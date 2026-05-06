  • Новость часаВ Брянской области загорелись сразу 17 строений
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем США отбирают у Европы оружие против России
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Эксперт: Москва и Душанбе ускоряют выявление экстремистов и преступников в среде мигрантов
    Семерых детей из России внесли в базу «Миротворца»
    Верховный правитель Малайзии прибыл в Москву в преддверии Дня Победы
    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы
    Врио главы Дагестана Щукин отправил в отставку правительство республики
    ФАС выдала предостережения прогнозирующим рост цен на продукты и топливо экспертам
    Умер основатель CNN Тед Тернер
    6 мая 2026, 18:36 • Новости дня

    Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем

    Американский самолет зафиксирован над нейтральными водами Черного моря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский разведывательный самолет вновь выполнил полет над нейтральными водами Черного моря, совершив несколько кругов вне гражданских авиационных коридоров, сообщили информагентства.

    Полет американского самолета-разведчика Bombardier Challenger 650 Artemis II был зафиксирован над нейтральными водами Черного моря, передает ТАСС. Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце и совершил несколько кругов, следуя вне установленных для гражданской авиации маршрутов на высоте порядка 11 тыс. метров, при этом не входя в воздушное пространство каких-либо стран.

    Источник агентства сообщил, что подобные полеты этого самолета ранее уже отмечались не только над Черным морем, но и вокруг Калининградской области. Тогда Bombardier Challenger 650 Artemis II выполнял рейсы над нейтральными водами Балтийского моря, а также пересекал воздушное пространство Литвы и Польши, взлетая с того же аэродрома в Констанце.

    Кроме того, некоторое время назад на аналогичном маршруте над Черным морем был замечен самолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции. Он также совершил несколько кругов, изначально стартовав из Бухареста и сейчас возвращаясь туда же.

    Ранее американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем рядом с Россией 23 апреля. До этого самолет-разведчик США совершил облет побережья Крыма и Краснодарского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США выполняет наблюдательные полеты вблизи российских рубежей на переоборудованном бизнес-джете Artemis II.

    6 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Медведев призвал сформировать у Европы «животный страх»
    Медведев призвал сформировать у Европы «животный страх»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что только формирование у Европы животного страха перед неприемлемым уроном способно предотвратить масштабный военный конфликт между Россией и Западом.

    Медведев в статье для RT заявил, что убеждения, демонстрация доброй воли и односторонние шаги не помогут предотвратить большую бойню.

    По его словам, единственным действенным инструментом по сдерживанию Запада является формирование у Европы, в частности у Германии, понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации агрессивных планов против России.

    «Только формирование у Германии и поддерживающей ее «единой Европы» понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана «Барбаросса 2.0», – подчеркнул Медведев.

    Кроме того, Медведев отметил, что Европа стремится навязать России концепцию «мир посредством силы». В ответ на это, по его мнению, Россия может обеспечить свою безопасность лишь через формирование у Европы животного страха.

    Ранее Медведев заявил, что Германия не прошла очищение от профашистских организаций.

    Медведев предложил европейцам на личном опыте ощутить опасность войны.

    До этого Медведев назвал доктрину «мир через страх» единственным действенным способом сдерживания Запада.

    Комментарии (42)
    4 мая 2026, 13:33 • Новости дня
    Появилось фото «вооруженного до зубов» российского истребителя Су-35С

    Военкоры показали фото истребителя Су-35С с полным комплектом вооружения

    Появилось фото «вооруженного до зубов» российского истребителя Су-35С
    @ milinfolive

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете набирает популярность фотография Су-35С с полным комплектом управляемых ракет разного типа, включая дальнобойную Р-37М и противорадиолокационную Х-31ПМ.

    Фото российского многофункционального истребителя Су-35С с полным комплектом вооружения опубликовал «Военный осведомитель».

    На снимке самолет оснащен ракетами «воздух-воздух» малой дальности Р-74, средней дальности Р-77-1, большой дальности Р-37М и противорадиолокационной ракетой Х-31ПМ.

    В публикации также отмечается наличие двух дополнительных ракет средней дальности Р-77М, предназначенных для уничтожения воздушных целей. Су-35С выделяется как одна из самых современных и универсальных машин российского авиапарка.

    Самолет представляет собой глубокую модернизацию истребителя Су-27 и способен выполнять задачи как по перехвату, так и по уничтожению воздушных, наземных и надводных целей. Новое фото вызвало активное обсуждение в Сети среди военных специалистов и пользователей.

    Ранее российская армия получила очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С.

