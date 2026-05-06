    6 мая 2026, 17:15 • Новости дня

    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, ссылаясь на соображения безопасности, отмечают местные СМИ.

    МИД Словакии не стал раскрывать маршрут, по которому премьер-министр страны Роберт Фицо отправится в Москву на День Победы, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что решение обусловлено вопросами безопасности. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после заседания правительства не стал уточнять, каким именно путем последует Фицо.

    Ранее, в апреле, Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над своими территориями для участия в праздновании Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония не разрешит Фицо воспользоваться своим воздушным пространством, как это было и в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, подготовка торжественных акций к 9 мая в Братиславе проходит при поддержке местных государственных структур.

    Ранее Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. Российская сторона заявила о готовности принять словацкого политика.


    5 мая 2026, 22:29 • Новости дня
    Найдено объяснение молчанию Пашиняна на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    Tекст: Олег Исайченко

    Молчаливая поддержка Николом Пашиняном угроз Владимира Зеленского ударить по параду Победы в Москве актуализировала разговоры про деда премьера Армении – Николая, который, согласно архивным данным, воевал в составе «Армянского легиона» вермахта, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. Николай Пашинян был ликвидирован в конце сентября 1943 года на территории Житомирской области Украины.

    «Премьер-министр Армении Никол Пашинян давно дистанцируется от России. В этом плане прошедшие в Ереване саммиты, посвященные евроинтеграции республики, выглядят весьма симптоматично: действующее правительство настроено разрушить все мосты, связывающие страну с Москвой. Это особенно заметно по приглашению на мероприятия Владимира Зеленского», – сказал политолог Илья Ухов.

    «И все это происходит накануне великого праздника – Дня Победы, который остается общим как для нашего народа, так и для граждан Армении. За несколько дней до этого важного события Зеленский буквально угрожает помешать проведению парада в Москве атаками БПЛА и делает это не где-нибудь, а в столице союзной для нас республики», – подчеркнул собеседник.

    И здесь ключевым становится не столько сам факт угрозы, сколько отсутствие какой-либо реакции на нее со стороны армянского руководства. Молчание Пашиняна в ответ на заявления, направленные против символа общей исторической памяти, переводит конфликт из плоскости межгосударственных разногласий в иную – историко-ценностную плоскость.

    «Пашиняна подобные высказывания, видимо, полностью устраивают. Отсутствие какой-либо реакции с его стороны есть предательство коллективной памяти. Это наводит на мысль: разногласия нынешнего премьера Армении с Россией вышли за рамки политического поля и стали ценностными», – указывает эксперт.

    Это ценностное расхождение, как ни парадоксально, находит неожиданное подтверждение в истории семьи самого армянского премьера – в событиях, которые напрямую отсылают к той самой общей военной истории, от которой Пашинян сегодня демонстративно отстраняется.

    «В этом плане показательно прошлое семьи Пашиняна: его дедушка Николай в годы Великой Отечественной войны воевал в составе «Армянского легиона» – национального формирования, поддерживавшего Третий рейх. Судя по всему, внук перенял идеалы старшего поколения своей семьи, что ныне вылилось в осознанную политику переписывания истории Ереваном», – полагает он.

    «Все это уже было в действиях Пашиняна. Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) просто стал вскрывшимся нарывом. Позиции действующего премьера накануне парламентских выборов крайне слабы. Он отчаянно пытается поднять собственные рейтинги, ради чего и обращается за помощью к ЕС», – отмечает политолог.

    «Однако подобная тактика неизбежно играет против самой Армении. Пашинян с улыбкой слушает обещания представителей Старого Света, будто не понимая, что теряет уже сформированные и качественные механизмы интеграции по линии ЕАЭС. Несовместимость двух форматов ранее отмечал и Владимир Путин», – подчеркнул собеседник.

