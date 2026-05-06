    6 мая 2026, 19:48 • Новости дня

    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В венгерском поселке Цеце после реставрации был вновь открыт мемориал, где увековечены имена 569 советских солдат и офицеров, погибших во Второй мировой войне, сообщили в российском посольстве.

    Советский воинский мемориальный комплекс торжественно открыли после реставрации в поселке Цеце в Венгрии, сообщает корреспондент ТАСС. Комплекс возведен на месте захоронения 569 советских солдат и офицеров, участвовавших в освобождении Венгрии от фашистов в 1944–1945 годах. Мемориал включает центральный памятник и семь братских могил, а на шестиметровом белом обелиске размещена надпись на русском и венгерском языках.

    Посол России в Венгрии Евгений Станиславов на церемонии подчеркнул значение подвига советских воинов, которые остановили последний натиск Третьего рейха и обеспечили освобождение венгерской земли от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, среди похороненных есть и те, кто погиб в ходе Балатонской оборонительной и Будапештской наступательной операций. Дипломат сообщил, что благодаря архивной работе удалось уточнить персональные данные 180 воинов и впервые установить еще 389 имен, теперь все 569 имен увековечены на мемориале.

    Станиславов выразил благодарность Военно-историческому институту и музею Минобороны Венгрии, а также муниципалитету Цеце за вклад в сохранение памяти. Ремонт мемориала был выполнен российским посольством в 2026 году в рамках программы по сохранению советских воинских захоронений в Венгрии.

    В церемонии приняли участие сотрудники посольств России и Белоруссии, представители венгерских организаций и соотечественники. У мемориала прошла церковная служба, а также высадка сирени, приуроченная к акции «Сад памяти» и Дню Победы.

    По словам руководителя Представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиева, мемориал сохранил свой первоначальный вид, несмотря на попытки его демонтажа во время событий 1956 года. Памятник находится в сохранности благодаря межправительственному соглашению между Россией и Венгрией.

    Ранее в венгерской столице прошла церемония открытия мемориала, где впервые выгравировали имена более 300 солдат и офицеров Красной армии. Также в Будапеште на площади Свободы состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам в честь годовщины освобождения Венгрии от фашизма.

    До этого в Венгрии после ремонта открыли советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек.


    6 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о планах Киева осуществить пролет беспилотников Вооруженных сил Украины над Москвой в День Победы,

    По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.

    Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.

    Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.

    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    6 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    Cтраны ЕС резко нарастили выдачу виз россиянам в 2025 году

    Число виз ЕС для граждан России в 2025 году выросло на 10,2% до 620 тысяч

    В 2025 году государства Евросоюза оформили россиянам более 620 тысяч виз, что стало самым высоким показателем с 2022 года.

    В 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России более 620 тыс. виз, что стало рекордным показателем с начала 2022 года, сообщает Euractiv. Рост составил 10,2% по сравнению с 2024 годом, когда было выдано 574 тыс. виз, а в 2023 году их было только 462 тыс. Издание уточняет, что в 2022 году россияне получили 610 тыс. виз.

    В ноябре 2025 года Еврокомиссия ввела ограничения на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Теперь при каждой поездке россиянам необходимо запрашивать отдельное разрешение. Несмотря на это, число выданных виз продолжает расти, однако причины такого увеличения в публикации не уточняются.

    Ранее исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев отмечал, что чаще всего шенгенские визы россиянам оформляют консульства Испании, Франции, Италии и Греции, передает РИА «Новости».

    Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств, среди которых 25 стран Евросоюза и четыре страны ЕАСТ – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. На ее территории отменён внутренний пограничный контроль, позволяя свободно перемещаться с единой визой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко назвал ужесточение Евросоюзом требований к оформлению многократных шенгенских виз для россиян примером дискриминации по национальному признаку.

    Мария Захарова описала свой негативный опыт с оформлением британской визы в 2004 году и сравнила его с современным дистанционным способом получения разрешения на въезд в Россию.

    Вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж заявил, что страна пока не приняла официального решения о введении визового режима для граждан России.

    6 мая 2026, 18:44 • Новости дня
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о возврате Украине золота и денег Ощадбанка, которые были задержаны венгерскими спецслужбами в марте этого года.