    Комментарии (5)
    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 01:30 • Новости дня
    Захарова сообщила о навязывании гражданства США детям дипломатов из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти стали присваивать гражданство детям россиян в консульствах по «праву почвы», несмотря на дипломатический статус их родителей, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Теперь госдеп или те, кто стоит за американской дипломатической ширмой, начали распространять гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия буквально насильно, под предлогом закрепленного в Конституции США «права почвы», и якобы ограниченного характера консульского иммунитета», – написала дипломат в статье для газеты «Ведомости».

    Захарова подчеркнула, что подобная практика ведется несколько лет и началась еще до победы Дональда Трампа на выборах президента США.

    По ее словам, с 2023 года американцы стали использовать этот механизм, чтобы выставить Трампа в невыгодном свете перед разными аудиториями, включая международное сообщество и собственный электорат.

    «Российским дипломатам гражданство впихивают насильно, а другим его не дают», – отметила она.

    Захарова сравнила происходящее с комикс про Спайдермена, который запутался в собственной паутине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Россотрудничества Евгений Примаков в феврале сообщал о росте заявок от граждан западных стран на переезд в Россию. NBC передал о планах американского президента лишать гражданства до 200 человек в месяц.


    Комментарии (19)
    5 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Politico: Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    Politico: Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    @ Stocktrek Images, Inc./ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Решение главы Белого дома вывести часть американского контингента из ФРГ фактически сорвало планы развертывания дальнобойных комплексов Tomahawk в Европе.

    Отказ США размещать крылатые ракеты на немецкой территории создает серьезные проблемы для обороноспособности страны, пишет Politico.

    «Решение американской администрации не размещать крылатые ракеты в Германии в конце концов опасно», – заявил депутат бундестага Метин Хакверди.

    Развертывание комплексов, обещанное Джо Байденом, должно было стать ответом на появление российских ракетных систем «Искандер» в Калининградской области. Теперь Дональд Трамп намерен вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии, включая подразделение, которое должно было обслуживать пусковые установки Typhon с ракетами Tomahawk.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что в настоящее время возможности получить такие системы вооружений от США практически нет. Быстро найти замену американским ракетам с дальностью около 1,6 тыс. километров Европа не сможет.

    Берлин рассматривает возможность возобновления производства ракет Taurus с увеличенной дальностью, однако версия Neo появится не раньше следующего десятилетия. Попытки Германии закупить дальнобойные системы напрямую у США также пока не увенчались успехом, а европейские разработки займут длительное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США запланировала отменить размещение ракет Tomahawk в Германии.

    Ранее американский президент распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с немецкой территории.

    В НАТО признали нехватку дальнобойного оружия у европейских стран.

    Комментарии (8)
    5 мая 2026, 08:12 • Новости дня
    Ростех создал комплекс для подавления массированных атак дронов

    Ростех разработал систему противодействия массированным атакам FPV-дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы обеспечит круговую защиту бронетехники от групповых налетов, мгновенно подавляя даже нестандартные частоты управления ударными аппаратами, сообщили в Ростехе.

    Предприятие холдинга «Росэл» дополнило линейку систем защиты от беспилотников «СЕРП» новым комплексом для противодействия массированным атакам FPV-дронов, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Новинка предназначена для защиты мобильных объектов, в том числе бронетехники, от ударных аппаратов.

    Разработка получила название «СЕРП-FPV». Комплекс обеспечивает круговой обзор и подавление радиосигналов на 360 градусов. Система работает по наиболее распространенным частотам управления дронами, создавая направленные и всенаправленные помехи. Это позволяет отражать как одиночные атаки, так и групповые налеты.

    «В наши дни довольно часто операторы беспилотников идут на эксперименты и «перепрошивают» свою технику таким образом, чтобы она работала на «кастомных» частотах. Типовые настройки и решения для радиоэлектронного противодействия в данном случае будут не эффективны», – пояснила заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр.

    По ее словам, особенность новых комплексов в том, что даже при использовании нестандартных частот сигнал будет подавлен, если он находится в рабочем диапазоне системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» предупредил о росте атак беспилотников в ближайшие годы. Для защиты от подобных угроз госкорпорация «Ростех» создала систему радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д». Позже российские специалисты разработали новый комплекс подавления навигации дронов «Вика».

    Комментарии (4)
    4 мая 2026, 16:25 • Новости дня
    СМИ сообщили о назначении генерала Чайко командующим ВКС России
    СМИ сообщили о назначении генерала Чайко командующим ВКС России
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерал-полковник Александр Чайко был назначен новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России, сообщили источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны.