    «Параллельно Пашинян заигрывает с откровенно антироссийским блоком НАТО, хотя Армения уже состоит в ОДКБ. Ради своих маневров он выдумывает несуществующие в Уставе «механизмы заморозки членства», наглядно демонстрируя, как его правительство относится к союзническим обязательствам», – говорит эксперт.

    «А между тем западные партнеры Еревана вряд ли смогут обеспечить стране безопасность в случае возобновления конфликта, например, с Азербайджаном. Это сможет сделать только Россия, которая остается безальтернативным гарантом безопасности на Южном Кавказе. Игнорирование этого факта чревато для республики потерей суверенитета как такового», – акцентирует Ухов.

    Пашиняну на двух стульях усидеть не удастся, добавляет политолог Павел Данилин. Впрочем, приглашение Зеленского и генсека НАТО Марка Рютте в Ереван наглядно показывает, что свой выбор он уже сделал. «Это не случайный приветливый жест в сторону Европы и не ошибка, а осознанный шаг в рамках антироссийской позиции», – подчеркивает он.

    «При этом действия армянского премьера являются грубым нарушением уже принятых Ереваном обязательств: столь тесные контакты с Североатлантическим блоком со стороны действующего члена ОДКБ немыслимы. Произошедшее – наглядный пример того, что Пашинян играет не в пользу собственной страны», – поясняет собеседник.

    «Он также готов принимать в расчет интересы Зеленского, НАТО и ЕС – всех, кроме своего народа. А ведь общество республики абсолютно не заинтересовано в столь резкой и необоснованной деградации контактов с Россией. Действующее правительство рвет экономические и политические связи с Москвой, надеясь выпросить хотя бы отмену визового режима с Европой. Эта «победа», однако, не будет стоить грядущих потерь», – заключил Данилин.

    Напомним, Армения принимала восьмой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Помимо целого ряда политиков ЕС мероприятие посетил и Владимир Зеленский, где высказался об ударах по Москве.

    «Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Они опасаются, что над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это демонстрирует, что они уже не настолько сильны, как раньше», – передает его слова с события Armenpress.  Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Пашинян позволил на саммите в Ереване Владимиру Зеленскому делать провокационные антироссийские заявления, несмотря на то, что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы.

    Такое отношение ко Дню Победы у Пашиняна – не случайность: армянский премьер в 2020 году «выдумал» собственного «деда-фронтовика». Тогда Пашинян рассказал, что его предок, якобы погибший в 1943 году, служил в 554-м полку 138-й стрелковой дивизии.

    Позже интернет-издание Yerevan.today, ссылаясь на справку о захоронении вермахта, сообщило, что реальный дедушка главы правительства – Николай Пашинян – был членом «Армянского легиона», коллаборационистского формирования, воевавшего на стороне Третьего рейха. Пресс-служба премьера попыталась опровергнуть этот факт, заявив, что в 1941 году из Иждевана якобы призывались два Николая Пашиняна.

    Однако доказательств своей версии официальный Ереван так и не предоставил. В массиве «Подвиг народа» Центрального архива Министерства обороны РФ имеется справка о захоронении Николая Вартановича Пашиняна, который участвовал в боевых действиях на стороне противника. Тот же человек фигурирует и в ОБД «Мемориал» – банке данных о людях погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период. Местом его захоронения значится город Цвиахель на Украине – так немцы во время войны называли город Звягель в Житомирской области Украины. Другого «Николая Пашиняна» в этих базах данных не значится.

    5 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Актриса Ксения Добромилова, известная по клипу HammAli & Navai, погибла после наезда мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице, где она делала фото, пишут СМИ.

    Актриса погибла в результате ДТП с мотоциклом на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы. В столичном ГУ МВД уточнили ТАСС, что авария произошла около 17:40 в районе дома № 5. «В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась. Мотоциклист доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в пресс-службе ведомства. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

    По информации МК, погибшей оказалась актриса Театра Луны Ксения Добромилова, которая также известна как фотограф, видеограф и героиня клипа HammAli & Navai «Девочка-война». По предварительным данным, мотоциклист совершил наезд на женщину, когда она делала фотографии. В 2023 году она уже попадала в ДТП на своем мотоцикле.

