необходимость выработки договоренностей, которые обеспечат законные интересы безопасности всех стран Персидского залива. Кроме того, министры акцентировали внимание на важности соблюдения принципов свободы судоходства в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные уничтожили шесть иранских катеров в Ормузском проливе. Ранее Лавров обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи вопросы прохода судов через эту водную артерию. До этого руководители внешнеполитических ведомств России и ОАЭ подчеркнули важность дипломатического урегулирования ближневосточного кризиса.

    6 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    Иран назвал условие для стабильного транзита через Ормузский пролив

    Иран пообещал обеспечить стабильное судоходство через Ормуз при отсутствии угроз

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана пообещали обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив, если угрозы в адрес Тегерана прекратятся.

    Иран пообещал обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив при условии отсутствия угроз в адрес Тегерана, передает РИА «Новости».

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что стабильное судоходство будет гарантировано в случае прекращения угроз и внедрения новых процедур контроля.

    При этом акцентируется, что вопрос безопасности движения в проливе зависит от политической обстановки вокруг Ирана.

    Военно-морские силы КСИР также выразили благодарность судовладельцам и капитанам судов, которые следуют иранским правилам судоходства в Ормузском проливе и в акваториях Персидского и Оманского заливов.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И подчеркнул необходимость как можно скорее открыть Ормузский пролив.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил об угрозе безопасности судоходства в Ормузском проливе со стороны США.

    Мировые судовладельцы потребовали от Вашингтона гарантий защиты от возможных атак в регионе.

    6 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Французский авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    Французский авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    @ REUTERS/Stefanos Rapanis

    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Charles de Gaulle выдвинулась в южную часть Красного моря через Суэцкий канал. Как ожидается, она может принять участие в международной военной миссии в Ормузском проливе.

    Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал, направляясь к югу Красного моря, передает ТАСС со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции. «Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал в среду, 6 мая 2026 года, направляясь к югу Красного моря», – говорится в документе, выдержку из которого приводит телеканал TF1.

    Движение авианосца происходит на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива, которая может быть начата при благоприятных обстоятельствах. При этом в Главном штабе ВС Франции подчеркнули, что передвижение ударной группы носит исключительно оборонительный характер и не связано с военными операциями США в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неучастии страны в американской операции в Ормузском проливе.

    Париж и Лондон запланировали международную конференцию для создания мирной миссии по обеспечению свободного судоходства.

    Ранее французский лидер приказал передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    6 мая 2026, 11:15 • Новости дня
    Аракчи заявил о необходимости скорейшего открытия Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И подчеркнул необходимость как можно скорее открыть Ормузский пролив, а также выразил доверие Китаю и надежду на его позитивную роль в восстановлении мира.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с китайским коллегой Ван И подчеркнул важность незамедлительного разблокирования Ормузского пролива, передает ТАСС.

    Дипломат выразил абсолютное доверие Пекину и надежду на его активное участие в мирном процессе.

    «Аракчи заявил, что политический кризис невозможно разрешить военными средствами», – отмечается в сообщении китайского внешнеполитического ведомства. Иран намерен твердо защищать суверенитет, однако стремится к поиску долгосрочного решения через переговоры.

    Глава иранской дипломатии также проинформировал партнеров о ходе контактов между Тегераном и Вашингтоном. Он добавил, что республика ожидает дальнейшего содействия Китая в прекращении боевых действий.

    Министры иностранных дел Ирана и Китая встретились в Пекине на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива.

    Глава МИД КНР Ван И выразил готовность содействовать мирным переговорам между Тегераном и Вашингтоном.

    6 мая 2026, 10:52 • Новости дня
    Китай заявил о готовности содействовать переговорам Ирана и США

    Ван И заявил о готовности Китая содействовать переговорам Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин готов поддержать запуск переговоров между Ираном и США, а также выступает за скорейшее восстановление безопасности судоходства в Ормузском проливе, заявил глава МИД КНР Ван И.

    Китай готов оказать содействие в запуске и продвижении процесса мирных переговоров между Ираном и США, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Пекине, передает ТАСС.

    По словам Ван И, Китай намерен сыграть более значимую роль в восстановлении мира и спокойствия на Ближнем Востоке, подчеркнув важность диалога между Тегераном и Вашингтоном.

    Кроме того, Ван И заявил, что китайские власти надеются на скорейшее восстановление нормального судоходства в Ормузском проливе. Он отметил, что международное сообщество испытывает обеспокоенность по поводу безопасности в этом регионе, и выразил надежду, что все стороны откликнутся на призывы к стабилизации ситуации.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине. Встреча прошла на фоне роста напряженности вокруг Ормузского пролива.

    Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун выступил за скорейшее открытие Ормузского пролива.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога с Вашингтоном завышенными ожиданиями американской стороны. Китайские власти пообещали помочь примирению Тегерана и Вашингтона.

    6 мая 2026, 10:37 • Новости дня
    Нетаньяху и президент ОАЭ провели переговоры

    Лидеры Израиля и ОАЭ обсудили укрепление связей на фоне иранской угрозы

    Tекст: Мария Иванова

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонные переговоры, обсудив укрепление двустороннего сотрудничества на фоне усиливающейся напряженности в отношениях с Ираном.

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели редкий телефонный разговор, сообщает Bloomberg.

    Беседа подчеркивает углубление отношений между двумя странами на фоне конфликта с Ираном.

    Нетаньяху выразил солидарность с ОАЭ и «поддержку всем мерам, которые они принимают для обеспечения своей безопасности». Разговор состоялся после атак Ирана на ОАЭ, о чем сообщило государственное информационное агентство WAM. Это первый официальный контакт между лидерами с начала 2023 года.

    ОАЭ – одна из немногих арабских стран, официально признавших Израиль в рамках «Авраамовых соглашений» 2020 года. Несмотря на напряженность из-за палестинского вопроса и конфликта в Газе, военное и разведывательное сотрудничество между государствами усилилось. Израиль помогает ОАЭ с противовоздушной обороной и передал батарею «Железный купол».

    Ранее шейх Мухаммед бен Заид подверг критике Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива за недостаточную жесткость в отношении Ирана. ОАЭ намерены укреплять связи с Израилем и США, что также стало одной из причин решения о выходе из ОПЕК. В свою очередь Иран обвинил Эмираты в нарушении принципов добрососедства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Объединенных Арабских Эмиратов осудили новые удары Ирана по гражданским объектам.

    Израиль в апреле тайно перебросил в эту страну систему противовоздушной обороны «Железный купол».

    В марте президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян признал факт нахождения государства в состоянии войны.