    На этом посту Чайко сменил генерал-полковника Виктора Афзалова, который возглавлял ВКС с 2023 года, передает РБК.

    Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области и является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища. По информации сайта Минобороны, он прошел путь от командира разведывательного взвода до командующего первой танковой армией Западного военного округа. Также он окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил и Военную академию Генштаба.

    Чайко занимал различные руководящие должности в Центральном, Западном и Восточном военных округах, а в 2019 году был назначен заместителем начальника Генштаба. С сентября 2019 по июнь 2021 года он командовал российской группировкой в Сирии, после чего возглавил Восточный военный округ.

    Генерал Чайко является Героем России. Это звание ему было присвоено закрытым указом президента в 2020 году.

    В конце октября 2023 года генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) вместо Сергея Суровикина, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

    Комментарии (6)
    5 мая 2026, 00:15 • Новости дня
    Посол Корчунов заявил об отработке захвата Калининграда на учениях НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны НАТО во время учений отрабатывают сценарии захвата Калининградской области и морской блокады региона, заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

    «Натовцы со свойственным им высокомерием склонны считать Балтийское море своим «внутренним озером». В учениях под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области», – сказал он ТАСС.

    Корчунов сообщил, что Североатлантический альянс во время учений отрабатывает сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. По его словам, страны НАТО неоднократно демонстрировали готовность ограничивать свободу коммерческого судоходства, нарушая международное право под предлогом борьбы с так называемым теневым флотом.

    Посол подчеркнул, что Лондон усиливает контроль над стратегическими морскими коммуникациями в Северной Атлантике, привлекая к этому союзников, в том числе  Норвегию.

    Дипломат отметил, что у НАТО есть необходимые военно-морские ресурсы для реализации подобных планов, а международное право перестало быть для Запада препятствием в борьбе за доминирование в мире, поэтому недооценивать серьезность таких планов нельзя.

    «России есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям. МИД ведет соответствующую работу на всех профильных международных площадках в плотном взаимодействии со странами мирового большинства <...> Практические меры обеспечения национальной безопасности и защиты интересов в Арктике и на Балтике, в том числе военно-технического характера, относятся к ведению Минобороны, Совета безопасности и других компетентных ведомств», – подытожил Корчунов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше стартовали учения НАТО с участием 3,5 тыс. военных. Эстония начала масштабные военные учения с участием Украины. Совбез России сообщил о планах ВМС Финляндии провести учения у границы РФ.

    Комментарии (2)
    4 мая 2026, 09:59 • Новости дня
    Politico: Европейские политики опасаются нападения России в ближайшие два года
    Politico: Европейские политики опасаются нападения России в ближайшие два года
    @ Ansa/Us Chigi'S Palace Filippo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские политики и военные опасаются, что Москва может воспользоваться переходным периодом в США для проверки на прочность стран Североатлантического альянса, пишет Politico.

    Европейские правительства обеспокоены возможным обострением ситуации, пока Дональд Трамп находится в Белом доме, а Евросоюз не укрепил свой военный потенциал, пишет Politico.

    По мнению чиновников, ближайшие год-два могут стать временем, когда Москва якобы решит проверить приверженность Запада обязательствам перед НАТО.

    «Может произойти что-то очень скоро – у России появилось окно возможностей», – заявил депутат Европарламента от Финляндии Мика Аалтола. Он отметил, что США отдаляются от Европы, трансатлантические отношения переживают кризис, а Евросоюз пока не готов полностью взять на себя ответственность за оборону.

    Высокопоставленные европейские дипломаты и военные считают маловероятным масштабное сухопутное наступление на страны НАТО, учитывая вовлеченность России в конфликт на Украине. Однако они не исключают точечных операций или гибридных атак, направленных на создание неопределенности и раскол в альянсе по вопросу применения пятой статьи о коллективной обороне.

    Эксперты предполагают, что целями могут стать уязвимые объекты, например, в Балтийском море или Арктике. Такие действия, по их мнению, призваны оказать психологическое давление на союзников Киева в Европе, избегая при этом прямого ответа со стороны США.

    При этом в Европе нет единства в оценке российской угрозы. В то время как политики из Финляндии и Литвы бьют тревогу, представители Эстонии и самого НАТО призывают к сдержанности, отмечая, что излишний алармизм лишь играет на руку противнику.

    По словам президента Эстонии Алара Кариса, Россия сейчас слишком занята на Украине, чтобы пытаться вести войну еще и в Прибалтике.

