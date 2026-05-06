  • Новость часаМИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У русских Прибалтики отбирают последний символ Победы
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на воинских мемориалах
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    Посол Келин заявил о нехватке ресурсов у Британии для блокады Балтики
    Рубль укрепился к юаню на фоне возобновления бюджетного правила
    Авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    В Брянской области загорелись сразу 17 строений
    6 мая 2026, 19:16 • Новости дня

    На Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы человек упал на пути

    В столичном метро введено в график движение поездов, прерванное ранее из-за нахождения человека на путях на южном участке серой линии.

    По информации, переданной РИА «Новости», в Москве на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро были увеличены интервалы движения поездов из-за человека, оказавшегося на путях.

    Сообщение об этом появилось в Telegram-канале департамента транспорта столицы. В ведомстве уточнили: «На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно были увеличены интервалы движения из-за человека на пути».

    Приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров и восстановления штатного режима работы линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 23-летняя девушка скончалась после падения на рельсы на станции метро «Преображенская площадь» Сокольнической линии.

    На северо-восточном участке Сокольнической линии от станции «Сокольники» до «Бульвара Рокоссовского» временно прекратили движение поездов после инцидента с пассажиром.

    Поезда на восточном участке Арбатско-Покровской линии снова курсируют в обычном режиме после остановки из-за дерева, упавшего на пути.

    6 мая 2026, 11:02 • Новости дня
    В «Единой России» поддержали право танцевать под иностранные хиты на выпускных

    В «Единой России» выступили за свободу выбора музыки на школьных выпускных

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат «Единой России» Виталий Милонов выступил против запрета иностранной музыки на школьных выпускных.

    Как отметил Милонов в своем Telegram-канале, недопустимо, чтобы школьникам запрещали танцевать под зарубежные хиты из-за неоднозначного толкования закона о защите русского языка.

    Он подчеркнул: «Дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой – это всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусства».

    «Совместно с коллегами по «Единой России» я намерен поднять вопрос о внесении необходимых поправок в законодательство, чтобы подобных нелепых казусов в нашей стране не возникало», – заявил депутат.

    Ранее стало известно, что в некоторых школах запрещают даже вальсы под иностранные песни – ученики не могут, например, танцевать под The Police или Эда Ширана.

    Telegram-канал Mash сообщает о конкретных случаях: в школе имени Фомина в Рязанской области выпускники выбрали для танца песню «Shape of my heart», оплатили хореографа и долго готовились, но администрация настояла на замене композиции на более патриотичную. Аналогичные случаи были зафиксированы в Ярославской и Тамбовской областях, где запретили вальсы под Тони Брэкстон и Уитни Хьюстон.

    Рязанское минобразования пояснило, что школы вправе предъявлять собственные требования к музыкальному сопровождению выпускных, ссылаясь на федеральные законы о государственном языке и образовании, а также внутренние акты. Музыка должна соответствовать возрастным ограничениям и традиционным ценностям.

    В республиках ситуация более свободная – выпускники могут выбрать композиции на татарском, марийском или бурятском языках.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 22:29 • Новости дня
    Найдено объяснение молчанию Пашиняна на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    Найдено объяснение молчанию Пашиняна на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    @ @nikol.pashinyan

    Tекст: Олег Исайченко

    Молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. Николай Пашинян был ликвидирован в конце сентября 1943 года на территории Житомирской области Украины.

    «Премьер-министр Армении Никол Пашинян давно дистанцируется от России. В этом плане прошедшие в Ереване саммиты, посвященные евроинтеграции республики, выглядят весьма симптоматично: действующее правительство настроено разрушить все мосты, связывающие страну с Москвой. Это особенно заметно по приглашению на мероприятия Владимира Зеленского», – сказал политолог Илья Ухов.

    «И все это происходит накануне великого праздника – Дня Победы, который остается общим как для нашего народа, так и для граждан Армении. За несколько дней до этого важного события Зеленский буквально угрожает помешать проведению парада в Москве атаками БПЛА и делает это не где-нибудь, а в столице союзной для нас республики», – подчеркнул собеседник.

