  • Новость часаМИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У русских Прибалтики отбирают последний символ Победы
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на воинских мемориалах
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    Посол Келин заявил о нехватке ресурсов у Британии для блокады Балтики
    Рубль укрепился к юаню на фоне возобновления бюджетного правила
    Авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    В Брянской области загорелись сразу 17 строений
    6 мая 2026, 19:54 • Новости дня

    США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон и Тегеран рассматривают вариант долгосрочного ограничения на обогащение урана и возможную транспортировку запасов из Ирана, сообщают американские СМИ.

    Вашингтон и Тегеран ведут консультации о введении моратория на обогащение урана в Иране сроком более 10 лет, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Помимо этого, обсуждается возможность вывоза из страны запасов высокообогащенного урана.

    По данным телеканала, на столе переговоров лежит одностраничный план, предполагающий официальное объявление о завершении военных действий и запуск 30-дневного переговорного периода. За это время стороны планируют обсудить ключевые разногласия, включая иранскую ядерную программу, размораживание активов и обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    Как пишет CNN, сигнал о готовности Тегерана к компромиссу был передан Белому дому при посредничестве представителей Пакистана. После получения этого сигнала президент США Дональд Трамп объявил о приостановке операции Project Freedom, проходившей в Ормузском проливе. CNN отмечает, что таким образом стороны сделали шаг к снижению напряжённости в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании.

    Ранее издание Axios писало, что США якобы потребовали от Ирана не вывозить обогащенный уран с подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов. До этого власти Ирана отвергли возможность передачи обогащенного урана в США.


    6 мая 2026, 02:34 • Новости дня
    Трамп остановил миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе
    Трамп остановил миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон принял решение сделать паузу в реализации инициативы «Проект свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что учитывает «просьбы Пакистана и других стран». Он подчеркнул, что удалось добиться «значительного прогресса на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана», передает РИА «Новости».

    «Мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии «Проект свобода» будет приостановлена на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о старте операции «Проект Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива. При этом портал Axios сообщил об отсутствии планов по обязательному сопровождению коммерческих кораблей американскими военными.

    Комментарии (2)
    6 мая 2026, 04:08 • Новости дня
    Рубио: Операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена
    Рубио: Операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена
    @ Li Yuanqing/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена, США достигли целей этой операции, заявил госсекретарь США – помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    «Мы бы не хотели возникновения новой ситуации», – приводит слова госсекретаря ТАСС.

    Он заверил, что «США предпочитают путь мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио сообщил о желании Вашингтона заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании. Вашингтон принял решение сделать паузу в реализации инициативы «Проект свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе.

    Комментарии (2)
    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 06:57 • Новости дня
    МИД Ирана заявил ОАЭ об угрозе из-за американских военных баз
    МИД Ирана заявил ОАЭ об угрозе из-за американских военных баз
    @ Tyler Woodward/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если ОАЭ не откажутся от размещения американских военных баз, это будет иметь серьезные последствия для безопасности и стабильности региона, заявил МИД Ирана.

    «Мы осуждаем подрывные действия властей в Абу-Даби, их сговор с враждебными сторонами и продолжающееся размещение ими военных баз», – приводит ТАСС текст сообщения дипломатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции наносил удары по американским военным базам в Объединенных Арабских Эмиратах. В ходе конфликта с Ираном военная инфраструктура США на Ближнем Востоке получила сильный ущерб, некоторые из военных баз непригодны для использования.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    «Солнцепеки» превратили бетонные укрепления ВСУ в смертельные ловушки

    Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили сеть неприступных укреплений противника

    Tекст: Мария Иванова

    Использование термобарических снарядов позволяет российским военным гарантированно уничтожать капитальные сооружения противника, поскольку смертоносная ударная волна проникает в любые убежища, отметили в Ростехе.

    Применение термобарических боеприпасов превращает защитные сооружения в зону поражения, из которой невозможно выбраться, сообщает Ростех.

    Минобороны ранее продемонстрировало кадры работы расчета ТОС-1А 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток», полностью уничтожившего сеть бетонных укреплений, подземные коммуникации и командные пункты ВСУ.

    «Капитальные фортификационные сооружения служат серьезной защитой от осколочно-фугасных средств поражения. Если мощность боеприпаса не позволяет разрушить конструкцию или обрушить несущие элементы, то шансы противника остаться целым очень велики. Однако «Солнцепеки» и «Тосочки» переворачивают такую логику с ног на голову», – отметили в госкорпорации.