    Напомним, в конце апреля премьер Польши Дональд Туск «предсказал» «скорое нападение» России на НАТО.

    Ранее французские и польские военные запланировали совместные маневры с ядерным оружием над Балтийским морем.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения шагом к дальнейшей милитаризации Европы.

    Комментарии (7)
    4 мая 2026, 01:03 • Новости дня
    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России установили контроль над десятью населенными пунктами в различных регионах зоны СВО за прошедшую неделю, следует из данных Минобороны страны.

    «С 27 апреля по 3 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два – в Харьковской области», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Там напомнили, что с 20 по 26 апреля российские военнослужащие освободили два поселения в Харьковской области и одно – в Донецкой Народной Республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 08:52 • Новости дня
    Финский премьер объяснил появление украинских дронов «случайным попаданием»

    Премьер Финляндии Орпо объяснил появление БПЛА Украины случайностью

    Финский премьер объяснил появление украинских дронов «случайным попаданием»
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо оказался в затруднительном положении, пытаясь объяснить сотрудничество с Владимиром Зеленским после разговора с главой киевского режима об украинских БПЛА в воздушном пространстве страны, сообщила газета Ilta-Sanomat.

    Как пишет газета Ilta-Sanomat, Орпо оказался в неловкой ситуации после беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Финляндия продолжает сотрудничество с Киевом, несмотря на инциденты с беспилотниками, однако его объяснения прозвучали странно.

    «Я повторяю, что никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии»., – заявил премьер Финляндии.

    Он добавил, что в стране пока нет системы, способной нейтрализовать все аппараты, нарушающие границы воздушного пространства.

    Также премьер назвал происходящее «печальным фактом», отметив сложность ситуации с беспилотниками и необходимостью совершенствовать системы защиты.

    Ранее Финляндия и Эстония потребовали от Киева исключить случаи попадания украинских беспилотников и их обломков на свою территорию.

    Финляндия решила не сбивать дроны, пересекшие границу, из-за их близости к российской границе.

    Напомним, минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.

    Комментарии (2)
    4 мая 2026, 07:57 • Новости дня
    В зоне СВО испытали дрон «Штурмовик»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый наземный дрон «Штурмовик», прообразом которому послужила колесная боевая машина времен Первой мировой войны «Царь-танк», начали апробировать в зоне специальной военной операции, сообщили в компании-разработчике «Дрон форс аэро» (Смоленская область).

    Новый наземный дрон «Штурмовик» проходит апробацию в зоне специальной военной операции, сообщает ТАСС. Разработкой устройства занимается компания «Дрон форс аэро» из Смоленской области. В организации подчеркнули, что прообразом машины стал «Царь-танк» – знаменитая колесная боевая техника эпохи Первой мировой войны.

    Представители «Дрон форс аэро» рассказали, что дрон отличается маневренностью и малозаметностью. «Нашими специалистами разработан малозаметный маневренный наземный дрон «Штурмовик». Изделие предназначено для доставки боевой части весом до 20 кг. Также аппарат может применяться в качестве «дрона-ждуна» благодаря небольшим габаритам», – отметили в компании.

    «Штурмовик» оснащён волоконно-оптической линией связи, что позволяет преодолевать расстояния до 30 км и делает устройство устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы противника. В случае обрыва основной линии связи автоматически активируется резервный цифровой модуль. Кроме того, в компании добавили, что дрон не боится грязи и дождя, что расширяет его возможности применения в сложных погодных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для охраны госграницы России задействовали дроны и лазерное оружие.

    Ростех создал камеры для всех типов российских беспилотников.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 10:24 • Новости дня
    Рютте заявил об отсутствии ограничений для США на базы НАТО
    Рютте заявил об отсутствии ограничений для США на базы НАТО
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны НАТО услышали сигнал о недовольстве США запретами использования баз в Европе для ударов по Ирану и примут меры, чтобы впредь соглашения о базах выполнялись, заявил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереван.

    Рютте заявил, что европейские страны НАТО услышали сигнал недовольства Соединенных Штатов по поводу ограничений на использование американских военных баз в Европе для нанесения ударов по Ирану, передает ТАСС.

    «Да, США выразили некоторое неудовольствие, но европейцы его услышали», – заявил Рютте. Он отметил, что сейчас европейцы принимают меры, чтобы соглашения по использованию баз исполнялись.

    В то же время Рютте не стал комментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможном выводе 5 тыс. американских военных из Германии, где размещается контингент численностью 38 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США планируют превратить Испанию в неполноценного члена НАТО.