    И здесь ключевым становится не столько сам факт угрозы, сколько отсутствие какой-либо реакции на нее со стороны армянского руководства. Молчание Пашиняна в ответ на заявления, направленные против символа общей исторической памяти, переводит конфликт из плоскости межгосударственных разногласий в иную – историко-ценностную плоскость.

    «Пашиняна подобные высказывания, видимо, полностью устраивают. Отсутствие какой-либо реакции с его стороны есть предательство коллективной памяти. Это наводит на мысль: разногласия нынешнего премьера Армении с Россией вышли за рамки политического поля и стали ценностными», – указывает эксперт.

    Это ценностное расхождение, как ни парадоксально, находит неожиданное подтверждение в истории семьи самого армянского премьера – в событиях, которые напрямую отсылают к той самой общей военной истории, от которой Пашинян сегодня демонстративно отстраняется.

    «В этом плане показательно прошлое семьи Пашиняна: его дедушка Николай в годы Великой Отечественной войны воевал в составе «Армянского легиона» – национального формирования, поддерживавшего Третий рейх. Судя по всему, внук перенял идеалы старшего поколения своей семьи, что ныне вылилось в осознанную политику переписывания истории Ереваном», – полагает он.

    «Все это уже было в действиях Пашиняна. Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) просто стал вскрывшимся нарывом. Позиции действующего премьера накануне парламентских выборов крайне слабы. Он отчаянно пытается поднять собственные рейтинги, ради чего и обращается за помощью к ЕС», – отмечает политолог.

    «Однако подобная тактика неизбежно играет против самой Армении. Пашинян с улыбкой слушает обещания представителей Старого Света, будто не понимая, что теряет уже сформированные и качественные механизмы интеграции по линии ЕАЭС. Несовместимость двух форматов ранее отмечал и Владимир Путин», – подчеркнул собеседник.

    «Параллельно Пашинян заигрывает с откровенно антироссийским блоком НАТО, хотя Армения уже состоит в ОДКБ. Ради своих маневров он выдумывает несуществующие в Уставе «механизмы заморозки членства», наглядно демонстрируя, как его правительство относится к союзническим обязательствам», – говорит эксперт.

    «А между тем западные партнеры Еревана вряд ли смогут обеспечить стране безопасность в случае возобновления конфликта, например, с Азербайджаном. Это сможет сделать только Россия, которая остается безальтернативным гарантом безопасности на Южном Кавказе. Игнорирование этого факта чревато для республики потерей суверенитета как такового», – акцентирует Ухов.

    Пашиняну на двух стульях усидеть не удастся, добавляет политолог Павел Данилин. Впрочем, приглашение Зеленского и генсека НАТО Марка Рютте в Ереван наглядно показывает, что свой выбор он уже сделал. «Это не случайный приветливый жест в сторону Европы и не ошибка, а осознанный шаг в рамках антироссийской позиции», – подчеркивает он.

    «При этом действия армянского премьера являются грубым нарушением уже принятых Ереваном обязательств: столь тесные контакты с Североатлантическим блоком со стороны действующего члена ОДКБ немыслимы. Произошедшее – наглядный пример того, что Пашинян играет не в пользу собственной страны», – поясняет собеседник.

    «Он также готов принимать в расчет интересы Зеленского, НАТО и ЕС – всех, кроме своего народа. А ведь общество республики абсолютно не заинтересовано в столь резкой и необоснованной деградации контактов с Россией. Действующее правительство рвет экономические и политические связи с Москвой, надеясь выпросить хотя бы отмену визового режима с Европой. Эта «победа», однако, не будет стоить грядущих потерь», – заключил Данилин.

    Напомним, Армения принимала восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Помимо целого ряда политиков ЕС мероприятие посетил и Владимир Зеленский, где высказался об ударах по Москве.