    Специалисты пояснили, что термобарический взрыв превращает крепость в ловушку за счет долгоживущей огнедышащей ударной волны и резкого перепада давления. Поражающий фактор обволакивает убежища, затекая внутрь даже целых конструкций. ТОС-1А, выпускаемые на Уралвагонзаводе, остаются одним из самых эффективных видов российского вооружения, способным накрыть площадь до 40 тыс. квадратных метров за считаные секунды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Данное оружие остается одной из самых мощных систем на вооружении современной артиллерии. Термобарические боеприпасы комплекса обладают всепроникающим поражающим эффектом.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 23:46 • Новости дня
    Рубио заявил о желании США согласовать с Ираном меморандум о взаимопонимании

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон хочет заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, Вашингтон «предпочел бы сесть за стол переговоров и согласовать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, который затрагивал бы все ключевые темы, требующие урегулирования», передает РИА «Новости».

    По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, операция «Эпическая ярость» успешно завершена и достигла своих целей. В рамках переговорного процесса Вашингтон намерен обсудить не только само обогащение урана, но и дальнейшую судьбу этих материалов.

    Рубио подчеркнул неприемлемость ситуации, при которой Иран ведет себя так, словно развивает военную ядерную программу, тогда как другие страны для мирного атома импортируют обогащенное топливо.

    Госсекретарь также отметил, что закон США о военных полномочиях президента, ограничивающий зарубежные кампании без согласия Конгресса 60 днями, нарушает конституцию. Он добавил, что администрация частично соблюдает этот акт исключительно ради поддержания хороших отношений с законодателями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что преимущество Вашингтона над Тегераном увеличивается с каждым днем отсутствия двусторонней сделки. Рубио отметил, что США и Иран продолжают искать темы для взаимопонимания, чтобы достичь соглашения.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 00:56 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили Иран и Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио провели телефонную беседу, затронув вопросы двустороннего взаимодействия, ситуацию на Украине и иранскую проблематику, сообщил Госдеп.

    «Они обсудили отношения США и России, российско-украинскую войну и Иран», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В Госдепе заявили, что беседа руководителей внешнеполитических ведомств состоялась по инициативе Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России сообщал, что Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальную международную повестку и состояние отношений между двумя странами.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 22:54 • Новости дня
    Рубио заявил о росте преимущества США над Ираном без сделки

    Госсекретарь США Рубио заявил о росте преимущества Вашингтона над Тегераном

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что преимущество Вашингтона над Тегераном увеличивается с каждым днем отсутствия двусторонней сделки.

    Рубио заявил, что с каждым днем без сделки с США преимущество Вашингтона над Тегераном растет. По его словам, давление на Иран будет продолжать усиливаться, а позиции Тегерана ослабевать, особенно после вступления в силу санкций и блокады, передает РИА «Новости».

    Рубио отметил, что США и Иран продолжают искать темы для взаимопонимания, чтобы достичь соглашения.

    «Процесс, в который мы сейчас вовлечены, – цель этой дипломатии: прийти к какому-то уровню понимания о том, какие темы существуют, по которым мы согласны вести переговоры», – отметил госсекретарь США.

    Также Рубио заявил, что военные США в Ормузском проливе не станут стрелять первыми. «Все просто: мы не стреляем, если в нас не стреляют первыми», – заявил он журналистам.

    Он подчеркнул, что операция носит исключительно оборонительный характер, но военные США будут защищаться от возможных нападений. Рубио добавил, что Штаты не допустят приближения быстроходных лодок к своим кораблям и будут принимать ответные меры, а также пообещал сбивать беспилотники и ракеты, угрожающие американским силам.

    госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Ирану новыми мерами воздействия в случае провала переговоров. Власти Вашингтона продолжат военно-морскую блокаду портов Ирана.

    Рубио назвал контроль над мировыми проливами экономической альтернативой ядерному арсеналу.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 15:14 • Новости дня
    Трамп назвал условие завершения операции «Эпическая ярость»

    Трамп: США завершат «Эпическую ярость» после достижения сделки с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    США завершат военную операцию «Эпическая ярость» и откроют Ормузский пролив для свободного прохода всех судов, в том числе и иранских, если между Вашингтоном и Тегераном удастся достичь соглашения, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Если предположить, что Иран согласится выполнить то, о чем мы договорились, что, пожалуй, всего лишь предположение, уже ставшая легендарной операция «Эпическая ярость» будет завершена, а высокоэффективная блокада сделает Ормузский пролив открытым для всех, включая Иран», – написал он в соцсетях, передает ТАСС.

    Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. Он также сообщил о желании США согласовать с Ираном меморандум о взаимопонимании.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану новыми бомбардировками

    Трамп пригрозил Ирану более интенсивными бомбардировками

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер предупредил Тегеран о возможности нанесения беспрецедентных по масштабу ударов в случае провала переговорного процесса.

    Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности нанесения новых ударов по Ирану, если стороны не смогут достичь договоренностей, передает ТАСС.

    «Если они не согласятся, то начнутся бомбардировки, и они, к сожалению, будут масштабнее и интенсивнее прежних», – написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить удары по Ирану при провале переговоров.

    Американский лидер предупредил о начале масштабных боевых действий в случае срыва соглашения.

    Вооруженные силы США рассматривали возможность атаки на новые районы Исламской республики.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    Иран назвал условие для стабильного транзита через Ормузский пролив

    Иран пообещал обеспечить стабильное судоходство через Ормуз при отсутствии угроз

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана пообещали обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив, если угрозы в адрес Тегерана прекратятся.

    Иран пообещал обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив при условии отсутствия угроз в адрес Тегерана, передает РИА «Новости».

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что стабильное судоходство будет гарантировано в случае прекращения угроз и внедрения новых процедур контроля.

    При этом акцентируется, что вопрос безопасности движения в проливе зависит от политической обстановки вокруг Ирана.

    Военно-морские силы КСИР также выразили благодарность судовладельцам и капитанам судов, которые следуют иранским правилам судоходства в Ормузском проливе и в акваториях Персидского и Оманского заливов.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И подчеркнул необходимость как можно скорее открыть Ормузский пролив.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил об угрозе безопасности судоходства в Ормузском проливе со стороны США.

    Мировые судовладельцы потребовали от Вашингтона гарантий защиты от возможных атак в регионе.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 08:24 • Новости дня
    В Персидский залив вошел третий ракетный эсминец ВМС США

    Tекст: Дарья Григоренко

    В акваторию Персидского залива вошел третий американский ракетный эсминец USS Rafael Peralta, сообщили СМИ.

    Как пишет телеканал CBS News, ссылаясь на официальные лица, корабль прошел Ормузский пролив в рамках миссии «Свобода», передает «Интерфакс».

    Сейчас все три американских эсминца – USS Rafael Peralta, USS Truxtun и USS Mason – находятся к западу от Ормузского пролива и ожидают дальнейших распоряжений командования. По информации официальных представителей, эти корабли задействованы в многоуровневой системе обороны.

    Система включает не только боевые корабли, но и военную авиацию, а также комплексы ПВО. По словам источников, главная задача этой группы – обеспечение безопасности коммерческих судов, покидающих Персидский залив через Ормузский пролив.

    Ранее сообщалось, что в Ормузском проливе два американских эсминца попали под обстрел Ирана Ракетные эсминцы ВМС США USS Truxtun и USS Mason подверглись атаке со стороны Ирана в Ормузском проливе.

    В понедельник глава Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрагим Азизи предупредил, что любое вмешательство США в регулирование судоходства через Ормузский пролив будет нарушением режима прекращения огня.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 07:06 • Новости дня
    CBS: Грузовое судно CGM San Antonio атаковано на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузовое судно CGM San Antonio было атаковано на Ближнем Востоке во вторник вечером, в результате инцидента пострадали члены экипажа, сообщает в среду телеканал CBS со ссылкой на американских официальных лиц.

    Грузовое судно CGM San Antonio подверглось атаке на Ближнем Востоке, есть раненые среди членов экипажа, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS и американских официальных лиц. Инцидент произошёл во вторник вечером в районе Ормузского пролива, когда по судну, принадлежащему французской компании, была выпущена ракета с суши. По словам источников CBS, несколько членов экипажа, преимущественно граждане Филиппин, получили травмы.

    В тот же вечер управление морских торговых операций Британии (UKMTO) также сообщило о попадании снаряда в грузовое судно в Ормузском проливе, однако название судна тогда не раскрывалось. По данным CBS, в полдень CGM San Antonio находилось недалеко от побережья Дубая, однако дальнейший маршрут судна установить не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно французской компании CMA CGM ранее попало под обстрел в Ормузском проливе.

    Операция США «Свобода» по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив не предусматривает обязательного сопровождения коммерческих судов военными кораблями.

