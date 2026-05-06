Anadolu: Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане

Tекст: Валерия Городецкая

На опубликованных в сети кадрах видно, как военнослужащий курит сигарету и вставляет другую сигарету в рот статуи Девы Марии, сообщает Anadolu со ссылкой на израильскую общественную телерадиокомпанию KAN.

Как отмечает издание, предполагается, что видео сняли и разместили сами солдаты. Израильские военные подтвердили, что инцидент расследуется, и подчеркнули, что «вопрос находится на рассмотрении».

Ранее израильский солдат повредил статую Иисуса Христа на юге Ливана.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиля выразил возмущение действиями военнослужащих ЦАХАЛ, разбивших католическую статую Иисуса Христа во время операции на юге Ливана.