    Венгрия вернула на Украину средства и ценности государственного Ощадбанка, которые были задержаны ранее венгерскими спецслужбами, передает ТАСС. О передаче заявил Владимир Зеленский, подчеркнув, что это «важный шаг в отношениях с Венгрией». По его словам, инкассаторские автомобили с деньгами и золотом были задержаны в марте 2026 года.

    История получила огласку после заявления украинца, представившегося перебежчиком и выступившего на венгерском телеканале М2. Он утверждал, что задержанные десятки миллионов долларов и евро якобы предназначались для черной кассы ВСУ и находились под личным контролем Зеленского.

    По словам этого человека, средства якобы планировалось использовать для финансирования иностранных наемников, диверсионных операций и подкупа политиков. Украинская сторона официально эти обвинения не комментировала. Возвращение ценностей уже назвали шагом к улучшению отношений между Киевом и Будапештом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский потребовал от главы победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра вернуть средства Ощадбанка еще 20 апреля.

    Напомним, что Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии 6 марта сообщило о задержании семерых граждан с Украины, включая генералa СБУ в отставке, с крупной суммой денег и золотом. При них находилось 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Позже задержанные были отпущены и вернулись на Украину, а изъятые деньги и золото остались в Венгрии.

    Эти средства стали вещественными доказательствами по уголовному делу. А парламент Венгрии разрешил заморозить деньги и ценности на срок до 60 дней.


    6 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    Верховный правитель Малайзии прибыл в Москву в преддверии Дня Победы
    Специальный борт с султаном Малайзии Ибрагимом совершил посадку в аэропорту Москвы незадолго до торжеств по случаю 9 мая.

    Воздушное судно с высокопоставленным гостем завершило перелет и благополучно село в Москве, передает корреспондент РИА «Новости». Известно, что султан Ибрагим направился в российскую столицу в преддверии празднования 9 мая.

    Ранее самолет малайзийского монарха вылетел в сторону России для осуществления этого визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Малайзии Ибрагим отправился в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

    В январе этого года монарх приезжал в Санкт-Петербург с частной поездкой.

    В рамках того визита он прибыл в аэропорт Пулково по международному протоколу.

    6 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы

    Словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, ссылаясь на соображения безопасности, отмечают местные СМИ.

    МИД Словакии не стал раскрывать маршрут, по которому премьер-министр страны Роберт Фицо отправится в Москву на День Победы, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что решение обусловлено вопросами безопасности. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после заседания правительства не стал уточнять, каким именно путем последует Фицо.

    Ранее, в апреле, Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над своими территориями для участия в праздновании Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония не разрешит Фицо воспользоваться своим воздушным пространством, как это было и в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, подготовка торжественных акций к 9 мая в Братиславе проходит при поддержке местных государственных структур.

    Ранее Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. Российская сторона заявила о готовности принять словацкого политика.


    6 мая 2026, 08:59 • Новости дня
    Россиянка рассказала о судьбе жертв рабства в Азии

    Россиянка, сумевшая выбраться из скам-центра в Мьянме, заявила, что попавших в подобные схемы граждан могут перепродавать или использовать в особо опасных преступных операциях.

    Россиянка, сумевшая сбежать из скам-центра в Мьянме, рассказала о механизмах принуждения и опасностях, с которыми сталкиваются попавшие в подобное рабство, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что жертв часто заманивают через популярные Telegram-каналы, где размещают объявления о высокооплачиваемой работе в странах Азии, таких как Мьянма, Камбоджа и Лаос.

    По словам девушки, она самостоятельно откликнулась на одно из таких объявлений, размещённое в популярном Telegram-канале вроде «Работа в Таиланде» или «Работа на Бали». «Я откликнулась на вакансию в одном из Telegram-каналов. Это группы вроде «Работа в Таиланде», «Работа на Бали» – достаточно популярные площадки, где публикуются вакансии. Думаю, подобные объявления можно найти и в других Telegram-группах», – поделилась она.

    На первом этапе общение с «работодателем» выглядело вполне стандартно и не вызывало подозрений, напоминая обычный процесс найма. Россиянка рассказала, что собеседование проходило в привычном формате: она делилась опытом работы, и все казалось официальным.