    «Она всегда давала мотоциклистам координаты, где проходит фотоохота, и ждала их по центру дороги. Рядом не было отбойников, парень не справился с управлением», – рассказали в окружении артистки.

    Ранее в Москве нетрезвая женщина за рулем автомобиля без госномера устроила массовую аварию с погибшими. За ДТП в пьяном виде на Садовом кольце, приведшее к гибели двух человек, виновнице грозит до 15 лет колонии.

    Позже оказалось, что предполагаемая виновница аварии Анна Владимирова является внучкой генерала Николая Аброськина, бывшего советника министра обороны России, а ее мать Татьяна Владимирова – проректором МПГУ.

    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    5 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    По проекту «Единой России» и Газпрома газ подведен к 563 воинским мемориальным комплексам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии Дня Победы на воинских мемориалах в 12 городах России загорелся Вечный огонь благодаря совместному проекту «Единой России» и «Газпрома». Всего по проекту «Храним огонь Победы» газ подведен к 563 мемориальным комплексам.

    Торжественная церемония прошла по всей стране, основной площадкой стал мемориал «Аллея памяти» в Торжке Тверской области. Там более 25 лет огонь горел на баллонном газе, а теперь частицу пламени доставили с Обелиска Победы в Твери. В акции приняли участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «В преддверии главного государственного праздника – Дня Победы – мы зажигаем Вечный огонь у монументов Героям Великой Отечественной войны. Это действительно священный символ бессмертия наших Героев в памяти народа», – сказал Дмитрий Медведев. Он добавил, что это дань огромной благодарности тем, кто защитил Родину, очистил ее от фашизма и сохранил право новых поколений на достойную жизнь.

    По проекту «Храним огонь Победы» газ подведен к 563 мемориальным комплексам. По поручению президента с 2022 года он поставляется на мемориалы с Вечным огнем безвозмездно. Медведев отметил, что увековечение памяти Героев и забота о ветеранах являются частью личной ответственности каждого гражданина.

    Председатель «Единой России» также подчеркнул значимую роль Торжка в Ржевской операции. По его словам, единство фронта и тыла, мужество и труд всегда были главными чертами характера народа, а зажжение огня подтверждает преемственность поколений.

    5 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Еврокомиссия объявила о создании альянса с Украиной по БПЛА
    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия объявила о старте приема заявок для желающих стать членами-учредителями нового альянса Европейского союза и Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов.

    В заявлении Еврокомиссии отмечается, что этот альянс призван укрепить безопасность и оборону Евросоюза и Украины, передает РИА «Новости».

    Основная задача нового объединения будет заключаться в поддержке разработок в области БПЛА, а также в совершенствовании средств противодействия беспилотникам.

    Желающие войти в число участников могут подать заявки до 25 мая.

    Ранее Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    6 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о планах Киева осуществить пролет беспилотников Вооруженных сил Украины над Москвой в День Победы,

    По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.

    Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.

    Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.

    5 мая 2026, 20:16 • Новости дня
    В Москве в ДТП попал рэпер, в чьем клипе снялась погибшая актриса Добромилова

    Ferrari с рэпером Navai попал в аварию в центре Москвы

    В Москве в ДТП попал рэпер, в чьем клипе снялась погибшая актриса Добромилова
    Tекст: Валерия Городецкая

    Спортивный автомобиль Ferrari, в котором, по предварительным данным, находился рэпер Navai (Наваи Бакиров), попал в дорожно-транспортное происшествие на Зубовском бульваре в центре Москвы.

    Инцидент произошел вечером во вторник – машину развернуло, она подлетела и врезалась в столб и тротуар, передает РИА «Новости».