    Трамп заявил о намерении вывести более 5 тыс. американских военных из Германии.

    Пентагон подтвердил решение о выводе 5 тыс. военных США из Германии.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после снятия с должности

    Экс-полковник ВСУ Шныр скрылся с украденными деньгами подразделения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший командир 58-й мотопехотной бригады ВСУ Иван Шныр скрылся с украденными у военных средствами после освобождения поселка Ветеринарное, сообщили в силовых структурах России.

    Полковник Вооружённых сил Украины Иван Шныр сбежал с крупной суммой украденных у военнослужащих денег и разворованными средствами ВСУ, пишет РИА «Новости»  со ссылкой на российские силовые структуры. После освобождения населённого пункта Ветеринарное группировкой «Север» Шныр был снят с должности командира 58-й отдельной мотопехотной бригады.

    Скандально известная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, как уточняет источник, публично подтвердила бегство Шныра. Она уверена, что полковнику позволили забрать «общак» с похищенными у подчинённых деньгами, а также средствами украинской армии.

    По данным источника, после побега бывший комбриг выходил на связь уже с территории Львовской области. Также, по информации Безуглой, были отстранены от должностей два командира батальона этой бригады и заместитель командира.

    Ранее поставщик баллистических очков для ВСУ похитил более 3,5 млн долларов и скрылся за границей. До этого руководитель финансовой службы одной из бригад ВСУ присвоил крупную сумму денег и потратил часть на азартные игры.

    А группа дезертиров из ВСУ украла гуманитарную помощь на 8 млн гривен, предназначенную населению подконтрольного Киеву Запорожья.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 00:51 • Новости дня
    Конгрессмен Лью указал на неутешительные для США итоги борьбы с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Конгрессмен-представитель Демократической партии США Тед Лью, наблюдая за американо-иранским конфликтом, пришел к выводу о необходимости новой стратегии обороны страны в противостоянии с Россией и КНР.

    «Война с Ираном показывает, что нам нужна новая стратегия обороны против Китая и России. 1. Если Иран, армия второго сорта, может нанести существенный урон базам США, то Китай или Россия способны стереть наши зарубежные базы в порошок. 2. США исчерпают оборонительные боеприпасы против Китая и России», – написал он в с соцсети Х.

    Конгрессмен Лью добавил к посту ссылку на расследование телеканала CNN о том, как большинство военных объектов США на Ближнем Востоке разгромлены Ираном.

    Впрочем, CNN в классификации источников информации американского лидера Дональда Трампа давно находятся в списке «фейк-ньюс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил  «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном. В ночь на понедельник глава Белого дома анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о расчетах БПЛА ВСУ из украинцев 18-22 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта за прошедшие сутки отработали по живой силе и технике ВСУ в районах Кияницы, Храповщины, Пушкаревки, Великого Прикола, Голубовки, Вольной Слободы, Пустогорода, Хмелевки и Лесного.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе села Кружок (Путивльский район) действуют расчеты БПЛА 106 обр ТерО, укомплектованные украинцами от 18 до 22 лет. Часть из них уничтожена, другие значатся пропавшими без вести», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный ветер».

    По словам «Северян», в Сумском районе штурмовики за сутки продвинулись на 15 участках до 750 метров, в районе освобожденной Новодмитровки штурм-группы продвинулись на трёх участках до 400 метров. При этом стрелковые бои продолжаются в Кондратовке и окрестностях населенного пункта.

    В Харьковской области российские войска нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Избицкого, Юрченково, Максимовки, Казачьей Лопани, Амбарного и посёлка Белый Колодезь.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на пяти участках до 250 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки.

    На Великобурлукском направлении без существенных изменений: штурмовики продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России обезвредили неразорвавшийся снаряд украинского беспилотника весом в 100 кг, который рухнул на здание гражданского предприятия в ДНР. В Сумской области российские бойцы уничтожили 21 пункт управления дронами ВСУ.

    Комментарии (0)
    Главное
    СМИ: В Киеве отвергли возможность перемирия на День Победы
    Молдавия и Польша планируют заключить соглашение о военном сотрудничестве
    Кровля спортзала учебного заведения рухнула в Екатеринбурге
    Cтраны ЕС резко нарастили выдачу виз россиянам в 2025 году
    Стоимость биткойна превысила 82 тыс. долларов впервые с января
    Украина решила увеличить импорт газа из Польши
    «Аэрофлот» ограничил провоз и зарядку пауэрбанков