    По словам девушки, ей удалось избежать серьезных последствий благодаря быстрой реакции и подозрительности. Она отметила, что позже узнала о практике перепродажи людей между преступными группировками и использовании их в особо опасных криминальных схемах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме, рассказала о рисках попадания в рабство при отклике на вакансии в Telegram.

    Российское посольство в Мьянме сообщило об освобождении девушки из трудового рабства в нелегальном кол-центре у границы с Таиландом.

    Посол России в Таиланде рассказал о вербовке россиян транснациональными преступными сетями под видом трудоустройства в королевстве и их последующем незаконном вывозе в кол-центры Мьянмы.

    6 мая 2026, 08:37 • Новости дня
    Священник объяснил связь святого Георгия с Днем Победы

    Память о святом великомученике Георгии Победоносце, которую Русская православная церковь отмечает 6 мая, неразрывно связана в сознании россиян с Днем Победы, рассказал руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.

    Священник подчеркнул: «Георгий Победоносец – один из святых, которые относятся к чину воинов, и он занимает среди них почетное место». На протяжении веков в Византии, а затем и в России Георгия считали покровителем воинов и военной службы, передает РИА «Новости».

    Волков объяснил, что память о святом стала особенно актуальна после Великой Отечественной войны, поскольку через несколько дней после дня его памяти был подписан акт о капитуляции, и 9 мая стало отмечаться как День Победы. Таким образом, образ великомученика Георгия символически укрепился в национальной памяти, связывая воинскую доблесть и победу.

    Священник напомнил, что в честь Георгия называли русских князей, включая основателя Москвы Юрия Долгорукого, а также что орден святого Георгия был одной из высших наград Российской империи и остается важным символом сегодня. Цвета Георгиевской ленточки также связаны с памятью о святом.

    По преданию, святой Георгий был уроженцем Каппадокии, римским военачальником, который пострадал за веру во времена Диоклетиана и был обезглавлен 6 мая 303 года. Святой Георгий считается небесным покровителем Москвы, а его победа над змеем изображена на гербе столицы, день которого также отмечают 6 мая.

    Святой Георгий считается небесным покровителем Москвы, а на гербе российской столицы изображена победа святого Георгия над змеем. День герба и флага Москвы празднуется в столице 6 мая – в день святого Георгия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном формате ради безопасности горожан и гостей столицы.

    6 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    В Таиланде после 15 месяцев заключения освободили пожилую россиянку

    Проведя 15 месяцев в иммиграционной тюрьме Бангкока из-за отсутствия средств и жилья, 67-летняя гражданка РФ Ирина Кокорева была депортирована в Россию, сообщили проживающие в тайской столице российские волонтеры.

    Власти Таиланда депортировали 67-летнюю россиянку Ирину Кокореву из иммиграционной тюрьмы в Бангкоке. Женщина провела в учреждении 15 месяцев после задержаний за ночевки на улице. Полицейские несколько раз помогали ей найти дешевое жилье, однако после исчерпания средств ее поместили в центр временного содержания. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили проживающие в таиландской столице российские волонтеры.

    Администрация центра IDC в исключительном порядке и по гуманитарным причинам оплатила Кокоревой билет для возвращения в Россию. Волонтеры сообщили, что собрали для нее одежду и связались с сестрой, которая встретит россиянку в Москве. По правилам депортация из IDC обычно осуществляется за счет заключенных или их родственников, которым требуется оплатить билет и транспортный сбор до аэропорта Суваннапхум.

    По информации посольства России в Бангкоке, в 2025 году из Таиланда были депортированы более ста граждан России, в основном за нарушение миграционных правил.

    Ранее в Таиланде задержали учителя из Благовещенска Сергея Литвиненко после его увольнения за опоздания. До этого тайские правоохранители задержали российскую гражданку Эрику Владыко за просроченную визу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в иммиграционной тюрьме Бангкока сейчас ожидают депортации около десяти россиян, часть из которых отказывается покидать Таиланд по требованию властей.

    6 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    Вучич через посла передал Путину поздравление с Днем Победы

    Президент Сербии Александр Вучич передал через посла письмо российскому лидеру с поздравлением по случаю Дня Победы, подчеркнув важность сохранения памяти о жертвах войны.

    Вучич сообщил, что передал письмо с поздравлением Владимиру Путину по случаю Дня Победы через российского посла Александра Боцан-Харченко, передает РИА «Новости».