    Очевидцы рассказали изданию, что предполагаемый виновник аварии сменил одежду и попытался скрыться, пересев в черную Toyota Camry, находившуюся неподалеку от места ДТП. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства.

    Сотрудники ГИБДД подтвердили, что в результате аварии никто не пострадал. «Погибших нет, пострадавших нет», – заявил инспектор дорожной полиции.

    Незадолго до этого актрису из клипа Navai «Девочка-война» Ксению Добромилову насмерть сбил мотоциклист на Большой Дорогомиловской улице в Москве.

    Ранее нетрезвая женщина на машине без госномера спровоцировала массовое ДТП с двумя погибшими в Москве.

    5 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Медведев спел «День Победы» на церемонии зажжения вечных огней
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев спел легендарную песню «День Победы» вместе с женским хором на мемориале в Торжке.

    Медведев исполнил знаменитую песню «День Победы» на стихи Владимира Харитонова, передает ТАСС. Политик присоединился к женскому хору на церемонии зажжения новых вечных огней на мемориалах в 12 городах России.

    Торжественное мероприятие прошло в мемориальном комплексе «Аллея памяти» в городе Торжок Тверской области. Вместе с председателем партии «Единая Россия» знаменитый хит пели и другие высокопоставленные лица.

    В исполнении композиции также приняли участие полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, врио губернатора Тверской области Виталий Королев и секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.

    6 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    Cтраны ЕС резко нарастили выдачу виз россиянам в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году государства Евросоюза оформили россиянам более 620 тысяч виз, что стало самым высоким показателем с 2022 года.

    В 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России более 620 тыс. виз, что стало рекордным показателем с начала 2022 года, сообщает Euractiv. Рост составил 10,2% по сравнению с 2024 годом, когда было выдано 574 тыс. виз, а в 2023 году их было только 462 тыс. Издание уточняет, что в 2022 году россияне получили 610 тыс. виз.

    В ноябре 2025 года Еврокомиссия ввела ограничения на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Теперь при каждой поездке россиянам необходимо запрашивать отдельное разрешение. Несмотря на это, число выданных виз продолжает расти, однако причины такого увеличения в публикации не уточняются.

    Ранее исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев отмечал, что чаще всего шенгенские визы россиянам оформляют консульства Испании, Франции, Италии и Греции, передает РИА «Новости».

    Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств, среди которых 25 стран Евросоюза и четыре страны ЕАСТ – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. На ее территории отменён внутренний пограничный контроль, позволяя свободно перемещаться с единой визой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко назвал ужесточение Евросоюзом требований к оформлению многократных шенгенских виз для россиян примером дискриминации по национальному признаку.

    Мария Захарова описала свой негативный опыт с оформлением британской визы в 2004 году и сравнила его с современным дистанционным способом получения разрешения на въезд в Россию.

    Вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж заявил, что страна пока не приняла официального решения о введении визового режима для граждан России.

    6 мая 2026, 07:31 • Новости дня
    Москвичам пообещали заметное похолодание

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В среду жителей столицы ожидает теплая погода с кратковременными осадками, однако к выходным в город придет заметное похолодание, сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В течение дня через Центральную Россию «скользнет» холодный атмосферный фронт. В Москве и по области будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза», – рассказал синоптик РИА «Новости».

    Он добавил, что атмосферное давление вырастет до 745 миллиметров ртутного столба.

    В четверг температура воздуха поднимется до 27 градусов, однако уже в пятницу очередной холодный фронт принесет похолодание до 17 градусов. В День Победы, 9 мая, пройдут дожди, а дневная температура не превысит 15 градусов. Прохладная погода сохранится и в воскресенье.

    Напомним, во вторник температура воздуха в Москве достигла отметки 25,1 градуса, это стало новым максимумом с начала 2026 года.