    «Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Они опасаются, что над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это демонстрирует, что они уже не настолько сильны, как раньше», – передает его слова с события Armenpress.  Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Пашинян позволил на саммите в Ереване Владимиру Зеленскому делать провокационные антироссийские заявления, несмотря на то, что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы.

    Такое отношение ко Дню Победы у Пашиняна – не случайность: армянский премьер в 2020 году «выдумал» собственного «деда-фронтовика». Тогда Пашинян рассказал, что его предок, якобы погибший в 1943 году, служил в 554-м полку 138-й стрелковой дивизии.

    Позже интернет-издание Yerevan.today, ссылаясь на справку о захоронении вермахта, сообщило, что реальный дедушка главы правительства – Николай Пашинян – был членом «Армянского легиона», коллаборационистского формирования, воевавшего на стороне Третьего рейха. Пресс-служба премьера попыталась опровергнуть этот факт, заявив, что в 1941 году из Иждевана якобы призывались два Николая Пашиняна.

    Однако доказательств своей версии официальный Ереван так и не предоставил. В массиве «Подвиг народа» Центрального архива Министерства обороны РФ имеется справка о захоронении Николая Вартановича Пашиняна, который участвовал в боевых действиях на стороне противника. Тот же человек фигурирует и в ОБД «Мемориал» – банке данных о людях погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период. Местом его захоронения значится город Цвиахель на Украине – так немцы во время войны называли город Звягель в Житомирской области Украины. Другого «Николая Пашиняна» в этих базах данных не значится.

    Комментарии (27)
    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 11:29 • Новости дня
    Токаев заявил о готовности Казахстана защищать интересы с более жестких позиций
    Токаев заявил о готовности Казахстана защищать интересы с более жестких позиций
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Казахстан является миролюбивым государством и всегда призывает к дипломатическому разрешению конфликтов, однако при необходимости республика готова защищать свои интересы с более жестких позиций, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул миролюбивый статус страны, передает ТАСС. При этом он отметил исключительную важность укрепления оборонного потенциала для защиты национальных интересов.

    «Мы убеждены, что все конфликты должны решаться дипломатическими средствами, посредством переговоров, однако в случае необходимости готовы отстаивать свои интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций», – заявил политик накануне Дня защитника Отечества.

    Президент добавил, что государство обязано быть готовым к отражению любых угроз в условиях нестабильного времени. По его словам, приоритетной задачей становится технологическая модернизация армии и военизированных структур. Эту стратегическую работу планируется завершить в кратчайшие сроки – за два года.

    Ранее Токаев одобрил закон о создании сил территориальной обороны.

    Позже республика приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

    Комментарии (11)
    6 мая 2026, 11:10 • Новости дня
    Киев заявил об «отказе» России от перемирия
    Киев заявил об «отказе» России от перемирия
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Недавние ночные атаки беспилотников и ракет свидетельствуют об отказе российской стороны от перемирия, предложенного украинским руководством в преддверии 9 Мая, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

    Украинские власти заявили, что ночные удары дронов и ракет демонстрируют отказ Москвы от предложения Киева о перемирии, передает Bloomberg.

    «Российские атаки с использованием 108 беспилотников и трех ракет продолжались всю ночь, включая утренние удары по Харькову и Запорожью», – сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети. По его словам, это показывает, что Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.

    Bloomberg отмечает, что Россия не заявляла о намерении соблюдать режим тишины с 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским в ответ на объявление Путиным одностороннего прекращения огня 8 и 9 мая. При этом в понедельник Минобороны России предупредило о возможном массированном ракетном ударе по центру Киева в случае срыва парада на Красной площади.

    Сибига не уточнил, воздержится ли Украина от ударов 9 мая.

    Зеленский во вторник отметил отсутствие координации с его правительством по поводу российского объявления о прекращении огня.

    В последние недели Украина усилила атаки на объекты в глубине России, включая попадание дрона в жилой дом в Москве.

    Ранее советник министра обороны республики Сергей Стерненко заявил, что Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил режим тишины с 6 мая.

    До этого президент России Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая.