    Вучич принял российского дипломата в Белграде, где обсудил значение 9 Мая, назвав этот день «вечным символом непокорности и героизма наших народов».

    В письме сербский президент отметил, что сохранение памяти о жертвах, отдавших жизни за справедливость и правду, является общей обязанностью Сербии и России. Вучич особо подчеркнул, что Сербия не допустит попыток пересмотра истории и всегда будет чтить подвиг героев Второй мировой войны.

    В прошлом году на личной встрече Александр Вучич по-русски поздравил Владимира Путина с праздником.

    Торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном формате ради безопасности горожан и гостей столицы.

    6 мая 2026, 13:12 • Новости дня
    Полиция Даугавпилса запретила доступ к Вечному огню 9 мая

    Жителей латвийского города Даугавпилс не пустят на возложение цветов 9 мая к Мемориалу советским воинам с Вечным огнем, полиция огородила объект «по соображениям безопасности».

    Жителей латвийского Даугавпилса в этом году не пустят к Мемориалу советским воинам с Вечным огнем для возложения цветов 9 мая, сообщает Sputnik Латвия.

    Полиция огородила мемориал в парке Дубровина «по соображениям безопасности». В ведомстве продолжают внутреннюю проверку из-за февральского возгорания в парке.

    Представители Даугавпилсской думы подтвердили, что на 9 мая в городе не запланированы публичные мероприятия и митинги. По информации полиции, индивидуальное возложение цветов разрешено только в местах захоронений.

    В ведомстве подчеркнули, что любые попытки возложить цветы в местах, где демонтированы советские памятники, будут рассматриваться как «прославление военной агрессии», и такие действия пресекут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах латвийских властей уничтожить военные мемориалы.

    В Кремле осудили подобное отношение к памяти павших воинов.

    Ранее полиция Латвии возбудила уголовное дело за возложение цветов к демонтированному памятнику советским солдатам.

    6 мая 2026, 05:58 • Новости дня
    В Токио прошла акция «Бессмертный полк»

    Общественная акция «Бессмертный полк» проходит на территории посольства России в столице Японии Токио, передает источник с места событий.

    Общественная акция «Бессмертный полк» проходит на территории посольства России в Токио, передает ТАСС. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная часть сопровождалась концертом, на котором ученики школы имени Рихарда Зорге исполнили песни военных лет.

    Выступая перед собравшимися, посол России в Японии Николай Ноздрев заявил: «Я искренне рад, что сегодня всех нас объединит участие в акции «Бессмертного полка». Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

    Шествие началось около 11:30 по местному времени (около 05:30 мск) . В нем приняли участие военные атташе, представители иностранных дипмиссий, в том числе посол КНР У Цзянхао.

    Для гостей была организована полевая кухня. Наряду с россиянами, проживающими в Японии, в акции приняли участие более десяти японских граждан, пришедших с советскими и российскими флагами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в посольстве России в Токио акцией «Бессмертный полк» и концертом отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

    В посольстве России в Японии 6 мая 2024 года состоялась мемориальная акция «Бессмертный полк» с полевой кухней и показом фильма «Они сражались за Родину».

    6 мая 2026, 18:40 • Новости дня
    Две освобожденных из мошеннического центра Мьянмы россиянки вылетели на Родину

    Вылет двух россиянок, освобожденных из мошеннического кол-центра в Мьянме, подтвердили в российском посольстве в Таиланде, они направляются в Россию.

    Вторая гражданка России, освобожденная из центра онлайн-мошенничества в Мьянме, вылетела в Россию из аэропорта Суваннапхум в Бангкоке. Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин сообщил ТАСС, что Наталья К. была репатриирована в результате совместных действий посольств России в Бангкоке и Янгоне, а также при поддержке таиландских и мьянманских правоохранителей. По его словам, ранее в среду в Россию отправилась еще одна освобожденная россиянка – Альфинур К.

    В течение двух последних лет при содействии российских дипломатов на родину вернулись более 20 россиян, которые стали жертвами онлайн-мошенников, действующих в Мьянме. Российские консульские службы продолжают оказывать помощь гражданам, попавшим в аналогичные ситуации в странах Юго-Восточной Азии.

    Как писала накануне газета ВЗГЛЯД, вызволенные из нелегального кол-центра на территории Мьянмы гражданки России находятся в безопасности и готовятся к отправке на родину.

