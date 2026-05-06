Грозу, град и кратковременные дожди предсказали синоптики в Москве 7 мая

Tекст: Денис Тельманов

Гроза с градом и кратковременный дождь ожидаются 7 мая в Москве, но осадки пройдут не по всей территории города, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Специалист отметила: «Гроза с градом и кратковременный дождь пройдут в четверг в столице, но не по всей ее территории, однако температура воздуха остается теплой до плюс 27 градусов».

По словам Паршиной, теплую погоду в Москве сохраняет циклон, пришедший из районов Прибалтики и севера Белоруссии. Этот циклон будет влиять на погоду до конца дня, удерживая столицу в теплой воздушной массе. Тем не менее, атмосферные явления принесут кратковременные дожди, местами грозы, град и порывистый ветер.

Синоптик добавила, что уже 8 мая циклон сместится восточнее Москвы и окажется над Нижним Новгородом. В этот день в Москве ожидается похолодание примерно на 6 градусов, а также сохранятся дожди и местами возможны грозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, температура воздуха в Москве достигла отметки 25,1 градуса, что стало новым максимумом с начала 2026 года.

Синоптики предупредили о резком похолодании с ливнями, которое продлится все праздничные выходные. Власти объявили предупреждение о потенциально опасной погоде из-за сильных дождей, гроз и порывов ветра в Москве и Подмосковье.