    Американские военные вертолеты в рамках новой операции защиты судоходства уничтожили шесть иранских катеров, угрожавших коммерческим судам в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 14:21 • Новости дня
    Турецкая Baykar подписала первый контракт на экспорт 12 беспилотников Kizilelma

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Турецкая компания Baykar впервые заключила соглашение о поставке боевых беспилотников Kizilelma за рубеж, первым импортером стала Индонезия, сообщили в компании.

    Турецкая компания Baykar впервые заключила контракт на экспорт боевого беспилотного самолета Kizilelma, передает РИА «Новости».

    Согласно данным пресс-службы компании, соглашение о продаже 12 аппаратов было подписано с индонезийской фирмой Republicorp на выставке оборонной промышленности SAHA, проходящей в Стамбуле.

    Глава Управления оборонной промышленности Турции Халюк Гергюн во время церемонии подписания отметил важность этого события, заявив: «Это исторический контракт, первый в своем роде на экспорт данной модели. Наша цель – начать поставки партии из 12 самолетов с 2028 года». В документах предусмотрен опцион, который предусматривает возможность увеличения заказа в общей сложности до 48 беспилотников.

    Беспилотный самолет Kizilelma обладает длиной 14,7 метра и способен нести до 1,5 тонн полезной нагрузки. Осенью 2025 года два прототипа Kizielma впервые в истории совершили совместный полет с использованием «умных» алгоритмов.

    На выставке SAHA представлены последние достижения турецких производителей, в том числе новейшие разработки в области оборонной промышленности. Мероприятие ежегодно собирает делегации из более 120 стран и свыше 1700 компаний со всего мира.

    Baykar считается крупнейшим мировым экспортером беспилотных летательных аппаратов, имея контракты с 37 странами. Экспорт составляет 90% общей выручки компании.

    Ранее Baykar провела успешные испытания роя беспилотников-камикадзе и барражирующих боеприпасов, управляемых искусственным интеллектом без использования спутниковых навигационных систем. До этого турецкий беспилотник Bayraktar Kizilelma впервые поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая корпорация совместно с итальянским концерном Leonardo планируют создать совместное предприятие для разработки и производства дронов, что укрепит позиции производителя БПЛА «Байрактар» – Baykar – на рынке ЕС.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 05:13 • Новости дня
    Рубио не смог оценить отношение Москвы к проекту резолюции СБ ООН по Ормузу

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио после телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил об отсутствии ясности относительно позиции Москвы по американскому проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу.

    «Я не знаю, избежит ли она (резолюция) вето или нет», – подчеркнул Рубио, отвечая на вопрос о возможной поддержке инициативы со стороны России.

    Он отметил, что текст резолюции был переработан. По мнению госсекретаря, голосование станет настоящей проверкой способности ООН решать глобальные мировые проблемы, передает РИА «Новости».

    Новый проект содержит жесткие требования к Ирану прекратить нападения, минирование акватории и взимание сборов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти объявили о внедрении новой системы прохождения судов через Ормузский пролив. Вашингтон принял решение сделать паузу в реализации инициативы «Проект свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Французский авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    Французский авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    @ REUTERS/Stefanos Rapanis

    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Charles de Gaulle выдвинулась в южную часть Красного моря через Суэцкий канал. Как ожидается, она может принять участие в международной военной миссии в Ормузском проливе.

    Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал, направляясь к югу Красного моря, передает ТАСС со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции. «Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал в среду, 6 мая 2026 года, направляясь к югу Красного моря», – говорится в документе, выдержку из которого приводит телеканал TF1.

    Движение авианосца происходит на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива, которая может быть начата при благоприятных обстоятельствах. При этом в Главном штабе ВС Франции подчеркнули, что передвижение ударной группы носит исключительно оборонительный характер и не связано с военными операциями США в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неучастии страны в американской операции в Ормузском проливе.

    Париж и Лондон запланировали международную конференцию для создания мирной миссии по обеспечению свободного судоходства.

    Ранее французский лидер приказал передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Госдуму внесли законопроект о передаче миграционных полномочий от Минтруда в МВД
    СМИ: В Киеве отвергли возможность перемирия на День Победы
    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам
    Молдавия намерена выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП
    США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана
    Приставы передали конфискованный Mercedes-Benz G-Class на нужды СВО
    Психолог назвала людей, для которых спонтанный отдых превращается в стресс