    Министерство обороны России сообщило, что за ночь с 5 на 6 мая были нейтрализованы 53 беспилотника самолетного типа. В этот же период была совершена атака на Джанкой, в результате которой погибли пять мирных жителей.

    Комментарии (14)
    6 мая 2026, 13:06 • Новости дня
    В России осудили антибелорусское заявление Еревана

    Сенатор Джабаров: Оскорбительными жестами в адрес Москвы и Минска Армения копирует путь Украины

    В России осудили антибелорусское заявление Еревана
    @ Council of Europe Parliamentary/Global Look Press

    Резкие жесты Еревана в адрес Москвы и Минска показывают, что Армения, судя по всему, копирует путь Киева образца 2013 года. Но такая политика приведет республику к потере государственности, сказали газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров и депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее между Минском и Ереваном произошел дипломатический скандал из-за высказываний спикера Нацсобрания Армении.

    «Армянские власти, судя по всему, решили вести страну по пути Украины образца 2013-2014 годов. В рамках этой политики Ереван заигрывает с Евросоюзом, ссорится с Минском и пытается отдалиться от России», – заметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Он назвал прошедший в Ереване саммит Европейского политического сообщества с участием ряда лидеров стран Европы попыткой повлиять на волеизъявление армянских избирателей в преддверии парламентских выборов, назначенных на июнь. Кроме того, по его мнению, участие Владимира Зеленского в работе саммита – попытка сделать оскорбительный жест в сторону Москвы.

    Что касается последних действий армянских властей на мировой арене, сенатор счел их вызывающими. «Напрасно Армения думает, что Евросоюз будет за нее сражаться – в прямом или метафорическом смыслах. Страна явно идет по пути потери государственности», – подчеркнул собеседник. Он напомнил, что никто из европейских стран не помог республике решать региональные проблемы последних лет.

    «Похожий сценарий сначала реализовывался в Грузии. От его последствий государство не может оправиться до сих пор. Затем похожие события происходили на Украине. Теперь на очереди – Армения. Пашинян выбрал, мягко говоря, не самый лучший образец для подражания», – указал он.

    Антибелорусское заявление Симоняна спикер назвал абсурдным. «Остается надеяться, что присутствующие в республике здоровые силы возьмут верх и армянский народ в конечном итоге сделает правильный выбор», – отметил Джабаров.

    Европейский саммит с участием Зеленского в Ереване можно назвать шабашем, добавил в свою очередь Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. При этом, по его словам, нынешние заявления армянского руководства, возможно, продиктованы больше предвыборной повесткой, чем реальной политикой.

    «Судя по всему, нынешние армянские власти чувствуют свою слабость в преддверии выборов и пытаются сохранить бразды правления якобы громкими речами о государственной независимости, сближении с Евросоюзом. В рамках этой же риторики они делают колкие заявления в адрес Минска», – отметил парламентарий.

    Ранее белорусский МИД вручил ноту протеста временному поверенному в делах Армении Артуру Саргсяну. Поводом для демарша стали слова спикера армянского Национального собрания Алена Симоняна о том, что Ереван «не позволит превратить Армению в губернию», и власти страны «не будут управляться по примеру Белоруссии».

    «Армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны», – говорится в заявлении МИД Белоруссии.

    Пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков назвал подобные высказывания грубым нарушением дипломатической этики и предвыборным популизмом. Он добавил, что Минск не потерпит попыток недальновидных армянских политиков поучать белорусов ведению внешней политики. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Запад ставит Ереван перед выбором смены политического вектора.

    Комментарии (27)
    5 мая 2026, 23:56 • Новости дня
    Минск выразил решительный протест Армении
    Минск выразил решительный протест Армении
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    МИД Белоруссии вручил ноту протеста временному поверенному в делах Армении после высказываний армянского руководства о Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

    Пятого мая 2026 года в министерство был вызван временный поверенный в делах Армении Артур Саргсян, передает РИА «Новости».

    «Армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны», – говорится в заявлении.