    Позже одна из россиянок, освобожденная из этого центра, рассказала, что едва не попала в рабство после отклика на вакансию в Telegram. Она также заявила, что тех, кто попал в такие схемы, могут перепродавать или использовать в особо опасных преступных операциях.

    6 мая 2026, 20:05 • Новости дня
    Россиянин задержан в Таиланде за организацию нелегальных рыболовных туров

    Гражданин России был задержан на Пхукете за организацию рыболовных туров без лицензии, используя мессенджер Telegram для поиска клиентов, пишут местные СМИ.

    Гражданин России был задержан на острове Пхукет за организацию нелегальных рыболовных туров с помощью социальных сетей, включая мессенджер Telegram. По сообщению туристической полиции, задержание произошло в заливе Чалонг 6 мая. Оно стало итогом месячного расследования, в ходе которого сотрудники под прикрытием собирали доказательства и устанавливали личности участников, пишет РИА «Новости» со ссылкой на новостной портал Phuket News.

    В Таиланде иностранцам запрещено работать гидами и вести туристический бизнес без специальной лицензии и регистрации совместной компании с гражданами страны. Туристическая полиция сообщила, что расследование было начато после поступления информации о рекламе и продаже туров иностранцами через Telegram.

    Под прикрытием полицейский договорился о присоединении к рыболовному туру, стоимость которого составляла 3 тыс. таиландских бат (около 6900 рублей по курсу ЦБ РФ) на человека. Операция по задержанию прошла утром, когда россиянин выводил группу из шести иностранных туристов на рыбалку в заливе Чалонг на специально оборудованном судне.

    Российскому гражданину предъявлены предварительные обвинения в организации туристической деятельности без лицензии, нелегальном трудоустройстве на запрещённой для иностранцев должности и работе без разрешения властей. Ему грозят крупные штрафы, тюремное заключение сроком до одного года, депортация и длительный запрет на въезд в Таиланд.

    Ранее на острове Пхукет правоохранители арестовали россиянина за участие в схеме по выводу средств жертв телефонных мошенников. До этого гражданин России был задержан на Пхукете из-за работы экскурсоводом без разрешения.

    Также полиция Пхукета выявила международный детский сад, работающий без лицензии и задержала шестерых сотрудниц из России, Казахстана и Британии.


    6 мая 2026, 06:02 • Новости дня
    На границе Монголии и России почтили память солдат Великой Отечественной войны

    Торжественные мероприятия прошли у памятников советским солдатам в приграничном с РФ монгольском аймаке (регионе) Сэлэнгэ, сообщили в аймачной администрации.

    Торжественные мероприятия в память о советских солдатах Великой Отечественной войны прошли на границе Монголии и России, сообщает ТАСС. В аймаке Сэлэнгэ, приграничном с Россией регионе Монголии, у мемориалов в Алтанбулаге и на озере Гун-Нуур состоялись возложения цветов, митинги и концерты.

    Как сообщили в администрации аймака, церемонии прошли у памятника советским солдатам в Алтанбулаге, где находится крупнейший автомобильный КПП на границе, а также у обелиска на берегу Гун-Нуур, посвящённого более чем 5 тыс. представителей русской диаспоры Монголии, которые были призваны на фронт.

    В мероприятиях приняли участие жители приграничной Республики Бурятия, а также генеральный консул России в Дархане Артем Оганов. Он напомнил, что Монгольская Народная Республика стала первым союзником СССР с первого дня Великой Отечественной войны, отправив в 1941 году эшелон с 15 тыс. комплектов зимнего обмундирования и почти 3 тыс. индивидуальных подарков для советских бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аймаке Дундговь в Монголии открыли музейный зал имени легендарной участницы встречи со Сталиным Сурэнхорлоогийн Цэгмид, доставлявшей гуманитарную помощь советским солдатам.

    Монгольская гражданка Чойжинхуугийн Энхжаргал в честь 80-летия Победы решила подарить президенту России Владимиру Путину скакуна монгольской породы в продолжение семейной традиции помощи СССР в годы войны.

    Президент России Владимир Путин на переговорах с Ухнаагийном Хурэлсухом поблагодарил народ Монголии за бережное отношение к захоронениям советских воинов и общему историческому наследию.

