США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вашингтон и Тегеран ведут консультации о введении моратория на обогащение урана в Иране сроком более 10 лет, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Помимо этого, обсуждается возможность вывоза из страны запасов высокообогащенного урана.

По данным телеканала, на столе переговоров лежит одностраничный план, предполагающий официальное объявление о завершении военных действий и запуск 30-дневного переговорного периода. За это время стороны планируют обсудить ключевые разногласия, включая иранскую ядерную программу, размораживание активов и обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Как пишет CNN, сигнал о готовности Тегерана к компромиссу был передан Белому дому при посредничестве представителей Пакистана. После получения этого сигнала президент США Дональд Трамп объявил о приостановке операции Project Freedom, проходившей в Ормузском проливе. CNN отмечает, что таким образом стороны сделали шаг к снижению напряжённости в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании.

Ранее издание Axios писало, что США якобы потребовали от Ирана не вывозить обогащенный уран с подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов. До этого власти Ирана отвергли возможность передачи обогащенного урана в США.