    Поводом для дипломатического демарша послужило выступление спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна. В ходе предвыборной кампании политик подчеркнул, что власти «не позволят превратить Армению в губернию и не будут управляться по примеру Беларуси».

    Пресс-секретарь белорусского министерства Руслан Варанков назвал подобные высказывания грубым нарушением дипломатической этики и предвыборным популизмом. Он добавил, что Минск не потерпит попыток недальновидных армянских политиков поучать белорусов ведению внешней политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года белорусские дипломаты уведомили временного поверенного в делах Армении об ущербе от атаки вандалов на посольство в Ереване. В июне того же года МИД Белоруссии вызвал представителя армянского посольства из-за резких заявлений премьер-министра Никола Пашиняна. Глава армянского правительства публично обвинил Минск в бездействии по линии ОДКБ.

    Комментарии (6)
    6 мая 2026, 05:49 • Новости дня
    СМИ: Склады в России переполнились нераспроданным сыром

    «Российская газета»: Склады переполнились нераспроданным сыром

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отечественные переработчики столкнулись с масштабным затовариванием, запасы нераспроданного сыра превысили 77 тыс. тонн на фоне рекордных объемов выпуска молока и стабильного импорта, следует из данных «Союзмолока».

    К началу апреля объемы нераспроданной продукции выросли на 21% год к году, передает «Российская газета» со ссылкой на данные «Союзмолока».

    Выпуск сыров за первый квартал увеличился на 3% и достиг 210,2 тыс. тонн, при этом запасы оказались на 52% выше средних показателей за последние пять лет. Общий спрос сейчас балансирует около нулевой отметки, так как рост розничных продаж компенсируется падением в сегменте общепита.

    Главной причиной сложившейся ситуации стал зафиксированный в 2025 году максимальный за три десятилетия объем производства сырого молока.

    «Переработчики вынуждены наращивать выработку сыров, однако внутренний спрос растет медленнее», – заявила доцент РЭУ имени Плеханова Светлана Ильяшенко.

    Дополнительное давление на рынок оказывают снижение экспорта и жесткая конкуренция с белорусскими товарами.

    Эксперты аналитической компании NTech фиксируют изменение структуры потребления. Продажи традиционных полутвердых сортов снизились на 2,7%, тогда как твердые сыры прибавили 9,7%, а сыры с плесенью – 3,8%. Аналитики подчеркивают, что покупатели не отказываются от продукта, а переключаются на современные форматы, например, творожные сыры, показавшие рост продаж на 8%.

    Избыточное предложение уже привело к снижению розничных цен в апреле в среднем на 0,3%. В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли отмечают стабильность ассортимента в крупных сетях, который насчитывает от 120 до 1300 позиций. Стоимость полутвердых сыров начинается от 650 рублей за килограмм, при этом доля белорусской продукции составляет 7,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Россия обновила исторический максимум по выручке от экспорта сыров. В январе Роспотребнадзор выявил на российских прилавках рекордную долю фальсифицированной молочной продукции.

    Комментарии (33)
    6 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Медведев призвал сформировать у Европы «животный страх»
    Медведев призвал сформировать у Европы «животный страх»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что только формирование у Европы животного страха перед неприемлемым уроном способно предотвратить масштабный военный конфликт между Россией и Западом.

    Медведев в статье для RT заявил, что убеждения, демонстрация доброй воли и односторонние шаги не помогут предотвратить большую бойню.

    По его словам, единственным действенным инструментом по сдерживанию Запада является формирование у Европы, в частности у Германии, понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации агрессивных планов против России.

    «Только формирование у Германии и поддерживающей ее «единой Европы» понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана «Барбаросса 2.0», – подчеркнул Медведев.

    Кроме того, Медведев отметил, что Европа стремится навязать России концепцию «мир посредством силы». В ответ на это, по его мнению, Россия может обеспечить свою безопасность лишь через формирование у Европы животного страха.

    Ранее Медведев заявил, что Германия не прошла очищение от профашистских организаций.

    Медведев предложил европейцам на личном опыте ощутить опасность войны.