    5 мая 2026, 19:08 • Новости дня
    Стубб допустил возможные переговоры Европы с Путиным из-за позиции США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии допустил, что Европе придется начать переговоры с президентом Владимиром Путиным, если политика США перестанет соответствовать интересам Европы.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе, возможно, придется начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если позиция Соединенных Штатов по конфликту на Украине не будет отвечать интересам ЕС, пишет «Российская газета».

    «Очевидно, этот вопрос зависит от того, отвечает ли проводимая сейчас Соединенными Штатами политика в отношении России или Украины интересам Европы. Если ответом будет то, что это не обязательно так, то близок момент, когда кому-то из европейских лидеров стоит скоординированно пообщаться с президентом Путиным», – заявил Стубб в интервью Helsingin Sanomat.

    Он добавил, что решение о начале таких переговоров будет принято на основании оценки европейских интересов и координации между лидерами ЕС. По его словам, сейчас многое зависит от курса Вашингтона.

    Ранее президент Финляндии заявлял о необходимости диалога с Россией еще 17 марта. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

    5 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    ЕС объявил о самом серьезном энергетическом кризисе в истории
    Tекст: Вера Басилая

    Энергетический кризис, усугубившийся конфликтом на Ближнем Востоке, привёл к дополнительным затратам стран ЕС на импорт энергоносителей в размере более 30 млрд евро, заявил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен.

    Мир переживает самый серьезный энергетический кризис в истории, сообщил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен, передает РИА «Новости». По его словам, этот кризис проверяет на устойчивость экономики, общества и международные партнерства.

    Йоргенсен уточнил, что после начала конфликта на Ближнем Востоке страны Европейского союза уже заплатили свыше 30 млрд евро за ископаемое топливо. При этом, по его словам, дополнительных объемов поставок ЕС не получил.

    Энергетический кризис усугубился после того, как ВМС США 13 апреля начали блокировать весь морской трафик к иранским портам по обе стороны Ормузского пролива. Через этот стратегический маршрут проходит примерно 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что американо-израильский конфликт грозит Европе многолетним энергетическим кризисом и уже вынудил регион потратить дополнительные 27 млрд евро на топливо.

    Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о крупнейшей в истории угрозе энергетической безопасности.

    5 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    Суд частично изъял имущество основателя «Русагро» Мошковича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хамовнический суд Москвы принял решение об обращении части имущества и средств основателя «Русагро» Вадима Мошковича в доход государства, сообщают информагентства.

    Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества основателя группы компаний «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора Максима Басова. Как сообщил РИА «Новости» адвокат Дмитрий Кравченко, «суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры».

    В доход государства обращены акции «Русагро», принадлежавшие Мошковичу, его супруге Наталии Быковской, племяннику Сергею Трибунскому с женой, а также Басову и ООО «Производственно-коммерческая фирма "Профит"». Также государству перешли денежные средства Мошковича в российских банках: 10,5 млрд рублей, 1,8 млн долларов и 1,6 млн евро.

    Кроме того, государству отошли все доли Мошковича в ООО «Финансовый ресурс» и акции завода по металлообработке АО «Эталон». Суд также постановил изъять участки Быковской в поселке Летова Роща, но оставил за ней четырехуровневую квартиру в Хамовниках и дом на Рублевке.

    Основанием для иска стали нарушения Мошковичем антикоррупционного законодательства в период его работы сенатором в 2006-2014 годах. Генпрокуратура установила, что Мошкович после вступления в должность продолжал владеть «Русагро» и скрывал доходы, а также использовал кипрские офшоры для вывода капитала за рубеж.

    По данным следствия, стоимость имущества «Русагро» превышает 551 млрд рублей, годовая выручка составляет 396 млрд рублей, а валовая прибыль – 74,4 млрд рублей. Холдинг владеет земельным фондом площадью 823 тыс. гектаров, 12 заводами, девятью сахарными производствами и 20 свиноводческими комплексами в 15 регионах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства более 10,5 млрд рублей со счетов основателя «Русагро» Вадима Мошковича.