    До этого Медведев назвал доктрину «мир через страх» единственным действенным способом сдерживания Запада.

    Комментарии (42)
    6 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    В Грузии высмеяли «обанкротившуюся евробюрократию» на саммите ЕС – Армения
    В Грузии высмеяли «обанкротившуюся евробюрократию» на саммите ЕС – Армения
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Аналитик, член оппозиционной парламентской партии Грузии «Сила народа» Давид Картвелишвили заявил о «лжи евробюрократии» по поводу якобы смещения нового регионального центра в Армению, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Евросоюз, евробюрократия уже официально испортили дела с Тбилиси и Баку, поэтому теперь они хотят представить картину о переносе политического центра в Ереван. Но ничего хорошего Армении это не сулит», – сказал эксперт.

    По его мнению, «евробюрократия обманывает и себя, и Армению, и весь мир заявлениями о том, что логистически, инфраструктурно, географически, геоэкономически и геополитически центр теперь смещается в Ереван».

    Как отметил Давид Картвелишвили, «никакого чуда не случилось» в связи с проведением в Ереване 4-5 мая саммитов Европейского политического сообщества и «Евросоюз – Армения».

    «Обанкротившаяся евробюрократия увидела рост активности США в регионе. Вскоре в Грузии ждут делегацию Госдепа», – объяснил аналитик стремление ЕС быть конкурентоспособным на Южном Кавказе.

    По его словам, «есть перспектива установления Грузией прямых связей с теми или иными странами-членами ЕС, которые выстраивают свою внешнюю и внутреннюю политику на основе прагматизма, а не на идеологических клише, от которых не освободился Брюссель».

    «Прослеживается такой путь, так как выявляются две Европы. Это увидел и президент США Дональд Трамп, который предпочел прямые связи с некоторыми странами Евросоюза. Наверное, и нам предстоит поступить так же, потому что евробюрократия Брюсселя неадекватна», – сказал он.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы

    Подоляк заявил о планах Киева устроить пролет БПЛА над Москвой в День Победы

    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о планах Киева осуществить пролет беспилотников Вооруженных сил Украины над Москвой в День Победы,

    По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.

    Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.

    Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.

    Комментарии (15)
    6 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    В Брянской области загорелись сразу 17 строений

    МЧС сообщило о горящих 17 строениях в Брянской области

    В Брянской области загорелись сразу 17 строений
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Злынковском районе Брянской области произошло масштабное возгорание, охватившее почти два десятка различных построек.

    В поселке Вышков огнем охвачены 17 строений, среди которых находится как минимум один жилой дом, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе регионального управления МЧС России подтвердили масштаб происшествия. «Минимум один жилой дом», – заявили представители ведомства, отвечая на вопрос о количестве пострадавших жилых зданий среди горящих объектов.

    На данный момент спасательные службы продолжают работу на месте инцидента. Информация о возможных пострадавших в результате сильного пожара пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севском районе Брянской области в результате удара беспилотных летательных аппаратов сгорел один из производственных корпусов свинокомплекса «Подывотье»

    Комментарии (2)
    6 мая 2026, 00:21 • Новости дня
    Жертвами атаки беспилотников на Джанкой стали пять человек
    Жертвами атаки беспилотников на Джанкой стали пять человек
    @ Официальная группа Правительства Крыма в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара украинских беспилотников по Джанкою погибли пять мирных жителей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения – пять человек погибли», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он выразил соболезнования родным и близким жертв атаки. Руководство республики гарантировало оказание всей необходимой поддержки семьям погибших. В настоящее время на месте происшествия работают профильные экстренные службы.

    Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем. Он попросил граждан сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальную информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атакуют территорию Крыма. Над Севастополем сбили 12 беспилотников.

    Комментарии (11)
    6 мая 2026, 10:19 • Новости дня
    Киев обвинил Россию в «нарушении» объявленного Зеленским режима тишины
    Киев обвинил Россию в «нарушении» объявленного Зеленским режима тишины
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Вера Басилая

    Советник министра обороны республики Сергей Стерненко заявил, что Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая из-за «нарушения» Москвой объявленного Владимиром Зеленским режима тишины.

    Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая, передает Lenta.ru. Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что российские военные «нарушили» режим тишины и провели ряд атак на украинские объекты.

    Стерненко подчеркнул, что якобы эти атаки нивелируют объявленное Владимиром Путиным «перемирие» на 9 мая». Он добавил, что в такой ситуации украинская сторона не видит возможности для соблюдения перемирия.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил режим тишины с 6 мая.

    Отметим, что ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая.

    Минобороны сообщило, что с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая нейтрализовано 53 беспилотника самолетного типа. В том числе в результате атаки на Джанкой погибли пять мирных жителей.

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил атаки ВСУ утром 6 мая после объявления режима тишины Владимиром Зеленским.

    Комментарии (23)
    6 мая 2026, 09:09 • Новости дня
    Захарова рассказала о свадьбе в генконсульстве России в Нью-Йорке

    Захарова раскрыла подробности свадьбы в генконсульстве России в Нью-Йорке

    Захарова рассказала о свадьбе в генконсульстве России в Нью-Йорке
    @ Александр Щербак/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова поделилась воспоминаниями о церемонии бракосочетания, которая состоялась в 2005 году на территории генерального консульства России в Соединенных Штатах.

    Захарова рассказала, что познакомилась с будущим мужем незадолго до командировки в США и не могла подвести свой коллектив, имея на руках все необходимые документы, передает радио Sputnik.

    Через несколько месяцев после начала работы в Нью-Йорке супруг Захаровой приехал в США для официальной регистрации брака. Церемония прошла в генеральном консульстве России, где их расписал вице-консул.

    Захарова подчеркнула, что на церемонии в кабинете присутствовали только четверо: вице-консул, молодожены и портрет президента Путина. Такой формат свадьбы дипломат назвала особенным.

    Ранее Захарова опровергла слухи о наличии у нее или ее родственников гражданства или вида на жительство в США.

    Комментарии (3)
    6 мая 2026, 06:14 • Новости дня
    Пашинян заявил о новом географическом положении Армении
    Пашинян заявил о новом географическом положении Армении
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Географическое положение Армении изменилось, сейчас оно совершенно иное, чем несколько лет назад, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    «Я хочу представить, что произошло с Арменией за последние годы… Произошло нечто очень важное и существенное, что может даже показаться невероятным: географическое положение Республики Армения изменилось. Сейчас у нас совершенно иное географическое положение, чем то, которое было у нас всего несколько лет назад», – подчеркнул глава армянского правительства.

    Пашинян отметил, что теперь через республику проходит кратчайший путь между Востоком и Западом. В связи с этим стратегия властей будет опираться на инициативу «Перекресток мира» и проект TRIPP. Ереван, по его словам, предлагает инклюзивную модель, где границы служат мостами для экономического процветания всех стран-участниц, передает Sputnik.

    Ключевым элементом новой стратегии премьер назвал восстановление железнодорожной связи по южному маршруту. Проект TRIPP также предусматривает прокладку газо- и нефтепроводов по территории страны. Реализация этих планов, по мнению Пашиняна, обеспечит стабильность и мир для всего международного сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Армении и Азербайджана обсудили в Абу-Даби реализацию инфраструктурного проекта TRIPP. До этого армянский премьер призвал Россию ускорить процесс восстановления железнодорожного сообщения. Ереван и Вашингтон детально рассмотрели перспективы строительства новой магистрали для транзитных перевозок.

    Комментарии (15)
    Главное
    В Госдуму внесли законопроект о передаче миграционных полномочий от Минтруда в МВД
    СМИ: В Киеве отвергли возможность перемирия на День Победы
    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам
    Молдавия намерена выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП
    США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана
    Приставы передали конфискованный Mercedes-Benz G-Class на нужды СВО
    Психолог назвала людей, для которых спонтанный отдых превращается в стресс