    Накануне Хамовнический суд Москвы заблокировал порядка 470 млн ценных бумаг «Русагро» в рамках процесса об изъятии активов у бизнесмена.

    Ранее МВД завершило расследование уголовного дела в отношении Мошковича. Сам предприниматель отказывался признать вину в мошенничестве и даче взятки.

    5 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Москву атаковали 50 беспилотников за четыре дня

    Tекст: Валерия Городецкая

    В период с субботы по вторник российскую столицу атаковали 50 беспилотных летательных аппаратов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Max сообщил о том, что системы ПВО в очередной раз успешно отразили нападение. «Отражена атака еще четырех БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он. По подсчетам ТАСС, число атаковавших Москву беспилотников с 2 по 5 мая достигло 50.

    Ранее системы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Смоленской областью. Мирная жительница города Шебекино в Белгородской области погибла из-за атаки украинского беспилотника.

    5 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Во вторник в Москве зафиксировали самый теплый день с начала года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во вторник температура воздуха в Москве достигла отметки 25,1 градуса, что стало новым максимумом с начала 2026 года, сообщили синоптики.

    5 мая стал самым теплым днем в Москве с начала текущего года, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале. Согласно данным базовой метеостанции ВДНХ, воздух к 16 часам прогрелся до 25,1 градуса. В понедельник был установлен предыдущий температурный рекорд, но уже на следующий день показатель обновился.

    Михаил Леус в своем сообщении отметил: «Недолго понедельник был на первой строчке в списке самых теплых дней с начала года, он уже уступил место дню сегодняшнему – температура воздуха, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, превысила 25-градусную отметку, в 16 часов термометр показывал плюс 25,1 градуса».

    При этом синоптик подчеркнул, что в ближайшие дни в столице температура не достигнет отметки в 30 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам пообещали облачный и жаркий вторник.

    Ранее синоптики назвали теплый воздух с юго-запада из района Средиземноморья причиной возможной первой грозы сезона в Москве и области. До этого сообщалось, что в Московском регионе до конца мая сохранится устойчивая теплая погода с дневной температурой 25–28 градусов и отсутствием осадков при превышении климатической нормы на несколько градусов.

    6 мая 2026, 08:37 • Новости дня
    Священник объяснил связь святого Георгия с Днем Победы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Память о святом великомученике Георгии Победоносце, которую Русская православная церковь отмечает 6 мая, неразрывно связана в сознании россиян с Днем Победы, рассказал руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.

    Священник подчеркнул: «Георгий Победоносец – один из святых, которые относятся к чину воинов, и он занимает среди них почетное место». На протяжении веков в Византии, а затем и в России Георгия считали покровителем воинов и военной службы, передает РИА «Новости».

    Волков объяснил, что память о святом стала особенно актуальна после Великой Отечественной войны, поскольку через несколько дней после дня его памяти был подписан акт о капитуляции, и 9 мая стало отмечаться как День Победы. Таким образом, образ великомученика Георгия символически укрепился в национальной памяти, связывая воинскую доблесть и победу.

    Священник напомнил, что в честь Георгия называли русских князей, включая основателя Москвы Юрия Долгорукого, а также что орден святого Георгия был одной из высших наград Российской империи и остается важным символом сегодня. Цвета Георгиевской ленточки также связаны с памятью о святом.

    По преданию, святой Георгий был уроженцем Каппадокии, римским военачальником, который пострадал за веру во времена Диоклетиана и был обезглавлен 6 мая 303 года. Святой Георгий считается небесным покровителем Москвы, а его победа над змеем изображена на гербе столицы, день которого также отмечают 6 мая.

    Святой Георгий считается небесным покровителем Москвы, а на гербе российской столицы изображена победа святого Георгия над змеем. День герба и флага Москвы празднуется в столице 6 мая – в день святого Георгия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном формате ради безопасности горожан и гостей столицы.

